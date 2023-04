Letzter Weckruf – die Erde tritt in die finale Phase der Zeitenwende ein (Video)

Die alte Welt bekommt Risse, es erfolgt jetzt der letzte Weckruf. In den kommenden Monaten werden Dinge geschehen, die unvorstellbar sind. Physiker Dieter Broers und der Vermittler der geistigen Welt, Egon Fischer verraten, worauf es jetzt in der finalen Phase der Zeitenwende ganz besonders ankommt. Von Frank Schwede.

Wer die Zeichen der Zeit noch immer nicht erkannt oder ignoriert hat, dem ereilt gerade der letzte große Weckruf, wie es der Physiker Dieter Broers kürzlich auf QS24 tv in der Sendung Der Sinn des Lebens gesagt hat.

Broers betont, dass die Chance, den mit Abstand wichtigsten Evolutionsschritt zu vollziehen, nie so groß war wie aktuell, weil die Erde gerade mit viel Licht und Energie von der Sonne geflutet wird.

Nach Broers Worten kommt es jetzt darauf an, sich die Welt so vorzustellen, wie man sie gerne hätte und sie lieben würden und nicht, wie man sie nicht will. „Destruktive Gedanken, sind jetzt, in dieser wichtigen Phase fehl am Platz“, so der Physiker.

Jetzt nämlich kommt es darauf an, zu erkennen, dass in unserer Welt viele Dinge nicht in Ordnung sind, somit bietet das Chaos im Außen ideale Voraussetzungen für unseren Aufstieg.

Das heißt, die gesamte Absurdität und das Chaos, das sich gerade vor unseren Augen entfaltet, ist Teil des Evolutionsschrittes, den wir gehen, um zu erkennen, dass dringend etwas gegen die Unordnung getan werden muss, um das Chaos wieder in die göttliche Ordnung zu bringen. Broers sagt:

„Es liegt jetzt an jedem einzelnen selber, aufzuwachen und das Spiel aufzulösen. Wenn wir uns auf unsere Herzensenergie konzentrieren, ist es egal, was der Verstand sagt. Um den letzten Schritt des Erwachsens zu vollziehen, brauchen wir die Herzensenergie.“

Ohne jeden Zweifel gibt es eine dunkle Macht, die dem Licht gegenübersteht, die mit geballter Energie versucht, die Herrschaft über die Menschheit aufrecht zu halten. Allerdings bekommen die Menschen gerade jede nötige Unterstützung aus dem Kosmos, um das Spiel der dunklen Mächte zu durchschauen und zu beenden.

Nach Aussage des Vermittlers der geistigen Welt, Egon Fischer, war die Sonnenfinsternis am 20. April 2023 das erste energetische Großereignis in diesem Jahr – und es geht sogar noch weiter am 5. Mai mit einer Mondfinsternis, gefolgt von weiteren astrologischen Ereignissen, die bis in den Juni andauern werden. Egon Fischer:

„Mit der ungewöhnlichen hybriden Sonnenfinsternis beginnt die „Hauptphase“ des Zusammenbruchs der alten Welt und die Zusammenbruchphase wird bis 2025 eventuell sogar bis 2026 dauern.“

Laut Egon Fischer wurde in den letzten Monaten viel Sternenstaub in einigen Gebieten und Regionen in Form energetischer Schneeflöckchen beobachtet, die sich zu Pfeilen und Lichtkugeln zusammengeballt haben. Dazu sagt das Medium:

„Ich habe den „Sternenstaub“ laufend beobachtet und ich habe dabei festgestellt, dass sich dieser laufen ändert. Die energetischen Dartpfeile, die ich zum Beispiel über New York und Kalifornien sah, wurden immer größer und sehen nun wie kleine Raketen aus. (…)

Über London haben sich einige große Lichtkugeln gebildet, aber im Zentrum der Lichtkugeln ist jetzt ein feuerroter Kern. Diese Lichtkugeln wirken auf mich ziemlich zerstörerisch. (…)

Über der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) habe ich im Sternenstaub teilweise die Skizze der Blume des Lebens gesehen. Ich interpretiere dies als ein sehr günstiges Omen. Egal, was in den nächsten Monaten auch passiert, in der DACH-Region wird wohl alles nicht so schlimm werden, auch wenn es für kurze Zeit einige Einschränkungen geben kann.“ (Drei berühmte Propheten im Angesicht der Apokalypse und was ihre Visionen für die Menschheit bedeuten)

