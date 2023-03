Wird die Bankenkrisen von Tiefen Staat absichtlich herbeigeführt? Das soll vertuscht werden (Video)

Peter Thiel (Mitbegründer von PayPal) war der eigentliche Auslöser des digitalen Banküberfalls auf die Silicon Valley Bank (SVB), indem er den Leuten riet, ihr Geld abzuheben. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Wenige Stunden später übernahm die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) die Bank, und am Montagmorgen kündigte Joe Biden den Rücktritt aller Manager an. Nun scheint sich eine Verbindung zwischen dieser Bank und Jeffrey Epstein abzuzeichnen. Sind wir hier Zeugen einer Verschwörung mit mehreren Dimensionen?

Einerseits scheint die Zerschlagung der Banken die Methode zur Einführung der digitalen Zentralbankwährung zu sein, denn eine Zentralbank kann diese Währung direkt an die Menschen verteilen und damit die Banken überflüssig machen.

Das ist der ideale Weg, um die Menschen zu einer vollständig rückverfolgbaren und programmierbaren Währung zu bringen. Die Einführung der CDBC scheint von den alternativen Medien mit dem so genannten Deepstate in Verbindung gebracht zu werden.

Andererseits gibt es jetzt Gerüchte, dass die Silicon Valley Bank und einige weitere Banken, die ebenfalls in Schwierigkeiten geraten sind, mit Jeffrey Epstein sowie mit China und Israel in Verbindung stehen könnten.

Auf Fox News wurde berichtet, dass die Biden-Administration Käufer abgewiesen hat. Ein Scheich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wollte Berichten zufolge die britische Niederlassung der SVB übernehmen, doch auch dies scheiterte. Die britische Bank HSBC durfte diese Niederlassung aufkaufen.

Die Vorhersage, die hier gemacht wird, ist, dass dieser vermeintliche tiefe Staat bald wegen eines großen Pädophilie-Skandals fallen wird, in den die britische königliche Familie sowie die Familie Biden und viele andere hohe Persönlichkeiten in den USA und im Ausland verwickelt sind. (Wollen die Globalisten den Finanzcrash auslösen? Wie die Bankenkrise digitales Zentralbankgeld vorbereitet)

Das ist also der angebliche Deepstate. Meiner Ansicht nach sind dies die „Bösen“ des Deepstate in dem Spiel „Gute“ gegen „Böse“, das gespielt wird, um die Massen in die vermeintlich erlösenden Arme der „Guten“ zu treiben.

Wenn sich nun herausstellt, dass der Deepstate die Bankenkrise aus zwei Gründen herbeiführt, nämlich um die Entlarvung dieses pädophilen Netzwerks zu verhindern und die Massen in die Fänge des CBDC zu treiben, dann können die „Guten“ mit den „Bösen“ aufräumen und den Menschen die Illusion der Erlösung vermitteln.

Dieses Spiel scheint hier gespielt zu werden, und all dies wird auch getan, um viel größere Probleme zu verbergen, wie die seltsamen Phänomene am Himmel, die kommen werden.

Ich erkläre die Tiefe dieses Spiels in diesem Artikel und an anderer Stelle.

Sehen Sie sich das nachstehende Video an und beurteilen Sie selbst, ob die darin gezeigten Dokumente und die genannten Hinweise darauf hindeuten, dass es sich hier um das oben erwähnte Doppelspiel handelt.

Kommentare:

Ich habe den Eindruck, dass sich die Bösewichte mit aller Macht wehren, um diese Aufdeckung um jeden Preis zu verhindern. Wenn das wahr ist, stellt sich die Frage, wie lange sie das durchhalten werden.

In Anbetracht ihrer Macht und des damit verbundenen Einflusses können sie die Löcher bisher ganz gut stopfen. Meiner bescheidenen Meinung nach werden die Bösewichte also entweder noch eine Weile so weitermachen, oder dieses Stopfen von Löchern wird ihren eigenen Untergang herbeiführen, weil als Nebenprodukt ihres Selbstschutzes eine globale Finanzkrise ausgelöst wird.

Es scheint also, dass auch die Bösen ausgespielt werden und dass das Spiel der Bösen, das sie spielen, einer intrinsischen Motivation entspringt, weil sie von einer anderen Macht (den Guten) gejagt werden. So gesehen handelt es sich also nicht um ein vorher festgelegtes Spiel zwischen Gut und Böse, sondern um ein Spiel zwischen zwei Bösewichten, die um die Macht kämpfen.

Ergibt das einen Sinn?

Die Idee ist natürlich, dass sie sich sehr bemühen, ihren Hintern (für die Bühne) zu retten, damit das Ganze später aufgedeckt werden kann.

Dass sie ihr Bestes tun, ist also Teil des Truman-Show-Films, der Ihnen vorgeführt wird.

Natürlich können Sie auch glauben, dass Trump bald der Retter sein wird, aber dann haben sie Sie genau da, wo sie Sie haben wollen.

Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt!

Wenn Sie nach all den Artikeln, die hier darüber geschrieben wurden, immer noch nicht wissen, dass es sich um ein Drehbuch handelt und dass sowohl die Guten als auch die Bösen ihre Rollen spielen, würde ich mir trotzdem etwas Zeit nehmen, um noch einmal nachzulesen.

Sie können natürlich auch abwarten, was passiert. Es wird sich von selbst entfalten. Es ist jedoch besser, das ganze Spiel rechtzeitig zu durchschauen, damit man auf das vorbereitet ist, was noch kommen wird.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 19.03.2023