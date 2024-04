Was ist so großartig an dem Great Reset? Wenn die „Alles Blase“ platzt

Teile die Wahrheit!

„An dem Punkt, an dem es zu teuer wird, die Illusion aufrechtzuerhalten, werden sie einfach die Kulisse abnehmen, die Vorhänge zurückziehen, alle Tische und Stühle aus dem Weg räumen, und Sie werden die Backsteinmauer auf der Rückseite des Theaters sehen.“ – Frank Zappa

„In den letzten Jahren haben Sie in einem eskalierenden Hybridkrieg gelebt. Weltweit sind wir Zeuge offener Medienkontrolle und Propagandakampagnen geworden; Zensur, einschließlich Verhaftungen von Personen, die in der Öffentlichkeit sprechen; Überwachung der gesamten elektronischen Kommunikation und Verfolgung physischer Kontakte; brutal durchgesetzte Abriegelungs- und Maskierungspflichten, bei denen Menschen sogar in ihren Häusern geschlagen, mit Handschellen gefesselt und verhaftet werden; Einstellung der Gesundheitsdienste und Schwächung der Gesundheitssysteme; invasive Testanforderungen für Beschäftigung und Reisen; erzwungene Quarantäne von Reisenden; und erzwungene Quarantäne und „Impfung“ der gesunden Allgemeinbevölkerung.

Die Regierungen gaben jeden Anspruch auf Demokratie auf und wurden ermutigt, den Despotismus zu eröffnen. Für diesen Strom gab es keine Funktionskontrollen.

Die Gerichte stellten der Öffentlichkeit keinen wirksamen Rechtsbehelf zur Verfügung. Regierungen haben die grundlegenden Menschenrechte umfassend missachtet und als Rechtfertigung die Verhinderung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten verwendet, von denen es in Wahrheit sehr viele gibt, die allgegenwärtig sind und sich ständig weiterentwickeln.

Und so sichert diese Rechtfertigung, wenn sie bestehen bleibt, das Ende der Demokratie und die Errichtung einer offen despotischen Regierung.“ – David Webb – The Great Taking

Nachdem ich das Glück hatte, an einem zweistündigen Zoom-Call mit David Rogers Webb, dem Autor von „ The Great Taking“ , teilzunehmen , war ich neugierig genug, sein kostenloses Buch herunterzuladen und es zwei Tage lang zu lesen. Ich empfand David als einen bescheidenen, intelligenten und nachdenklichen Mann, der sich große Sorgen um die Zukunft der Menschheit macht, was ihn dazu veranlasste, ein Buch zu schreiben, was ihn und seine Familie einem großen persönlichen Risiko aussetzte.

Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Finanzwelt und der Durchführung sorgfältiger Forschungen zur systematischen langfristigen Umschreibung von Kodizes, Gesetzen und Vorschriften durch diejenigen, die Bernays‘ unsichtbare Regierung (auch bekannt als „ Deep State “) bilden, vertritt Webb ein starkes Argument für die herrschende Elite/ Deep State/Shadowy-Milliardäre in rauchgefüllten Räumen haben den Grundstein dafür gelegt, das globale Finanzsystem zum Absturz zu bringen und mit all dem, was von unserem angesammelten Reichtum übrig geblieben ist, zu fliehen.

Ich konnte seine Angst und Sorge um die Zukunft spüren, als er die Einzelheiten ihres Plans erklärte. Nachdem ich das Buch gelesen hatte, war ich aufgeregt, wütend und fühlte mich hilflos.

Man kann nicht anders, als deprimiert zu sein, dass alles, wofür man in den letzten vierzig Jahren gearbeitet hat, von denen, die die Hebel unseres Finanzsystems kontrollieren, in einem Augenblick „legal“ gestohlen werden könnte. Meine erste Reaktion war: Wie können sie das schaffen und einen Erfolg erwarten? Würden die Bürger auf der ganzen Welt nicht gewalttätig reagieren und anfangen, die Schuldigen aufzuhängen? (Bitcoin-Halving: Die nächste Evolutionsstufe im Krypto-Ökosystem)

Und dann erinnerte ich mich daran, wie die Massen darauf reagierten, eingesperrt, maskiert, gezwungen, ihren Lebensunterhalt nicht zu verdienen, zensiert zu werden, weil sie die Regierung in Frage gestellt hatten, verhaftet zu werden, weil sie allein im Meer geschwommen waren, inhaftiert zu werden, weil sie gegen eine manipulierte Wahl protestiert hatten, und dazu gezwungen und bedroht zu werden geimpft mit einem toxischen genverändernden Präparat, das Sie weder davor schützte, sich mit der jährlichen Grippe anzustecken, sich zu verbreiten noch daran zu sterben (die als die größte tödliche Pandemie der Geschichte verkauft und vermarktet wird).