Sonnen- und Mondfinsternis energetisch nutzen

Sonnen- und Mondfinsternisse sind aus energetischer Sicht dazu in der Lage, das Eintreten gewünschter Ereignisse zu erhöhen. Das Wissen ist seit Jahrtausenden bekannt und wird sowohl von der dunklen als auch von der lichten Seite genutzt, um bestimmte Pläne umzusetzen. Was das für unsere unmittelbare Zukunft bedeutet, erläutert Egon Fischer:

„Nach den Infos aus der geistigen Welt hat mittlerweile ein Großteil der dunklen Eliten begriffen, dass ihr Spiel zu Ende geht und viele von ihnen haben die Nerven verloren. Sie glauben aber, dass sie in den nächsten drei Monaten, insbesondere bei der Sonnen- und Mondfinsternis, noch einmal die Chance haben, das Ruder herumzureißen. (…)

Die Lichtkräfte sind bestens darauf vorbereitet und die dunkle Seite wird so wie bei den letzten Finsternissen kläglich scheitern. Das heißt aber nicht, dass alle Maßnahmen der dunklen Seite völlig verhindert werden können, sie werden einige Maßnahmen umsetzen können, aber das Ergebnis wird nicht so sein, wie sie es geplant haben. Vermutlich aber wird die dunkle Seite mit den Maßnahmen genau das Gegenteil erreichen, was sie ursprünglich angestrebt haben.“

In den kommenden Monaten ist nach Worten von Egon Fischer mit zahlreichen Enthüllungen und Aufdeckungen aus Politik und Gesellschaft zu rechnen, was möglicherweise eine massive Zerrüttung in der Gesellschaft zur Folge haben wird. Egon Fischer sagt dazu:

„Das wird viele Menschen, die sich bisher nur über die öffentlich rechtlichen Medien informiert haben, in größte Zweifel stürzen. Das Weltbild vieler Menschen wird ins Wanken kommen, wodurch viele Menschen psychisch instabil werden und manche werden auch ausrasten.“

Weil die Dinge im Außen gerade so absurd werden, fangen immer mehr Menschen an zu erkennen, dass etwas nicht stimmt – und sogar in Deutschland, wo der Aufwachprozess besonders lange dauert. Das mag seine Gründe haben, die weit in die Geschichte des Landes zurückreichen. Napoleon Bonaparte soll einmal gesagt haben:

„Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde.“(Top-Astrologin prophezeit: Weltweite große Säuberungsaktion in der Schweiz – das WEF wird zerfallen! (Video))

Kein kompletter Zusammenbruch in Sicht

Plötzlich werden die ungeordneten Dinge, die Teile unseres Alltags sind, plötzlich in aller Deutlichkeit sichtbar. Die Menschen erkennen, dass sie etwas ändern müssen im außen, wenn sie überleben wollen.

In den kommenden Monaten könnte sogar das Finanzsystem auf der Kippe stehen, worauf Finanzexperten schon eine ganze Weile hinweisen. Doch ganz schlimm wie befürchtet, soll es nicht werden, wie Egon Fischer von der geistigen Welt erfahren hat:

„In den kommenden Monaten, vor allem im Mai, eventuell auch im Juni sind sehr schwere Verwerfungen im Finanzsystem zu erwarten. Nach den Infos aus der geistigen Welt werden der Euro und der Dollar im Mai und /oder Juni zu wanken anfangen, aber die beiden Währungen werden dieses Jahr noch überleben.

Die geistige Welt hat immer wieder darauf hingewiesen, dass in dieser Zeit eine „finanzielle Weltuntergangsstimmung“ verbreitet wird, dass man sich aber davon nicht beeindrucken oder verängstigen lassen soll.“

Auf der gesamten Welt, auch in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz, könnte es auf geo-politischer Ebene in den kommenden zwei Monaten zu gravierenden Veränderungen kommen, sodass von den Regierungen ungewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden könnten.

Egon Fischer vermutet, dass für kurze Zeit der Grenzverkehr, möglicherweise auch die Bewegungsfreiheit, erschwert oder eingeschränkt wird. Offen ist, welches Ereignis dazu führen wird. Fischer:

„Ob diese Maßnahmen umgesetzt werden, hängt nach den Infos aus der geistigen Welt sehr stark davon ab, was die dunkle Seite bei den beiden kommenden Finsternissen macht und wie erfolgreich sie damit ist.“

Über die Gründe, die zu den möglichen Maßnahmen führen, kann man nur spekulieren. Möglicherweise stehen sie im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.

