Die Entvölkerungsprognosen für 2025 von Deagel neu betrachtet

Im Oktober 2020 schrieb der Schweizer Rechtsanwalt Michael Lusk auf seiner LinkedIn-Seite einen Artikel, in dem er darauf drängte, dass Deagels Prognose 2025 im Zuge der Coronavirus-Pandemie“ ernsthaft berücksichtigt werden sollte.

Lusk konzentrierte sich in seinem Artikel auf das wirtschaftliche Wohlergehen der Menschen und verglich dabei Bürger aus NATO- und Nicht-NATO-Staaten.

Auf der Grundlage von Deagels Prognose 2025 schrieb Lusk: „In Deagels Bild von 2025 blüht Russland auf, während Europa ruiniert ist. Deagel signalisiert, dass Großbritannien [ ] am umfassendsten ruiniert werden wird.“

Die berüchtigte Bevölkerungsprognose von Deagel.com für das Jahr 2025 wurde im April 2021 von der Website entfernt, aber der Inhalt wurde von Nobul Art zu Referenzzwecken reproduziert.

In einem Artikel vom September 2021 untersuchte Metallicman, der die Deagel Corporation als einen kleinen Zweig des US-Militärgeheimdienstes bezeichnete, was der Bevölkerungsrückgang in der Deagel-Prognose für 2025 im Hinblick auf das, was wir zu dieser Zeit erleben, bedeuten könnte.

„Es gibt alle möglichen Leute, die diese Zahlen in Scheiben schneiden“, schrieb er und fuhr dann fort, einige Theorien zu diskutieren. Metallicman stimmte zwar nicht mit diesen Theorien überein, räumte aber ein:

„Dennoch weisen sie auf etwas Interessantes hin. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen den Ländern, die mRNA-Impfungen durchführen, und denen, die dies nicht tun.“ (Die Entvölkerungsagenda – Teil 1)

Während der prognostizierte Bevölkerungsrückgang viele Fragen aufwirft, fügt Lusks Analyse eine weitere Perspektive hinzu, wenn man bedenkt, was wir zweieinhalb Jahre später mit der Spaltung der Welt in zwei Teile – NATO und BRICS – erleben. Nachstehend der Artikel von Lusk.(Der Mythos „Bevölkerungsexplosion“ geht in Wirklichkeit in die entgegengesetzte Richtung)

Vorahnung auf 2024

Von Michael Lusk, ursprünglich veröffentlicht auf LinkedIn am 13. Oktober 2020

Deagel.com („Deagel“) bezeichnet sich selbst als Ratgeber für militärische Luftfahrt und fortschrittliche Technologien. Seit 2014 veröffentlicht es den Forecast 2025, der notorisch einen „westlichen Kollaps“ vorhersagt.

Unter dem Deckmantel eines von langer Hand geplanten politischen Ereignisses, das von der WHO, den Regierungen und den Medien als „Coronavirus-Pandemie“ angepriesen wird, führen die westlichen Regierungen derzeit eine systematische Kampagne zur Zerstörung von Leben, Freiheit und Eigentum der Bürger durch. Die ehemals unwahrscheinliche Prognose 2025 verdient nun ernsthafte Aufmerksamkeit.

Diese Notiz gibt einen Überblick über den Inhalt von Deagels aktueller Prognose 2025. Sie umfasst zwei Diagramme, die die Bevölkerungs- und Wirtschaftsaussichten für eine Vielzahl von Ländern nach den derzeitigen Angaben von Deagel veranschaulichen.

Im Großen und Ganzen prognostiziert Deagel weiterhin düstere Aussichten für die USA und den NATO-Komplex, einschließlich der nicht der NATO angehörenden US-Verbündeten (z. B. Australien und Neuseeland) und der NATO-Vasallenstaaten (z. B. Libyen).

Im Gegensatz dazu prognostiziert Deagel positive Aussichten für China, Teile Lateinamerikas und Südostasiens und insbesondere für Russland.

Das erste Diagramm zeigt die Aussichten für den relativen wirtschaftlichen Wohlstand einer Person in Abhängigkeit von der Bevölkerungsentwicklung in dem betreffenden Land im Jahr 2025 im Vergleich zu 2017.

Das zweite Diagramm zeigt die Aussichten für den relativen wirtschaftlichen Wohlstand eines Landes in Abhängigkeit von der Entwicklung seiner Militärausgaben im Jahr 2025 im Vergleich zu 2017.

