Unglaublich: Astrologische Prophezeiungen (Video)

Im chinesischen Kalender gibt es zwölf Tierkreiszeichen. Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Jedes Jahr wird einem dieser Tiere zugeordnet.

2024 ist das Jahr des Drachen. Was bringt uns aus astrologischer Sicht betrachtet das Jahr 2024? Diese und viele weitere interessante Fragen beantwortet Autor und Krisenrat-Gründer Peter Denk in einem Gespräch rund um das Thema Astrologie mit Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis. Von Frank Schwede

Drachen werden in der chinesischen Kultur bekanntlich am meisten verehrt. Das Drachenjahr gilt in der östlichen Astrologie bereits seit Jahrtausenden als eines der wichtigsten Jahre im Zyklus, denn der Drache symbolisiert für die Chinesen die kaiserliche Macht, Autorität, Wohlstand und Stärke. Was bedeutet das Jahr des Drachen auf die Lage der Welt bezogen?

Krisenrat-Gründer Peter Denk hat die Tiere der östlichen Astrologie mit großen Ereignissen der Geschichte der letzten hundert Jahre verglichen und dabei Erstaunliches festgestellt. Denk gibt zum Einstieg einen kurzen, allgemeingefassten Überblick, bevor ins Detail geht:

„Es ist tatsächlich so, dass die Jahre häufig sehr ähnliche Themen haben. Natürlich sind die nicht identisch. Es gibt Jahre, da passieren die Dinge sehr intensiv und es gibt Jahre, da passiert nur wenig.

Aktuell sind wir im Jahr des Drachen. Dieses Jahr passiert, was große Katastrophen angeht eher wenig. Das kommende Jahr 2025 ist das Jahr der Schlange. Das Jahr der Schlange ist das Jahr, wo in der Vergangenheit häufig weltbewegende Ereignisse passiert sind.“

Der Krisenrat-Gründer nennt im Zusammenhang mit dem Jahr der Schlange die Oktoberrevolution im Jahr 1917, den Börsenchrash von 1929, der den Beginn der Weltwirtschaftskrise markiert hat, den Mauerfall im Jahr 1989, sowie 9/11. Denk:

„2013, da war ich schon im Prognosemodus, war nicht ganz so spektakulär, aber da ist auch etwas passiert, das meiner Meinung nach weltbewegend war. 2013 war der Papstrücktritt, den es ja in der Form schon seit vielen Jahrhunderten nicht mehr gegeben hat. Auch die Wahl des Papstes war interessant, weil es ein Jesuit ist. Und ich glaube, dieser Papst wird die katholische Kirche beenden.“ (Edgar Cayce prophezeite das 2024 ein „entscheidendes Jahr“ des „Erwachens und der Transformation“ sein wir)

Denk vermutet, dass all die Ereignisse der Vergangenheit, die im Jahr der Schlange passierten, keine zufälligen Ereignisse waren, sondern von den Hintergrundkräften so geplant wurden. (Die Dreiecke, Leylinien und Kraftorte der Erde in Aufruhr (Video))

Denk nennt ein Beispiel:

„Bei der russischen Revolution weiß man dass Lenin sehr viel Geld bekommen hat. Interessant ist auch, dass die Hintergrundkräfte ganz viel mit Mystik und Zahlen machen. Die wissen ganz genau, was sie tun müssen, weil an bestimmten Daten funktionieren Sachen, an anderen Daten funktionieren sie nicht.“

Die geheimnisvolle Doppelstunde der Schlange

Im chinesischen Horoskop ist charakteristisch, dass die Doppelstunde berücksichtigt wird, so, wie in der westliche Welt die Stunde. Deshalb gibt es die zwölf Tierkreiszeichen im Doppelstundensystem.

