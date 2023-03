Putin-Berater prophezeit EU-Zusammenbruch und sieht Atomschlag? Ukraine gehen die Soldaten aus

Heftige Wort von Wladimir Putins oberstem Sicherheitsberater Nikolai Patruschew: Der Putin-Berater prophezeit aktuell den Zusammenbruch der EU und droht zugleich damit, den Westen mittels Hyperschall-Atomwaffen zu zerstören.

Erneut wendet sich ein enger Vertrauter von Wladimir Putin mit krassen Worten Richtung Westen. Nikolai Patruschew, russischer Offizier und Sekretär des russischen Sicherheitsrates, erklärte jüngst in einem Interview mit der Kreml-treuen Zeitung „Rossiyskaya Gazeta“, dass der russische Präsident dazu bereit sei, den Westen mit Hyperschall-Atomwaffen zu zerstören, sollten die Westmächte versuchen, Russland zu besiegen.

Nikolai Patruschew prophezeit EU-Zusammenbruch und droht Westen mit Atomschlag

Wie die britische „Daily Mail“ aktuell unter Berufung auf besagtes Interview berichtet, prophezeit Patruschew zudem, dass die Europäische Union vor dem Zusammenbruch stehe.

Wenn dieser Fall eintritt, müsse der Westen Russland seiner Meinung nach zwingend erlauben, Europa zu dominieren.

Die Einmischung der Vereinigten Staaten sei vom Kreml nicht gern gesehen. Denn seiner Meinung nach machen die USA „derzeit in Europa, was sie wollen, und ignorieren dabei die Tatsache, dass die führende Rolle auf dem Kontinent historisch gesehen Russland zukommt“, so Patruschew.

Diese Rolle werde Russland auch im 21. Jahrhundert weiterhin innehaben und mit aller Macht verteidigen.

Putin-Verbündeter Patruschew sieht USA als treibende Kraft im Ukraine-Krieg

In Patruschews Augen sind die USA die treibende Kraft im Ukraine-Krieg. „Das hemmungslose Streben der US-Behörden, die dominierende Rolle in der Welt zu behalten, ist mindestens seit 1945 die Quelle aller Eskalationen der Spannungen auf globaler Ebene“, so Putin-Scherge Patruschew im Interview.

Gegen Putin und sein Gefolge werden „falsche Anschuldigungen“ wegen Kriegsverbrechen erhoben, während der Westen laut Patruschew „die Augen vor echten Völkermorden und finanziellen Machenschaften verschließt, die mit Billigung des Weißen Hauses durchgeführt werden“. (Medwedew: Wenn Deutschland Putin festnähme, wäre dies eine Kriegserklärung an Russland (Video))

Nikolai Patruschew siegessicher: „Alle Versuche, Russland zu zerschlagen, sind vergebens“

Das Fazit von Patruschwes treffender Analyse zum Ukraine-Krieg? „Der Westen hat sich mehr als einmal gegen unser Land gestellt. Manchmal unter den Fahnen der Polen und Schweden, manchmal mit napoleonischen Adlern, unter der britischen Flagge oder unter dem Hitler-Hakenkreuz. Das Ergebnis ist das gleiche: alle Versuche, Russland zu zerschlagen, sind vergebens“, zeigte sich der Putin-Berater optimistisch und siegessicher.

Patruschew-Sohn soll Wladimir Putins Nachfolger werden

Laut „Daily Mail“ soll Patruschew bereits planen, dass sein Sohn Dmitri Patruschew eines Tages der Nachfolger von Wladimir Putin wird. Aktuell hat der 45-Jährige das Amt des Landwirtschaftsministers inne.

Doch sollte Wladimir Putin aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr imstande sein, sein Amt auszuüben, könnte sich seine Position sehr schnell ändern.

Selbst die »fahrenden Rekrutierungskommandos« können Verluste nicht kompensieren: Selenskij gehen die Soldaten aus

Selenskij hat ein großes militärisches Problem. Der mit dem Einmarsch der Ukraine im Frühsommer 2014 in die benachbarten Republiken Luhansk und Donezk begonnen habende Krieg fordert einen Blutzoll, den die Ukraine nun nicht mehr ausgleichen kann. Selenskij gehen die Soldaten aus.

Im Frühsommer 2014 überfielen ukrainische Verbände die beiden Nachbarrepubliken Luhansk und Donezk, die sich im April 2014 für von der Ukraine unabhängige eigenständige Staaten erklärt haben.

Seit fast neun Jahren führt die Ukraine diesen Krieg. In der Anfangszeit waren die Verluste in ihren Reihen relativ gering: sie brachten Tod, Zerstörung und Verderben ausschließlich für die Bürger von Luhansk und Donezk.

Doch seit etwas mehr als einem Jahr erfahren die ukrainischen Truppen, was es heißt, unter Dauerfeuer zu liegen und sich nicht zur Wehr setzen zu können.

