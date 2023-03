Nordlichtphänomene bald überall zu sehen aufgrund der bevorstehenden abrupten Polverschiebung (Video)

Es war so besonders, dass der Telegraph über das Nordlichtphänomen berichtete, das bis in den Süden der Niederlande zu sehen war. Es wurde auch in Nordbelgien beobachtet.

Auffallend dabei ist das rosafarbene Glühen. Es ist ein interessantes Phänomen, mit dem man sich beschäftigen sollte. Und warum? Nun, es wird erwartet, dass Lichteffekte bald überall auf der Welt zu sehen sein werden. Von Martin Vrijland

Es wird sich dabei um viel intensivere Lichterscheinungen handeln, die sogar in Innenräumen wahrnehmbar sein werden, so als ob draußen helle Neonröhren blinken würden. Das wird viele Menschen dazu veranlassen, nach draußen zu gehen und sich zu wundern.

Übrigens gibt es das Nordlicht und das Südlicht. Sie unterscheiden sich in ihrer Farbe, was auf die Wechselwirkung zwischen dem Magnetfeld der Sonne und dem der Erde zurückzuführen ist. Bei Sonneneruptionen werden geladene Teilchen in unsere Atmosphäre geschossen, die dann mit Sauerstoff und Stickstoff zusammenstoßen und den Farbeffekt verursachen.

Dieses Modell ist falsch. Die Atmosphäre der Erde besteht aus mehreren Gasschichten. Die elektromagnetischen Feldlinien leuchten diese Gasschichten aufgrund der Farbe des Plasmas in der jeweiligen Atmosphärenschicht auf. Dies wird in dem folgenden Video gezeigt.

Warum ist das wichtig zu wissen? Nun, wie bereits erwähnt, werden wir bald eine Menge dieser Lichteffekte sehen. Deshalb ist es sinnvoll, das Modell jetzt schon richtig zu verstehen, denn dann wird klar, was vor sich geht.

Sehen Sie sich also zuerst das Video unten an und lesen Sie dann weiter.

Der wahre Grund für die unterschiedliche Farbe des Nordlichts und des Südlichts, wobei das Nordlicht in der Regel rötlicher und das Südlicht grünlicher ist, hat mit den elektromagnetischen Feldlinien der Plasmakuppel zu tun, unter der wir leben.

In meinem neuesten Buch mit dem Titel Simulation Dome können Sie sehen, wie eine solche Plasmakuppel durch ein CERN-ähnliches, sich drehendes elektromagnetisches Ringfeld erzeugt wird.

Ich habe versucht, die grafische Darstellung der elektromagnetischen Feldlinien im Bild unten darzustellen (lesen Sie weiter unten für die Erklärung).

Die Plasmakuppel oder Plasmakugel erklärt

Ein elektromagnetisches Ringfeld erzeugt eine kuppelförmige Plasmasphäre, innerhalb derer sich die im ersten Video gezeigten Gasschichten befinden. Auf dem Bild sieht man blaue und gelbe Linien, aber eigentlich könnte das ganze Bild mit Feldlinien unterschiedlicher elektromagnetischer Stärke gefüllt werden.

Das würde das Bild jedoch zu unscharf machen. Die elektromagnetischen Feldlinien zwingen das Plasma sozusagen in verschiedene Plasmakuppelschichten und enthalten damit verschiedene Arten von elementaren Gasteilchen (Materie).

Diese Plasmaschichten sind wie folgt aufgebaut (siehe Video und weiter unten):

Das von der Plasmakuppel erzeugte elektromagnetische Ringfeld hält die Plasmakuppel (aus mehreren Plasmaschalen) stabil an ihrem Platz. Es ist wichtig, die Inbetriebnahme einer solchen Plasmakuppel zu verstehen, aber für den Moment nehmen wir an, dass die Plasmakuppel stabil und bereits fertiggestellt ist.