300x250

Der Covid-Skandal war nichts anderes als ein Probelauf, um zu sehen, wie weit sie ihre Agenda durchsetzen konnten, indem sie autoritäre Maßnahmen und die volle Macht des Überwachungsstaats und der Regimemedien nutzten, um die Massen durch Angst und Schrecken zur Einhaltung zu bewegen.

Es funktionierte wie ein Zauber, denn die überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung erwies sich als nichts anderes als verängstigte, nachgiebige Schafe. Die herrschende Elite ist am Ende und fühlt sich nicht länger verpflichtet, irgendwelchen Gesetzen, Verfassungen oder Moralkodizes zu folgen.

Sie haben sich von Huxleys dystopischer Vision einer durch Vergnügen, Drogen und technologische Ablenkungen versklavten Bevölkerung zu Orwells Überwachungs-, Angst- und Tritt-auf-den-Gesichts-Dystopie verlagert, in der die Massen tun, was ihnen gesagt wird, sonst tun sie.

Das Streicheln ist vorbei und das Zerquetschen hat begonnen. Wenn die große Entnahme beginnt, wird sie rücksichtslos durchgeführt, von Leuten mit Schlagstöcken und automatischen Waffen durchgesetzt, den Massen als einzige Möglichkeit zur Rettung der Menschheit verkauft und durch die rechtlichen Machenschaften durchgesetzt, die sie in den letzten zwei Jahrzehnten heimlich ins Leben gerufen haben .

300x250 boxone

„Menschen sollten entweder gestreichelt oder zerdrückt werden. Wenn Sie ihnen geringfügigen Schaden zufügen, werden sie sich rächen; aber wenn man sie verkrüppelt, können sie nichts tun. Wenn Sie jemanden verletzen müssen, tun Sie es so, dass Sie seine Rache nicht fürchten müssen.“ – Niccolo Machiavelli

Wie David Webb in seinem Buch akribisch darlegt, verwendet er sachlich belegbare Daten und Dokumentationen, im Gegensatz zu den falschen Erzählungen und der Propaganda derjenigen, die diesen jahrzehntelangen teuflischen Plan ausgeheckt haben, um mit all Ihrem hart verdienten Reichtum davonzulaufen.

Die herrschende Oligarchie hat ein Finanzsystem entworfen, das sich völlig selbst zerstören wird, wenn sie diesen Hebel betätigt. Es ist vorsätzlich geplant und im Gesetz verankert, dass ihr Plan durch die Zentralbanken und ihre mitverschwörenden Finanzinstitute alle Ihre Sicherheiten (auch bekannt als Ihr finanzielles Vermögen) in ihre schmutzigen kleinen Hände schieben wird, um „das System“ zu retten.

Wir werden mittellos, verzweifelt und verschuldet zurückbleiben. Da sie keine Möglichkeit haben, Ihre Schulden zu bedienen, werden sie die mit diesen Schulden verbundenen Vermögenswerte „legal“ einziehen. Jeder rational kritisch denkende Mensch, der beobachtet hat, wie seine Regierung alle 100 Tage die Staatsverschuldung um eine Billion US-Dollar erhöht, was unsere jährlichen Zinsen für diese Schulden bis Ende 2024 auf 1,6 Billionen US-Dollar ansteigen lässt und Millionen erkrankter Armen der Dritten Welt dazu ermutigt und ihnen hilft, über die Grenze zu strömen, unsere Grenzen überschreiten und in Städte im ganzen Land verschifft werden und absichtlich eine massive Inflation erzeugen und gleichzeitig unsere Energie-, Lebensmittel- und Transportsysteme sabotieren, muss man sich fragen, welchen möglichen Zweck diese verrückten Richtlinien und Maßnahmen haben könnten.

Es macht nur dann Sinn, wenn ihr Plan darin besteht, das globale Finanzsystem absichtlich zum Absturz zu bringen.

