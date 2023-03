WHO-Insider beim Eingeständnis erwischt, dass „Eine-Welt-Regierung“ nur „Monate entfernt“ ist (Video)

Die Weltgesundheitsorganisation hat sich zur bevorzugten Waffe der Vereinten Nationen entwickelt, um die globale Kontrolle zu übernehmen, da die Organisation einen zweigleisigen Versuch unternimmt, die Grundlage für eine Eine-Welt-Regierung nicht gewählter Globalisten zu schaffen.

Geheime Verhandlungen fanden diese Woche in Genf, Schweiz, statt, um vorgeschlagene Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) der WHO zu erörtern, die als verbindliches Instrument des Völkerrechts gelten. Ähnliche Verhandlungen fanden letzten Monat über die Ausarbeitung eines neuen Pandemievertrags der WHO statt.

Und laut einem WHO-Insider ist die globalistische Organisation nur wenige Monate davon entfernt, eine funktionierende Eine-Welt-Regierung mit Vertragsrechten zu schaffen, die die Gesetze der Mitgliedstaaten, einschließlich der US -Verfassung und der Bill of Rights, ersetzen.

Wie gehen sie vor, um diese Weltregierung zu schaffen, und was können wir tun, um sie zu stoppen, bevor es zu spät ist? Es ist wichtig zu wissen, wer die Verräter sind, die unsere gottgegebenen Rechte und Freiheiten flussabwärts verkaufen.

Fragen Sie sich nun, wie die Organisation von Klaus Schwab, das WEF, und die Organisation von Rockefeller, Bill Gates und Big Pharma, die WHO, das Wort „Welt“ in ihren Namen bekommen haben.

Die einzige Organisation auf Weltebene sind die Vereinten Nationen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Organisation souveräner Nationen. Die Nationen sprechen, nicht die Welt an, geschweige denn eine private Organisation wie das WEF und eine privat finanzierte Organisation wie die WHO. (Pandemievertrag führt zu einer nicht gewählten Eine-Welt-Regierung (Video))

Und fürs Protokoll, der größte Geldgeber der WHO, wenn man die Bill & Melinda Gates Foundation und die GAVI Alliance hinzurechnet, ist Bill Gates, der nicht gewählte Gesundheitszar der Welt.(Vertrauliche Pfizer-Dokumente zeigen, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird)

Diese Globalisten haben uns bereits überrumpelt, indem sie sich einen Namen angeeignet haben, der suggeriert, dass zwei private Organisationen – die WHO und das WEF – für die Welt sprechen. Diese beiden Organisationen sind dabei, diese private Autorität über die Menschheit zu erwerben.

Das WEF ist seit 53 Jahren dabei und die WHO seit 1948, als sie von Rockefeller gegründet wurde. In diesem laufenden Jahr unternimmt die WHO einen großen Vorstoß, um die Autorität über die Gesundheitspolitik jedes Landes zu erlangen. Wenn die WHO erfolgreich ist, wird diese privat finanzierte Organisation unabhängig von Regierungen sein und keine politische Rechenschaftspflicht gegenüber den Menschen haben.

Dieselbe Organisation, die gelogen und getäuscht hat, als sie versicherte, dass die Covid-Impfung „sicher und wirksam“ gewesen sei, greift nach der Macht, weltweit, einschließlich der Vereinigten Staaten, jedes Bioüberwachungsdiktat durchzusetzen, das sie will.

Welche Art von permanenten Bioüberwachungskapazitäten strebt die WHO an?

◦ Die Befugnis, Gesundheitsprodukte weltweit zuzuweisen

◦ Die Befugnis, regulatorische Richtlinien für die beschleunigte Verfolgung von Gesundheitsprodukten zu entwickeln

◦ Die Fähigkeit, „der Verbreitung falscher und unzuverlässiger Informationen“ über Ereignisse im Bereich der öffentlichen Gesundheit und Gegenmaßnahmen gegen Pandemien entgegenzuwirken

◦ Die Befugnis, eine globale Gesundheitsdatenbank zu entwickeln, um die Implementierung von Impfpässen zu ermöglichen

Bist du damit zufrieden?