Seit etwas mehr als einem Jahr unterstützt die russische Armee die Freiheitskämpfer in den beiden Donbas-Regionen. Seitdem musste sich die Ukraine komplett aus den besetzten Gebieten in Luhansk und zu einem großen Teil aus der okkupierten Region Donezk zurückziehen. Zudem gingen weite Teile der Regionen Saporischija und Cherson für die Ukraine verloren.

Vor allem aber verlor die Ukraine in dem vergangenen Jahr mehr Soldaten als in den acht Jahren in dem von ihr vom Zaun gebrochenen Krieg zuvor. Diese Verluste kann Selenskijs Armee nicht mehr kompensieren.

Selbst die »fahrenden Rekrutierungsbüros«, die umherkurven und 16- und 17-jähhrige Jungs wie auch über 60 Jahre alte Männer zum Kriegsdienst zwangsverpflichten, können die entstandenen Lücken nicht mehr auffüllen.

Erschwerend kommt für Selenskij hinzu, dass viele ukrainische Männer im wehrfähigen Alter trotz des verhängten Ausreiseverbotes ihre Bündel geschnürt haben und das Land in Richtung Westen in Nachbarländer und darüber hinaus verlassen haben.

Sie haben kein Interesse daran, ihr Leben für Selenskijs Krieg, der eine verloren Sache ist, zu opfern.

Ohne ausländische Hilfe steht Selenskij auf verlorenem Posten. Das gilt nicht mehr nur für Waffen, Kriegsgerät und Munition, sondern eben auch für die Soldaten. Die Frontlinie verschiebt sich täglich mehr und mehr nach Westen.

Langsam zwar, aber unaufhaltsam.

US-Atomwaffen befinden sich in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien und der Türkei: Wertewesten entrüstet über Stationierung russischer Trägersysteme in Weißrussland

Die Regierungen in Minsk und Moskau haben sich geeinigt, dass russische Trägersysteme in Weißrussland stationiert werden. Diese Systeme sind geeignet, atomare Sprengköpfe zu transportieren. Der Wertewesten ist entrüstet, vergisst aber zu erwähnen, dass in mindestens fünf europäischen Staaten US-Atomwaffen stationiert sind.

Die Regierungen Russlands und Weißrussland haben eine Vereinbarung getroffen, dass russische Trägersysteme, mit denen auch taktische Atomwaffen (das sind Waffen mit in Relation zu strategischen Atomwaffen geringerer Reichweite und geringerer Zerstörungskraft, dafür aber mit höherer Präzision) in Weißrussland stationiert werden sollen.

Auf diese Stationierung hatten sich die beiden Regierungschefs Lukaschenko und Putin bei einem Treffen vor einem Jahr geeinigt, Putin hatte aktuell die Umsetzung der Vereinbarung bekannt gegeben.

Der Wertewesten ist entrüstet, westliche Politiker und Medien überschlagen sich momentan dabei, die Gefahr eines Dritten Weltkriegs herbei zu reden. Der Schritt Moskaus sei eine Provokation und verschärfe die angespannte Situation zusätzlich. Man wolle und werde über weitere Strafmaßnahmen gegen Russland beraten und zöge zusätzliche Sanktionen gegen Moskau in Betracht.

Um es klar zu benennen: Atomwaffen stellen eine Bedrohung für die gesamte Menschheit dar; dabei ist es völlig egal, ob es sich bei den Waffen um taktische oder strategische Atomraketen handelt. Ihre enorme Vernichtungskraft zerstört alles, das getroffen wird. Die Abwürfe der US-Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im August 1945 hat das nachhaltig unter Beweis gestellt.

Dass der Wertewesten aber auch hier wieder einmal mit gespaltener Zunge redet, zeigt die Tatsache, dass in mindestens fünf europäischen Staaten US-Atomwaffen stationiert sind. Offiziell befinden sich US-Kernwaffen in Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Italien und der Türkei. Darüber aber verlieren weder westliche Politiker noch die ihnen nahestehenden Medien ein einziges Wort.

Zieht man die nicht offiziell gemeldeten US-Atomwaffen in Lakenheath (England) und Araxos (Griechenland) hinzu, befinden sich knapp 500(!) US-Atombomben auf europäischem Boden (so man dann die Türkei zu Europa hinzurechnet).

Das aber ist für den Wertewesten offensichtlich vollkommen in Ordnung. Für deren Verständnis scheint es »gute Atombomben« (due aus den USA) und »böse Atombomben« (die aus Russland) zu geben.

Für die Menschheit, die Natur und unseren Globus gilt aber: es gibt nur »gefährliche Atombomben«; ganz egal, von wem sie konstruiert und wo immer sie stationiert wurden oder werden.

…

