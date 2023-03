Bundeswirtschaftsminister Habeck muss sich vor seiner Reise nach Dänemark gedulden – sein Regierungsflieger wird vor dem Abheben vom Blitz getroffen. Derweil erlebt Außenministerin Baerbock einen Schreckmoment im Flugzeug. (Titelbild: Symbolbild)

Der Pilot muss beim Landeanflug auf Tiflis durchstarten.

Bei gleich zwei deutschen Regierungsflügen ist es zu Zwischenfällen gekommen. Der Flieger von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wurde kurz vor dem Abflug nach Dänemark vom Blitz getroffen.

Erst mit anderthalb Stunden Verspätung konnte Habeck seine Reise nach Kopenhagen antreten. Bei seinem zweitätigen Besuch stehen politische Gespräche mit dem dänischen Klima- und Energieminister sowie dem Industrieminister auf dem Programm.

Derweil hatte auch Außenministerin Annalena Baerbock Probleme beim Flug. Als die Grünen-Politikerin zu ihrem Besuch in der Südkaukasusrepublik Georgien in der Hauptstadt Tiflis landen wollte, musste der Airbus der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums durchstarten.

Der Grund war nach Angaben des Piloten ein Flugzeug, das sich noch auf der Landesbahn befand. Ob bei dem Flugmanöver Gefahr bestand, blieb bisher unklar.

Ein Durchstarten gilt häufig als standardmäßige Vorsichtsmaßnahme. Der Airbus vom Typ A340-300 sollte aus der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje kommend mit Baerbock und ihrer Delegation an Bord eigentlich gegen 23.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr deutscher Zeit) in Tiflis landen. (BRD nicht souverän: Russland prüft Strafverfahren gegen deutschen Justizminister)

Nachdem es wirkte, als ob Teile des Fahrgestells die Landesbahn bereits berührt hätten, gab der Flugkapitän Gas und startete durch.(So reagiert Russland auf deutsche Panzer: Keine „Roten Linien“ mehr! Die besetzte BRD ist von Globalisten durchsetzt)

Nachdem das Flugzeug wieder an Höhe gewonnen hatte, sagte der Pilot über den Bordlautsprecher: „Eigentlich ist hier in Tiflis nicht so viel los. Aber heute Abend dann doch. Ein Kollege, der mit seinem Flugzeug „vor uns auf der Bahn noch am Abrollen war, hat es leider nicht ganz schnell genug geschafft. Und aus diesem Grund mussten wir den Anflug im letzten Moment doch noch abbrechen.“

Er bitte aus diesem Grund um einen kleinen Moment Geduld. Man sei im Gegenanflug und werde in 20 Minuten wieder in Tiflis landen. Gegen 23.20 Uhr landete der Airbus dann ohne weitere Probleme.

Auch ntv-Reporter Christian Wilp befand sich an Bord der Maschine. „Schrecksekunde im Regierungsflieger der Außenministerin Baerbock: Der Airbus A340-300 musste in Tiflis die Landung abbrechen und durchstarten, da noch eine andere Maschine die Piste blockierte – so der Kapitän“, schreibt er auf Twitter.

Auch Merkel hatte schon Flug-Probleme

Die Vorfälle erinnern an ähnliche Flieger-Pannen aus der Vergangenheit. 2018 war die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel nach Buenos Aires, als es kurz nach dem Start eine schwere Panne gab.(Putin über Österreich und Deutschland: „USA sind nach wie vor Besatzungsmacht“)

Ein defektes Bauteil – eine zentrale Schalteinheit in der Bordelektronik – legte gleich zwei Funksysteme lahm, die sich im Notfall gegenseitig ersetzen sollen.

Der in Berlin gestartete Flieger musste kurz nach dem Abheben umkehren. Merkel und der heutige Kanzler Olaf Scholz, der damals als Finanzminister mit an Bord war, stiegen auf eine spanische Linienmaschine um – und kamen einen Tag zu spät zum Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte.

