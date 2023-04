Das Gesetz vom Erfindungsgeheimnis: Die Legende von der „Black Budget World“ und „abtrünnigen Zivilisationen“

In den 1950er Jahren behaupteten Otis T. Carr und seine Gruppe von Ingenieuren, eine fliegende Untertasse erfunden zu haben, die in der Lage war, außerhalb der Erdatmosphäre zu reisen.

Es ist erstaunlich, wie das Thema „Anti-Schwerkraft“-Technologie von einigen immer noch in den Bereich der „Verschwörungstheorien“ eingeordnet wird. Dabei handelt es sich nicht um Verschwörungstheorien oder „Rand“-Wissenschaft, sondern um ein Gebiet voller seriöser Wissenschaftler, Gelehrter und Beispiele aus der realen Welt, die nicht nur durch harte Beweise, sondern auch durch äußerst glaubwürdige Zeugenaussagen belegt sind.

Die Geschichte ist übersät mit vermeintlichen Beispielen, die umstritten sind. Dieser Artikel befasst sich mit der Geschichte eines Mannes namens Otis T. Carr (1904-1982).

Professor Theodore C. Loder, ein emeritierter Professor für Geowissenschaften an der Universität von New Hampshire, veröffentlichte 2002 eine Abhandlung, in der er die Existenz dieser angeblichen Technologien untersuchte, darunter auch solche, die Carr erfunden zu haben behauptete.

Darin schreibt er, dass die Forschungstätigkeit Mitte der 1950er Jahre zu verschwinden schien. Dann geht er auf kürzlich gemeldete wissenschaftliche Erkenntnisse und Zeugenaussagen ein, die uns zeigen, dass diese Forschung und Technologie lebendig und sehr fortgeschritten ist.

„Die Enthüllungen der Erkenntnisse auf diesem Gebiet werden unsere Sichtweise der Physik und Technologie des 20. Jahrhunderts dramatisch verändern und müssen bei der Planung der Energie- und Transportbedürfnisse des 21. Jahrhunderts berücksichtigt werden.“ (Einführung in die Raumenergie-Technologien)

In den späten 1950er Jahren gab die OTC Enterprises, Inc. aus Baltimore, Maryland, eine Erklärung ab, die in der Ausgabe der Baltimore Enterprise vom 3. April veröffentlicht wurde. Darin wurde behauptet, das Unternehmen sei bereit, eine fliegende Untertasse herzustellen, die außerhalb der Erdatmosphäre fliegen könne. Alles, was man dazu benötigte, war eine gewaltige Summe an Geldmitteln, etwa 20 Millionen Dollar. Der Gegenwert beträgt heute etwa 250 Millionen.

Bedenken Sie, dass wir uns in den 1950er Jahren befinden. Zu dieser Zeit gab es eine große Welle von UFO-Sichtungen, insbesondere nach dem Abwurf der Atombombe auf Japan. Das Thema fand in den Mainstream-Medien große Beachtung. (Das Pentagon gibt die Möglichkeit von außerirdischen Mutterschiffen im Sonnensystem bekannt!)

Gerüchte über „abgestürzte Raumschiffe und geborgene Leichen“, von denen der Apollo-14-Astronaut Edgar Mitchell behauptete, sie seien echt, machten zu dieser Zeit die Runde. Präsident Harry Truman sagte sogar im nationalen Fernsehen, dass diese „UFOs“ auf jeder Konferenz seiner Regierung mit dem Militär besprochen würden. Er sagte damals: „Solche Dinge passieren ständig“.

Dies deckt sich mit den jüngsten Enthüllungen des Mainstreams. Im März 2019 informierte der renommierte Astrophysiker Eric W. Davis, der jahrelang als Berater für das UFO-Programm des Pentagons tätig war und jetzt ein Auftragnehmer des Verteidigungsministeriums ist, das Verteidigungsministerium über „außerirdische Fahrzeuge, die nicht auf der Erde hergestellt wurden“.

Schon in den 1950er Jahren erklärte Wernher Von Brauns Mentor Hermann Oberth, der Gründervater der Raketen- und Raumfahrt, auch bekannt als der „Vater der Raumfahrt“, dass „fliegende Untertassen real sind“ und dass „es sich um Raumschiffe aus einem anderen Sonnensystem handelt. Ich glaube, dass sie möglicherweise von intelligenten Beobachtern bemannt sind, die einer Rasse angehören, die unsere Erde möglicherweise seit Jahrhunderten erforscht“.

