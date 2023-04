Auf den Anleihemärkten braut sich etwas ganz Übles zusammen, etwas, das noch viel schlimmer ist als die Inflation

Der Markt für Staatsanleihen signalisiert, dass etwas „Schlimmes“ auf uns zukommen wird.

Die Anleiherenditen stiegen Ende 2021 bis Anfang 2023 aufgrund von Inflationsängsten.

Aber als die Silicon Valley Bank implodierte, sanken die Renditen rapide:

Historisch gesehen kaufen sich Investoren „Sicherheiten“ oder Staatsanleihen, wenn es im Finanzsystem brenzlig wird.

Die regionale Bankenkrise Mitte März war da keine Ausnahme, als die Renditen so stark einbrachen wie seit dem Crash von 1987 nicht mehr.(Wie Sie sich auf den Tag vorbereiten können, an welchem der Euro und Dollar diesen Sommer verschwinden!)

Als dies geschah, begann ich mich zu fragen:

Würden die Renditen wieder steigen, wenn sich die Dinge nach den regionalen Bankenrettungen normalisiert haben oder würde die Wirtschaft umkippen und die Renditen endlich anfangen zu fallen, wenn eine Rezession Einzug hielt?

Wir haben jetzt unsere Antwort erhalten.

Die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihen steigt nicht mehr. (Wenn der Dollar den Status einer globalen Reservewährung verliert, wird es eine vollständige wirtschaftliche IMPLOSION geben)

Wenn überhaupt, dreht sie sich nur noch um und nähert sich den Tiefs der „Silicon Valley Bank“.

Dies ist ein Signal dafür, dass sich in der Wirtschaft bzw. im Finanzsystem etwas „Übles“ zusammenbraut.

300x250

Wenn alles in Ordnung wäre, würden die Renditen aufgrund von Wachstumshoffnungen und Inflationsängsten wieder steigen.

Einfacher gesagt, die Tatsache, dass die Renditen so fallen, sagt uns, dass der Anleihenmarkt etwas viel Schlimmeres als die Inflation befürchtet.

Das letzte Mal, als wir dieses Signal beobachten konnten, schrieben wir das Jahr 2008.

Schauen Sie selbst nach.

300x250 boxone

An den Märkten tickt jetzt die Uhr genau wie 2008.

Viele werden alles verlieren.

Müssen Sie unbedingt einer von ihnen sein?

Doch nicht nur das. Es geht noch weiter:

Die Zentralbank FED, Joe Biden und der amerikanische Kongress bringen gerade den US-Dollar um die Ecke

Er ging nach dem 27.09.22 insgesamt schon um 11 % in den Keller hinab.

Biden, die Federal Reserve und die wahnsinnigen Ausgaben des Bundes töten zusehends den König Dollar.

Und in der EU sieht es nicht anders aus.

Länder, die früher den US-Dollar als Reservewährung verwendeten, werfen den Dollar inzwischen wie einen vier Wochen alten Döner weg.

Welche Länder werfen konkret den Dollar zum Haus hinaus?

Eine lange Liste von Ländern verabschiedet sich von der Verwendung des US-Dollars, der lange Zeit die Reservewährung der Welt war.

Die nachfolgenden Länder sind gerade dabei, ihre Abhängigkeit vom Dollar zu verringern.

Russland

China

Iran

Brasilien

Argentinien

Saudi-Arabien

Vereinigte Arabische Emirate

Indien

Und wie sieht dies im Endeffekt aus?

Bislang profitierte der Dollar vom Zinsanstieg in den USA, aber das ist seit dem Ausstieg dieser Länder aus der amerikanischen Währung vorbei.

Biden hat an 40 % der Tage, an denen er Präsident war, Urlaub gemacht.

Zu seiner Verteidigung hat er diese Zeit wahrscheinlich dazu gebraucht, um die geheimen Dokumente aufzuspüren, die in seinem Haus, seinem Ferienhaus, dem Penn-Biden Center und in Chinatown in Washington DC weit verstreut herumlagen.

Die Amerikaner haben sich weitgehend kritiklos einen dementen Alzheimer Patienten als Präsidenten andrehen lassen, der mitunter sogar selbst nach dem aktuellen Präsidenten sucht.

Wir haben es in den USA mit einer beispiellosen Zerstörung der Wirtschaft zu tun, die noch brutaler ist, als dies in Deutschland der Fall war.

Jeder, der in den letzten 6 Monaten seinen Job verloren hat, der kennt jetzt die wahren Schuldigen.

Und dieser Vorgang hat noch gar nicht richtig begonnen, weil erst der Währungsverfall die meisten Arbeitsplätze vernichten wird.

Alle westlichen Währungen (also auch der Euro) stehen auf der Abschussliste, weil sie nichts mehr wert sind.

Öl gibt es künftig nicht mehr für bunt bedruckte Papierschnipsel, sondern nur noch für hartes Geld.

Wir befinden uns seit 13 Monaten in einem globalen Wirtschaftskrieg und Zweidrittel der Welt drehen uns gerade wirtschaftlich den Saft ab.

Für eine Panikattacke ist es längst zu spät, weil man jetzt schon aktiv werden muss.

Ist das Thema wie vor ein paar Wochen wieder auf den Titelseiten der Leitmedien, dann haben die normalen Bürger dieses böse Spiel bereits verloren.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/arrangement-group.de am 09.04.2023