Boom! Neuerscheinung: „Illuminatenblut 2“ Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!

Wir haben in dem 2. Teil wieder etliche Informationen in Wort und Bild zusammengetragen, welche Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen, was alles hinter verschlossenen Türen im Geheimen von den Eliten für eklige und schockierende Nummern abgezogen.

Hier ein Blick in das neue Magnum Opus:

Unglaublich aber wahr neue, explosive Enthüllungen in Wort und Bild.

Was in der gewöhnlichen Presse als abstruse oder gar böswillige Theorien pathologisiert wird, erweist sich leider als bittere Realität. Ein normal denkender Mensch kann sich kaum vorstellen, was von Seiten der so genannten Eliten an Ritualen praktiziert wird, um sich einem satanisch geprägten Opferungskult vollends und völlig empathielos zu widmen.

Dem Missbrauch von Kindern und dessen Hintergründen wird ein besonderes Augenmerk gewidmet, wobei Antworten auf die Frage, wie dies trotz demokratischer Strukturen möglich ist, detailliert gegeben werden. Unternehmen, Regierungen und Organisationen wie das WEF oder die UNO sind oft nur Blendwerk für Operationen, die die Gesellschaft entmenschlichen sollen. Wie der Titel bereits andeutet, dreht sich alles um das Blut der Opfer. Stichwort: Adrenochrom und die Spur führt nach Deutschland.

Dank mutiger Augenzeugen, welche das Martyrium überlebt haben, eröffnet sich eine Realität, wie sie kaum vorstellbar ist und eher einem Horrorfilm gleicht: Ja, es gibt Menschenjagdpartys, bei denen Kinder nackt durch den Wald gejagt werden. Solche Pädo-Eliten verbergen sich hinter Prominenten, Königshäusern, wie der heutigen britischen Dynastie um Charles III.

Aber auch der Fußball praktiziert Rituale, die letztendlich immer wieder dem gleichen Ziel dienen: luziferische Symbolik und den Sieg des Anti-Christen über das Leben im herkömmlichen Sinne zu zelebrieren.

Erfahren Sie, wie eine Modemarke und ein gelobtes Kunstprojekt ganz offen und ungeniert Pädophilie und Gewalt an Kindern und Jugendlichen avantgardistisch verpackt zelebrieren. Oder was hinter der okkulten Symbolik von Prinzessin Dianas Tod steckt? Warum wir eventuell in einer Simulationskuppel existieren und wie man diese erkennt?

Das Ordnung aus dem Chaos-Prinzip als Ziel der NWO-Eliten lässt sich nicht denken ohne des Grundprinzips der Täuschung. So stellt sich auch die Frage nach der eigentlichen Rolle von Donald Trump oder Elon Musk als gegebenenfalls inszenierte vermeintliche Erlöser. Ebenso der bekannte Analytiker und Kenner der Szene, David Icke, kommt zu Wort und nimmt Erlöser-Programme einer QAnon-Bewegung kritisch auseinander.

Wenn nun überall die Täuschung lauert, stellt sich die Frage, wie man sich dieser als aufmerksamer Beobachter entziehen kann. Auch hierzu bietet das Buch Antworten: Energetisch positiv eingesetzte Eigenschaften spielen hierbei eine wichtige Rolle.

Vorwort

Die Korrupten stehen auf Rituale, während die Tugendhaften spirituell sind. (Abhaidev)

Die vorliegenden Informationen sind für Leser geeignet, die offen und angstfrei die verborgenen und hier enthüllten Machenschaften der Herrschenden hinter den Kulissen, mit all ihren abartigen und bösartigen Facetten, wahrnehmen, aufsaugen und dennoch kritisch überprüfen.

Sie werden überrascht sein, welche nachfolgenden Geschichten gar im Mainstream erwähnt werden, natürlich nicht auf den Titelseiten, wo kämen wir dahin!? Der geneigte Wissenshungrige muss bereit sein, tief in den Wust von verfügbaren Enthüllungen scharf zu blicken und die absichtlichen Falschinformationen oder Fehlleitungen seitens der Mächtigen in Form von Psyops aussieben, um an den Kern der Wahrheit zu gelangen.

Insider, Augenzeugen und Opfer enthüllen die Verbrechen an unschuldigen Menschen, vor allem Kinder werden schamlos und erniedrigend gequält, gejagt und getötet. Wenigen gelingt die Flucht.