Hatten die „Mächte der Finsternis“ oder der „militärisch-industrielle Komplex“ zu Carrs Lebzeiten bereits die Technologie der fliegenden Untertassen? Es ist nicht weit hergeholt, wenn man die Forschung durchforstet.

Nehmen wir zum Beispiel dieses Dokument aus dem elektronischen Lesesaal der Central Intelligence Agency.

Die Agentur verfolgte die Nachrichten über das UFO-Thema im Ausland. Es gibt Zehntausende von freigegebenen Akten, die dies belegen, darunter auch solche, die sich auf Carr beziehen und auf die wir später eingehen werden. Das Dokument lautet wie folgt:

„Eine deutsche Zeitung veröffentlichte kürzlich ein Interview mit George Klein, einem berühmten deutschen Ingenieur und Flugzeugexperten, in dem er den experimentellen Bau von ‚fliegenden Untertassen‘ beschrieb, den er von 1941 bis 1945 durchführte.“

In dem Dokument wird weiter beschrieben, wie viele Menschen glaubten, dass „fliegende Untertassen“ eine Nachkriegsentwicklung seien und wozu diese spezielle Untertasse in der Lage war.

„Die „fliegende Untertasse“ erreichte innerhalb von 3 Minuten eine Höhe von 12.400 Metern und eine Geschwindigkeit von 2.200 Kilometern pro Stunde. Klein betonte, dass die Geschwindigkeit dieser „Untertassen“ nach deutschen Plänen 4.000 Kilometer pro Stunde erreichen sollte. Eine Schwierigkeit, so Klein, sei das Problem der Materialbeschaffung für den Bau der „Untertassen“ gewesen, aber auch dies sei von deutschen Ingenieuren gegen Ende 1945 gelöst worden, und der Baubeginn der Objekte war geplant, so Klein weiter.“

Otis T. Carr machte ähnliche Behauptungen. Diese Behauptungen waren zwar nicht zahlreich, aber global.

Offensichtlich hat Carr zahlreiche Demonstrationen für die Öffentlichkeit veranstaltet und dafür Millionen von Dollar von extrem wohlhabenden Menschen erhalten. Wenn sie ihm nicht glaubten und er nicht vielversprechend war, wie konnte er dann all diese Mittel erhalten?

In einem Interview „mit Long John“ Nebel (WOR Radio, NY) im Jahr 1957 sagte Carr Folgendes:

„Wir haben ein elektrisches System erfunden, das einen Antrieb ermöglicht, der, wenn er in Betrieb genommen wird, Menschen tragen kann, mit einem Treibstoffsystem, das nicht aufbrauchbar ist, und sie in den Weltraum bringt und sie in diesem Raumschiff zurückbringt. Wenn ich jetzt die Werkzeuge hätte, und diese Werkzeuge sind in großen Fabriken verfügbar, wenn diese Werkzeuge mir zur Verfügung stünden, könnten wir dieses Raumschiff in sechs Monaten auf dem Mond haben.“

Das gesamte Interview kann hier angehört werden. Es ist recht ausführlich und Carr erklärt die Technologie und Wissenschaft hinter seiner Erfindung.

In diesem Interview erwähnt er auch seine Arbeit und Gespräche mit Albert Einstein und Nikola Tesla, was interessant ist.

Im Jahr 2019 habe ich selbst jemanden interviewt, der angeblich der Großneffe von Carr ist. Er wollte anonym bleiben, sagte mir aber Folgendes:

„Ich weiß und habe gewusst, dass Tesla sich für meinen Onkel interessiert hat oder umgekehrt. Auf jeden Fall standen sich Otis Carr und Tesla sehr nahe, und bevor Tesla starb, wollte er sein Wissen und/oder seine Theorien an jemand Jüngeren weitergeben, der seine Ideen möglicherweise übernehmen und verwirklichen könnte. Ich habe nicht viele Informationen über meinen Onkel und Tesla, aber sie standen sich in der Tat sehr nahe und waren gute Freunde. All diese Informationen wurden von unserer Familie weitergegeben, und leider habe ich meinen Onkel Otis nie getroffen.“