Auch ntv-Reporter Wilp saß damals mit im Flieger. Die Lage sei sehr kritisch gewesen, berichtete er.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier musste ebenfalls einst wegen einer Panne den Flieger wechseln. Im Jahr 2019 brach er mit leichter Verspätung zu einer Polen-Reise anlässlich des Weltkriegsgedenkens auf.

Wegen eines technischen Defekts konnte Steinmeier in Berlin nicht wie geplant mit einem Airbus A321 nach Lodz fliegen. Stattdessen musste er auf eine Ersatzmaschine vom Typ A319 umsteigen.

Entweder liegt es an der miesen BRD-Technik oder die Piloten sind mittlerweile zu einem Sicherheitsrisiko geworden.

Hoffentlich haben die genug Fallschirme in den Flugzeugen und haben nicht stattdessen gewöhnliche Rucksäcke eingepackt, sonst enden die alle wie Jürgen Möllemann.

Es wird schlimmer: „Fast täglich bekomme ich Anrufe von Piloten mit Herzproblemen“.

In der Welt der Luftfahrt ist vor kurzem etwas Bemerkenswertes geschehen, das kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat die Kriterien für EKG-Anomalien erheblich ausgeweitet. EKG steht für Elektrokardiogramm, umgangssprachlich „Herzmonitor“ genannt.

Das bedeutet, dass Piloten mit Herzanomalien wie gewohnt fliegen dürfen. Die FAA nahm die große Änderung im Oktober letzten Jahres vor, kurz nachdem der Impfstoff zur Pflicht wurde.

Josh Yoder von US Freedom Flyers berichtete in The Highwire, dass er fast täglich Anrufe von Piloten mit Herzproblemen oder neurologischen Störungen erhält. Er hilft den Piloten, die richtige Hilfe zu bekommen.

Nach Angaben der FAA ist alles in Ordnung, und es liegt nicht am Impfstoff. Yoder wies darauf hin, dass sich Piloten selbst an die FAA wenden, um mitzuteilen, dass sie infolge des Impfstoffs Herzprobleme entwickelt haben. „Und doch wollen sie nicht zuhören.“

Es gibt auch Piloten, die das nicht mehr erkennen können. Yoder erwähnte den Piloten Wilburn Wolfe, der für American Airlines flog. Er bekam den Janssen-Impfstoff und starb innerhalb weniger Tage an einer Hirnblutung. „Das ist nur einer von vielen Fällen“, sagte er.

1/3 Nachdem die FAA beschlossen hat, die Herzstandards für Piloten zu lockern… habe ich im DMED nachgesehen, dies sind die meldepflichtigen Ereignisse für alle Piloten im DoD. DOD Meldepflichtiges Ereignis: Tod, Dauerschaden oder schwerer Zeitschaden.

2016-265

2017-252

2018-164

2019-223

2020-2,194

2021-2,861

2022-4,059

1/3 After the FAA decided to loosen the cardiac standards for pilots…I looked in the DMED, These are the reportable events for all pilots in DoD. DOD Reportable Event: death, perm harm or severe temp harm.

2016—265

2017—252

2018—164

2019—223

2020—2,194

2021—2,861

2022–4,059 — Theresa M Long, MD, MPH, FS (@LTCTheresaLong) January 29, 2023

Er erwähnte auch den Piloten Bob Snow, der kurz nach einem Flug einen Herzstillstand erlitt und zusammenbrach. Dann war da noch Cody Flint, der bewusstlos wurde, während er sein Flugzeug steuerte. Vier Ärzte kamen zu dem Schluss, dass der Impfstoff der Schuldige ist.

Yoder sagte außerdem, dass in den vergangenen Wochen mehrere Piloten erkrankt seien, man aber nichts davon höre, weil die Fluggesellschaften es unter den Teppich kehrten.

