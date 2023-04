Der Papst im Krankenhaus, die versteckte Numerologie und der Wetterkrieg in den USA

Der Illuminati-Insider Leo Zagami berichtet:

Letzten Dezember schrieb ich über eine besondere Notiz, die Papst Franziskus zu Beginn seines Papsttums vorbereitete, für den Fall, dass er nicht mehr in der Lage sein würde, seine Pflichten als römischer Papst fortzusetzen:

„Papst Franziskus gab in einem Interview mit der spanischen Zeitung ABC bekannt, dass er kurz nach seiner Wahl zum Papst im Jahr 2013 ein Rücktrittsschreiben schrieb, in dem er darlegte, dass er zurücktreten würde, falls ihn medizinische Probleme daran hindern würden, sein Amt auszuüben.“

Papst Franziskus wurde vor einigen Tagen wegen einer Atemwegsinfektion, die sich plötzlich verschlimmerte, unerwartet in das Gemelli-Krankenhaus in Rom gebracht, und der Vatikan sagt, er müsse dort einige Tage verbringen, nachdem er zunächst gesagt hatte, es sei ein geplanter Besuch, da sich sein Gesundheitszustand schnell verschlechterte.

Papst Franziskus ist in vielerlei Hinsicht ein wegweisender Papst – er ist der erste Jesuitenpapst, der erste, der den Namen Franziskus annahm, und der erste Papst aus Südamerika, aber auch der erste, der die päpstlichen Gewänder mit nur einer halben Lunge anlegte.

Ja, Franziskus wurde als Teenager eine Lunge entfernt, vermutlich nach einem Anfall mit einer Infektion. Zu dieser Zeit war es möglich, dass Antibiotika-Behandlungen, die heute üblicherweise zur Behandlung solcher Infektionen eingesetzt werden, nicht so verfügbar waren, und um die Patienten vor weiteren Gesundheitsproblemen zu schützen, entfernten die Ärzte den rechten Lungenflügel, um die Ausbreitung der Infektion zu stoppen.

Mit nur einer halben Lunge hatte der gebrechliche 86-Jährige in den letzten Tagen jedoch Atembeschwerden und leugnete schnell, dass er Covid hat.

In dem Versuch, die Situation zunächst zu minimieren, sagte Papst Franziskus, er brauche nur „ein paar Tage angemessene medizinische Therapie im Krankenhaus“, aber in der Zwischenzeit bereitet sich der Vatikan im Geheimen auf die Aktivierung eines weiteren päpstlichen Konklaves vor, um einen neuen Papst aus Afrika zu wählen, genau zehn Jahre nach dem ersten Rücktritt der Neuzeit durch den kürzlich verstorbenen Papst Benedikt XVI. zur Wahl des ersten Jesuitenpapstes der Geschichte gebracht: Jorge Mario Bergoglio.

Insgesamt sechs Päpste haben in der Geschichte des Vatikans ihr Amt endgültig niedergelegt, und jetzt haben wir vielleicht ein weiteres, aber was als nächstes mit der Wahl des ersten schwarzen Papstes kommt, könnte auch beispiellos sein, da dieses Mal die Amtszeit nicht für einen Jesuiten gilt, sondern einen Mann vom bevölkerungsreichsten Kontinent der Welt, gerade rechtzeitig für die größte Massenmigration der Geschichte. (Papst erklärt: „Pädophile haben einen besonderen Platz im Himmel“ (Video))

Bis 2100 wird Afrika voraussichtlich 40 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, die auf 11 Milliarden anwachsen wird. Bis 2050 wird es wahrscheinlich 2,5 Milliarden Afrikaner geben, und sie werden wie Schachfiguren in dem von den Jesuiten kontrollierten Spiel der Illuminaten gespielt werden.(Ratzingers Trauermesse und die Nummer 23 in der Illuminati-Synchronizität – der Tiefe Staat zwang Papst Benedikt zum Rücktritt)

Papst Franziskus scherzt über Aprilscherze, während die USA von Wetterkrieg hart getroffen werden

Wenn Sie sich erinnern, wurde Papst Franziskus angeblich am 29. März in einem großen Ritual ins Krankenhaus eingeliefert. Um dem nachzugehen, machte er einen Aprilscherz, einen „Witz“, als er das Krankenhaus verließ, dass er „noch am Leben“ sei. Dies ist natürlich ein weiteres Ritual, das uns zeigt, dass er der falsche Prophet ihrer Nachstellung der Offenbarung ist. Von Joachim Bartoll

Noch am Leben = 121, 149, 471, 499, 894, 726

Antichrist = 121, 149, 471, 499, 894, 726

Offenbarung = 121, 149, 471, 499, 894, 726

Während in den Medien „noch am Leben“ zitiert wurde, war der volle Witz des Papstes: „ Ich lebe noch “, was natürlich noch besser zu dem Ritual und der Nachstellung passt.

