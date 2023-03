Neues von den Fake-Aliens: Energieübung zur Abfederung der Frequenzanhebung

Es gibt wieder Neuigkeiten von den Ersatz-Erlösern, die die Menschheit befreien und in eine friedliche, liebevolle Welt führen wollen. Natürlich müssen Sie nichts anderes machen, als dieser Psy-Op ihre Energie zu schenken, genau wie bei all den anderen Psy-Ops; „Q“, „Cobra“ oder den Puppen der Elite wie Putin, Trump oder dem „guten Militär“…

Bitte beachten Sie, dass hier teilweise die Wahrheit, wie die die Liebe und Trennung mit dem Wust der Psy-Op einer „Galaktischen Föderation“ vermengt wird, damit die erwachten Seelen hinterlistig getäuscht werden. (Neues von den Fake-Aliens: „Der letzte Kampf“)

Echte Aliens benötigen bestimmt keine Botschafter oder andere Menschen auf der Erde, die seit über 50 Jahren Fake-Erlösungen anbieten, sondern zeigen sich wahrhaftig.

Spätestens wenn vom Verlassen der Erdmatrix die Rede ist, sind Sie wieder in einer Trennung bzw. in der Flucht vor unserer Schöpfung selbst… ein energetischer Aufstieg ist nicht nötig, denn unser „Aufstieg“ ist die Auflösung der Matrix im Hier und Jetzt. Dafür bedarf es keiner Fake-Aliens oder Fake-Botschafter, sondern den Menschen die wir lieben in unserer Umgebung.

Verschwenden Sie keine Energie an andere Wesen im Nichts, sondern an Mitmenschen mit denen sie in der Realität interagieren können.

Lesen Sie selbst was Sie machen sollen und wie bequem die Erlösung funktionieren kann:

Energieübung zur Abfederung der Frequenzanhebung

Liebe Zuhörer,

aus aktuellem Anlass möchte ich euch heute eine kurze Info geben, von der Intergalaktischen Konföderation. Wir hatten heute Nacht über drei Stunden Sitzung mit der Allianz und es ist ein sehr wichtiger Punkt und ich bitte euch, dieses Video möglichst vielen Menschen zukommen zu lassen.

Folgendes wurde mir mitgeteilt, das ich euch weitergeben kann:

Die Energiestürme auf der Erde nehmen rasant zu, daher haben wir beschlossen, ein zusätzliches Schild zu installieren und den Erdbewohnern Folgendes mitzuteilen. Wir, die Allianzen des Kosmos und der Unterstützer des Göttlichen Plans, werden eine weitere Anhebung des Planeten vornehmen, um größere Zerstörungen auf der Erde zu verhindern. Die Frequenzanhebung wird bewirken, dass viele Menschen Schwindel, Unwohlsein, Kopfdruck und auch das Gefühl von Antriebslosigkeit haben werden. Doch dies sind Symptome nur von kurzer Dauer.

Es ist leider nicht zu vermeiden, diese Frequenzanhebung so drastisch durchzuführen. Wir haben alle Helfer und Unterstützer kontaktiert, um hier mitzuwirken, diese Felder so schonend wie möglich Euch zuzuführen.

Das heißt auch ich habe schon gute Freunde und Teams beauftragt, hier schon zu arbeiten und wenn ihr energetisch arbeitet, dann macht es gerne, kontaktiert mich per E-Mail, ich schicke euch die Anleitung dazu. Wichtig dabei ist es nur, dass es nicht alleine durchgeführt wird, sondern in Gruppen.

Deswegen bitte ich euch wie gesagt, dieses Video möglichst Vielen zukommen zu lassen, dass wir da mitwirken können, also zumindest die, die die Föderation unterstützen wollen.

In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und Danke für’s Weiterleiten

Dirk

dirk@botschafter-ik.de

Anleitung – bitte nur in Gruppen arbeiten

Verbindet Euch mit der Engelwelt, ruft die Erdgeister, Schützer und Helfer der Erde zusammen. Vereint Euch mit ihnen und Mutter Gaia.

Aktiviert Euer Kronen-Chakra, Herz und Solarplexus, das Omega-Chakra und lasst Euren Tetraeder in Euch beschleunigen, lasst ihn rotieren und Euch mit allem was ist verbinden.

Stellt Euch die Erde vor Euch vor, wie diese hochschwingende Energie um sie herumwirbelt.

