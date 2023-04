Der Hollywood-Code 2: Doctor Strange: Ein Skelett der Weltreligionen

„An Ihrer Stelle würde ich das nächste Mal das ganze Buch klauen, denn die Warnungen findet man immer erst im Kleingedruckten.“ Dr. Stephen Strange (Doctor Strange)

Doctor Strange ist ein amerikanischer Superheldenfilm aus dem Jahr 2016, der auf der Figur aus den „Marvel Comics“ basiert. Produziert von Marvel Studios und vertrieben von Walt Disney Studios Motion Pictures, ist es der 14. Film im Marvel Cinematic Universe (MCU). (Auszug aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2„)

Der Film wurde von Scott Derrickson nach einem Drehbuch inszeniert, das er mit Jon Spaihts und C. Robert Cargill geschrieben hat, und es spielt Benedict Cumberbatch als Neurochirurg Stephen Strange zusammen mit Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong, Mads Mikkelsen und Tilda Swinton. In dem Film erlernt Strange die mystischen Künste nach einem Autounfall, der seine Karriere beendet.

Seit Mitte der 1980er Jahre waren verschiedene Inkarnationen einer Doctor Strange-Verfilmung in Entwicklung, bis Paramount Pictures im April 2005 die Filmrechte im Auftrag von Marvel Studios erwarb.

Thomas Dean Donnelly und Joshua Oppenheimer wurden im Juni 2010 an Bord geholt, um ein Drehbuch zu schreiben. Im Juni 2014 wurde Derrickson als Regisseur engagiert, wobei Spaihts das Drehbuch umschrieb. Cumberbatch wurde im Dezember 2014 für die gleichnamige Rolle ausgewählt, was eine Änderung des Zeitplans erforderlich machte, um seine anderen Verpflichtungen zu umgehen.

Dies gab Derrickson Zeit, selbst an dem Drehbuch zu arbeiten, wofür er Cargill zur Hilfe holte. Die Hauptdreharbeiten für den Film begannen im November 2015 in Nepal, bevor er nach England und Hongkong zog und im April 2016 in New York City endete.

Doctor Strange hatte seine Weltpremiere am 13. Oktober 2016 in Hongkong und wurde am 4. November in den Vereinigten Staaten als Teil der dritten Phase des MCU veröffentlicht. Der Film spielte weltweit über 677 Millionen US-Dollar ein und wurde für seine Besetzung, die visuellen Effekte und die Musikpartitur gelobt.

Der Film erhielt eine Oscar-Nominierung für die besten visuellen Effekte. Eine Fortsetzung, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, wurde im Mai 2022 veröffentlicht. (107)

Doctor Strange ist eine Mischung aus Inception, Matrix und anderen Science-Fiction-Fantasy-Filmen der letzten Zeit, aber im Gegensatz zu den meisten Präsentationen (außer vielleicht Matrix) ist er einer der aufschlussreichsten Gnostik-Illuminaten-Filmen bis heute.

Der Film ist ein Kassenerfolg und eine Kombination aus östlicher und westlicher Hermetik sowie zahlreichen Hinweisen auf zeremonielle und rituelle Magie. Obwohl viele es in dieser Hinsicht mit Harry Potter vergleichen würden, enthält Doctor Strange mehr Aspekte des eigentlichen „Illuminismus“, insofern das gesamte Marvel-Universum Transhumanismus umfasst.

Abb. 102: Poster zu Doctor Strange

Wie wir in den Filmen von Captain America und Avengers gesehen haben, ist die Gesamtheit des Marvel-Mythos die Brücke zwischen den antiken Mythologien der Götter und der modernen Technologie – vermutlich der Weg, auf dem der Mensch die „gottähnlichen“ Kräfte erlangen wird, die die Mythen andeuteten.

Hier ist, wie ich seit einigen Jahren argumentiere, das Prinzip, dass der höchste „Illuminismus“ jenseits der Vorstellung von der Anrufung oder Kontrolle von Geistern liegt und die pragmatische Anwendung der Wissenschaft auf die Verwirklichung solcher „Mächte“ ist.

In diesem Sinne erfüllen sich die Chimären und magischen Instrumente der Götter in Praktiken wie der genetischen Veränderung und der artenübergreifenden Technik oder im Internet selbst.

Die geniale Neurochirurgenfigur von Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) soll somit den Höhepunkt westlicher analytischer und quantitativer Erkenntnisansätze verkörpern und sich offen als Materialist bekennen. Nach einem schweren Unfall, der seine Hände schädigt, stellt Strange fest, dass sein fester Griff verschwunden ist, was ihn seine prominente medizinische Karriere kostet.

Als er das Ende seines Seils erreicht, begibt sich Strange auf eine Reise, die auf Gerüchten über versteckte Heiltechniken basiert, die aus dem Fernen Osten in Indien stammen.

Natürlich kommt für den Mainstream alle „Spiritualität“ aus Indien und dem Fernen Osten (hier Nepal), mit wenig Rücksicht auf die Möglichkeit, dass bloß „spirituell“ nicht das Gute bedeutet. Gibt es vielleicht böse Geister?

Vielleicht ist das Dämonische ein Reales, mit dem die menschliche Seele fertig werden muss? Für die Eat, Pray, Love konsumierenden Fußballmütter und für ihre Marvel Comics konsumierenden Nachkommen besteht das Bedürfnis, „alternative Spiritualitäten“ zu akzeptieren, die genauso lebensfähig sind wie ihre evangelikale Sekte.

Die Realität ist, dass diese beiden naiven Ansätze Manifestationen einer kontrollierten Dialektik sind, in der der fernöstliche Einfluss vor einem Jahrhundert die ökumenische Bewegung hervorbrachte, während die evangelikalen „Kirchen“ der Einkaufszentren nichts anderes als Nachahmer der Firmengeschichten der historischen Theologie sind.