Eine andere Option ist, dass die Dunkelkräfte eine neue Pandemie ausrufen, oder dass es zu militärischen Aktionen gegen den Tiefen Staat kommt, vor allem in der Schweiz, wo sich WEF und WHO befinden. Auch darüber wurde bereits spekuliert. Dass es möglicherweise schon im kommenden Monat zu einer wirklich bedrohlichen Eskalation in der Ukraine kommen wird, davon gehen viele Beobachter aus.

Aktuell berichtet Harold Turner, dass ukrainische Piloten in den USA an F-16 Kampfjets geschult werden, wobei die Entscheidung darüber unter völliger Geheimhaltung beschlossen wurde. Sogar der Kongress wurde nicht darüber informiert.

Die Führung der USA scheint in Panik zu sein, dass ihr Plan nicht aufgeht. Das ist eine brandgefährliche Situation, die man nicht unterschätzen sollte, weil Menschen in Panik unüberlegte Dinge tun.

Sie könnten versuchen, einen Atomkrieg zu inszenieren, was ihnen selbstverständlich nicht gelingen wird. Dennoch wird die Lage im Außen zunächst Spitz auf Knopf stehen, ähnlich wie bei der Einführung der Zwangsimpfung während der vorgetäuschten Pandemie, die ebenfalls erst eine Minute vor zwölf gestoppt wurde. Auch in diesem Fall ist es wichtig, Ruhe zu bewahren.

Die alte Welt bekommt Risse

Es ist jetzt wichtig zu erkennen, dass die Erde 1.0, wie sie Dieter Broers bezeichnet, in den kommenden Monaten deutliche Risse bekommen wird, sodass es jetzt besser ist, sie bewusst durch eine Anhebung des Bewusstseins rechtzeitig zu verlassen. Egon Fischer:

„Das Gebäude der alten Welt wird in den nächsten Monaten geringfügig wackeln, in einigen Wänden werden sich Risse bilden und es kann sein, dass an manchen Stellen etwas Staub herunterfällt. Aber das Gebäude wird nicht einstürzen.

Die Menschen werden also in den nächsten Monaten sicht- und fühlbar davor gewarnt werden, dass es besser wäre, wann man das alte Gebäude der Welt räumt und in ein neues Gebäude übersiedelt.

Die Menschen, die das alte Gebäude der Welt nicht verlassen wollen, müssen damit rechnen, dass in den nächsten Monaten und Jahren die Beben immer stärker werden und die Wahrscheinlichkeit, dass das alte Gebäude einstürzt immer größer wird.“

Für Dieter Broers ist es der letzte große Weckruf, um zu erkennen, was auf der alten Welt gerade wirklich passiert und schief läuft, weil es bekanntlich in der Natur des Menschen liegt, dass man erst dann aufwacht, wenn es knallt, quasi dann, wenn einem das Schicksal in den Hintern tritt und keine andere Wahl mehr lässt als endlich zu handeln.

Danach, wenn der Staub verflogen ist und sich die Wellen geglättet haben, erkennt man, dass einem im Grunde genommen gar nichts Besseres hätte passieren können – oder wie Dieter Broers es ausdrückt:

„Kurz bevor die chaotische Situation umschlägt in die geordnete, in die neue Evolutionsstufe, in den Aufstieg, wie wir es heute nennen, erkennen wir es erst – und wenn es die letzte Sekunde ist; dann sagen wir: Wow, dafür war das alles gut. Wir haben die Hausaufgaben gemacht.“

Die kommenden Monate versprechen in jedem Fall spannend zu werden. Spannend vor allem deshalb, weil es diejenigen, die in den letzten Jahren zum Halali gegen Andersdenkende geblasen haben, nach Worten von Egon Fischer in den kommenden Monaten ganz besonders hart treffen wird. Fischer:

„Bei der Botschaft war ganz klar, dass im Mai 2023 erst die Jagd auf die Hexenjäger beginnt und die Jagd viele Monate, eventuell sogar bis 2026, dauern wird. Viele Hexenjäger werden sich die nächsten Monate sehr unwohl fühlen, egal, wo sie sich befinden werden. Sie werden die Gefühle und Stimmungen kennenlernen, die sie in den letzten Jahren bei vielen anderen Menschen ausgelöst haben.“

Zwei Zeitlinien stehen zur Wahl

Dieter Broers weist in der Sendung noch einmal daraufhin, dass wir uns in einem Multiversum mit vielen Paralleluniversen befinden, in denen es möglicherweise sogar eine identische Erde gibt.