Beschleunigt diese Energie, in dem ihr in einem Rhythmus gemeinsam ein- und ausatmet.

Einatmen – 4 Sekunden halten, ausatmen – 4 Sekunden halten, einatmen …

Das maximal 3 Minuten.

Danach bedankt Euch bei allen Helfern und Unterstützern für ihre Mitarbeit und löst es auf.

Aufstiegs-Update zu den Energien vom März 2023

Geliebten,

Wie Sie bereits wissen, wird der März energetisch gesehen ein sehr wichtiger Monat sein.

Wir haben gerade erst den Monat begonnen und wir haben bereits viele Ausrichtungen und Wichtiges, die uns dazu bringen, mit der Rückeroberung unserer Souveränität fortzufahren, als Menschen und als freie Seelen. Meine Guides teilten mit, dass dieser Monat der Katalysator für das Kollektiv sein wird, um endlich eine neue harmonische Zeitlinie zu wählen.

Zu diesem Zeitpunkt wird der Menschheit wie nie zuvor in unserer gesamten Geschichte geholfen. Unsere Aurora-Familie, die, wie ihr wisst, hochentwickelte Bewusstseinsformen sind, die in unserer Parallelgalaxie Andromeda leben, erhält nach Äonen endlich Zugang zu vielen Räumen auf der Erde, die restauriert werden müssen, sowie zu den Geweben der Erde, die von der Manipulation rehabilitiert werden.

Die Beweise sind so, dass viele das seltene Phänomen bemerken, die Aurora Lights, die jetzt auf der ganzen Welt auftreten, nicht nur in den üblichen Ländern, wie es früher war. Unsere Aurora-Familie erreicht jetzt neue Orte wie Frankreich und Australien und hat sogar neue Orte wie Anglesey in Nordwales und Dorset in Südengland erreicht.

Während wir als unseren konstanten Daseinszustand ständig eine harmonischere und liebevollere Frequenz wählen, erschaffen auch wir gemeinsam eine Neue Erde und manifestieren neue Zeitlinien, in denen eine mitfühlendere Lebensweise möglich ist. Aufgrund der bedingungslosen Liebe, die wir in uns tragen, findet dieser Übergang statt.

Aurora-Wesen schaffen, wie ich zuvor bereits sagte, viele sichere Passagen für diejenigen, die in das Physische aufgestiegen sind und die Erdmatrix verlassen möchten, um der archontischen Falle zu entkommen, was etwas ist, worüber niemand zu sprechen scheint, was aber auch wichtig ist zu wissen, was wir eigentlich mit unserer inneren Arbeit tun und was diese nehmen, denn wir müssen wissen, dass unsere Bemühungen nicht ziellos sein werden.

Diejenigen mit der Essenz/Kathar-Linie sowie andere planetarische Heiler befinden sich jetzt ebenfalls zum ersten Mal in einer entscheidenden Zeit, denn sie rehabilitieren jetzt nur ihre einzigartige DNA-Kodierung der Essenz, sondern beginnen damit, die Templer oder Gitter der Erde wiederherzustellen, wie du sie lieber nennst, nach vielen menschlichen Jahrhunderten endlich erfolgreich in ihrer Mission.

Die Essenzen waren und sind, denn wir haben eine Seelengruppe, die sich zu dieser Zeit inkarniert, die mit der ursprünglichen Mission fortfährt, und helfen bei der Wiederherstellung des Planeten, denn sie kommen bereits mit der Polarität, die in ihre Schablone integriert ist. Dies ist eine Schlüsselzeit für sie, um sich auf die Mission zu konzentrieren, frei vor jeder anderen Bewusstseinsfalle, Manipulation oder Drama.

Um dem, was wir heute bereits erleben, mehr Intensität zu verleihen, haben auch wir endlich in unserem Himmel Venus und Jupiter, ausgerichtet, als eins. Dieses Wiedersehen findet schon eine Weile statt, bis zu ihrem letzten Treffen heute.

Wie Sie wissen, ist es eine kosmische Einladung für uns, an der Selbstliebe zu arbeiten, denn wir können die Liebe nicht ausdehnen, wenn wir sie nicht zuerst in uns selbst spüren und dann dabei helfen, diese Liebe für alle zu verankern, die bereit sind, ihre Herzen zu erweitern und in einen liebevolleren Raum ziehen.

