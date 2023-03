Von Biden und Adrenochrom, die Geschichte eines Geheimdienstagenten

Teile die Wahrheit!

Folgende Meldung wurde am 17. März 2023 über die Seite Real Raw News verbreitet:

Ein Geheimdienstagent, der beauftragt wurde, das Äußere von Joseph Bidens Haus in Delaware zu schützen, hielt inne, als ein unaussprechlicher Schrei, der klagende Klang des Todes, aus dem Inneren des Hauses drang.

Er sprach in ein verstecktes Mikrofon in einem Manschettenknopf: „Celtic in Schwierigkeiten, betritt das Haus.“ Einen Moment später knisterte eine Stimme in seinem Ohr. „Betreten Sie nicht das Schlafzimmer. Die Lage ist stabil.“

Aber es war zu spät. Der Agent hatte seine Waffe gezogen und stürmte hinein, sein Gesicht wurde blass, als er die Schwelle überquerte. Ein stechender Geruch stieg ihm in die Nase.

Auf dem Bett lag die verwelkte Hülle eines Mannes, der Biden sowohl ähnelte als auch nicht ähnelte, einen nackten Oberkörper gegen eine Matratze gedrückt, die Arme wie Flügel ausgebreitet, ein kehliges, gurgelndes Geräusch, das aus ausgedörrten Lippen entkam.

Ein Polyethylenschlauch verlief von einem verdorrten Arm zu einem Infusionsbeutel neben einer Reihe von Diagnosegeräten, die Bidens Vitalfunktionen überwachten.

Ein Büschel Haare, brüchig und grau, lag auf dem Kissen, auf dem sein Kopf ruhte, leicht zur Seite geneigt. Die Gestalt auf dem Bett sah abgemagert und dehydriert aus – fast ausgetrocknet – wie eine getrocknete Pflaume.

Seine hohlen Wangen flatterten, als der Mund ein kaum wahrnehmbares Flüstern ausstieß: „Süßigkeiten.“

Der Geheimdienstagent war sprachlos. Sein Kiefer klappte herunter und seine Augen weiteten sich. Er war damit beauftragt worden, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu bewachen – eine hohe Ehre innerhalb des Secret Service –, der angeblich souverän, stoisch, majestätisch, würdevoll, redegewandt, entschlossen und gesund sein sollte – aber da sah er nur diesen dürren, kranken Körper, der sich nicht einmal aus dem Bett heben konnte; es konnte kaum sprechen, und wenn doch, wiederholte es dasselbe Wort: Süßigkeiten.

Die traurigen, eingesunkenen Augen des schwachen Körpers erblickten den Agenten, dessen Mund dreimal „Süßigkeiten“ murmelte, bevor ein anderer Geheimdienstagent, begleitet von Jill Biden und einem Arzt, ins Schlafzimmer stürmte und den anwesenden Agenten ermahnte, den Anweisungen nicht Folge zu leisten, den Haushalt nicht zu betreten.

„Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht“, sagte der Agent. „Ich kam ins Zimmer, bevor ich die Nachricht bekam, es nicht zu tun. Kann mir jemand sagen, was los ist?“ fragte der Agent Andrew Cunningham. (Illuminatenblut 2: Neue Beweise für Adrenochromfabrik? Spur führt nach Deutschland)

__

Das Datum war der 5. April 2021, und die Covid-Manie hatte das Land erfasst. Zweiundvierzig Bundesstaaten und Territorien hatten obligatorische Lockdowns erlassen, Geschäfte geschlossen und das Leben, wie wir es kannten, abrupt zum Erliegen gebracht.

Durchdringende Masken- und Impfvorschriften waren wie ein Feuersturm über das Land gerollt, und Personen, die die verfassungswidrigen Vorschriften der Regierung meiden, wurden behandelt, als hätten sie Lepra, gemieden von den geimpften Wahnsinnigen, die sich das Narrativ des Regimes zu eigen machten.

Die Wirtschaft versagte, die Menschen hatten Angst, ins Freie zu gehen, und Biden hatte sich in das Schlafzimmer seines Hauses in Delaware zurückgezogen.

