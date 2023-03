Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird

Teile die Wahrheit!

Die Covid-19-Impfung wird zu einer Massenentvölkerung führen.

Das ist eine ziemlich gewagte Behauptung. Die Behauptung „Deine Regierung versucht dich zu töten“ ist sogar noch gewagter.

Aber leider werden diese kühnen Behauptungen jetzt durch einen Berg von Beweisen untermauert, und die meisten dieser Beweise sind in den vertraulichen Pfizer-Dokumenten zu finden, die die U.S. Food & Drug Administration durch einen Gerichtsbeschluss zur Veröffentlichung gezwungen hat.

Beginnen wir also mit den Beweisen, die in den vertraulichen Pfizer-Dokumenten enthalten sind.

Die US Food and Drug Administration (FDA) versuchte, die Freigabe der Sicherheitsdaten des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer um 75 Jahre zu verzögern, obwohl sie die Injektion nach nur 108 Tagen Sicherheitsüberprüfung am 11. Dezember 2020 zugelassen hatte.

Doch Anfang Januar 2022 ordnete Bundesrichter Mark Pittman die Freigabe von 55.000 Seiten pro Monat an. Bis Ende Januar wurden 12.000 Seiten freigegeben.

Seitdem hat das PHMPT alle Dokumente auf seiner Website veröffentlicht. Die letzte Veröffentlichung erfolgte am 1. Juni 2022.

Eines der in der Datenablage enthaltenen Dokumente ist „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf„. Seite 12 des vertraulichen Dokuments enthält Daten über die Anwendung der Covid-19-Injektion von Pfizer in der Schwangerschaft und Stillzeit.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass 90 % der mit Covid geimpften Schwangeren ihr Baby verloren haben

Pfizer gibt in dem Dokument an, dass bis zum 28. Februar 2021 270 Fälle von Exposition gegenüber der mRNA-Injektion während der Schwangerschaft bekannt waren.

46 % der Mütter (124), die der Covid-19-Injektion von Pfizer ausgesetzt waren, erlitten eine unerwünschte Reaktion. (Kardiologe erklärt, man könne Spike-Protein nach der Impfung wieder aus dem Körper bekommen)

Von diesen 124 Müttern, die eine unerwünschte Reaktion erlitten, wurden 49 als nicht schwerwiegende Nebenwirkungen eingestuft, während 75 als schwerwiegend galten. Das bedeutet, dass 58 % der Mütter, die über Nebenwirkungen berichteten, eine schwerwiegende Nebenwirkung erlitten, die von Gebärmutterkontraktionen bis zum Tod des Fötus reichte.

Quelle: Seite 12

Insgesamt wurden 4 schwerwiegende Fälle von Föten/Babys aufgrund der Exposition gegenüber der Pfizer-Injektion gemeldet.

Aber hier sind die bekannten Ergebnisse der übrigen Schwangerschaften:

Bekannte Ergebnisse von Schwangerschaften, die vor Februar 2021 mit einer Covid-19-Injektion von Pfizer behandelt wurden

Zum Zeitpunkt des Berichts gab es insgesamt 34 Ergebnisse, von denen jedoch 5 noch nicht abgeschlossen waren. Pfizer stellt fest, dass nur 1 der 29 bekannten Ergebnisse normal war, während 28 der 29 Ergebnisse zum Verlust/Tod des Babys führten. Dies bedeutet, dass 97 % aller bekannten Ergebnisse der Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft zum Verlust des Kindes führten.(Studie zeigt, dass geimpftes Blut mit mRNA des COVID-Impfstoffs kontaminiert ist)

Wenn wir die 5 Fälle einbeziehen, bei denen das Ergebnis noch ausstand, ergibt sich ein Anteil von 82 % aller Fälle, in denen die Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft zum Verlust des Kindes führte. Dies entspricht einem Durchschnitt von etwa 90 % zwischen den 82 % und 97 %.

Hier haben wir also unseren ersten Beweis dafür, dass bei der Verabreichung der Covid-19-Impfung von Pfizer während der Schwangerschaft etwas nicht stimmt.