David Webb ist davon überzeugt, dass das der Plan ist:

„Der „Everything Bubble“ folgt unweigerlich der „Everything Crash“. Sobald die Preise für praktisch alles abstürzen und alle Finanzunternehmen schnell zahlungsunfähig werden, werden diese Sicherheitenverwaltungssysteme automatisch alle Sicherheiten an die zentralen Clearing-Gegenparteien (CCPs) und Zentralbanken weiterleiten.

Die Falle, in die alle Nationen geraten sind, ist bereit und wartet darauf, zugeworfen zu werden. Es wird einen epischen Endpunkt für die Jahrzehnte der scheinbar außer Kontrolle geratenen Finanzialisierung geben, die der Menschheit keinen Nutzen gebracht hat, deren verheerende Auswirkungen aber schon jetzt sichtbar sind.

Es war eine bewusste Strategie, die über Jahrzehnte hinweg umgesetzt wurde. Dies war der Zweck, die globale Blase aufzublähen, die in keinem Verhältnis zu irgendetwas oder Aktivität in der realen Welt steht, was für so viele in einer Katastrophe enden muss, ohne dass in irgendeinem Land Nischen der Widerstandsfähigkeit verbleiben dürfen.“ – David Webb – The Great Taking

Ihre kognitive Dissonanz und Ihre Tendenz zur Normalität sagen Ihnen, dass sie eine so böse Verschwörung nicht initiieren konnten und wollten. Ich weiß, dass ich nicht glauben möchte, dass das passieren könnte oder wird, denn als Berufstätiger habe ich mich in den letzten 38 Jahren an die Regeln gehalten und daran geglaubt, dass ich für meinen Ruhestand sparen, unter meinen Verhältnissen leben und meine Ersparnisse sorgfältig anlegen würde , würde ich mit einem relativ komfortablen Ruhestand belohnt.

Es fällt mir äußerst schwer zu verstehen, wie diese Psychopathen in Anzügen, die an den Hebeln dieser Welt ziehen, eine so böswillige Verschwörung aushecken konnten, die so viel Leid und Schmerz für so viele Menschen verursachen sollte.

Aber dann wird mir klar, was sie seit 2019 mit ihren totalitären Abriegelungen, Todesstößen, Überwachungsmechanismen, der Inhaftierung von Andersdenkenden, dem Diebstahl von Wahlen, der Zerstörung gesellschaftlicher Normen, der Aufrechterhaltung einer Invasion an unserer Südgrenze und der Provokation globaler Konflikte getan haben, den Dritten Weltkrieg auslösen.

Und ja, ich glaube wirklich, dass dieser verräterische Milliardärsabschaum dies tun würde. David Webb zeigt, wie sie es bereits 1933 gemacht haben.

FDR schloss am 6. März 1933 alle Banken in den Vereinigten Staaten. Dann verabschiedete der Kongress am 9. März das Emergency Banking Act von 1933. Laut William L. Silber, einem Wirtschaftsberater der Federal Reserve Bank of New York, war die Fed Im März 1933 verfügte das Land auf wundersame Weise und plötzlich über die Möglichkeit, „wiedereröffnete Banken mit unbegrenzten Währungsbeträgen zu versorgen“, bei denen es sich natürlich nur um die vom Federal Reserve System ausgewählten Banken handelte.

Der entscheidende Punkt ist, dass die Fed entschieden hat, welche angeschlossenen Banken überleben und welche dauerhaft aus dem Geschäft verschwinden würden, was dazu führen würde, dass Millionen ihre Ersparnisse verlieren.

Die Fed verfügte über die Mittel, um Tausende von Banken offen zu halten und den Schmerz und das Leid von Millionen Amerikanern zu vermeiden, aber sie fügte Millionen absichtlich Schmerz zu. Warum? David Webb behauptet, die Fed habe die Panik verursacht, eine Lösung bereitgestellt, von der sie und ihre Kumpelbanken profitierten, das Leben von Millionen Menschen zerstört und ihr Vermögen (Häuser, Autos, Bauernhöfe, Haushaltsgeräte) im großen Stil gestohlen.

Dies geschah, um Schmerz zuzufügen, die Massen zu besiegen und eine Fassade der Macht aufzubauen, was heute noch genauso wahr ist wie damals. Webb stellt die relevanten Fragen und liefert die Antworten:

„Mussten „die Banker“ diese Immobilie übernehmen? Was war der wahre Zweck? Können Sie den Gedanken überwinden, dass sie helfen wollten? Fragen Sie sich: Wenn sie Ihr Geld nicht wollen und Ihre Sachen nicht wirklich wollen oder brauchen und nicht versuchen, Ihnen zu helfen, was wollen sie dann? Was ist der Sinn all ihrer Bemühungen? Das mag schwer zu verstehen sein: Es war eine bewusste Strategie.

