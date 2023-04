Robert F. Kennedy, Jr. will US-Präsident werden: Zusammenbruch der amerikanischen globalen Hegemonie

Er ist vielleicht der bekannteste Gegner von Big Pharma in den USA: Robert F. Kennedy, Neffe von JFK. Jetzt hat er sich offiziell um die Präsidentschaft beworben. Er will 2024 demokratischer Kandidat werden.

Robert F. Kennedy, der Neffe von John F. Kennedy will US-Präsident werden. Er hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass er sich für die Demokratische Partei ins Rennen gehen will. Ein entsprechendes Dokument hat er bereits bei der Wahlkommission eingereicht.

Globale Bekanntheit erlangte er durch seine oppositionelle Rolle zur Covid- und Impf-Politik.

Der Telegraph schätzt die Chancen des Neffen des 1962 ermordeten Präsidenten John F. Kennedy als gering ein. Der 80-jährige Biden, der älteste Präsident in der Geschichte der USA, geniesse bei den demokratischen Wählern immer noch beträchtliche Unterstützung.

Kennedy ist der Sohn des ehemaligen New Yorker Senators, US-Justizministers und ermordeten Präsidentschaftskandidaten von 1968, Robert F. Kennedy. Er ist Gründer und Vorsitzender von Children’s Health Defense. The Telegraph nennt die Organisation eine «Anti-Impf-Propagandagruppe».

Kämpfer gegen Big Pharma

Seit vielen Jahren versucht Kennedy gegen Big Pharma und ihre Verstrickungen mit der westlichen Oligarchie vorzugehen. Seine NGO „ChildrensHealthDefense“ ist eine der größten impfkritischen und alternativmedizinischen Organisationen der Welt

Dort sprach er erst kürzlich mit der ehemaligen Pharmaforscherin Sasha Latypova. Schlüsselsatz: “Es handelt sich um eine riesige Militäroperation, und die Beteiligung der Pharmafirmen ist eine Art Augenwischerei.” Das geht durchaus an die Wurzel des Covid-Manövers. (Donald Trump und der Antichrist: „Wisst Ihr wer noch an Ostern verhaftet wurde!?“)

Er ist eine der lautesten Stimmen bei der Verteidigung der US-Verfassung. 2021 veröffentlichte er das Buch „The Real Anthony Fauci“. Darin zeichnet er Korruption und Machtmissbrauch innerhalb des politisch-pharmazeutischen Komplexes nach.

Viele sehen Kennedy aber äußerst kritisch, verstehen ihn als „kontrollierte Opposition“. Nicht nur, weil er am Tag des berühmten „Sturms auf den Reichstag“ in Berlin gewesen war. Auch seine gemeinsame Tätigkeit mit Reiner Füllmilch wird häufig skeptisch gesehen.

Ernst Wolff mahnt aus einem anderen Grund zur „Vorsicht“. Kennedy sei zwar „Pharma-Kritiker, fordert aber als Klima-Aktivist die CO2-Steuer und drastische Maßnahmen zur Klimawandel – Bekämpfung. Er symbolisiert lediglich den Übergang von einem Narrativ zum anderen.“

Tatsächlich hat sich Kennedy, der einst Umwelt-Anwalt gewesen war, bevor er gegen Big Pharma ins Feld zog, äußerst scharf gegen „Klimawandelleugner“ ausgesprochen. Echte Chancen, sich im Vorwahlkampf der Demokraten durchzusetzen, kann man Kennedy ohnehin kaum geben.

Andere Beobachter sehen aber durch den Antritt ein gröberes Problem auf die Demokraten zukommen.

Alex Berenson, ehemaliger Journalist der New York Times und ein früher Kritiker der Covid-Politik, kommentiert den Antritt von Kennedy wohl realistisch: „Ich hoffe, dass dies dazu führt, dass mehr Leute das Scheitern der mRNAs berichten [oder] untersuchen (obwohl ich nicht optimistisch bin).“

Immerhin schaffte es die Ankündigung Kennedys bis in die deutsche Staatspresse. Die „Tagesschau“ berichtete darüber. Und wie! Seit 15 Jahren sei Kennedy „Impfgegner“ und „deren führende Stimme“.