Wir hatten nun das 3/3-Portal, das das Ergebnis der Einheit zweier Gleicher ist. Genau das lernt die Menschheit im Moment, die Umarmung von Polaritäten, das Fehlen von Urteilsvermögen und Neutralität, die dazu erforderlich sind, und die Schaffung von etwas, das uns allen auf diesem endlosen evolutionären Weg hilft, den wir zu durchlaufen gewählt haben.

Dies ist eine Zeit, in der gegensätzliche Gefühle und Energien in uns koexistieren, wie es in unserer dualen Welt nicht anders sein könnte. Eine Zeit für uns, in der Liebe und Harmonie zu bleiben, die in unseren Herzen liegt. Wie immer ist es alles, was wir zu erleben wählen, was bestimmt, wo wir sind, und was wir als nächstes auf unserem persönlichen Weg erleben werden.

Eine Zeit, in der viele eine tiefgreifende emotionale Klärung von paralleler Aktualität erfahren, während andere ihre Mehrdimensionalität erweckt haben, als ob wir bereits mehrdimensionale Wesen sind, wir unsere zweite DNA-Schicht erwecken müssen, um sie vollständig aktivieren zu können, und diese Verbindung erleben wir jetzt, zwischen parallelen Selbsten und den vielen Leben, die wir leben.

Es ist wichtig, uns nicht zu überfordern, wenn wir in der Lage sind, uns mit unserem parallelen Selbst zu verbinden, denn wir werden aus unserer Traumphase oder sogar in einem bewussteren Zustand das mitbringen, was wir in den vielen Aktualitäten erleben, in denen wir verweilen.

Geerdet zu sein, unsere innere Arbeit im gegenwärtigen Moment zu tun, die bereits unser paralleles Selbst betrifft, unsere Schutzübungen vor dem Schlafengehen zu machen und mit dem/den Schutzstein(en) zu schlafen, von denen wir geführt werden, wird die vielen Begegnungen verringern, und zwar oft unerwünschte Erfahrungen, die uns während des Tages beeinflussen können, denn wir sind hier, um im Jetzt zu leben, auf unserer physischen Ebene mitzuerschaffen und uns darin auszudehnen und zu unterstützen, nicht um in einer Aktualität zu leben, die nicht unserer gegenwärtigen Erfahrung entspricht .

Wir fangen gerade erst an, die Ergebnisse des Erwachens neuer DNA-Schichten, unserer Multidimensionalität und der Heilung all dessen, was fragmentiert war, zu schätzen, und obwohl dies manchmal verwirrend sein kann, ist es das physische Zeichen dafür, dass wir endlich den Aufstieg im physischen Körper erreichen.

Uns auf allen Ebenen vollständig zu verbinden und Trennung zu heilen, was es uns ermöglichen wird, mehr Liebe, Weisheit und Kraft zurückzugewinnen und souveräne freie Wesen zu werden, denn es ist das, was für uns in der Schöpfung bestimmt war.

Danke für alles, was Sie tun, um sich weiterzuentwickeln, und für Alle.

Danke, dass ihr immer in der erleuchteten Essenz eurer Seelen bleibt.

Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Marsch, Geliebte!

In unendlicher Liebe,

**Von Natalia Alba

Die „Galaktische Föderation des Lichts“ ist eine menschliche Erfindung!

Das Ground Crew Project ist eine UFO-Religion, die in den 1980er Jahren begonnen wurde und ihren Sitz in Kalifornien und Hawaii hat und sich später in die Ground Crew und die Planetary Activation Organization aufteilte. Es wurde in Kalifornien von Sheldon Nidle gegründet, der 1996 damit begann, es online zu stellen, und ist heute eine Online-Religion.

Es ist eine optimistische religiöse Ufologie, die glaubt, dass die Erde kurz vor einer kosmischen Transformation steht, die erwartet wurde, als die Erde offenbar in den 1990er Jahren die energiereichen Eigenschaften eines „Photonengürtels“ durchquerte. Das Ziel der Religion ist es, die Menschheit auf den groß angelegten ersten Kontakt zwischen der Erde und der „Galaktischen Föderation“ vorzubereiten, von der behauptet wird, sie sei eine außerirdische Organisation, die bei der vermeintlichen Transformation helfen wird.