Es ging um ultimative, vollständige Macht, die keine Widerstandszentren zuließ. Es ging also um Entbehrungen. Es ging um Unterwerfung – und das ist es immer noch, und zwar in mehr Hinsicht, als wir wissen. Es ging damals nicht darum, Menschen zu helfen, und es geht auch nicht darum, Menschen heute zu helfen. Es ist alles Teil derselben bewussten Hetze gegen die Menschheit und der Eliminierung aller Widerstandsnester, die uns noch immer plagt.“ – David Webb – The Great Taking

Die Federal Reserve ist im Besitz der Too Big To Trust Wall Street Behemoth Banks und folgt den Anweisungen des Deep State. Die Fed wird von der Regierung (also Ihnen und mir) für alle Verluste entschädigt, die ihr entstehen, da sie derzeit auf nicht realisierten Verlusten in Höhe von 1 Billion US-Dollar sitzt.

Sie waren 1933 eine zwielichtige privilegierte Institution und sind heute nur noch mächtiger, zwielichtiger und korrupter geworden. Sie stellten den Präzedenzfall dar, in den 1930er-Jahren durchschnittlichen Amerikanern Bankeinlagen abzunehmen, und sie werden es ohne das geringste Zögern wieder tun.

Sie haben das Regulierungssystem so manipuliert, dass jeder, der Bargeld bei Banken hält, zu einem ungesicherten Gläubiger ohne durchsetzbaren Anspruch auf sein eigenes Bargeld wird, wenn er beschließt, das System zum Absturz zu bringen. Sie werden die Banken nicht wie 2008/2009 retten. Zu chaotisch und zeitaufwändig.

Sie werden einen Bail-in durchführen, indem sie alle Ihre Einlagen von Ihrem vermeintlich sicheren Bankkonto auf die Konten einer „geschützten Klasse“ „verlagern“, die durch rechtliche Machenschaften unserer Deep-State-Herrscher geschaffen wurde. Sie haben 2013 einen Testlauf in Zypern durchgeführt. Das kommt.

Seit 2008 haben die Mega-Banken und Mega-Corps unter der Schirmherrschaft der Fed enorme Erfolge bei ihren Bemühungen erzielt, sich selbst zu bereichern, während sie gleichzeitig kleine Unternehmen und kleine Banken in den Bankrott trieben und die Massen, die sie vorgeben zu umarmen, verarmen ließen.

Alles, was sie tun, basiert auf Lügen, Fehlinformationen, Desinformationen und propagandierten Narrativen, die von ihren Mitverschwörern in den Medien des Regimes gesponnen werden.

Die heutige „Alles-Blase“ wurde von der Fed geschaffen, mit der Rechtfertigung, „die Welt zu retten“ während der Großen Finanzkrise von 2008/2009 und „die Welt erneut vor dem großen Grippevirus von 2020/2022 zu retten“, indem sie die Zinssätze senkte.

Die meiste Zeit von 15 Jahren lag sie bei Null. Die großen Wall-Street-Banken waren im Herbst 2008 faktisch bankrott und hätten nach unseren bestehenden Insolvenzgesetzen liquidiert werden müssen. Aktionäre und Anleihegläubiger wären ausgelöscht worden, während die Einleger gesund geworden wären.

Ihre Vermögenswerte wären an kleinere Banken verkauft worden, die keine weltzerstörenden Risiken eingegangen wären und sich im Verhältnis 30 zu 1 verschuldet hätten.

Alles, was seit 2008 passiert ist, war nichts anderes als eine riesige Plünderungsaktion, getarnt als die Rettung der Menschheit vor einer nicht enden wollenden Reihe von Krisen, die von genau den Psychopathen verursacht wurden, die die Krisen überhaupt erst verursacht haben. Warum sollte es also so unvorstellbar sein, zu glauben, dass sie ihren endgültigen Zusammenbruch des Finanzsystems einleiten und den verbleibenden Reichtum der Massen abschöpfen würden?

Wie sonst können wir die scheinbar verrückten Maßnahmen erklären, die von den gefangenen und kontrollierten Politikermarionetten zusammen mit den Zentralbankern (im Besitz der Wall Street) ergriffen und von den Medien ihrer Regime-Medien als normal an die Massen verkauft werden?