Vor dem Interview mit Nebel schrieb Carr ein Buch mit dem Titel „Dimensions of Mystery„. Das Buch war größtenteils in „Code“ geschrieben. Laut Carr war es der vollständige Entwurf seines Plans und der Funktionsweise seiner Maschine. Doch für einen Leser wie mich, oder überhaupt für jeden, ist es unmöglich zu verstehen. Er ging von der Verwendung von Code und Poesie dazu über, echte Aussagen über seine Erfindungen für eine öffentliche Demonstration zu schreiben, wie unten zu sehen ist:

Eine vermeintliche Demonstration und eine Reise zum Mond

Hier werden die Dinge wirklich interessant. Major Wayne Aho (siehe Bild oben), ein ehemaliger Offizier des Nachrichtendienstes der Armee während des Zweiten Weltkriegs, kündigte an, dass er am 7. Dezember 1959 mit dem Raumschiff Carr zum Mond fliegen würde. Die Reise würde 5 Stunden dauern und er würde 7 Tage lang in der Umlaufbahn bleiben, bevor er zurückkehren würde. Das Raumschiff mit einem Durchmesser von 45 Metern wog 30 Tonnen und wurde von einem Utron-Triebwerk angetrieben“.

Was geschah also? Nach Angaben des unabhängigen Autors und Forschers Doug Yurchey,

„Carr und sein Team bauten in den späten 1950er Jahren eine Reihe von voll funktionsfähigen fliegenden Untertassen. Die fliegende Scheibe funktionierte und wurde vorgeführt. Carr war es ernst damit, mit seinem Raumschiff zum Mond zu fliegen. Doch zwei Wochen nach einem dramatischen Testflug wurde das Labor gewaltsam geschlossen, und Bundesbeamte beschlagnahmten die Ausrüstung sowie alle Unterlagen. Die Behörden erklärten ihnen, Carrs Projekt würde „das Geldsystem der Vereinigten Staaten zerstören“.

Wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ist es nicht schwer, Daten und angebliche Demonstrationen zu finden, aber es ist ziemlich umstritten und es ist schwer, etwas Handfestes zu finden.

Ich habe weiter geforscht und bin auf einen Mann namens Ralph Ring gestoßen. Ein scheinbar brillanter Mann, der behauptet, eng mit Carr zusammengearbeitet zu haben. Ein interessantes Interview mit ihm, das von Project Camelot geführt wurde, kann man sich hier ansehen. Darin geht er ausführlich auf seine Erfahrungen mit Carr ein.

Ring ist leider verstorben, und es ist mir gelungen, den Kontakt zu einem engen Freund von ihm, Duane Barker, zu finden. Ich bin meiner Sorgfaltspflicht nachgekommen und habe den Hintergrund von Barker überprüft, der ziemlich beeindruckend ist. Er war lange Zeit als leitender Ingenieur bei der US Air Force und bei Lockheed Martin tätig.

(Otis T. Carr)

Barker sagt dazu:

„Ralph war ein Erfinder und ein wirklich kluger Kopf, der hier auf der Erde war, um der Menschheit zum Aufstieg zu verhelfen. Zur Demonstration half er Otis Carr in den 1950er Jahren, eine fliegende Untertasse zu bauen, die sich sofort an jeden Ort im Universum teleportieren konnte, wie er selbst sagte. Und Ralph flog auch dieses Fahrzeug erfolgreich. Es wurde von der US-Armee mit vorgehaltener Waffe beschlagnahmt und wird nun auf einem AF-Stützpunkt unter strengster Geheimhaltung gelagert. Für das Militär ist es unbrauchbar, da es keine Waffen tragen kann und man ein hohes Bewusstsein braucht, um es zu fliegen – etwas, das in unserer Regierung merklich fehlt.“

Der nationale Sicherheitsstaat mischt sich ein bei Otis T. Carr

Das unten stehende Dokument, das vom Federal Bureau of Investigation veröffentlicht wurde, deutet ebenfalls darauf hin, dass Carrs Gerät funktioniert und getestet wurde.

Kurz nach dieser Aufmerksamkeit begann sich für Carr Ärger anzubahnen. Wie andere große Erfinder wurde auch Carrs Arbeit von der Regierung beschlagnahmt. Dies geschah im Januar 1961, als Louis J. Lefkowitz, der damalige Generalstaatsanwalt von New York, erklärte, dass „Carr 50.000 Dollar erschwindelt“ habe, und später im selben Jahr bezeichnete ihn das True Magazine als „Schwindler“.

Zu diesem Zeitpunkt war sein Labor offenbar überfallen und zerstört worden, und die Gruppe von Ingenieuren war angewiesen worden, sich aufzulösen und den Kontakt zueinander einzustellen.