Menschenhandel in großem Stil, globale Rituale zwecks Beeinflussung der Massen und medienwirksame Erlöser werden eingesetzt, um die Maschinerie der Elite anzutreiben.

Doch wer ist an diesen ineinandergreifenden Elementen zuvorderst beteiligt? Es sind die üblichen Verdächtigen, einflussreiche Organisationen, Regierungen und Königsfamilien.

Die Spuren führen nicht nur in die ostentativen Schaltzentralen der Welt, wie Washington, London, New York, sondern auch nach Europa. Vor allem Deutschland spielt im Andrenochrom-Geschäft aufgrund von vorliegenden Dokumenten eine gewichtige Rolle.

Selbst der Vatikan und die Rothschilds nutzen ihre Kanäle und hatten ein immenses Interesse, die Coronavirus-Pandemie zu implementieren.

Warum wird das ganze dreckige Spiel gespielt? Sehr simpel. Sie nutzen Magie und Rituale, um ihre Sinne zu bezirzen. Die auferlegte Angst, Dunkelheit und Bösartigkeit in Form der Magie sowie Rituale, soll Sie entweder in Schockstarre versetzen oder antreiben, mehr über die Hintergründe zu erfahren.

Der vermeintliche Kaninchenbau entpuppt sich als etwas Neues. Schauen Sie genau hin.

2 Rituale

Die Grundelemente der kulturellen Weitergabe und Transformation sind psychologischer Natur. (Julian Huxley)

So verändern wir uns. Seit jeher werden hohe Rituale durchgeführt, um die Realität zu transformieren.

Ritual: ein spirituelles Psychodrama bewusster, vorsätzlicher Handlungen, die ergriffen werden, um Veränderungen zu ermöglichen; Veränderungen der gesamten Umgebung, in der Menschen leben, beginnend mit der mentalen Landschaft der Menschen selbst. Der Ort, an dem unsere Realität zuerst als ein Traum geboren wird.

Die Künstlerin Sharon Devlin beschrieb einmal unverblümt den wahren Zweck von Ritualen als eine Methode, um die eigene Meinung zu ändern:

„Es ist ein heiliges Drama, in dem Sie sowohl Zuschauer als auch Teilnehmer sind und dessen Zweck es ist, Teile des Geistes zu aktivieren, die durch alltägliche Aktivitäten nicht aktiviert werden.“

Die Mechaniken der Veränderung durch Mechanismen wie Rhythmen, mit denen man sich synchronisieren und verschmelzen und fließen kann, bilden eine magnetische Anziehungskraft, die einen dem Weg der Transformation zuführen.

Rituale sind Vehikel, die diese Ideen – Informationen, Daten, Symbole – nach Hause treiben, die nach Übertragung und Transformation die Sprache schaffen, mit der neue Gesellschaftsmitglieder kommunizieren, nachdem sie initiiert wurden.

Diese neue Sprache vermittelt ein neues Verständnis durch Definitionen, die das Ritual generiert; Bedeutung an Wegweiser des eigenen selbstreferentiellen Prozesses gekoppelt, auch wenn der ursprüngliche Zweck in der Wiederholung der Handlung verloren geht.

Eine rituelle Einweihung führt einen ein in „den Weg“ … eine neue Lebensweise oder Weltanschauung, ein Programm, das Überzeugungen und Handlungen leitet und es dem Eingeweihten ermöglicht, ein vollwertiges und wahres Mitglied der neuen Gesellschaft zu werden.

Beachten Sie, dass Rituale nicht immer eine bewusste Handlung sind; nicht jedem, der an einem Ritual teilnimmt, wird ausdrücklich bewusst, dass er Teilnehmer ist … und dennoch werden neue Denkmuster, Bedeutungen, eingetrommelt (bewusst oder nicht).