Agent Andrew Cunningham war seit acht Jahren beim Secret Service. Nach der High School besuchte er die Arizona State University und erwarb einen Bachelor-Abschluss in Strafjustiz. Nach seinem Abschluss bewarb er sich um eine Stelle beim Secret Service und bestand die streng geheimen Sicherheitsüberprüfungen, die für eine Anstellung erforderlich waren.

Die meisten Leute würden ihn einen gesunden Kerl nennen, einen Mann mit konservativen Werten, mit einer Frau und einem Kind, mit einem weiteren auf dem Weg, einem Haus, einer Hypothek und einem Hund – er glaubte an die Demokratie und wollte seinem Land dienen.

Er trat mit einer GS-7, der Einstiegsgehaltsstufe der Regierung, in den Geheimdienst ein und zeichnete sich durch praktische Führung und Treffsicherheit aus, was ihm den Neid seiner Kollegen einbrachte.

Ein Jahr nach Abschluss der intensiven viermonatigen Trainingsschule des Secret Service am Federal Law Enforcement Center wurde Cunningham zum GS-9 befördert und begann, ausländische Würdenträger zu schützen, die die Vereinigten Staaten besuchten. Im März 2019 war er Teil eines Kommandos, das den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu bewachte, der in die USA gekommen war, um Präsident Trump in DC zu sehen.

Er durfte ihnen die Hand schütteln, und später sagte er, Präsident Trump die Hand zu schütteln, sei eine unermessliche Ehre und dass der Präsident eine unzerstörbare, schimmernde Aura der Rechtschaffenheit und Stärke projizierte.

Als die Plandemie zuschlug und die Welt begann, in sich zusammenzubrechen, verbrachte Cunningham mehr Zeit an einem Schreibtisch, als Staatsoberhäupter zu eskortieren, Däumchen zu drehen und bedeutungslosen Papierkram zu sichten. Er vermisste die Feldarbeit.

Eine Präsidentschaftswahl kam und ging. Ein Großteil des Landes war verrückt nach ein paar Tausend Trump-Anhängern, die friedlich gegen eine gestohlene Wahl protestierten. Und Cunningham würde bald einen Mann darstellen, den er verachtete, ein heruntergekommenes Biest, das so im Deep State verschanzt war, so umgeben von Kassen mit unendlich schmutzigem Geld, dass sein falscher Sieg über Trump praktisch eine ausgemachte Sache war.

Obwohl Cunningham Biden verabscheute, verbot ihm seine Berufung, den Präsidenten öffentlich herabzusetzen, selbst wenn es sich um einen falschen handelte. Papierkram erschien ihm plötzlich vorzuziehen, als einen Mann zu sehen, den er über seine Artikulationsfähigkeit hinaus verabscheute.

Am 4. April 2021 erhielt Cunningham einen Anruf, den er befürchtete. Er wurde Teil eines vierköpfigen Teams, das den Präsidenten und die First Lady in ihrem Haus in Wilmington, Delaware, bewachen sollte.

Im Gegensatz zu den anderen Agenten, die Zugang zum Inneren des Hauses hatten, wurde Cunningham angewiesen, das Äußere zu patrouillieren und alle Fahrzeuge zu stoppen, die in die Nische der Biden-Residenz eindringen. Ihm wurde gesagt, Biden habe sich aus Angst, Covid einzufangen, isoliert, da Verwaltungsmitglieder, mit denen Biden engen Kontakt hatte, positiv auf das Virus getestet worden waren.

Nur Biden, Jill und zwei „zugelassene“ Agenten durften das Haus betreten und verlassen. Er verstand nicht, warum er zum Hofdienst verbannt wurde, während weniger erfahrene Agenten das Haus ungehindert betreten konnten, aber er war gezwungen, Befehlen Folge zu leisten.

Einen Tag später patrouillierte Cunningham auf dem Hof ​​des Biden-Hauses, als er ein überirdisches Stöhnen und einen Hilferuf aus einem Fenster zum Schlafzimmer des falschen Präsidenten hörte. Er schaltete sein Mikrofon ein und sagte: „Etwas könnte mit Celtic nicht stimmen“, hörte aber keine Antwort.