Hier ist der Leitfaden aus dem Dokument der britischen Regierung „REG 174 INFORMATION FOR UK HEALTHCARE PROFESSIONALS“:

So lautete der Leitfaden jedenfalls im Dezember 2020. Leider haben die britische Regierung und andere Regierungen in der ganzen Welt nur etwa einen Monat später die Leitlinien wie folgt geändert:

Quelle: S. 7

Dies ist immer noch die offizielle Leitlinie vom Juni 2022 und wirft einige Fragen auf, die dringend beantwortet werden müssen, wenn man bedenkt, dass schwangeren Frauen seit Anfang 2021 gesagt wird, die Covid-19-Impfung sei vollkommen sicher.

Man muss sich nur die Dinge ansehen, die Frauen während der Schwangerschaft meiden sollten, bevor ihnen gesagt wurde, dass eine experimentelle Injektion völlig sicher sei, um zu erkennen, dass hier etwas nicht stimmt.

Geräucherter Fisch,

Weichkäse,

Nasse Farbe,

Kaffee,

Kräutertee,

Vitamin-Ergänzungen,

Verarbeitete Junk Foods.

Dies sind nur einige Beispiele, und die Liste ist endlos.

Beginnen wir also mit dem Abschnitt „Schwangerschaft“ in den offiziellen Leitlinien. Im Dezember 2020 hieß es in dem Leitfaden: „Die Covid-19-Impfung wird während der Schwangerschaft nicht empfohlen„. Nur etwa einen Monat später hieß es in diesem Leitfaden: „Tierstudien deuten nicht auf schädliche Auswirkungen in Bezug auf die Schwangerschaft usw. hin„.

Werfen wir also einen Blick auf die fraglichen Tierstudien.

Zuvor sei jedoch darauf hingewiesen, dass der offizielle Leitfaden ab Juni 2022 besagt, dass „die Verabreichung des COVID-19 mRNA-Impfstoffs BNT162b2 in der Schwangerschaft nur dann in Betracht gezogen werden sollte, wenn der potenzielle Nutzen die möglichen Risiken für Mutter und Fötus überwiegt„. Warum um alles in der Welt wurde also jede einzelne schwangere Frau landauf, landab aktiv dazu gezwungen, sich diese Injektion geben zu lassen?

Pfizer und die Arzneimittelbehörden haben die Gefahren der Covid-19-Impfung während der Schwangerschaft verschwiegen, nachdem in einer Tierstudie ein erhöhtes Risiko für Geburtsfehler und Unfruchtbarkeit festgestellt wurde

Die begrenzte Tierstudie, von der in den offiziellen Leitlinien die Rede ist, deckte tatsächlich das Risiko einer erheblichen Schädigung des sich entwickelnden Fötus auf, aber die Arzneimittelaufsichtsbehörden in den USA, im Vereinigten Königreich und in Australien entschieden sich aktiv dafür, diese Information aus den öffentlichen Dokumenten zu entfernen.

Die Studie mit dem Titel „Keine Auswirkungen auf die weibliche Fruchtbarkeit und die pränatale und postnatale Entwicklung der Nachkommen bei Ratten mit BNT162b2, einem COVID-19-Impfstoff auf mRNA-Basis“ kann hier in voller Länge eingesehen werden.

Die Studie wurde an 42 weiblichen Wistar-Han-Ratten durchgeführt. 21 von ihnen erhielten die Covid-19-Injektion von Pfizer, 21 nicht.

Hier sind die Ergebnisse der Studie:

Die Zahl der Föten mit überzähligen Lendenrippen in der Kontrollgruppe betrug 3/3 (2,1). Die Anzahl der Föten mit überzähligen Lendenrippen in der geimpften Gruppe betrug dagegen 6/12 (8,3). Somit war die durchschnittliche Häufigkeit des Auftretens in der geimpften Gruppe um 295 % höher.

Überzählige Rippen, die auch als akzessorische Rippen bezeichnet werden, sind eine seltene Variante zusätzlicher Rippen, die am häufigsten an der Hals- oder Lendenwirbelsäule entstehen.

In dieser Studie wurden also Anzeichen für eine abnorme Entwicklung des Fötus und Geburtsfehler festgestellt, die durch die Covid-19-Injektion von Pfizer verursacht wurden.