Die Diagramme zeigen die Veränderung der Position der einzelnen Länder aus der modellierten Perspektive des Jahres 2025 im Vergleich zur Position desselben Landes im Jahr 2017.

Dies entspricht nicht unbedingt den modellierten Positionen der Länder zueinander im Jahr 2025. Jedes Diagramm zeigt eine Auswahl von Ländern, die aus einer gemeinsamen Untergruppe von 77 der 179 in der aktuellen Prognose 2025 dargestellten Länder stammen.

Bei der Auswahl der Länder habe ich darauf geachtet, dass die Lesbarkeit gewährleistet ist, indem ich nur Einträge zugelassen habe, die sich am Rande überschneiden.

Die Auswahl ist in jedem Schaubild europäisch geprägt und zeigt bei Überschneidungen in der Regel das bevölkerungsreichere Land und nicht das bevölkerungsärmere. Im Rahmen der getroffenen Auswahl spiegeln die Diagramme den Inhalt der Vorausschau 2025 genau wider.

Die Länder sind durch Codes nach ISO 3166-1 alpha-2 gekennzeichnet, wobei gemeinsame Symbole in der Umgebung auf gemeinsame Regionen hinweisen; wenn z. B. ein Ländercode innerhalb eines violettfarbenen Quadrats platziert ist, steht das violettfarbene Quadrat für Südasien.

Geopolitische Beziehungen oder zumindest wahrgenommene Ähnlichkeiten zwischen Ländern werden durch farbige Wolken angezeigt. Länder des NATO-Komplexes sind durch blaue Wolken gekennzeichnet.

Violette Wolken vereinen die Länder des NATO-Komplexes, die sich im Hinblick auf die Deagel-Prognose 2025 im Zusammenhang mit dem vorausgesagten „westlichen Zusammenbruch“ vom NATO-Komplex zu lösen scheinen.

Länder außerhalb des NATO-Komplexes werden von gelben Wolken umschlossen.

Die Länder in der letztgenannten Kategorie haben möglicherweise keine weitere Ähnlichkeit miteinander.

Die Leser sollten sich ihre eigene Meinung über Deagel bilden. Wikileaks und #PIZZAGATEwiki sind informative Quellen. Blogs, z. B. TheWatchTowers.org, liefern relevante Kommentare.

In einem kürzlich geführten Interview erläuterte Dr. Katherine Horton die Praxis der Kartellsignalisierung, für die Forecast 2025 ein Beispiel sein könnte. Auf der Website von Dr. Horton findet sich außerdem ein einschlägiges Referenzdokument vom 29. März 2018 (Metadaten), das einen Beitrag von Ryan Zimmerman zitiert.

Bei Deagel handelt es sich offenbar um eine Denkfabrik, die von der CIA, der NSA und anderen innerhalb der Umgehungsstraße informiert wird. Dementsprechend scheint es, dass Washingtoner Insider beharrlich den bevorstehenden Untergang des US-Imperiums einschließlich der NATO ankündigen, wobei China und Russland als Hegemonen [mit dominantem Einfluss oder Autorität über andere] auftreten werden.

Das von Deagel gezeichnete Bild kann mit der Karikaturkarte verglichen werden, die 1890 in der Weihnachtssonderausgabe der Wochenzeitschrift Truth von Henry Labouchère veröffentlicht wurde.

Vermutlich das Werk britischer Insider, deutete die damals bizarre Karte die Entstehung europäischer „Republiken“ und die Reduzierung Russlands auf eine „Wüste“ an, beides Veränderungen, die bis zum Ende des Ersten Weltkriegs im Wesentlichen erreicht waren.

In Deagels kontrastierendem Bild von 2025 blüht Russland, während Europa ruiniert ist. Deagel signalisiert, dass Großbritannien, also der Hauptarchitekt der „russischen Wüste“, am umfassendsten ruiniert werden soll.

Die Regierung von Großbritannien ist offenbar entschlossen, dieses Ergebnis vorzeitig zu erreichen.

Andererseits weist Deagel darauf hin, dass Finnland, Ungarn und die Niederlande den sich abzeichnenden europäischen Umbruch mit relativ geringen Verlusten überstehen könnten.

Leser können mich – Michael Lusk auf LinkedIn – gerne um eine Kopie der Excel-Datei mit den Daten für die in dieser Notiz gezeigten Diagramme bitten. Ich würde mich freuen, wenn andere diese Untersuchung ausweiten würden, insbesondere mit einem regionalen Schwerpunkt auf Afrika, Asien oder Lateinamerika.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 19.04.2023