Celtic – der Codename des Secret Service für Biden – sei in Gefahr, sagte er, als er seine Waffe zog und das Domizil betrat, um Ecken spähte und das Haus räumte. An der Tür zu Bidens Schlafzimmer blieb er stehen. Er sah sich um und hoffte, die anderen Agenten oder Jill zu sehen, die zu Joes Bett eilten.

Cunningham wollte nichts davon. Als niemand auftauchte, betrat er das Schlafzimmer und sah das Unvorstellbare.

—

Jill Biden und der zweite Geheimdienstagent tadelten Cunningham, weil er ohne Erlaubnis in den Haushalt eingetreten war. Cunningham gaffte in fassungslosem Schweigen, als Bidens Arzt Dr. Kevin O’Conner mit einer Spritze mit viskoser Flüssigkeit ins Schlafzimmer stürmte, die er in den Infusionsschlauch einführte und Flüssigkeit auf Bidens Arm tropfte.

„Süßigkeiten“, sagte Biden und ein Lächeln huschte über sein Gesicht, als das Gebräu in seine Adern tropfte. Er setzte sich plötzlich aufrecht hin, zog die Infusion aus seinem Arm und sagte: „Mir geht es jetzt besser.“

Minuten später erhielt Cunningham einen Anruf von Secret Service Director James Murray. „Jetzt, wo Sie es wissen, halten Sie Ihren verdammten Mund“, sagte Murray zu ihm, obwohl Cunningham das Ausmaß dessen, was passiert war, nicht verstand, bis ihm ein anderer Agent offenbarte, dass Biden süchtig nach einem pharmazeutischen Cocktail war heißt seit 2009 Adrenochrom.

Cunningham hörte, dass Bidens Sucht nach Adrenochrom so akut geworden war, dass er alle paar Tage eine Infusion brauchte, um nicht in den Wahnsinn zu verfallen.

Ohne sie schrumpfte er zu einem Ball aus unbegreiflichem Wahnsinn zusammen. Durch Forschung erfuhr Cunningham, dass Adrenochrom aus Nebennierenflüssigkeit, die aus den Nebennieren gefolterter Kinder gewonnen wurde, und synthetischen Opiaten hergestellt wurde.

Eine Woche später kündigte er den Geheimdienst mit der Begründung, Job und Familiengründung seien unvereinbar. James Murray drohte ihm offen, über das zu schweigen, was er in Bidens Haus in Delaware gesehen hatte.

Einen Monat später zog Cunningham mit seiner Familie in die Schweiz.

—

Cunningham sagt, er sei immer noch ungläubig. Er sah einen Mann mit einem Fuß im Grab, der plötzlich aufstand und einen Jig tanzte, nachdem er einen Adrenochrom-Stoß bekommen hatte.

Nachdem er gesehen hatte, was er hatte, sagte er, er könne nicht für die Regierung arbeiten. Er und seine Familie werden nicht in die Vereinigten Staaten zurückkehren, bis Biden gegangen ist und Präsident Donald J. Trump die vollständige Ordnung in der Republik wiederhergestellt hat.

Bitte beachten Sie das die Webseite Real Raw News seit Jahren abenteuerliche und durch zweite unabhängige Quellen nicht verifizierte Meldungen publiziert.

Die Seite schreibt selbst:

Die Informationen auf dieser Website dienen Informations-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken. Diese Website enthält Humor, Parodie und Satire. Diesen Haftungsausschluss haben wir zu unserem Schutz in die Rechtsberatung aufgenommen.

Wenn Sie die White Hats, das „gute Militär“ oder Q oder eine andere PsyOp erwähnt finden, dann wissen Sie, dass es um ein Erlöser-Programm der Elite geht. Die die Menschheit seit Jahren befreien, seit Jahren DUMBs sprengen und uns eine andere Weltordnung bringen sollen.

Wer`s glaubt!?

Quellen: PublicDomain/realrawnews.com am 23.03.2023