Sie haben heimlich alle rechtlichen und regulatorischen Voraussetzungen geschaffen, um das verbleibende Vermögen von den Finanzkonten von Dutzenden Millionen abzuziehen, wenn sie die nächste geplante und durchgeführte Finanzkrise auslösen.

Inmitten des globalen Chaos, während eine Welle von Insolvenzen über die entwickelte Welt hinwegfegt, das Blutvergießen der darauffolgenden globalen Kriege und Bürgerkriege die Erde verwüstet, das Wehklagen und Zähneknirschen der Opfer einen Höhepunkt erreicht, werden die Fed und ihre Eigentümer nicht nur überleben , aber gedeihen.

Wir haben diese Show schon einmal gesehen. Während der Covid-19-Krise mussten wir ihren Befehlen Folge leisten, damit wir nicht starben oder unsere Nachbarn töteten. Es war alles eine Lüge. Dieses Mal, wenn Ihr Geld, Ihre Investitionen und Ihre mit Schulden erworbenen Vermögenswerte in den Händen der wenigen angeschlossenen Finanzinstitute liegen, wird die Angst darin bestehen, Essen auf den Tisch zu legen, medizinische Versorgung zu erhalten und zu versuchen, zu überleben.

Diejenigen, die die Kontrolle haben, werden die Propagandakanäle ihrer Regimemedien nutzen, um das Narrativ zu verbreiten. Alles, was sie getan haben, ist, das Überleben unseres Systems zu sichern. Sie werden sich wie edle Hüter der Menschheit verhalten und alles tun, was für die Menschheit nötig ist, während sie gleichzeitig die Zerstörung des gesamten Finanzsystems einleiten.

Sie verlassen sich darauf, dass die unwissenden Massen unwissend, verängstigt und terrorisiert bleiben und bereit sind, alles zu tun, was man ihnen sagt, um zu überleben. Laut David Webb werden die CBDCs ihre Lösung sein. Es geht um Macht und Kontrolle, so wie es schon immer war.

„Der Schwerpunkt des Atlantic Council liegt auf der militärischen Strategie, nicht auf der Wirtschaft. Und worauf konzentriert sich der Atlantic Council jetzt? Digitale Zentralbankwährung (CBDC), bei der es sich um virtuelles Geld handelt, das direkt von den Zentralbanken gedeckt und ausgegeben wird.

Alle G7-Volkswirtschaften sind inzwischen in die Entwicklungsphase von CBDC eingetreten, und 18 der G20-Länder befinden sich nun in der fortgeschrittenen Entwicklungsphase. Warum passiert das jetzt weltweit? Ist es wirklich der Wunsch, den Benachteiligten „finanzielle Inklusion“ zu ermöglichen? Warum sollte sich der Atlantic Council, ein Think Tank für Militärstrategien, auf CBDC konzentrieren?

Wir leben in einem globalen Hybridkrieg, dessen Bestandteil der Zusammenbruch der Banken-, Geld- und Zahlungssysteme weltweit sein wird. Kriegsziele werden mit anderen Mitteln als dem kinetischen Krieg erreicht. Das oberste Ziel der Menschen, die die Zentralbanken und die Geldschöpfung privat kontrolliert haben, ist, dass sie für immer an der Macht bleiben. Sie können keine Widerstandsnester riskieren.“ – David Webb – Der große Reset

Sie bauen seit über einem Jahrzehnt die Infrastruktur für CBDCs auf, genau wie sie das Finanzsystem manipuliert haben, um mit Ihrem Vermögen zu fliehen, während sie planen, Sie in ihren neuen totalitären elektronischen Gulag zu zwingen. Wenn sie sicher sind, dass ihr CBDC-Programm startbereit ist, werden sie den Abrissknopf für das verschuldete Kartenhaus, unser Finanzsystem, drücken.

Wenn Sie sich mit ihrem bösen Plan auseinandersetzen, die Welt zu versklaven, können Sie mit eigenen Augen verstehen, was Sie sehen. Was passiert, ist nicht normal. Für jeden normalen kritisch denkenden Menschen macht das keinen Sinn, aber die Mehrheit der Bevölkerung ist süchtig nach ihren Handys und glaubt alles, was ihnen ihre Regierung, Regimemedien, Tik Tok-Influencer und Facebook-Freunde sagen.

Wie könnten unsere „gewählten“ Führer alle 100 Tage die Staatsverschuldung um eine Billion US-Dollar erhöhen und gleichzeitig die Zinsen für diese Schulden auf 1,6 Billionen US-Dollar pro Jahr erhöhen, es sei denn, sie wollen das Finanzsystem zum Absturz bringen?