Wenn Sie mit ihrem Spiel und der Nachstellung der Offenbarung, in der Barack Obama der Antichrist ist, nicht vertraut sind, lesen Sie bitte diesen Beitrag: https://bartoll.se/2022/08/trump-seventh-king-august16-premonition/

Ich lebe noch = 181, 82

Barack Hussein Obama II = 181, 82

Ich lebe noch = 143, 62, 135, 54, 858

Barack Obama als Satan = 143, 62, 135, 54, 858

I’m Still Alive = 53, 62

Seventh King = 53, 62 (wie bei Donald Trump, der gerade wieder in den Schlagzeilen ist)

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Satz so perfekt zu den Hauptfiguren ihres Drehbuchs passt, ist astronomisch. Umso mehr, wenn beide von den Medien verwendeten Phrasen perfekt zusammenpassen. Sicher sehr verschlüsselt.

Papst Franziskus, der erste Jesuitenpapst, wurde am 17. Dezember 1936 als Jorge Mario Bergoglio geboren , und sein Aprilscherz kommt genau 105 Tage nach seinem letzten Geburtstag.

Und alles wird von ihren Handlangern, den Freimaurern, inszeniert und gespielt. Und die Freimaurer verwenden häufig die Illuminaten-Chiffre in ihren eigenen Logen.

Jorge Mario Bergoglio = 105, 105

Aprilscherze = 105, 105

Papst Franziskus ist als erster Jesuitenpapst daher natürlich mit anderen laufenden Ritualen und Agenden verbunden, wie dem Wetterkrieg in den Vereinigten Staaten. Wie Sie wissen, wurde der erste zugelassene Akt der Wetterkontrolle am 15. August 1952, dem Geburtstag des Jesuitenordens, von den RAF Regenmachern durchgeführt. Am Freitag und Samstag gab es nach Angaben der Medien „fünfzig Tornado-Berichte“ ab dem 1. April, dem Tag, der 105 Tage nach dem Geburtstag des Papstes kam.

Fünfzig Tornado-Berichte = 105

Jorge Mario Bergoglio = 105

Unter den Tornados war ihnen sehr daran gelegen, darauf hinzuweisen, dass die Zerstörung und die Toten auf „heftige Stürme“ zurückzuführen seien.

Heftige Stürme = 201

Der Jesuitenorden = 201

Apropos Jesuitenorden und der erste Akt der Wetterkontrolle: Diese Wetterkriegsaktionen der freimaurerischen Regierung und des Militärs kommen genau 137 Tage vor dem Jahrestag des Jesuitenordens und dem ersten zugegebenen Akt der Wetterkriegsführung. Und wie Sie wahrscheinlich inzwischen wissen, ist 137 die sehr freimaurerische 33. Primzahl.

Tornado = 33

Freimaurerei = 33

Freimaurer = 33

Und auch der Witz von Papst Franziskus „Ich lebe noch“ hängt hier zusammen.

Ich lebe noch = 82

Weather Warfare = 82

Und am 1. April, einem Tag mit primärer 48 -Datum-Numerologie, sagten sie uns, dass „22 Menschen starben“ aufgrund der von Freimaurern verursachten Stürmen und Tornados.

1.4.2023 = 4 + 1 + 20 + 23 = 48

22 Menschen starben = 48

Freimaurer = 48

Die Freimaurer = 48

Und außerdem ist „ 22 “ die Baumeisternummer in der Freimaurerei.

Oder, wie CNN es ausdrückte, „ 22 getötet “ durch „ gewalttätige Stürme “, wie im „ Aprilscherz “ berichtet wurde.

22 Getötete = 57

Heftige Stürme = 57

Aprilscherze = 57

Auch hier ist alles auf der Weltbühne vorprogrammiert und miteinander verbunden. Ich wünschte, ich hätte Zeit für mehr, aber ich bin derzeit überfordert. Wenn Sie jedoch mehr über den Witz des Papstes und die Antichrist-Verbindung erfahren möchten, sehen Sie sich Josephs Video unten an.

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 02.04.2023