Das alles für einen Moment beiseitelassend, wandert Strange in die Hallen einer elitären Geheimgesellschaft, die die esoterischen Geheimnisse der „guten Seite“ beschützt, angeführt von der Ältesten (Tilda Swinton), welche die interdimensionalen Kräfte der dunklen Seite in Schach hält, begleitet von einem ihrer ehemaligen Schüler, Kaecilius (Mads Mikkelsen), im Dienste des Über-Dämons Dormammu.

Abb. 103: Die Älteste und Doctor Strange bei einem Feuerritual

Die spirituelle Architektur der Weltanschauung in diesem Film ist eine Mischung aus Gnositizismus, hinduistischer Kosmologie und Tech-Mystik. Als Strange in diese Gesellschaft eingeführt wird, erhält er eine intensive astrale Erfahrung, in der er andere Welten und Dimensionen sieht und die Zeit verlässt.

Dies ist wichtig für die Handlung, da die Zeit selbst einer der Hauptfeinde ist, die es zu bekämpfen und zu überwinden gilt.

Als Strange in andere Welten aufsteigt und Visionen vom Lichtstoff des Kosmos hat, wird sein drittes Auge explizit geöffnet.

Die Erfahrung ähnelt auffallend einem LSD-Trip, wie Strange selbst andeutet. Strange lernt all die verborgenen Künste und beginnt zu begreifen, dass die analytischen Wahrheiten der Welt der Materie nicht im Gegensatz zu spirituellen Wahrheiten stehen, die sie transzendieren.

Strange lernt insbesondere, seinen Körper als eine Art Fernbeobachtungsübung in den Äther zu projizieren, während er die „Mysterien“ lernt.

Strange richtet seine Chakren aus und beherrscht den „Schlüssel von Solomon“. Er beschließt, in tiefere, dunklere Riten einzutauchen, und nimmt es auf sich, die Halskette des Allsehenden Auges anzulegen, die es ihm ermöglicht, die Zeit selbst vor- und zurückzuspulen, aus dem Zauberbuch der aufgestiegenen Meister seines Ordens (nennen Sie ihn Blavatsky Cumberbatch).

Wir erfahren, dass das Naturrecht die Grundlage der Regeln des Ordens ist, was für Strange eine schnelle Schelte einbringt – Naturgesetze dürfen niemals verletzt werden. Strange erfährt jedoch von Kaicilius, dass die Alte selbst gelogen hat, da sie diese Riten verwendet hat, um auf die dunkle Seite zurückzugreifen, um ihr Leben zu verlängern – „zum Guten“.

Kaicilius nutzt seine zufällige Begegnung, um Strange sein Evangelium zu predigen, das auf Monotheismus und Unsterblichkeit basiert.

Sein Gott Dormammu hat die Macht über die Zeit und versucht, alle Welten in seine Dimension einzuhüllen.

Das Auffallende daran ist, dass Strange, während Dormammu und seine Evangelisten auf der Erde verheerend angreifen, herausfindet, dass das einzige Mittel, mit dem der Monotheist zerstört werden kann, darin besteht, dass ein apotheosierter Mann (Strange selbst) in Dormammus Dimension aufsteigt und die Riten der Zeit anwendet, Dormammu mit seinem eigenen Tod in die Falle zu locken.

Abb. 104: Künstlerische Darstellung Strange vs. Dormammu

Unzählige Male sterbend und zurückspulend (wir sind uns nicht sicher, wie das geht, wenn er tot ist), dupliziert Strange Dormammu in eine unendliche Zeitschleife, ähnlich wie Hofstadters seltsame Schleife in Gödel, Escher, Bach.

„Gödel, Escher, Bach“ ist vielleicht das ungewöhnlichste Buch des letzten Quartals des 20. Jahrhunderts. Schon die Verknüpfung von Bachschen Kompositionen, den Bildern Eschers und dem berüchtigten Unvollständigkeitssatz des österreichischen Mathematikers Kurt Gödel, ist ungewöhnlich genug.

Abb. 105: „Gödel, Escher, Bach – ein Endloses Geflochtenes Band“ von Douglas Hofstadter. Ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis

Treten dann auch noch Achilles und eine Schildkröte auf den Plan, via Lewis Carroll einer alten griechischen Paradoxie entlehnt …, dann wissen wir, dass wir ein rätselhaftes Jahrhundertbuch in den Händen halten, das sich letztlich um eine Frage dreht, die sich in Hunderte verzweigt:

Wie können selbstbewusste beseelte Wesen aus einer unbewussten, unbeseelten Materie entstehen?

Der am Hintern verletzte Demiurg-Zeitgott unterwirft sich seiner Niederlage, nimmt seine Schüler mit und überlässt Strange die Verantwortung für den New Yorker Zweig der Illuminaten.

London ist natürlich das Hauptquartier der weltweiten Freimaurerei, des Satanismus, der Hexerei (und übrigens des Kommunismus und des radikalen Islam), was darauf hindeutet, dass dieser Film eine vollständige Offenbarung der Methode ist.

Während Strange sich dem dem Jahwe-ähnlichen Saturn-nahen Dormammu trotzig entgegenstellt, ordnet er ausdrücklich beide Hände in das Teufelshorn-Zeichen und fordert, dass die Erde von all seinen Anhängern gereinigt wird.

Mit anderen Worten, das Oberhaupt der Illuminaten möchte, dass der Demiurg (d.h. der wahre Gott) verschwindet, und fordert, dass die Erde von allen Monotheisten ausgelöscht wird, die an das ewige Leben glauben. …

Ende des Auszugs aus dem Buch „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ ab 26. August 2022 lieferbar.