Wie könnte unser „Präsident“ (seine Betreuer) die Invasion unseres Landes durch Millionen von Tuberkulosekranken, Drogendealern, Kinderhändlern und Terroristen aus der Dritten Welt fördern, fördern und erleichtern, wenn sie nicht unsere Städte und Sozialsysteme zum Einsturz bringen wollen?

Wie könnten unsere staatlichen Gesundheitsbehörden die Vergiftung der Massen mit einer genverändernden Impfung der großen Pharmaunternehmen fördern, die Verstümmelung von Kindern, weil sie von psychisch kranken linken Lehrern einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, die ihnen sagten, sie könnten jedes Geschlecht haben, das sie wollten, und junge Jungen unter Drogen setzten?

Sie benehmen sich wie Jungen, um sie zu Mädchen zu machen, und verteilen Antidepressiva wie Süßigkeiten an unglückliche Katzendamen mittleren Alters, die das gesamte Feminismus-Narrativ auf den Kopf gestellt haben, es sei denn, sie wollten eine Nation körperlich und geistig geschädigter Menschen schaffen , leicht manipulierbare Drohnen?

Darüber hinaus versuchen sie, unsere Energieinfrastruktur, unsere Bauern und Kleinunternehmen zu zerstören, während sie versuchen, einen Bürgerkrieg innerhalb unserer Grenzen und einen globalen Krieg mit der Ukraine und dem Nahen Osten zu entfachen, um den globalen Zusammenbruch weiter voranzutreiben. Erst Zusammenbruch, dann Kontrolle durch CBDCs.

„Der Hauptunterschied zum CBDC besteht darin, dass die Zentralbank die absolute Kontrolle über die Regeln und Vorschriften haben wird, die die Verwendung dieses Ausdrucks der Zentralbankhaftung bestimmen, und wir werden auch über die Technologie verfügen, um dies durchzusetzen.“ Mit anderen Worten: CBDC bedeutet absolute Kontrolle und wenn das „alte“ Geldsystem irgendwie zusammenbricht, wird neues Geld von den Zentralbanken in Form von Central Bank Digital Currency (CBDC), dem neuen und verbesserten Kontrollsystem, bereitgestellt . . . es ist Chaos.

Sie haben alles außer Ihrem Smartphone verloren. (Wenn Sie keins haben, machen Sie sich keine Sorgen – Ihnen wird eines ausgehändigt.) Sie werden eine App herunterladen. Sie werden Kästchen anklicken, um allem zuzustimmen. Mit jeder Zahlung, die Sie mit dem CBDC tätigen, das Ihnen auf Ihrem Telefon „gegeben“ wird, verschulden Sie sich zunehmend. Von da an wird Ihnen gesagt, was Sie tun und was nicht. Sie werden dem nachkommen, wenn Sie essen möchten.“ – David Webb – Der große Reset

Entbehrung und Unterwerfung sind ihre Ziele und da sie böse Psychopathen sind; Sie haben kein Mitgefühl für Sie oder Ihre Notlage. Sie sind um ihrer selbst willen in die orwellsche Phase der Macht vorgedrungen und haben einem für immer einen Stiefel ins Gesicht getreten.

Webb behauptet, der „Great Reset“ sei menschenfeindlich und werde ein modernes technofeudalistisches System einführen, das auf der Grundlage von Angst, Knappheit, Überwachung und Gewaltandrohungen bei Nichteinhaltung aufbaue.

Ein extremeres Kastensystem als derzeit besteht wird die Gutsherren von den versklavten Leibeigenen trennen. Die erste Große Depression wurde von der Fed verursacht, kam den bevorzugten Wall-Street-Banken zugute, löste ein Jahrzehnt der Deflation aus, führte zum Bankrott von Unternehmen und zerstörte das Leben der Ärmsten.

Diese Große Depression wird weitaus schlimmer sein, da die immensen Verbraucherkredit- und Hypothekenkreditblasen dazu führen werden, dass Dutzende Millionen Menschen ihre auf Kredit gekauften Häuser, Autos und verschiedenen elektronischen Geräte verlieren. Wer die Vergangenheit vergisst, ist dazu verdammt, sie noch einmal zu durchleben.