In meinem Buch erkläre ich, dass die Plasmakuppel sozusagen der Computerbildschirm ist, auf dem sich die Materie aus dem Code materialisiert. Es ist der Bildschirm, auf dem sich die Simulation materialisiert. Diese These untermauere ich in meinem Buch ausführlich. Für den Moment gehen wir davon aus, dass Sie das inzwischen wissen.

Übrigens, die blaue Plasmakuppel, die Sie auf dem Bild sehen, ist die Hälfte des Plasmaballs, der durch dieses elektromagnetische Ringfeld erzeugt wird. Das bedeutet, dass sich eine solche Kuppel auch im Untergrund bildet. Das ist eine wichtige Tatsache, die ich in meinem Buch noch nicht erwähnt habe, aber sie ist der Grund, warum es zu einer Erwärmung im Untergrund kommt.

Das ist die Kombination des Plasmas, das sich auch dort bildet und das „Gestein“ der ursprünglichen Erde schmilzt und verflüssigt. Im Grunde gibt es also einen Plasmaball.

Das ist der Schirm, in dem sich die Simulation materialisiert und in dem sich noch Reste (geschmolzen oder in Takt) der ursprünglichen Erde befinden.

Die Antarktis ist in diesem Modell kein Kontinent, sondern ein Eisring, der durch den Verlauf der elektromagnetischen Feldlinien entsteht, die eine kugelförmige Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre usw. bilden.

Diese kugelförmigen Plasmaschichten (Sphäre ist die wörtliche Bedeutung von Atmosphäre) unterscheiden sich in ihrer Temperatur, und der Rand der Homosphäre ist extrem kalt. Infolgedessen bildet sich ein Eisring. Außerhalb dieses Eisrings gibt es einen Bereich, der sich bis zur Größe der gesamten Plasmasphäre (Plasmabol) erstreckt.

Das bedeutet, dass die Erde viel größer ist, als wir denken. Bald wird dies jedoch den Massen bekannt gemacht werden müssen, aber es wird durch Nachrichten wie die zufällige Entdeckung von nie zuvor gesehenem Land geschehen, wie es bereits am 21. Februar 2023 mit der Entdeckung von 7.000 neuen Inseln durch Japan begann.

Ziemlich seltsam, wenn man bedenkt, dass der „Weltraum“ voller Satelliten ist und daher alles Land schon längst mit diesen Satellitenbildern sichtbar gemacht worden sein müsste. Und haben die Astronauten in ihrer ISS-Stahlröhre mit Fenstern das nie gesehen? André Kuipers, sag es!

Möchten Sie wissen, wie groß unsere Plasmasphäre tatsächlich ist? Dann sehen Sie sich das folgende Video an, das die echte Karte der Erde zeigt.

Unsere Plasmasphäre, die auf der Oberfläche der (ursprünglichen) Erde als Plasmakuppel dargestellt ist (die zusammen mit der unterirdischen Kuppel eine Kugel bildet), ist so groß wie ihr Spiegelbild in dieser Plasmakuppel.

Wir sehen dieses Spiegelbild als etwas, das wir „den Mond“ nennen. Der Mond ist das Spiegelbild der gesamten Erdoberfläche unter der Plasmakuppel (die Plasmakuppel ist die Hälfte der durch das elektromagnetische Ringfeld erzeugten Plasmakugel).

Haben Sie sich jemals gefragt, warum wir nach der Mondlandung 1969 nie zum Mond geflogen sind? Das sollte doch ein Kinderspiel sein, angesichts der technologischen Fortschritte seither.

Vielleicht wüsste Regisseur Stanley Kubrick eine Erklärung dafür, aber er ist inzwischen verstorben.

Der Grund dafür, dass die abgebildete Erdoberfläche nicht wie ein perfekter Kreis aussieht, liegt übrigens in der 2D-Projektion verschiedener Höhen und Tiefen auf eine ebene Fläche. In Wirklichkeit ist sie ein Kreis. Und auf diesem Kreis haben wir es mit der Projektion der Sonne zu tun, die ebenfalls durch einen Plasmaeffekt erzeugt wird.

