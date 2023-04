Das geheime Raumfahrtprogramm der USA ist so streng geheim, dass es angeblich keiner außer Donald Trump kennt (Video)

Der Dark Journalist, Daniel Liszt, ist ganz interessant, aber er kommt in seinen Vorträgen niemals zum Punkt.

Er redet immer um den heißen Brei herum.

Am Dienstag kam er in The Alex Jones Show, um über das geheime Weltraumprogramm und die abtrünnige Zivilisation zu diskutieren.

Und er hat wieder einmal mehr versprochen, als die Wirklichkeit hergibt.

Alex möchte sogar, dass er am Samstag in einer Woche als Gastmoderator für eine zweistündige UFO-Sendung vorbeikommt!

Die beiden gingen im nachfolgenden Video darauf ein, wie die US-Regierung das UFO-Phänomen lange als das größte Geheimnis angesehen hat, das es gibt.

Es wurde während des Zweiten Weltkriegs als ein noch größeres Geheimnis angesehen als das Manhattan-Projekt mit der Atombombe.

Daniel sagte, dass sich die UFO-Akte aus diesem Grund im extrem geheimen Plan (COOP aka COG) der amerikanischen Bundesregierung befindet.

Na klar!

Und das geheime Weltraumprogramm würde nicht nur Luft- und Raumfahrttechnologie beinhalten, sondern auch psychische Kräfte oder spirituelle Technologie.

Und an dieser Stelle weiß man, dass es nicht ganz ernst gemeint sein kann.

Sie erfahren in diesem Video, dass die NASA eine okkulte Organisation ist, die auf den Jet Propulsion Laboratories von Jack Parsons aufgebaut wurde.

Das ist wieder deutlich näher an der Wahrheit dran.

Parsons war ein Hardcore-Praktiker der Sexmagie und ein Schüler von Aleister Crowley.

Daniel ist der Meinung, dass der Eintritt von RFK Jr. in das Rennen um die Präsidentschaft uns in eine völlig andere Welt führt, wo die ganze Idee der UFO-Transparenz plötzlich möglich sein könnte.

Selten so gelacht!

Wie viele wissen, war Donald Trumps Onkel John Trump in der Tat ein Professor am MIT.

Unbekannt und zweifelhaft ist jedoch, dass er den Zugang zu den Akten von Nikola Tesla erhielt, die vom FBI nach dessen Tod beschlagnahmt wurden.

Daniel sagte, dass John Trump der Schützling von Vannevar Bush war, der 30 Jahre lang der Verwalter der UFO-Akte der US-Regierung war.

Daniel erwähnt, dass John Trump vor seinem Tod sagte, dass sie in Teslas Dokumenten nach Informationen über eine ultimative Waffe suchten, die der „Todesstrahl“ genannt wurde.

Der Dark Journalist glaubt, dass das, was Donald Trump für den Kopf des Deep State hält, die Informationen sind, die er von seinem Onkel über die Tesla-Technologie und die mächtige Physik der Longitudinalwellen usw. erhalten hat.

Das ist ein Märchen zur Ablenkung der Massen von einer ganz irdischen Weltwirtschaftskrise.

Trump hat angeblich gute Verbindungen zu Luft- und Raumfahrtgruppen, welche neue Welten erobern wollen.

Aber das ist bekanntlich das Ziel vom Raumschiff Enterprise und die japanische Mondfähre ist heute trotz aller erdenklich geheimen Technologien bei der Landung gescheitert.

Aber vor 54 Jahren klappte alles noch mit ganz wenigen Technologien einwandfrei!

Hier ein Artikel aus dem Jahre 2020. Der Pseudo-Erlöser Trump rettet uns alle und macht uns gesund:

UV-Lichttherapie: Reaktiviert Donald Trump die geniale Tesla-Forschung?