Carr wurde am 1. März 1961 wegen seines „Verbrechens“ eine Berufung verweigert. Er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und verbüßte einen Teil einer 14-jährigen Haftstrafe. Danach ist wenig darüber bekannt, was aus Carr selbst oder dem Flugzeug wurde, aber es flog nie wieder.

Es wird berichtet, dass Carr unter einer schlechten Gesundheit litt. Als gebrochener Mann starb er 1982 offenbar in Gardnerville, Nevada.

Wenn Carrs Erfindungen echt waren, könnten sie dann einer Kampagne der US-Regierung zum Opfer gefallen sein, um sie an der Weiterentwicklung zu hindern? Hatte sie ein Auge auf eine Technologie geworfen, die ihrer Meinung nach die nationale Sicherheit beeinträchtigen könnte?

Oder war er ein Scharlatan? Wir werden es wohl nie wirklich erfahren. Die gesamten FBI-Dokumente zu Carr können hier eingesehen werden.

Das Gesetz über das Erfindungsgeheimnis

Das „Gesetz über das Erfindungsgeheimnis“ wurde 1951 ausgearbeitet. Nach diesem Gesetz können Patentanmeldungen für neue Erfindungen einer Geheimhaltungsverfügung unterworfen werden. Diese Anordnungen können ihre Veröffentlichung einschränken, wenn die Regierungsbehörden der Meinung sind, dass ihre Offenlegung der nationalen Sicherheit schaden würde.

Die „nationale Sicherheit“ ist zu einem Vorwand und einer Rechtfertigung für die Klassifizierung großer Mengen von Informationen zu einer Vielzahl von Themen geworden, über die die Öffentlichkeit absichtlich im Dunkeln gehalten wird. Viele der Informationen, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden, haben möglicherweise gar nichts mit der tatsächlichen nationalen Sicherheit zu tun, sondern dienen dem Schutz von Unternehmensinteressen und dem Ansehen der Regierung.

Wie viele Menschen würden durch ein so genanntes „Freie-Energie-Gerät“ aus dem Geschäft fallen? Warum ist Julian Assange im Gefängnis, wenn er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat? Wie soll das die nationale Sicherheit schützen? Sollte die Aufdeckung von Kriegsverbrechen nicht gelobt anstatt bestraft werden?

Welche Art von Technologie unterliegt also den Beschränkungen des Gesetzes über die Geheimhaltung von Erfindungen? Wir wissen es nicht genau, aber eine frühere Liste aus dem Jahr 1971 wurde von dem Forscher Michael Ravnitzky gefunden. Die meisten der aufgelisteten Technologien scheinen im Zusammenhang mit verschiedenen militärischen Anwendungen zu stehen. Diese Liste kann hier eingesehen werden.

Wie Steven Aftergood von der Federation of American Scientists berichtet:

„Aus der Liste von 1971 geht hervor, dass Patente für photovoltaische Solargeneratoren überprüft und möglicherweise eingeschränkt wurden, wenn der Wirkungsgrad der Photovoltaik mehr als 20 % betrug. Energieumwandlungssysteme wurden ebenfalls überprüft und möglicherweise eingeschränkt, wenn sie einen Umwandlungswirkungsgrad von mehr als 70-80 % aufwiesen“.

Warum sollten hocheffiziente neue Energieerzeuger einer Geheimhaltungspflicht unterliegen?

Ein interessantes Eingeständnis von Dr. Hal Puthoff, einem langjährigen Wissenschaftler des Verteidigungsministeriums, wie er 2013 gegenüber Dr. Steven Greer, einem bekannten UFO-Forscher, erklärte:

„Ich wurde von der Navy auf Flugzeugträger mitgenommen und mir wurde gezeigt, was wir ersetzen müssen, wenn wir neue Energiequellen haben, um neue Treibstoffmethoden bereitzustellen.“

Nebenbei bemerkt, untersuchen wir hier die Testergebnisse eines Energiegeräts, das wir seit fast einem Jahrzehnt verfolgen. Erfinder Paramahamsa Tewari zeigt die Ergebnisse seiner Über-Einheit, die von einem anderen Team repliziert werden.

Schnelles Vorspulen bis heute, was ist bekannt?