Die Erklärung dazu sehen Sie in dem Video unten. Diese Sonne hat eine bestimmte „Taktgeschwindigkeit“, so wie ein Computer eine bestimmte Taktgeschwindigkeit hat. Der Grund, warum ich Ihnen das zeige, ist, Ihnen die Grundlage für den Plasmaeffekt zu geben, der dieses Jahr auftreten wird.

Bei all dem ist zu beachten, dass die Sonnenbewegung, wenn sie eine „Uhrgeschwindigkeit“ darstellt, nicht bedeutet, dass wir die volle Uhrzeit erleben werden. Tatsächlich erkläre ich in meinem Buch, dass diese Uhrgeschwindigkeit mit der Geschwindigkeit vergleichbar ist, mit der sich ein Langspielplattenspieler dreht.

Wenn wir in einer Simulation leben und der Erbauer dieser Simulation nur einen Teil der Original-LP-Aufnahme erhalten konnte, muss man die Platte immer noch mit der gleichen Geschwindigkeit abspielen, auch wenn man nur ein kleines Stück unzerkratztes Vinyl hat.

Die Sonne wird durch ein anderes elektromagnetisches Feld erzeugt, das sich in der (Prager) Uhrenstruktur bewegt, wie im Video oben gezeigt. Es besteht also eine Interferenz zwischen dem elektromagnetischen Feld, das den Plasmabildschirm aufrechterhält, und dem elektromagnetischen Feld, das von der Sonne in diesem Plasmabildschirm erzeugt wird.

Die Kombination der beiden erzeugt den Nordlichteffekt im Zentrum der Plasmakuppel. Der Südlichteffekt tritt am äußeren Rand der Plasmakuppel auf und hat aufgrund der unterschiedlichen Plasmazusammensetzung eine andere Farbe (weil die Magnetfeldlinien näher zusammenkommen – siehe zweites Bild in diesem Artikel).

Der bevorstehende Poleshift und die vorgetäuschte Alien-Invasion

Der Grund für die Verschiebung des so genannten Nordpols hat also alles mit dem Sonnenzyklus zu tun, wie im letzten Video (oben) erklärt. Es gibt jedoch noch einen anderen Grund, warum eine sehr akute und drastische Polverschiebung bevorsteht.

Dieser Grund kann in der einzigartigen Theorie gefunden werden, die hier aufgestellt wurde, dass es Dutzende anderer solcher Plasmakuppeln gibt, die alle auf der Oberfläche der ursprünglichen Erde gebaut wurden, die einst aus ihrem Proto-Saturn-System herausgerissen wurde, als der „Zerstörer“ vorbeikam (die Exsosomen-Reaktion, die Luzifers Saturn-System auseinander riss).

Auf der ursprünglichen Erde gibt es also Dutzende (178, um genau zu sein) von Plasmakuppeln (Plasmasphären), innerhalb derer sich Terraflächen mit eigenen Tierarten, Humanoiden und kombinierten Arten befinden, die wir heute aus Märchen, Fabeln und Disneyfilmen kennen. Dieses zusätzliche Terra wird bald unter eine große neue Plasmakuppel (eigentlich Plasmasphäre) gebracht werden, was bedeutet, dass wir tatsächlich anfangen können, diese Kreaturen in unserer Wahrnehmung auftauchen zu sehen.

Durch die angeblichen Entdeckungen von Meerjungfrauen und anderen unbekannten Lebensformen werden wir auch schon darauf vorbereitet. Das mögen jetzt noch Fake News sein, aber es geht um Gewöhnung; so wie wir durch Gewöhnung in den Nachrichten auf Außerirdische vorbereitet werden.

In meinem Buch erkläre ich, warum es zweimal 88 solcher Plasmakuppeln gibt, wie die, von der wir glauben, dass sie unsere Erde ist (von denen uns vieles bereits unbekannt ist, wie Sie in den Videos oben sehen konnten).

