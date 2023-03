Trump: USA vor Großer Depression – Wird schlimmer als 1929

Teile die Wahrheit!

Die USA stehen wegen der Politik von Präsident Joe Biden am Rande einer neuen Großen Depression. Dies behauptet Ex-US-Präsident Donald Trump auf seiner Social-Media-Website „The Truth“.

„Basierend darauf, was mit unserer Wirtschaft passiert, … wird Joe Biden zum Herbert Hoover (US-Präsident von 1929 bis 1933 – Anm. d. Red.) der Gegenwart. Wir werden eine große Depression haben, viel schlimmer als 1929. Als Beweis dafür haben die Banken bereits begonnen, pleite zu gehen.“ – so Trump weiter.

Zwei Großbanken insolvent

Erst am 10. März hatten die kalifornischen Aufsichtsbehörden die „Silicon Valley Bank“ geschlossen, was zur größten Insolvenz von Kreditinstituten in den USA seit der Finanzkrise 2008 wurde.

Der Zusammenbruch der „SVB“ wurde durch eine Erhöhung des Diskontsatzes der US-Notenbank (Fed) verursacht, was zur Abwertung von Vermögenswerten in den Bilanzen vieler Finanzinstitute führte. Drei Tage darauf schlossen die Behörden die New Yorker „Signature Bank“ wegen systemischer Risiken.

Trump erneut im Rennen – Demokraten fordern Zensur von Fox News

Donald J. Trump ist erneut im Rennen um das Weiße Haus. Während er mehrere Male totgesagt wurde und seine Ambitionen nach den knappen Zwischenwahlergebnissen auf des Messers Schneide schienen, befindet er sich als „Comeback-Kid“ wieder auf der Überholspur.

Wer den US-amerikanischen Nationalcharakter kennt, weiß dass sich Comeback-Stories großer Beliebtheit erfreuen. (Crash-Signale an den Finanzmärkten)

Trump will Ukraine-Krieg beenden

In seiner zweistündigen Rede bei der aktuellen CPAC (Conservative Political Action Conference) in Maryland erneuerte er seine Versicherung, den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen.

Mit einem Frieden, welcher den nationalen Interessen der USA dient. Die große Herausforderung der Zukunft sei China und dieser müsse mittels einer ökonomischen Heimholungspolitik begegnet werden.

Auch die NATO auf Ebene der Bürokratie wurde durch den ehemaligen Präsidenten kritisiert. Das neue Hauptquartier in Brüssel kostete drei Milliarden und stellt einen riesigen Glaspalast dar. Trump meinte, man hätte für 500 Millionen einen sicheren Bunker bauen können und den Rest ins Militär stecken.(Neues Volmageddon – Diese riskanten Optionswetten könnten zu einer Börsenkatastrophe führen)

Trumps Zustimmungswerte im Steigen

Diese Politik erfreut sich großer Zustimmung unter der US-Bevölkerung. Trumps Zustimmungswerte unter der republikanischen Wählerschaft sind im Steigen begriffen. Sein Vorsprung gegenüber dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, wächst, während dieser nach wie vor als idealer „Running Mate“ und Zukunft der Partei gesehen wird.

Beide führen die Umfragen an, wenn Biden bzw. Vizepräsidentin Harris als Gegenkandidaten abgefragt haben.

Demokraten fordern Zensur gegen Fox News-Berichterstattung

Unterdessen bekommen die Republikaner zusätzliches Wasser auf ihre Mühlen. Der neue Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus Kevin McCarthy hat insgesamt 42.000 Stunden Videoüberwachungsmaterial vom so genannten „Sturm auf das Kapitol“ an den Sender Fox News übermittelt.

Der dortige Starreporter Tucker Carlson sichtete dieses Material und kam zu dem Schluss, dass die bisherigen Berichte stark übertrieben und selektiv gewesen sind. Gewalt war eher die Ausnahme, denn die Regel.

Der Leiter der Kapitol-Polizei widerspricht und behauptet wiederum, dass Carlson selektiv agiere.

Jedenfalls greifen die Demokraten zum Mittel der Zensur und forderten den Medien-Mogul Rupert Murdoch, auf Carlson an die kurze Leine zu nehmen.

Bei drei Millionen regelmäßigen Zuschauern dürfte sich dies als äußerst schwierig erweisen.

Ex-US-Präsident Trump warnt vor Drittem Weltkrieg und bestätigt US-Beteiligung am Maidan-Putsch

Vor dem ersten Jahrestag des Beginns des Ukrainekrieges warnte der frühere US-Präsident Donald Trump vor einem Dritten Weltkrieg. In einem Wahlkampfvideo sagte der Republikaner: „Der Dritte Weltkrieg war noch nie so nah wie heute. Wir müssen all die Kriegstreiber und die Globalisten, die Amerika an letzter Stelle setzen, sowie den Tiefen Staat, das Pentagon, das Außenministerium und den Militärisch-Industriellen-Komplex ausmisten.“

Er selbst, so Trump, sei der erste US-Präsident seit Jahrzehnten gewesen, der keinen Krieg angefangen hat, weil er nicht auf den „katastrophalen Rat“ der Generäle, Bürokraten und Diplomaten gehört habe. Der ehemalige Präsident verurteilte die „ungeheuerliche und schreckliche Invasion der Ukraine“, die jedoch nicht stattgefunden hätte, wenn er im Amt gewesen wäre.

Scharf ging Trump mit seinem Nachfolger „Joe“ Biden und dessen Mannschaft ins Gericht. So seien seit vielen Jahren Leute wie Victoria Nuland, die Staatssekretärin im Außenministerium für politische Angelegenheiten, „die davon besessen sind, die Ukraine in die NATO zu drängen – ganz zu schweigen von der Unterstützung des US-Außenministeriums für den Umsturz in der Ukraine“.

Wichtig ist der letzte Halbsatz. Damit bestätigt mit Trump ein ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten, dass Washington 2014 am Maidan-Putsch beteiligt war.

Diese Beteiligung war ein völkerrechtswidriger Akt, weil sie einen klaren Verstoß gegen das in Artikel 2 Ziffer 7 der UN-Satzung normierte Verbot der Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates darstellt.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Hollywood sagte die Pandemie voraus“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 13.03.2023