„Wenn die „Alles-Blase“ implodiert, stehen wir vor einer deflationären Depression, die sich über viele Jahre, sogar Jahrzehnte erstrecken wird. Diese kommende große Deflation ist ein wesentlicher Bestandteil der großen Einnahme. Die Architekten der Großen Entnahme haben geplant und vorbereitet, diese Dynamik voll auszunutzen, in der Gewissheit, dass, wenn die Nacht auf den Tag folgt, dem epischen Superzyklus der Schuldenexpansion, den sie geschaffen haben, mit Sicherheit eine massive und anhaltende Deflation folgen wird.

Die Architekten haben versichert, dass sie allein in der Lage sind, alles zu nehmen, und dass Sie und Ihre Kinder auf der anderen Seite davon stehen, nämlich alles zu verlieren, versklavt und sogar zerstört zu werden. Menschen werden niedergeschlagen und können nicht wieder aufstehen. Das ist Absicht, denn die Bevölkerung wird systematisch zu einer hohen Verschuldung ermutigt.

Wen die Götter vernichten würden, den veranlassen sie zunächst, Kredite zu niedrigen Zinssätzen aufzunehmen! Wie in der Weltwirtschaftskrise wird eine anhaltende Deflation dafür sorgen, dass verschuldete Menschen nicht in der Lage sein werden, ihre Schulden zu begleichen, geschweige denn zurückzuzahlen. Sie werden gefangen sein.

Alle mit Schulden finanzierten Immobilien und Unternehmen werden beschlagnahmt. Angesichts einer tiefgreifenden und anhaltenden Deflation, die sich über viele Jahre hinziehen wird, werden Schulden zu einer mächtigen Eroberungswaffe. Schulden sind keine reale Sache. Es ist eine Erfindung, ein Konstrukt, das darauf ausgelegt ist, reale Dinge zu übernehmen. ” – David Webb – The Great Reset

Seitdem ich Webbs Buch gelesen habe, bin ich unruhig und versuche zu begreifen, wie so etwas passieren könnte, während ich versuche, mich selbst davon zu überzeugen, dass das nicht der Fall sein wird. Wir haben jahrelang durcheinandergewurstelt und alle Vorhersagen eines Zusammenbruchs aufgrund eines unhaltbaren Schuldenwachstums haben sich nicht bewahrheitet.

Mein Verstand sagt mir, dass Webb Recht hat, während mein Herz hofft, dass er Unrecht hat. Aber ich weiß, dass Hoffnung keine Option ist. Niemand in meiner finanziellen Situation oder wahrscheinlich 99,9 % der Bevölkerung wird in der Lage sein, zu verhindern, dass dieser immer schneller werdende Zug die Gleise herunterfährt.

Jeder Nicht-Insider auf dem Planeten wird durch die große Einnahme negativ beeinflusst. Das Beste, was wir tun können, ist, uns auf der Grundlage unserer Ressourcen, unseres Standorts, unserer familiären Situation, unserer Fähigkeiten und unserer Einstellung vorzubereiten.

Schulden eliminieren, über Bargeld verfügen, Edelmetalle zur Hand haben, schwer bewaffnet sein, ein lokales Netzwerk von Gleichgesinnten aufbauen, kein Bargeld oder Investitionen in Wall-Street-Banken haben und sogar Bitcoin in Ihrer privaten Brieftasche besitzen, könnte helfen, den Schmerz der „großen Entnahme“ etwas zu lindern.

Webb erkennt, dass wir uns bereits in einem hybriden Krieg gegen diese psychopathischen milliardenschweren Totalitaristen befinden, die ihren „ Great Reset“ gleichzeitig mit ihrer „Great Taking“ umsetzen wollen. Es handelt sich um einen Mehrfrontenkrieg, der auf dem Schlachtfeld der Finanzen, der Demografie, der Kultur und der Technologie geführt wird und letztendlich auf traditionellen Schlachtfeldern auf der ganzen Welt entschieden werden muss.

Das Maß an Böswilligkeit, das erforderlich ist, um diese abscheulichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen, ist für den Durchschnittsmenschen unverständlich, daher glauben die Massen nicht, dass irgendjemand solche Taten begehen würde. Webb weiß, dass diese Menschen existieren und zu den abscheulichsten Gräueltaten fähig sind.

„In Kriegen ging es immer weniger um die Eroberung von Dingen als vielmehr um die Unterwerfung der Bevölkerung auf allen Seiten. Große Zerstörung und Tod sind für ihre Planer akzeptabel. Sie fragen sich vielleicht: Wie konnten die Menschen, die solche verrückten Pläne planen und ausführen, zusammengehalten werden?