Ich erkläre auch, warum diese zwei mal 88 Kuppeln jeweils unter einer neuen Plasmakuppel (oder Plasmakugel) verschmelzen werden. Wir können aus allerlei Symbolik erkennen, dass diese Zahl 88 gerade jetzt sehr wichtig ist. Es zeigt sich sozusagen „im Verborgenen“, dass die Beherrschung dieser 88 „Erden“ (dieser 88 Plasmakuppeln oder Plasmasphären) unmittelbar bevorsteht.

In diesem Artikel habe ich unter anderem erklärt, warum die Lichteffekte, die auftreten werden, wenn die große Plasmakuppel (die Kuppel 88) gestartet wird, wie sich drehende Kreise am Himmel aussehen und auch von gigantischen Farbeffekten begleitet werden. Ich erkläre in diesem Artikel auch, warum diese Phänomene dem „tiefen Staat“ angelastet werden, der diese Effekte angeblich durch eine Project Blue Beam-Projektion von Area 51 aus realisieren würde, um die Weltbevölkerung vor einer Invasion Außerirdischer zu erschrecken.

Die sich drehenden runden Scheiben sind dann angeblich UFOs, während es sich in Wirklichkeit um die Spiegelungen der anderen Plasmakuppeln (von unserer aus gesehen) in der neuen Plasmakuppel handelt. Und die bunten Lichteffekte sind die Wechselwirkung zwischen dem Plasma unserer (und der 87 anderen Plasmakuppeln) Plasmakuppel mit dem elektromagnetischen Feld der neuen großen Plasmakuppel.

Da diese große Plasmakuppel (wie die „kleineren“ 88 Kuppeln) durch ein rotierendes elektromagnetisches Ringfeld erzeugt wird, das viel größer und stärker ist als die einzelnen kleineren Plasmakuppeln, wird dieses elektromagnetische Feld das der kleineren an Stärke übertreffen.

Das Zentrum des neuen größeren torodialen Ringfeldes wird also einen stärkeren positiven magnetischen Nordpol bilden, und so werden alle Kompasse plötzlich auf das Zentrum dieses torodialen Ringfeldes zeigen. Das ist der eigentliche Grund für die bevorstehende abrupte Polverschiebung.

Ich erwarte, dass dies irgendwann in den nächsten Monaten geschehen wird. Deshalb habe ich hart daran gearbeitet, mein neuestes Buch rechtzeitig fertig zu stellen, damit diejenigen, die einen offenen Geist haben (offen in dem Sinne, dass er dem Bewusstsein erlaubt, hindurchzugehen, um die Blockaden des Geistes zu lösen), wissen, was auf sie zukommt.

Das Phänomen Phoenix

All dies ist ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Endzeit, wenn das Phoenix-Phänomen die Geburt Jesu simulieren wird. Diese „Geburt“ wird stattfinden, nachdem die beiden 88 Kuppeln unter der Super-Kuppel verschmolzen sind.

Diese Geburt Jesu ist in Wirklichkeit der Große Reset, der stattfindet, wenn der Plasmabildschirm der Super-Kuppel wegen des (noahidischen) Moments der Zerstörung, der in die Blaupause der Simulation eingebrannt ist, ausgeschaltet werden muss.

Die Verschmelzung der beiden Systeme der Zeit 88 (die jeweils unter eine große Plasmakuppel gebracht werden) stellt die ungehemmte Entbindung Marias dar (die hermaphroditische Selbstbefruchtung), der die Geburt des Christuskindes folgt (der Reset der Plasmakuppel der Simulation).

Ich habe dieses Fenix-Phänomen in der nachstehenden Abbildung dargestellt, auf der Sie die beiden (damals bereits vorhandenen) großen Plasmakuppeln (unter denen jeweils 88 kleinere montiert wurden) sehen können.

Während des Starts der Superkuppel (der Donnerkuppel) wird der Phönix-Plasmaentladungseffekt auftreten, von dem ich in diesem Artikel genau erkläre, wie er auftritt und warum er wie dieser feurige Vogel aussieht, der mit seinen Flügeln schlägt.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 02.03.2023