Interessant ist, dass dem Jahr der Schlange die Doppelstunde 9 bis 11 Uhr zugeordnet ist. Peter Denk glaubt nicht, dass es Zufall ist, dass Katastrophen und andere schreckliche Ereignisse dem Jahr der Schlange zugeschrieben sind und erweist auf den Anschlag vom 11. September (9/11) hin. Er sagt:

„Viele dunkle Kräfte nennen sich sogar Bruderschaft der Schlange. Schlange, Satan, Bibel, das passt absolut zusammen. Unter diesem Tierkreiszeichen geschehen Ereignisse, die durch diese Kräfte ausgelöst wurden, um die Menschen irgendwo hinzubringen.

Und man hört schon aus vielen Quellen, dass für das nächste Jahr, das Jahr der Schlange, wieder etwas geplant ist.“

Das Jahr des Tigers bezeichnet Peter Dank als das Weltkriegsjahr. Als Beispiele nennt Denk das Jahr 1914, den Beginn des 1. Weltkriegs und den Ausbruch des Koreakrieges im Jahr 1950, der ebenfalls im Zeichen des Tigers stand. Peter Denk:

„Die nächste ganz große Gefahr eines Weltkriegs war dann 1962, ebenfalls ein Jahr des Tigers, mit der Kuba Krise. Da stand die Welt ganz kurz vorm 3. Weltkrieg. Und 2022, ebenfalls ein Tigerjahr, habe ich schon gewusst, dass es zwischen Russland und der Ukraine zu einem Krieg kommt. Was ja dann auch ganz frisch im neuen Jahr des Tigers passiert ist.“

Neben vielen kriegerischen Auseinandersetzungen geschehen im Jahr des Tigers häufig auch große technische Katastrophen, die bekanntesten sind das Reaktorunglück von Tschernobyl und das Challenger-Unglück am 6. Januar 1986. Denk:

„Die Art der Katastrophe steht häufig in Verbindung mit dem Tierkreiszeichen. Es gibt Tierjahre, wo sehr viele Flugzeugunglücke passieren, es gibt Tierjahre, wo sehr viele Schiffe versinken und es gibt Tierjahre, wo es sehr viele Überschwemmungen gibt.

Was wir auch im Jahr des Tigers hatten, war die Zerstörung der Nord-Stream-Pipeline. Es war einerseits ein kriegerischer Akt, andererseits eine riesengroße technische Katastrophe.“

Unser Leben wird von Zyklen bestimmt

Denk hat auch das Jahr der Ratte unter die Lupe genommen und festgestellt, dass wir das zuletzt 2020 hatten, als weltweit die P(l)andemie ausgerufen wurde.

Erstaunt darüber war der Krisenrat-Gründer nicht, denn ihm ist im Rahmen seiner Studie aufgefallen, dass es im Zeichen der Ratte häufig zu großen Finanzereignissen kommt – und das traf ja in gewisser Weise auch auf die Corona-Krise zu. Denk:

„Ich hatte geschrieben, dass das ein Jahr sein wird, in dem sich die Politik komplett verändern wird. Was in den Jahren der Ratte auch sehr stark zu beobachten ist, das häufig Finanzereignisse passieren, oder auch Währungsreformen, während im

Jahr des Hahns häufig markante Politiker und Führungspersönlichkeiten an die Macht kommen und auch alle schlimmen Diktatoren wie Adolf Hitler, Mao oder Stalin.

In fast jedem Jahr gibt es bestimmte Themen, die augenscheinlich hervorstechen. Es gibt auch Jahre, da werden viele Verträge abgeschlossen, da werden neue Sachen geschaffen und es gibt Jahre, da passieren viele Aufstände. Im Endeffekt haben wir es hier mit Zyklus zu tun.“

Neben dem Zwölf-Jahres-Zyklus gibt es noch weitere Zyklen, die laut Aussage von Peter Denk erstaunlich gute Trefferquoten haben. Der mit Abstand größte Zyklus ist der des Maya-Kalanders. Denk:

„Da geht ein Zyklus von 5100 Jahren zu Ende und ein neuer beginnt. Dieses Datum steht in der Mitte eines 50jährigen Zeitraums, der 1987 begonnen hat und 2037 endet. In diesem Zeitraum wird sich die Welt völlig verändern. Das sagen ja auch die Mayas.