Ich vermute, dass es etwas mit der bindenden Kraft der gemeinsamen Schuld, des kriminellen Pakts zu tun hat. Die Täter sind alle, ob explizit oder unbewusst, an Beweise für beschämende, verräterische Taten gebunden, die gegen ihr eigenes Volk begangen wurden. Die Begehung eines Verbrechens ist für sie ein Machttotem. Je abscheulicher das Verbrechen, desto mächtiger ist die bindende Kraft.“ – David Webb – The Great Taking

Aufgrund meiner Beobachtungen während des Zoom-Anrufs mit David Webb kam er mir wie ein sanftmütiger Typ vor, der sich offensichtlich Sorgen um die Zukunft der Welt macht und die Schuldigen anhand ihrer Handlungen identifizieren kann. Obwohl er das Ausmaß ihres psychotischen Verhaltens und ihre Missachtung der Zukunft der Menschheit versteht, scheint er zu glauben, dass sie mit gewaltlosen Mitteln besiegt werden können. Ich halte das für eine falsche Hoffnung, da man die Macht nur durch Übermacht auf physischer, intellektueller und spiritueller Ebene besiegen kann.

Ich glaube, dass sie die Kontrolle verlieren, was zu einer Beschleunigung ihrer Pläne, einem Anstieg der Gewalt, einer eklatanten Missachtung von Gesetzen oder der Verfassung sowie zu Fehlern und Fehltritten ihrerseits führt.

Angesichts ihres Bedarfs an einem beschleunigten Zusammenbruch fällt es mir schwer zu glauben, dass wir es zu den Wahlen im November schaffen, ohne dass ein auslösendes Ereignis die Dominosteine ​​zum Umfallen bringt und finanziell, militärisch und auf gesellschaftlicher Ebene die Hölle losbricht. Ihre Täuschungen werden aufgedeckt und immer mehr Bürger sind wütend und nicht bereit, sich daran zu halten.

Das „Great Taking“ ist ein gut durchdachter Plan, aber es ist immer noch nur ein Plan. Es kann vereitelt und bekämpft werden, wenn genügend Menschen aus ihrer Normalitätsstarre erwachen. Die Chancen stehen nicht zu unseren Gunsten, da die Massen weiterhin nicht wissen, was kommt, aber je mehr Menschen erweckt werden können, desto besser sind unsere Chancen.

Wir wissen, dass die Milliardäre des Deep State, die hinter diesen Plänen stehen, streng bewacht und vor uns Bürgern geschützt werden. Aber das sind nicht die hochbezahlten Apparatschik-Frontmänner, die die alltägliche Drecksarbeit erledigen. Diese abscheulichen Rädchen in dieser Zerstörungsmaschinerie haben Namen, Adressen und Familien. Angst wirkt in beide Richtungen. Die Guten haben auch technisch versierte Leute, die in der Lage sind, elektronische Schraubenschlüssel in die Gänge der Deep-State-Maschinerie zu werfen.

Diese gesamte Episode spielt sich in der zweiten Hälfte dieser Vierten Wende ab , wo Chaos und Blutvergießen ihren Höhepunkt erreichen, während wir uns dem Höhepunkt nähern. Der Kampf zwischen Gut und Böse könnte nicht schlimmer sein.

Jeder wird gezwungen sein, sich für eine Seite zu entscheiden. Ich habe die letzten sechzehn Jahre meines Lebens damit verbracht, so viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, dass sich dieses Land auf einer brennenden Plattform unhaltbarer Entscheidungen befindet. Anstatt zu versuchen, die Flammen zu löschen, haben unsere sogenannten Anführer Benzin auf die brennende Plattform gesprüht.

Wir sind dem Einsturz dieser Plattform und dem Absinken auf den Meeresgrund näher als je zuvor. Die Pläne „Great Reset“ und „Great Taking“ müssen um jeden Preis verhindert werden. Unser Moment der Wahrheit rückt näher. Wir müssen den vor uns liegenden Herausforderungen ohne Angst und ohne Zweifel begegnen. Es ist an der Zeit, unseren inneren Josey Wales zu kanalisieren, wenn wir gewinnen wollen. Viel Glück.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das Starlink-Spinnennetz: Was Sie über 5G-Satelliten wissen sollten – wie Sci-Fi-Träume zu unserem Albtraum werden “

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/theburningplatform.com am 24.04.2024