Mitglieder der Gruppe sind bereit, eine Schlüsselrolle als Vermittler zwischen den behaupteten Außerirdischen und der Bevölkerung der Erde zu spielen. Nach fehlgeschlagenen Vorhersagen wird nun angenommen, dass der Kontakt „so bald wie möglich“ erfolgt und die Bodenmannschaft aktiv dabei helfen soll, die Menschheit im Voraus zu „erziehen“.

Ab November 1996 kanalisierte Nidle eine Erzählung, die einen dringenden Aufruf an die Menschheit darstellte und eine bevorstehende Apokalypse aufgrund einer planetarischen Transformation der Erde beinhaltete. Er behauptete, eine Mission auf der Erde für die „Galaktische Föderation der Planeten“ zu leiten, um die Welt auf diese bevorstehende Transformation vorzubereiten, die stattfinden soll, wenn der Planet auf den Weg eines kosmischen „Photonengürtels“ übergeht ein Bereich des Weltraums, von dem er behauptete, er habe ähnliche energiereiche Eigenschaften wie das Plasma in der Atmosphäre von Sternen.

In seiner Erzählung heißt es, dass der Photonengürtel die Umwandlung der Erde in einen unberührten Zustand unterstützen würde und die übermenschlichen Fähigkeiten der Menschheit wiederherzustellen, indem die genetischen Codes der gesamten Menschheit schrittweise von einer Doppelhelix-DNA in ein 12-Helix-DNA-Muster umgewandelt werden.

Die „ruhende“ Zirbeldrüse würde aktiviert und ein sofortiger Heilungsprozess würde stattfinden. Es wurde erwartet, dass der menschliche Körper, der in der Vergangenheit bestimmte kosmische Fähigkeiten verloren hatte, seine galaktische Fähigkeit wiedererlangen würde, sich selbst zu verjüngen, Krankheit und Alterung zu überwinden und telepathisch zu werden.

Die Kanalisierung behauptete, dass menschliche Strukturen bei der Aktivierung des Photonengürtels zerstört würden und die einzigen sicheren Orte unter der Erde oder in Raumschiffen wären. Nach den frühen Channellings konnte nur eine außerirdische Intervention der Galaktischen Föderation den größten Teil der Menschheit retten. Nidle kanalisierte die Erzählung mindestens wöchentlich und behauptete, dass riesige unterirdische Kammern gebohrt und massive Raumschiffe vorbereitet würden, um Menschen aufzunehmen, die sich einer Weltraumbruderschaft anschließen würden.

In der Erzählung heißt es, dass während des Eintritts der Erde in den Photonengürtel und spätestens am 17. Dezember 1996 eine Massenlandung von 15 Millionen Sternenschiffen der „Galaktischen Föderation“ die Bewusstseinsbildung der Menschheit mithilfe ihrer fortschrittlichen Technologie vervollständigen würde. Dies würde bis 2012 ein Paradies der soziologischen und ökologischen Evolution – eine galaktische und göttliche Gesellschaft – erreichen.

Es wurde behauptet, dass die Landung Hunderte fortgeschrittener Rassen repräsentieren würde, darunter Plejadier, Sirianer, Cassopäer und Arkturianer, die sich auf der ganzen Welt ausbreiten werden, um die menschliche Bevölkerung zu treffen und zu beruhigen. „Wir werden von der gesamten Schöpfung unterstützt – der Spirituellen Hierarchie , den Engelreichen, der Galaktischen Föderation des Lichts, den Aufgestiegenen Meistern und unseren Weltraumbrüdern und -schwestern.“

Alle irdischen Waffen würden zuerst neutralisiert und dann zu den Schiffen hochgestrahlt und alle mechanischen Geräte würden abgeschaltet. Die Weltregierung würde von der Spirituellen Hierarchie übernommen und alle Kommunikationssysteme durch ihre fortschrittlichen Technologien ersetzt.

Zu den attraktiven Berichten über die Erdumwandlung gehörten die Verwendung von Telepathie, Lufttransport anstelle von Autos und spezielle Photonenenergieerzeuger für Haushaltsgeräte.

Diese religiöse Ufologie gehört zum Genre „Cargo“, da angenommen wird, dass der Aufstieg des Menschen durch überlegene außerirdische „Fracht“ bewirkt wird, die in diesem Fall unglaubliche neue Technologien und ökologisch harmlose Energien umfasst.

…