Das bedeutet nach Worten Broers, dass wir zumindest auf astraler Ebene auch Teil der Parallel-Erde sind, auf der viele Prozesse, mit denen wir hier gerade beschäftigt sind, bereits abgeschlossen sind. Die Multiversum-Theorie könnte auch das Zeitlinien-Phänomen erklären.

Nach Worten von Egon Fischer wird sich in der kommenden Zeit eine Zeitlinie manifestieren, zwei stehen zur Wahl, doch nur eine davon wird über unsere Zukunft entscheiden. Dazu noch einmal Egon Fischer:

„Aktuell nehme ich zwei bedeutende Zeitlinien wahr. Eine Zeitlinie hat eine Eintrittswahrscheinlichkeit von rund sechzig Prozent mit steigender Tendenz. Diese nenne ich das Zerrüttungszenario. Dann gibt es eine zweite Zeitlinie mit etwa zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit, die ich als Suizid-Szenario bezeichne.

Über die Zerrüttungszeitlinie berichtet Egon Fischer:

„In diesem Szenario wird die Grundfeste der alten Welt durch zahlreiche kleinere und mittelschwere Ereignisse erschüttert. Betroffen sind alle wichtigen Systeme und Strukturen der alten Welt, wie beispielsweise das Finanzsystem, die globale Politik, das Wirtschaftssystem, das Gesellschaftssystem und der bisherige „Gesellschaftsvertrag“.

Die Ereignisse, die die Strukturen der Systeme ins Wanken bringen, sind jetzt noch nicht im Detail vorhersehbar, weil man noch nicht weiß, was die dunkle Seite bei den Finsternissen anstellt und weil noch nicht abschätzbar ist, wie die große Masse der Menschen reagieren wird. Aus heutiger Sicht werden das Finanzsystem sowie das politische und gesellschaftliche System betroffen sein.

Die geistige Welt hat mehrmals betont, dass im Mai 2023 ein Zerrüttungsprozess beginnt, der sich 2024 verstärkt, vermutlich bis Ende 2025 und eventuell bis Ende 2026 andauert. (…) Gegenwärtig sieht es so aus, wie wenn 2023 noch kein größeres System völlig kollabieren wird. Die geistige Welt sagt, dass das, was im Mai und Juni 2023 geschieht, die letzte Warnung an die dunklen Eliten ist.“

Das wird nach Worten Fischers kein einzelner Schuss vor dem Bug sein, sondern gleich eine ganze Salve. Die Eliten bekommen in dieser Zeit die allerletzte Chance, sich für eine Kompromisslösung zu entscheiden, andernfalls werden sie laut den Infos aus der geistigen Welt in den kommenden Jahren alles verlieren. Fischer:

„Interessant ist, dass die geistige Welt sagt, dass die Eliten für ihre Entscheidung nur mehr ein Zeitfenster bis spätestens Anfang Juli 2023 haben. Dann sind die energetischen Entwicklungen so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr viel ändern kann.“

Für das Suizid-Szenario sagt die geistige Welt eine Eintrittswahrscheinlichkeit von gerade mal zehn Prozent mit fallender Tendenz voraus. Wie schon der Name sagt, geht es hier um den Suizid. Was es mit diesem Szenario auf sich hat, erklärt Egon Fischer:

„In diesem Fall sind es die Eliten, die sich durch ihre Maßnahmen letztlich selbst auslöschen. Zu diesem Szenario habe ich aus der geistigen Welt sehr wenige Infos bekommen. In dieser Zeitlinie versuchen die Eliten irgendwelche völlig irren Maßnahmen umzusetzen. Sie würden aber scheitern und dabei gleichzeitig einen sehr dynamischen Prozess in Gang bringen, der dazu führen würde, dass die Eliten sich nirgendwo mehr sicher fühlen werden.“

Die Transformation des Bewusstseins ist eine große Herausforderung, die größte, der die Menschheit in ihrer Geschichte jemals gegenüberstand. Sämtliche alte Glaubensmuster, an denen die Menschen seit Jahrtausenden glauben, lösen sich nach und nach wie Spinnenweben Schicht für Schicht vor dem geistigen Auge auf, dass die Wahrheit sichtbar wird.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde ein hohes Maß an Energie und Licht von der Sonne auf der Erde verankert. Empfangen wir diese hohen Energien, die auch in den kommenden Monaten weiter hereinströmen werden und verlassen wir die alte Matrix, um etwas Neues, etwas Wunderbares auf der Erde zu erschaffen.

…

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 29.04.2023