Donald Trump erhielt neulich Spott und Verachtung von den Mainstream-Medien und den Propaganda-Promis, weil er im Rahmen der Corona-Krise eine Chlordioxid-ähnliche Therapie und UV-Licht als Lösung in Aussicht stellte. (vgl. Merkur)

„Die US-Regierung hat sich erneut zu der von Donald Trump vorgeschlagenen Lichttherapie gegen das Coronavirus geäussert. Sie gab am Dienstag Details einer US-Studie bekannt, auf die sich der US-Präsident bezogen hatte. Demnach sei bei der Studie natürliches Sonnenlicht imitiert worden und Proben künstlichen Speichels mit Sars-CoV-2-Viren auf eine rostfreie Stahloberfläche aufgetragen worden.“

„Bei der Pressekonferenz hatte NHS-Vertreter William Bryan erklärt, laut der Studie sinke die Virenlast auf einer mit Sonnenlicht bestrahlten Fläche bei einer Temperatur von zwischen 21 und 24 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent binnen zwei Minuten um die Hälfte. Die Virenlast in der Luft sinke unter Sonnenlicht bei Raumtemperatur und 20 Prozent Luftfeuchtigkeit in 1,5 Minuten auf die Hälfte.“

„Die US-Regierung hatte vergangene Woche erklärt, eine Bestrahlung mit ultraviolettem Licht auf glatten Oberflächen sei gegen das Coronavirus wirksam.“

Beide Vorschläge sind hochinteressante Alternativen, die seit Jahrzehnten Anwendung finden und vom korrupten Pharmakartell einschliesslich der korrupten Mainstream-Presse massiv bekämpft werden. Interessant ist auch die Ähnlichkeit der beiden Therapien, denn sowohl Ozon (O3) als auch Chlordioxid (ClO2) sind Gase mit einem relativ hohen Redoxpotential, das ihnen die antiseptische Wirkung verleiht.

Dass dasselbe Medienkartell, welches alternative Therapien partout bekämpft, die massiven Impfschäden, die durch das Spritzen von toxischen Desinfektionsmitteln wie Formaldehyd und anderen Kampfstoffen, systematisch ignoriert, spricht Bände.

Nikola Tesla und Donald Trumps Onkel

Tesla war zweifelsohne der grösste Erfinder aller Zeiten, doch seine Arbeit wurde bereits zu Lebzeiten unterdrückt und nach seinem Tod vom militärisch-industriellen Komplex unlauter beschlagnahmt. Es ist traurig, dass sein Lebenswerk bis heute aus den Schulbüchern verbannt ist und zugleich auch symptomatisch für die heutige Gesellschaft.

Effiziente Technologien, die den Mangel auf Erden nachhaltig beseitigen können, werden aus machtpolitischen Gründen mit aller Härte bekämpft. Trump wies im Januar 2017 im Rahmen seiner Rede zum Amtsantritt relativ deutlich darauf hin, dass seine Administration die gestohlenen Technologien freigeben wird. Das dürfte auch einer der Hauptgründe sein, warum er vom Establishment so gefürchtet wird.

Anmerkung: Viele wissen nicht, dass Donald Trumps Onkel, Professor John Trump, ein genialer Wissenschaftler war und nach Teslas Tod vom FBI einberufen wurde, um Teslas Arbeiten zu analysieren. (vgl. BBC)

Die Geschichte der UV-Lichttherapie

Die Geschichte beginnt im Antiken Ägypten. König Echnaton (reg. 1353 – 1336 v. Chr.) war der „ketzerische Pharao“, der erklärte, dass es nur einen Gott gibt, die geflügelte „Aten“ -Sonnenscheibe. Steinmetzarbeiten zeigen seine königliche Familie, die ihre halbnackten Körper sowie ihre Speisen und Getränke der Sonne aussetzte.

Die absteigenden Strahlen halten ein Symbol für den Schlüssel zum Leben direkt in ihren Augen. (vgl. ancient.eu) Nach seinem Tod wurden Echnatons Lehren von den politischen Autoritäten unterdrückt.

1906 gründete Tesla die Tesla Ozone Company und patentierte eine Maschine mit einem Ventilator, der Luft durch Lichtbogenspulen aus ultraviolettem Licht drückte.

Dadurch wurde die Luft so ozonisiert, dass sie antiseptische Eigenschaften erhielt, mit denen Keime abgetötet werden konnten. Wenn sie durch Olivenöl gefiltert wird, kann die ozonisierte Luft zur Behandlung von Lungenerkrankungen eingeatmet werden. Da dieses Verfahren dem Öl medizinische Eigenschaften verlieh, wurde es Ärzten zur Behandlung von Hautkrankheiten zur Verfügung gestellt.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/arrangement-group.de am 28.04.2023