Aber die abnormen Ergebnisse der Studie sind noch nicht alles. Die Rate der „Präimplantationsverluste“ war in der geimpften Rattengruppe doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe.

Unter Präimplantationsverlust versteht man befruchtete Eizellen, die sich nicht einnisten. Diese Studie deutet also darauf hin, dass die Covid-19-Injektion von Pfizer die Chancen einer Frau, schwanger zu werden, verringert. Damit erhöht sich das Risiko der Unfruchtbarkeit.

Wie um alles in der Welt haben es die Arzneimittelbehörden dann geschafft, in ihren offiziellen Leitlinien zu erklären, dass „Tierstudien keine direkten oder indirekten schädlichen Auswirkungen auf die Schwangerschaft zeigen“? Und wie haben sie es geschafft, festzustellen: „Es ist nicht bekannt, ob der Impfstoff von Pfizer Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit hat„?

Die Wahrheit ist, dass sie sich aktiv dafür entschieden haben, dies zu vertuschen.

Wir wissen dies dank eines Antrags auf Informationsfreiheit (Freedom of Information, FOI), der bei der australischen Gesundheitsbehörde Therapeutic Goods Administration (TGA) gestellt wurde.

Ein Dokument mit dem Titel ‚Delegate’s Overview and Request for ACV’s Advice‚, das am 11. Januar 2021 erstellt wurde, wurde im Rahmen der FOI-Anfrage veröffentlicht. Ab Seite 30 des Dokuments wird eine „Überprüfung der Produktinformationen“ vorgenommen, und es wird auf Änderungen hingewiesen, die vor der offiziellen Veröffentlichung am „Nichtklinischen Bewertungsbericht“ vorgenommen werden sollten.

Die Änderungen sollten von Pfizer vor der nächsten Aktualisierung der Produktinformation vorgenommen werden.

Einige dieser geforderten Änderungen sind folgende:

Der Bewerter von Modul 4 forderte Pfizer auf, die Behauptung „Tierstudien deuten nicht auf direkte oder indirekte schädliche Auswirkungen in Bezug auf die Reproduktionstoxizität hin“ zu streichen.

Warum?

Der Modul-4-Bewerter teilte Pfizer mit, dass die „Schwangerschaftskategorie B2“ als angemessen angesehen wird, und bat darum, die folgende Zeile hinzuzufügen:

„Eine kombinierte Fruchtbarkeits- und Entwicklungstoxizitätsstudie an Ratten zeigte ein erhöhtes Auftreten von überzähligen Lendenrippen bei Föten von mit COMIRNATY behandelten weiblichen Ratten“.

Aber hier noch einmal zur Erinnerung, wie das offizielle Dokument für die Öffentlichkeit lautet:

Die Schwangerschaftskategorie wurde in „B1“ geändert, es wurde keine Zeile über das vermehrte Auftreten von überzähligen Lendenrippen bei Föten aufgenommen, und stattdessen wurde die Zeile aufgenommen, deren Streichung beantragt worden war: „Tierstudien deuten nicht auf direkte oder indirekte schädliche Auswirkungen in Bezug auf die Schwangerschaft hin…„.

Hier ist die offizielle Beschreibung der Schwangerschaftskategorien:

Das ist ein ziemlich großer Unterschied zwischen den beiden Kategorien. Aber die Tatsache, dass der Bewerter von Modul 4 die Schwangerschaftskategorie B2 überhaupt für angemessen hielt, ist höchst fragwürdig, wenn man die Ergebnisse der „unzureichenden“ und extrem kleinen Tierstudie bedenkt, die zur Bewertung der Sicherheit der Verabreichung der Covid-19-Injektion von Pfizer während der Schwangerschaft durchgeführt wurde, wie wir oben dargelegt haben.

Wir haben also nicht nur Beweise dafür, dass der Pfizer-Impfstoff bei 82 % bis 97 % der Empfängerinnen zum Verlust des Babys führen kann, sondern wir haben jetzt auch Beweise dafür, dass der Pfizer-Impfstoff zu einem erhöhten Risiko für Unfruchtbarkeit oder Geburtsfehler führt.