Ein Initiationsritual umfasst normalerweise drei Phasen … Trennung, Liminalität und Einverleibung. …

Inhaltsverzeichnis

Vorwort…S. 7

1 Der Tiefe Staat steckt hinter den Unruhen zur Einleitung der Neuen Weltordnung und weltweit operierenden Pädophilen-Netzwerke….S. 8

1.1 Hinter den Kulissen der Vereinten Nationen: Wer wirklich das Sagen hat….S. 20

1.2 Keine Macht ohne Drogen – vom British Empire bis zur Neuen Weltordnung…..S. 25

1.3 Die bizarrsten Straftaten der UNO: 173 Kilo Marihuana, Kinderpornografie und eine Kettensäge…..S. 34

1.4 Kinderpornografie: Unwissen bei der NSA und Datenverlust bei der britischen Regierung (Videos)…..S. 36

1.5 Koks & Pornos: Illegale Downloads von Filmen und TV-Serien im Bundestag – Lauterbachs Cannabis-Legalisierung….S. 41

2 Rituale……S. 47

2.1 Das Türknopfopfer-Ritual: Zwölf Selbstmorde von Prominenten im Zusammenhang mit Vertuschungen von Pädophilie….S. 49

2.2 Ein Opfer packt aus: Satanische Rituale, Folter und Mord – das schreckliche Geheimnis der Mächtigen und Reichen…..S. 57

2.3 Die Menschenjagdpartys des Neunten Kreises und der Elite…..S. 63

2.4 Augenzeugen decken Rituale und Gedankenkontrolle auf….S. 70

2.5 Sie jagen, missbrauchen und töten Kinder – das schrecklich dunkle Geheimnis der Pädo-Eliten…..S. 81

2.6 Tausende Kleinkinder vergewaltigt: Schrecklicher Bericht einer Organisation, die der Polizei bei der Jagd auf Pädophile hilft…..S. 87

2.7 FBI gibt Akten zur Beteiligung der CIA an satanischen Ritualen und Kinderhandel frei…..S. 94

2.8 Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Frau findet Liste mit Namen von gefolterten Kindern auf USB-Stick – Spur führt nach Deutschland…..S. 99

2.9 Ein Ritual für Baal? Die okkulte Symbolik in der Eröffnungszeremonie der Commonwealth-Spiele 2022…..S. 111

2.10 Irgendetwas stimmt mit Balenciaga nicht und das Kaninchenloch geht tief….S. 121

2.11 Gorsad Kyiv: Ukrainische Künstler machen Pädophilie salonfähig…..S. 141

2.12 FIFA und die Fußball-Weltmeisterschaft als okkultes Ritual!…..S. 152

3 Elite…..S. 161

3.1 Rothschilds in Untersuchung über Pädophilenring der Elite verwickelt….S. 168

3.2 Neues Indiz für Pädophilie-Ring von Rothschilds, Clintons und NXIVM-Sexkult – Disney- und Legoland-Mitarbeiter wegen Kinderpornografie verhaftet….S. 171

3.3 Kinder- und Drogenhandel: Schiffbruch – die „10 Insel Challenge“ mit der Clinton Stiftung und Richard Branson…..S. 180

3.4 Pädo-Netzwerk: „Mein Name ist Anneke Lucas, mit 6 wurde ich zur Sexsklavin für Europas Elite“…..S. 190

3.5 Der Vatikan, die britische Königsfamilie und der globale Pädophilenring lösten das Coronavirus aus…..S. 195

3.6 Elon Musk: “Nimm die rote Pille” ‒ Brief über seine mysteriöse Illuminati-Abstammung aufgetaucht…..S. 197

3.7 „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?…..S. 200

3.8 Die okkulte Bedeutung von Prinzessin Dianas Tod und ihrer Gedenkstätten…..S. 219

3.9 Prinz Harry & Meghan Markle: Die dunklen Geheimnisse hinter ihrer angeblichen „Märchenhochzeit“….S. 231

3.10 Von Simulationskuppeln, Donald Trump und dem Anti-Christen: Queen Elizabeth II. starb am 08.09.2022 – einem besonderen Datum…….S. 238

3.11 NWO-Eliten jubeln: WEF-Marionette wird „König Charles III.“…..S. 254

4 Positives . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . S. 262

4.1 Unterdrücktes Wissen: Energetische Eigenschaften traditioneller Kleidung und natürlicher Lebensweise…..S. 263

4.2 David Icke: QAnon, Donald Trump und das „Erlöser-Programm“…..S. 270

4.3 Q ist zurück auf Twitter, Elon Musk als Gatekeeper – und es wird noch schlimmer!…..S. 278

4.4 Wach endlich auf! Sie benutzen Magie, um Dich zu kontrollieren!……S. 285

Fazit…..S. 290