Aus Dokumenten, die The Drive erhalten hat, geht hervor, dass im Jahr 2021 eine revolutionäre Technologie, die in der Lage ist, die Raumzeit zu verändern, laut Dr. James Sheehy, dem (inzwischen ehemaligen) Chief Technology Officer der Naval Aviation Enterprise, tatsächlich „einsatzfähig“ sein könnte. Die Rede ist von einem Raumschiff, das den Raum um sich herum verändert.

Im Jahr 2018 stellte der Erfinder Salvatore Cezar Pais auf dem SciTech-Forum des American Institute of Aeronautics and Astronautics im Januar 2019 in San Diego ein Papier mit dem Titel „Room Temperature Superconducting System for Use on a Hybrid Aerospace Undersea Craft“ vor.

In dem Papier schreibt Pais, dass „das Erreichen der Raumtemperatur-Supraleitung (RTSC) eine höchst disruptive Technologie darstellt, die zu einem totalen Paradigmenwechsel in Wissenschaft und Technologie fähig ist“, und fügt hinzu, dass ihr „militärischer und kommerzieller Wert erheblich ist.“

Vor einem Jahr erklärte er auch, dass diese Technologien, wie seine, nicht waffenfähig sein müssen. Außerdem behauptete er, dass sie nicht einsatzfähig seien. Es herrschte Verwirrung darüber, warum Sheehy so etwas sagen würde. Hätte er das vielleicht nicht offenlegen sollen?

In der erteilten Patentanmeldung für das HAUC wird dieses Raumschiff mit seinen Fähigkeiten zur Veränderung der Raumzeit um das Raumschiff herum beschrieben.

Nachdem ich dies gelesen hatte, erinnerte es mich an den so genannten Alcubierre-Antrieb, bei dem ein Raumschiff in einen Raum gebracht wird, der sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Daher muss sich das Raumschiff selbst nicht mit Lichtgeschwindigkeit durch seine eigene Art von Antriebssystem bewegen.

Denken Sie nur an eine flache Rolltreppe in einem Flughafen. Die Rolltreppe bewegt sich schneller, als Sie gehen. In diesem Fall würde sich der Raum, der das Schiff umgibt, schneller bewegen, als das Schiff fliegen könnte, wobei die gesamte Materie des Schiffes zusammen und intakt bleibt.

Das ist eine angeblich theoretische Möglichkeit, schneller als mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen.

Steve Justice, ein kürzlich in den Ruhestand getretener Direktor für fortgeschrittene Systeme bei Lockheed Skunkworks, hat ebenfalls auf die Idee angespielt, dass diese Art von Technologie real ist. Er hat sich sehr offen über die Welt des „schwarzen Budgets“ geäußert und über Fluggeräte, die die Fähigkeiten nachahmen können, die bei unidentifizierten Luftphänomenen beobachtet werden, indem sie, wie er einmal sagte, ein Treibersystem verwenden, das die Raum-Zeit-Metrik verändert. Er sagte einmal, wie ich bereits zitiert habe:

„Wir haben eine Vorstellung davon, wie das physikalisch funktioniert, aber wir müssen Technologien aus der Wissenschaftsabteilung nutzen, um die Fähigkeit zu „realisieren“.“ PR Newswire

Dieses Material wird definitiv zum Mainstream. Im Jahr 2021 kündigten Gianni Martire, Wissenschaftler bei Applied Physics, und sein Team das erste Modell eines physikalischen Warp-Antriebs an. Die Studie der Gruppe wurde in engem Kontakt mit renommierten Forschern der Warpfeldmechanik durchgeführt. Ihre Arbeit wurde in Classical and Quantum Gravity veröffentlicht.

Carr war sicherlich seiner Zeit voraus. In seinem Interview mit Nebel (verlinkt und bereits in diesem Artikel erwähnt) sagt er,

„Wir glauben, dass es unidentifizierte elektrifizierte Objekte in der Luft gibt. Wir haben drei bei drei verschiedenen Gelegenheiten gesehen.[….} In der Luft bewegten sie sich mit großer Geschwindigkeit, und sie waren definitiv elektrifiziert, denn wir arbeiten seit vielen Jahren nach demselben Prinzip und erkennen, was wir gesehen haben.“

Die Legende von der „Black Budget World“ und „abtrünnigen Zivilisationen“

Wurden bahnbrechende Technologien erfunden, die dazu beitragen könnten, die Menschheit und unsere Wahrnehmung der Realität und dessen, was wir für möglich halten, zu verändern? Werden diese Technologien verheimlicht, weil sie eine Bedrohung für verschiedene Unternehmens- und Regierungspläne darstellen, die sich vor allem nach Macht und Kontrolle zu sehnen scheinen? War Otis T. Carr dieser Art von Zensur und Spott ausgesetzt?