Sowohl das WEF als auch die WHO arbeiten, indem sie Bedrohungen erfinden und ihre Erklärungen kontrollieren, wie z. B. die vom Menschen verursachte globale Erwärmung und Pandemien, deren Lösung die Zentralisierung der Macht und die Erosion der nationalen Souveränität und Rechenschaftspflicht gegenüber den Menschen ist.

Hier ist ein hochsymbolisches Foto, das WHO-Chef Tedros mit der hinduistischen Gottheit Shiva, einem Liebling der Elite, auch bekannt als „Der Zerstörer“, geteilt hat. Durch Zerstörung ermöglicht Shiva eine tiefgreifende Transformation.

Dies geht einher mit dem Lieblingsmotto der Elite: Ordnung aus dem Chaos.

Und hier ist eine aufschlussreiche Tatsache: Es gibt auch eine prominente Shiva-Statue am CERN.

Wenn Sie verstehen wollen, welche Art von Weltregierung die WHO einläuten will, ist es sinnvoll, einen Blick auf die letzten Jahre zu werfen.

Die WHO ist sehr konkret mit der Covid-Pandemie umgegangen. Insbesondere war jede einzelne Entscheidung, die sie trafen, destruktiv und hatte völlig negative Folgen für die Menschheit.

Als das Virus ausschließlich in China eingedämmt wurde, verurteilte die WHO Regierungen, die Reisen aus China einschränken wollten. Trotz aller Vernunft behauptete die WHO, dass Reisebeschränkungen gegen die Ausbreitung des Virus nicht wirksam seien.

Nachdem sich das Virus auf der ganzen Welt verbreitet hatte, drängte die WHO auf die restriktivste und repressivste Eindämmungspolitik in der Geschichte der Menschheit, was zu einem massiven Zusammenbruch der Wirtschaft und einer vollständigen Umgestaltung der Gesellschaft führte.

Dann machte sich die WHO, getreu ihren Wurzeln als Rockefeller -Organisation, daran, jede Behandlung von Covid zu blockieren, bei der keine toxische mRNA in den Arm injiziert wurde.

Und die WHO hat enorme Macht über die Weltmedien.

Einschließlich Social Media und Youtube, die während der Pandemie vollständig von der WHO kontrolliert wurden.

In diesem ungesunden Umfeld bemühte sich die WHO um massive Machtübernahmen, die bis heute andauern. In Zusammenarbeit mit dem Weltwirtschaftsforum drängt die Organisation nun auf die Schaffung von High-Tech-Polizeistaaten und besteht darauf, dass alle weiterhin den Impfstoff und endlose Auffrischungsimpfungen nehmen, obwohl eindeutige Beweise vorliegen, dass sie nicht wirken und unermesslichen Schaden anrichten.

Und die Mainstream-Medien fördern schamlos ihre Sache und versuchen, die Schafe einer Gehirnwäsche zu unterziehen, damit sie Big Brother und die Neue Weltordnung akzeptieren. Hier sind einige Titelseiten und Schlagzeilen von Zeitschriften, die explizit die fabrizierte Bedrohung durch Covid verwenden, um Big Brother zu ermöglichen.

Hier sagt ein französisches Magazin: „Kann Big Brother uns retten?“

In Großbritannien war es noch deutlicher. Hier ist eine verblüffende Schlagzeile aus der Times.

Und in Quebec jubelten sie auch Big Brother zu und flehten die globalistische Elite an, ihnen ihre Rechte und Freiheiten zu nehmen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Bill Gates der derzeitige Hauptfinanzierer der WHO ist und dass er auch Teil von ID2020 ist – das sich für die Verwendung von Impfstoffen zur Erstellung einer digitalen ID mithilfe einer Tätowierung oder eines Mikrochips einsetzt – können wir klar erkennen, was die wahre Agenda ist. Die WHO soll eine Eine-Welt-Regierung nach dem Vorbild chinesischer autoritärer Taktiken einleiten.

Wir widmen uns der Untersuchung der verborgenen Hände, die die Welt kontrollieren, und setzen uns dafür ein, so viele Menschen wie möglich über die Welt, in der wir leben, aufzuklären. Wenn sich die Mainstream-Medien weigern, ihre Arbeit zu tun, muss es schließlich jemand tun.

…