Diese beiden Beispiele allein stützen die Vermutung, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird. Aber leider sind die Beweise noch nicht erschöpft.

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass sich der Impfstoff Covid-19 in den Eierstöcken anreichert

Eine weitere Studie, die in der langen Liste vertraulicher Pfizer-Dokumente zu finden ist, zu deren Veröffentlichung die FDA durch einen Gerichtsbeschluss gezwungen wurde, wurde an Wistar-Han-Ratten durchgeführt, von denen 21 weiblich und 21 männlich waren.

Jede Ratte erhielt eine einmalige intramuskuläre Injektion von Pfizer Covid-19. Anschließend wurden der Gehalt und die Konzentration der gesamten Radioaktivität in Blut, Plasma und Gewebe zu bestimmten Zeitpunkten nach der Verabreichung bestimmt.

Mit anderen Worten: Die Wissenschaftler, die die Studie durchführten, maßen, wie viel von der Covid-19-Injektion sich in anderen Körperteilen wie Haut, Leber, Milz, Herz usw. ausgebreitet hat.

Eines der beunruhigendsten Ergebnisse der Studie ist jedoch die Tatsache, dass sich die Injektion von Pfizer mit der Zeit in den Eierstöcken anreichert.

Ein „Eierstock“ ist eine der beiden weiblichen Drüsen, in denen die Eizellen gebildet und die weiblichen Hormone Östrogen und Progesteron produziert werden.

In den ersten 15 Minuten nach der Injektion des Pfizer-Impfstoffs stellten die Forscher fest, dass die Gesamtlipidkonzentration in den Eierstöcken 0,104 ml betrug. Diese stieg dann auf 1,34 ml nach einer Stunde, 2,34 ml nach vier Stunden und 12,3 ml nach 48 Stunden.

Die Wissenschaftler führten jedoch keine weiteren Untersuchungen über die Anhäufung nach 48 Stunden durch, so dass wir einfach nicht wissen, ob diese besorgniserregende Anhäufung anhielt.

Offizielle Daten aus dem Vereinigten Königreich, die von Public Health Scotland veröffentlicht wurden und hier zu finden sind, geben jedoch einige beunruhigende Hinweise auf die Folgen dieser Anhäufung in den Eierstöcken.

Die Daten über die Zahl der an Eierstockkrebs erkrankten Personen zeigen, dass der bekannte Trend im Jahr 2021 deutlich höher war als im Jahr 2020 und im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019.

Das obige Diagramm zeigt den Zeitraum bis Juni 2021, aber die Diagramme auf dem Dashboard von Public Health Scotland zeigen nun Zahlen bis Dezember 2021 und verdeutlichen leider, dass sich die Kluft noch weiter vergrößert hat, da die Zahl der Frauen, die an Eierstockkrebs leiden, deutlich gestiegen ist.

Damit ist unser drittes Beweisstück abgeschlossen. Jetzt wissen wir also:

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen eine Fehlgeburtenrate zwischen 82 und 97 %

Die einzige Tierstudie, die durchgeführt wurde, um die Sicherheit der Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs während der Schwangerschaft zu belegen, wies auf ein erhöhtes Risiko für Unfruchtbarkeit und Geburtsfehler hin

und weitere vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass sich der Impfstoff in den Eierstöcken anreichert

Leider gibt es auch Beweise dafür, dass die Covid-19-Impfung das Risiko erhöht, dass Neugeborene auf traurige Weise ihr Leben verlieren, und sie stammen ebenfalls aus dem Dashboard „Covid-19 Wider Impacts“ von Public Health Scotland.

Todesfälle bei Neugeborenen erreichen im März 2022 zum 2. Mal in 7 Monaten ein kritisches Niveau

Offizielle Zahlen zeigen, dass die Neugeborenensterblichkeitsrate im März 2022 auf 4,6 pro 1000 Lebendgeburten gestiegen ist, was einem Anstieg von 119 % gegenüber der erwarteten Sterblichkeitsrate entspricht. Dies bedeutet, dass die Neugeborenensterblichkeitsrate zum zweiten Mal in mindestens vier Jahren eine obere Warnschwelle, die so genannte „Kontrollgrenze“, überschritten hat.

