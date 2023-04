Das Jahr der Zugentgleisungen, symbolisch für die Gesamtentgleisung? 2023 das Jahr der Entgleisungen

Zuerst entgleiste ein Zug in Ohio, dann folgten weltweit einige weitere, darunter am 1. März 2023 in Griechenland, und gestern Abend waren die Niederlande an der Reihe.

Ein Zug in Voorschoten um 3:35 Uhr. Nicht, dass ich in dieser Zeit gleich wieder von der Zahl 33 sprechen möchte, denn das würde sich wieder auf die höchsten Regionen der Freimaurerei beziehen und wir machen hier keine Verschwörungsgedanken. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Wir könnten aber das Jahr 2023 als das Jahr der Entgleisung bezeichnen. Ist die Entgleisung in Voorschoten ein Vorschuss auf die Gesamtentgleisung in diesem Jahr?

Jeder, der sich an die alten Langspielplatten aus Vinyl erinnert, weiß, dass sie sich drehen und die Nadel des Abspielgeräts eine Spur entlangläuft. In meinem neuesten Buch verwende ich diese Langspielplatte als Beispiel und weise darauf hin, dass wir uns dem Ende der Platte nähern.

In diesem Zusammenhang könnte man fast meinen, dass all diese Zugentgleisungen eine symbolische Botschaft haben. Lassen Sie mich rekapitulieren.

Nach der Theorie der Plasmakuppeln leben wir in einer Simulation unter einem Plasmabildschirm, und es gibt zwei Mal 88 solcher Plasmakuppeln. Meine bisherige Vorhersage ist, dass 2023 das Jahr ist, in dem diese 88 Plasmakuppeln jeweils unter einer neuen größeren Plasmakuppel zusammengeführt werden.

Das wird insofern zu einer Entgleisung führen, als dass die neue größere Plasmakuppel eine eigene Taktrate haben wird, die sich von der Taktrate der aktuellen Plasmakuppel unterscheidet.

Wenn die neue Plasmakuppel in Betrieb genommen wird, wird das Programm der Simulation vom Longplayer der neuen Kuppel übernommen und der alte Player (auf dem unsere Plasmakuppelsimulation läuft) kann abgeschaltet werden.

Natürlich ist es nicht buchstäblich ein Langspielplattenspieler, aber der Vergleich ist am greifbarsten, denn in meinem Buch erkläre ich, dass die Zeit zyklisch ist und dass am Ende der Langspielplatte der Bildschirm schwarz wird und die Nadel an den Anfang des Langspielplattenspielers zurückkehren muss, um die ursprüngliche Aufnahme und alle darüber gebrannten Aufnahmen aus den vorangegangenen Durchgängen wiederzugeben.

Man könnte es auch mit einem sich drehenden Rad für Bild- und Tonbandaufnahmen vergleichen.

Dass der Simulationsbildschirm schwarz wird, passiert erst später. Zuerst gibt es die Nordlichteffekte und kreisende Scheiben am Himmel (das Ingangsetzen der großen Plasmakuppel, die die 88 kleineren kuppelt – von denen die Erde, wie wir sie kennen, 1 ist).

Dort findet bereits eine Art Nadelentgleisung statt, denn unter der neuen Plasmakuppel müssen alle 88 Plasmakuppeln auf die Taktgeschwindigkeit der neuen größeren Kuppel springen.

Dies ist der Moment der Vorbereitung der Selbstbefruchtungssimulation, bei der die 88 Lilith-XX-Plasmakuppeln unter eine Kuppel und die 88 Satan-XY-Plasmakuppeln unter eine Kuppel gebracht werden. (Was die Bibel voraussagt: Europa wehrt sich gegen seine königlichen Anführer!)

Nicht viel später folgt die Kreuzigung; der Moment, in dem diese beiden Systeme gekreuzt werden, um die Empfängnis zu simulieren. Dies ist möglicherweise eine Parallele zur Kreuzigung des „Antichristen“, denn der Antichrist repräsentiert den ungeborenen Christus, der erst in der Eizelle des Phönix (oder im Schoß Marias) heranreifen muss.