1987 ging das los, wo Gorbatschow losgelegt hat. Das Alte, die alte Ordnung hat da begonnen zu zerfallen. Momentan befinden wir uns quasi in der Mitte dieses Übergangs, wo es immer intensiver wird.“

Peter Denk ist aufgefallen, dass es in dem 50-Jahres-Zyklus noch einen 7-Jahres-Zyklus gibt, der vor allem mit Finanzereignissen in Verbindung steht. Das sind die Jahre 1987, 1994 2001 2008 2015 und 2022. Denk erläutert die näheren Hintergründe bestimmter Zyklen:

„Teilweise werden bestimmte Ereignisse gezielt inszeniert, weil die Leute, die so etwas auslösen, über sehr gute Kenntnisse der Astrologie verfügen und die Astrologie nun mal bestimmten Zyklen unterliegt.

Es gibt aber auch noch einen anderen Grund. Fast alles in der Natur unterliegt bestimmten Zyklen, Kreisläufen. Und die Frage ist hier, warum nicht auch die Zeit von Zyklen bestimmt wird. Das heißt nicht automatisch, dass die sich identisch wiederholen müssen, dass aber beispielsweise bestimmte Faktoren immer wieder zurückkehren.“

Es gibt tatsächlich eine Reihe von Wiederholungen in unserer Geschichte, die wahrscheinlich von unterschiedlichen Kräften hergeleitet wurden. Peter Denk nennt als Beispiel die Auffälligkeiten in der Amtszeit früherer US Präsidenten, die entweder auf mysteriöse Weise verstarben oder Ermordet wurden, wenn sie ihr Amt in einem Nullerjahr antraten.

Es wird ein eher ruhiges Jahr

In diesem Jahr wird laut Peter Denk nicht viel passieren, weil wir uns im Jahr des Drachen befinden, das in der Regel recht ruhig verläuft und nicht für spektakuläre Ereignisse bekannt ist.

Denk sieht eine Parallele zum Jahr 1988, als der Osten schon mächtig unter Druck stand, aber wenig bis gar nichts passierte. Erst im Jahr darauf, im Jahr der Schlange, kam es schließlich zum Fall der Mauer. Denk:

„Ich sehe uns im Jahr 1988. Da wurden im Osten immer härtere Maßnahmen gegen die Menschen ergriffen, weil die Herrschaften wussten, dass die die Kontrolle über das Volk bereits verloren hatten. Die sind förmlich ausgeflippt.

Das passt hervorragend zum Jahr des Drachen. Das heißt dieses Jahr werden wir in unserem normalen Leben noch nicht ganz so gestört werden, nächsten Jahr könnte es dann schon ganz anders aussehen.“

Viele Beobachter gehen davon aus, dass im kommenden Jahr ein Großereignis ansteht, das die Welt wieder von den Füßen auf den Kopf stellen wird. Zu den absoluten Favoriten gehört auch wieder eine P(l)andemie, beispielsweise die Vogel-Grippe, die auf den Menschen übergreifen wird.

Das könnte passen, denn sollte es Ende Mai zur Unterzeichnungen des WHO-Pandemievertrages kommen, hätten die Regierungen der Länder das nötige Werkzeug, um in den Alltag und das Leben der Menschen noch tiefer einzugreifen als bei Corona.

Allerdings geht Denk nicht davon aus, dass der Plan gelingt. Er glaubt, dass dies der letzte Streich der Herrschaften sein wird, dass sie dann für immer die Weltbühne verlassen werden.

Bleiben wir aufmerksam und genießen das vielleicht eher langweilige Jahr des Drachen und warten wir auf eine möglicherweise geballte Ladung Energie im Jahr der Schlange.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 25.04.2024