Das letzte Mal wurde diese Grenze im September 2021 überschritten, als die Neugeborenensterblichkeit pro 1000 Lebendgeburten auf 5,1 anstieg. Obwohl die Rate von Monat zu Monat schwankt, liegt sie sowohl im September 2021 als auch im März 2022 auf einem Niveau, das zuletzt in den späten 1980er Jahren erreicht wurde.

Die schottische Gesundheitsbehörde (PHS) hat die Einleitung einer Untersuchung nicht offiziell bekannt gegeben, aber das ist ihre Pflicht, wenn die obere Warngrenze erreicht ist, und das hat sie bereits 2021 getan.

Damals erklärte das PHS, die Tatsache, dass die obere Kontrollgrenze überschritten wurde, „deutet darauf hin, dass es mit höherer Wahrscheinlichkeit Faktoren gibt, die über zufällige Schwankungen hinausgehen und zu der Zahl der aufgetretenen Todesfälle beigetragen haben„.

Unser letzter Beweis für die Behauptung, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird, kommt in Form von weiteren realen Daten, diesmal aus den USA.

Covid-19-Impfung erhöht das Risiko, eine Fehlgeburt zu erleiden, um mindestens 1.517%

Nach Angaben des Centers for Disease Control’s (CDC) Vaccine Adverse Event Database (VAERS) wurden bis April 2022 insgesamt 4.113 Todesfälle bei Föten als unerwünschte Reaktionen auf die Covid-19-Injektionen gemeldet, davon 3.209 bei der Injektion von Pfizer.

Die CDC hat zugegeben, dass nur 1 bis 10 % der Nebenwirkungen tatsächlich an VAERS gemeldet werden, weshalb die tatsächliche Zahl um ein Vielfaches höher liegen könnte. Aber um diese Zahlen in die richtige Perspektive zu rücken, gab es in den 30 Jahren vor der Notfallzulassung der Covid-19-Injektionen im Dezember 2020 nur 2.239 an VAERS gemeldete Todesfälle bei Föten. (Quelle)

Und eine weitere Studie, die hier eingesehen werden kann, ergab, dass das Risiko, nach einer Covid-19-Impfung eine Fehlgeburt zu erleiden, 1.517 % höher ist als das Risiko, nach einer Grippeimpfung eine Fehlgeburt zu erleiden.

Das tatsächliche Risiko könnte jedoch viel höher sein, da schwangere Frauen eine Zielgruppe für die Grippeimpfung sind, während sie in Bezug auf die Covid-19-Impfung bisher nur eine kleine Bevölkerungsgruppe darstellen.

Auf die Gefahr hin, dass dies zu einem Essay wird, ist damit unsere Beweisführung für heute abgeschlossen, aber es gibt noch viel mehr davon, und wir werden auf jeden Fall darüber berichten.

Zusammenfassend:

Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen eine Fehlgeburtenrate zwischen 82 % und 97 %

Die einzige Tierstudie, die durchgeführt wurde, um die Sicherheit der Verabreichung des Pfizer-Impfstoffs während der Schwangerschaft zu belegen, zeigt ein erhöhtes Risiko für Unfruchtbarkeit und Geburtsfehler

Weitere vertrauliche Pfizer-Dokumente, aus denen hervorgeht, dass sich der Impfstoff in den Eierstöcken anreichert, Daten aus Schottland, aus denen hervorgeht, dass die Zahl der Fälle von Eierstockkrebs so hoch ist wie nie zuvor

Weitere Daten aus Schottland, aus denen hervorgeht, dass die Zahl der Todesfälle bei Neugeborenen zum zweiten Mal innerhalb von sieben Monaten ein kritisches Niveau erreicht hat

und CDC VAERS-Daten, die zeigen, dass die Covid-19-Impfung das Risiko einer Fehlgeburt um mindestens 1.517 % erhöht

Es sieht so aus, als hätten wir bereits mehr als genug Beweise für die Behauptung, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird.

Quelle: The Exposé