Dieser Moment der Kreuzigung tritt ein, wenn die beiden Systeme miteinander verschmolzen sind. Dies wird als Phönix-Phänomen am Himmel sichtbar sein, denn die Plasma-Entladung, die beim Anlaufen des Superdoms auftritt, sieht aus wie das untenstehende Bild.

Dies ist das Ergebnis der blitzartig aussehenden Plasmaentladung, die in der Mitte der beiden großen Plasmakuppeln aufsteigt, die vom Super Dome, auch bekannt als Thunder Dome, gewölbt werden.

Dies ist der Moment der Kreuzigung; der Moment der hermaphroditischen Selbstbefruchtung (und lesen Sie weiter unten).

Wenn dann der Fötus Christus (der Antichrist in Marias Schoß / das Phönix-Ei unter dem Super Dome oder das Phönix-Nest), kann er geboren werden und durch die Dunkelheit des Gebärmutterhalses hinabsteigen.

Das ist der Moment, in dem der Super Dome ausgeschaltet wird und die Nadel des Langspielers an den Anfang der Aufnahme zurückkehrt.

Natürlich könnte es sein, dass die Zugentgleisungen real waren und dass es Tote und Verletzte gab, aber in dieser falschen Realität müssen wir Schwindel, rituelle und symbolische Ereignisse in Betracht ziehen, die zeigen, wo wir uns in der Zeitlinie befinden.

Diese Zeit ist zyklisch und verläuft in Schleifen von etwa 200 Jahren. Wenn man in die Vergangenheit zurückblickt oder alle Aufzeichnungen auf der Langspielplatte analysiert, scheint die Zeit linear verlaufen zu sein, aber in Wirklichkeit ist sie „der Kreis des Lebens, das Rad des Glücks“.

Kommentar:

Hallo Martin,

Gut, dass Sie begonnen haben, die Bibel heranzuziehen, um Ihren Annahmen mehr Substanz zu verleihen.

Ich habe mich schon immer sehr für die biblischen Prophezeiungen über das, was jetzt geschieht, interessiert, und ich bin sehr fasziniert davon, wie Sie diese sehr praktisch auslegen.

Seit ich 4 oder 5 Jahre alt bin, habe ich das Gefühl, nicht hierher zu gehören, ich habe immer mein gesellschaftsfähiges Gesicht aufgesetzt und mein Ding gemacht, aber seit ein oder zwei Jahren habe ich das Gefühl, dass das Ende dieses Zyklus naht, und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich noch mehr Energie in diese Sache stecken muss.

Interessanterweise spricht die Bibel von einer neuen Zeit, in der die Menschen auf einer neuen Erde und in einem neuen Himmel leben werden…. Neue Schriftrollen mit neuer Weisheit werden dann offenbart werden.

Ihre Idee eines größeren Doms über dem alten 88 passt dazu sehr gut. Ich habe meinen Eltern und anderen Leuten immer gesagt, dass ich nicht an den Himmel glaube, dass ich dort nichts zu suchen habe und dass Gott, wenn er das mit mir vorhätte, mich einfach hier auf der Erde lassen sollte.

Mir gefällt die Idee der Plasmakuppeln, früher war ich nur auf der Spur eines Zerstörungsmoments und einer entsprechenden Rückstellung, wie sie auch in der Bibel beschrieben wird, der festgesetzten Zeit, wenn Satan die Herrschaft übernimmt.

In der Tat trieft die ganze Bibel von festgesetzten Zeiten mit ziemlich scharfen Übergängen zu neuen Perioden.

Ich verstehe die 200-Jahres-Epochen einfach nicht, kennen wir die Geschichte nicht wirklich oder ist es etwas anderes, denn ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas über die großen Übergänge alle 200 Jahre gehört zu haben.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 05.04.2023