Auch Mitglieder seiner Familie würden „seine Aktivitäten als gefährlich“ bezeichnen: „Im Zuge der Corona-Pandemie geriet der 69-Jährige wegen falscher Behauptungen über Impfungen gegen Covid zusätzlich in die Kritik.“

In Österreich titelte die „Kleine Zeitung“: „Ein Impfgegner, der ins Weiße Haus will.“ Am 19. April will Kennedy seinen Wahlkampf eröffnen.

#RobertKennedyJr will US-Präsident werden. Vorsicht! Kennedy ist zwar #Pharma-Kritiker, fordert aber als #Klima-Aktivist die #CO2 -Steuer & drastische Maßnahmen zur #Klimawandel – Bekämpfung. Er symbolisiert lediglich den Übergang von einem Narrativ zum anderen. pic.twitter.com/1TBHpxEMVK — Ernst Wolff (@wolff_ernst) April 6, 2023

“Die Neocon-Projekte” in Irak und Ukraine haben “militärische Macht und moralische Autorität der USA zum Gespött gemacht”

Die Kontrolle der Neokonservativen über Amerika hat nach Ansicht von Robert F. Kennedy, Jr. zum Zusammenbruch der amerikanischen globalen Hegemonie und zur Zerstörung der moralischen Autorität der USA geführt.

Von Chris Menahan in InformationLiberation.com

“Der Zusammenbruch des US-Einflusses auf Saudi-Arabien und die neuen Allianzen des Königreichs mit China und dem Iran sind schmerzhafte Symbole für das jämmerliche Scheitern der Neocon-Strategie, die US-Hegemonie in der Welt durch aggressive Projektionen militärischer Macht aufrechtzuerhalten”, sagte Kennedy am Montag auf Twitter und teilte einen Artikel von Reuters über die Kürzung der OPEC+-Produktion, um den Ölpreis trotz des Biden-Regimes in die Höhe zu treiben.

“China hat das amerikanische Imperium verdrängt, indem es stattdessen geschickt wirtschaftliche Macht projiziert”, so Kennedy weiter. “Im letzten Jahrzehnt hat unser Land Billionen für den Bau von Straßen, Häfen, Brücken und Flughäfen ausgegeben. China hat die gleiche Summe ausgegeben, um in den Entwicklungsländern das Gleiche zu bauen.”

“Der Ukraine-Krieg ist der endgültige Zusammenbruch des kurzlebigen ‘amerikanischen Jahrhunderts’ der Neokonservativen. Die Projekte der Neokonservativen im Irak und in der Ukraine haben 8,1 Billionen Dollar gekostet, unsere Mittelschicht ausgehöhlt, die militärische Macht und moralische Autorität der USA zum Gespött gemacht, China und Russland in eine unbesiegbare Allianz gedrängt, den Dollar als Weltwährung zerstört, Millionen Menschenleben gekostet und nichts getan, um die Demokratie voranzubringen oder Freundschaften oder Einfluss zu gewinnen”, sagte Kennedy.

Sein Standpunkt wurde im vergangenen Monat weiter unterstrichen, als der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) das US-Außenministerium angriff, weil es Mexiko “Menschenrechtsverletzungen” vorwarf, während das Biden-Regime daran arbeitet, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu inhaftieren, Julian Assange auszuliefern und die Nord-Stream-Pipelines zu sprengen.

Wie der Daily Sceptic mitteilt, hatte Kennedy bereits im März angedeutet, dass er eine Kandidatur in Erwägung ziehe. Vor einer Menschenmenge in New Hampshire habe er gesagt:

«Ich denke darüber nach, ja. Ich habe die grösste Hürde genommen, nämlich dass meine Frau grünes Licht gegeben hat.» Einige Tage später schrieb er auf seinem Twitter-Account:

«Wenn es so aussieht, als könnte ich das Geld aufbringen und genügend Leute mobilisieren, um zu gewinnen, werde ich ins Rennen gehen. Wenn ich kandidiere, wird es meine oberste Priorität sein, die korrupte Fusion zwischen Staats- und Konzernmacht zu beenden, die unsere Wirtschaft ruiniert, die Mittelschicht zerschlägt, unsere Landschaften und Gewässer verschmutzt, unsere Kinder vergiftet und uns unserer Werte und Freiheiten beraubt hat.

Gemeinsam können wir Amerikas Demokratie wiederherstellen.»

…

Quellen: PublicDomain/tkp.at am 09.04.2023