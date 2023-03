Russische Raketen sollen NATO-Kontrollzentrum in Bunker zerstört haben – Putin: »Deutschland ist nach wie vor ein besetztes Land»

Teile die Wahrheit!

Das russische Militär startete einen Raketenangriff auf ukrainische Infrastruktureinrichtungen mit einer großen Auswahl an Raketen und zerstörte das geheime NATO-Hauptquartier in der Ukraine. Dabei sollen zahlreiche NATO-Offiziere getötet worden sein. (Titelbild: Symbolbild)

Eine Meldung über einen russischen Raketenangriff auf einen Kommando-Bunker unweit von Lemberg/Lwiw sorgt derzeit für eine Irritationen. Gemeldet hatte den Angriff zunächst WarFiles; diese Meldung wurde von dem Portal military.pravda aufgenommen.

Während der Angriff an sich von der ukrainischen Seite bestätigt wurde, gibt es bezüglich des »Erfolges« wie aber insbesondere auch der Opfer wegen widersprüchliche Meldungen und einige Irritationen.

So sollen sich in der laut russischer Meldungen komplett zerstörten Bunkeranlage zahlreiche NATO-Offiziere, auch aus den USA, aufgehalten haben. Den in den Berichten als »Schatten-Generalstab« bezeichneten NATO-Offizieren soll es »schlecht ergangen sein«.

Eine Bestätigung dieser Meldung von ukrainischer Seite fehlt hingegen ebenso wie die Bestätigung der Zerstörung der Bunkeranlage.

Stattdessen sollen bei dem Raketenangriff laut dem Leiter des Energieministeriums der Ukraine drei Wärmekraftwerke in der Region getroffen worden sein.

Laut einer Stellungnahme des Verteidigungsministeriums in Kiew sollen 34 Raketen beim Zielanflug abgeschossen und acht weitere »infolge organisierter Gegenmaßnahmen« von ihrem Ziel abgelenkt worden sein. (So reagiert Russland auf deutsche Panzer: Keine „Roten Linien“ mehr! Die besetzte BRD ist von Globalisten durchsetzt)

Bedenkt man hingegen, dass die russische Armee vermeldet, dass bei dem Einsatz hochmoderne Kinzhal-Raketen verwendet wurden, macht diese Tatsache die ukrainische »Erfolgsmeldungen« mindestens unglaubwürdig.(Medwedew über die BRD-Putschisten: „Diese unvollendeten Verschwörer haben recht“)

Die Ch-47M2 Kinzhal ist eine ballistische Hyperschall-Luft-Boden-Rakete aus russischer Produktion, erreicht eine Höhe von 18 bis 20 km, eine Geschwindigkeit von rund Mach 10 (12.348 km/h) und kann eigenständig Ausweichmanöver durchführen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die ukrainische Abwehr eine solche Rakete abfangen kann, tendiert gegen Null. Die geringe Traglast der Rakete (max. 500 kg) allerdings spricht gegen einen »durchschlagenden Erfolg« bei schweren Bunkern.

Die Fakten sind: es gab einen russischen Raketenangriff auf die Region Lemberg/Lwiw und es wurde wohl auch einiges zerstört.

Alle weitergehenden Meldungen hingegen wurden bisher nicht betätigt: weder die angeblich abgeschossenen Raketen noch die angebliche Zerstörung des Bunkers mitsamt der dort getöteten NATO-Offiziere.

Denkbar sind diese Meldungen samt und sonders allemal, aber bestätigt ist keine von ihnen.(Putin über Österreich und Deutschland: „USA sind nach wie vor Besatzungsmacht“)

Putin zu den Reaktionen der Ampel auf die Sabotage an den Ostseepipelines: »Deutschland ist nach wie vor ein besetztes Land»

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, Deutschlands Reaktion auf die Explosion an den beiden Ostseepipelines zeige, dass das Land nach wie vor »besetzt« sei und immer noch nicht in der Lage ist, unabhängig zu handeln.

In einem Interview mit dem russischen Fernsehsender Rossiya-1 geht der russische Präsident auf die Reaktionen der westlichen Länder im Allgemeinen und der Berliner Ampel im Besonderen auf die Sabotage der beiden Ostseepipelines ein.

»Die Sache ist, dass europäische Politiker öffentlich gesagt haben, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nie ein völlig souveräner Staat war«, wird Putin zitiert.

»Die Sowjetunion zog nach 1990 ihre Streitkräfte aus einem Teil Deutschlands zurück und beendete das, was einer Besetzung des Landes gleichkam. Aber das war bekanntlich bei den Amerikanern nicht der Fall. Sie besetzen weiterhin Deutschland.«

Diese nicht vorhandene Souveränität und mangelnde Unabhängigkeit zeige sich auch in dem Umgang mit den Anschlägen. Die westlichen Länder, darunter Deutschland, haben sehr vorsichtig auf die Untersuchungen der Explosionen reagiert, die im vergangenen Jahr die russischen Nord Stream-Gaspipelines getroffen haben.

Man habe sich zwar schnell darauf geeinigt, dass es sich um eine vorsätzliche Tat gehandelt habe, lehnte es jedoch konsequent ab, die dafür Verantwortlichen zu benennen.

Stattdessen näherte man sich nur halbherzig der Aufklärung dieser Anschläge, zündete die eine oder andere Nebelkerze und kam jetzt mit einer von regierungsnahen deutschen Medien verbreiteten »Sensationsmeldung« um die Ecke, dass angeblich eine autonome pro-ukrainische Gruppe für die Sabotage verantwortlich sein soll. Das ist laut Putin »völliger Unsinn«.

Diese Explosionen seien, so Putin, eindeutig auf »staatlicher Ebene« durchgeführt worden. Daran gebe es keine Zweifel.

…