Die Welt des schwarzen Budgets umfasst eine eigene Zivilisation (Richard Dolan, „Breakaway Civilization“), die enorme Ressourcen in allen Bereichen, von der Wissenschaft bis zur Archäologie, eingesetzt hat, um sich technologisch weit von der normalen Welt abzusetzen. Wie viele Menschen sind dort beschäftigt? Wer betreibt sie? Viele dieser Fragen bleiben unbekannt.

Jeder Zivilist, der eine Technologie erfindet, die mit der Welt des schwarzen Geldes konkurriert, war schon immer Schikanen ausgesetzt und hatte Schwierigkeiten, seine Innovationen oder Erfindungen an die Öffentlichkeit zu bringen. Das liegt daran, dass diese Technologien als „geheim“ eingestuft wurden und diese Einstufung in den Augen des nationalen Sicherheitsstaates gerechtfertigt zu sein scheint.

Die Vereinigten Staaten haben eine Geschichte von Regierungsbehörden, die seit Jahren im Verborgenen existieren. Die National Security Agency (NSA) wurde 1952 gegründet, ihre Existenz wurde bis Mitte der 1960er Jahre geheim gehalten. Noch geheimnisvoller ist das National Reconnaissance Office, das 1960 gegründet wurde, aber 30 Jahre lang völlig geheim blieb.

Wir sprechen hier von Special Access Programs (SAP). Von diesen haben wir nicht anerkannte und aufgehobene SAPs. Diese Programme sind nicht öffentlich bekannt, aber es gibt sie tatsächlich. Sie sind besser bekannt als „deep black programs“. In einem Bericht des US-Senats aus dem Jahr 1997 wurden sie als „so sensibel“ bezeichnet, „dass sie von den üblichen Berichtspflichten gegenüber dem Kongress ausgenommen sind.“

Im Jahr 2013 enthüllte die Washington Post, dass in den Dokumenten über die „schwarzen Kassen“ die schwindelerregende Summe von 52,6 Milliarden Dollar aufgeführt ist, die im Haushaltsjahr 2013 für Operationen bereitgestellt wurde. Obwohl es großartig ist, diese Art von Dokumentation in der Öffentlichkeit zu haben, die die Existenz dieser „Black Budget“-Programme beweist, scheinen die Zahlen nach Aussagen einiger sehr prominenter Personen, die seit Jahren im Verteidigungssektor tätig sind, falsch zu sein.

Vieles deutet darauf hin, dass für diese Programme nicht Milliarden, sondern Billionen von Dollar verwendet werden, über die nicht Buch geführt wird.

Im Jahr 2008 erklärte der ehemalige kanadische Verteidigungsminister Paul Hellyer:

„Es ist eine Ironie, dass die USA einen verheerenden Krieg beginnen, angeblich auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen, während die beunruhigendsten Entwicklungen auf diesem Gebiet in ihrem eigenen Hinterhof stattfinden. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die USA ungeheuer teure Kriege führen, angeblich um diesen Ländern die Demokratie zu bringen, während sie selbst nicht mehr behaupten können, eine Demokratie zu sein, wenn Billionen, und ich meine Tausende von Milliarden Dollar für Projekte ausgegeben wurden, von denen sowohl der Kongress als auch der Oberbefehlshaber nichts wissen.“

Wir sprechen hier von großen Summen, die in Programme fließen, von denen wir nichts wissen. In mehreren Untersuchungen des Kongresses wurde festgestellt, dass Milliarden und sogar Billionen von Dollar aus dem Federal Reserve System verschwunden sind.

Am 16. Juli 2001 erklärte Verteidigungsminister Donald Rumsfeld vor dem Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses, dass das Verteidigungsministerium nicht in der Lage ist, über Transaktionen im Wert von mehr als 2 Billionen Dollar Rechenschaft abzulegen, die existieren.

Wirtschaftswissenschaftler der Michigan State University haben sich mit mehreren Forschern zusammengetan, darunter Catherine Austin Fitts, ehemalige stellvertretende Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, und sie fanden heraus, dass 21 Billionen Dollar an nicht verbuchten Geldern im Wohnungsbau und im Verteidigungsministerium fehlen.

Unsere Welt ist alles andere als transparent.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 19.04.2023