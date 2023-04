Groß Tartaria: Die Architektur zur Energiegewinnung

Teile die Wahrheit!

Die Weltarchitektur für die Extraktion elektromagnetischer Energie stammt vollständig von der tatarisch-arischen Hochzivilisation.

Es zeichnet sich durch die Verwendung von Bogenöffnungen, Säulen, Kuppeln und Türmen aus. Neben Details wie Rosetten und Muqarnas ; Symbole der Schwingung elektromagnetischer Energie, die auf Moleküle einwirkt und das Verhalten von Zellen verändert.

Früher konnten diese Wellen heilend, schwebend und transportierend wirken und außerdem Gefühle wie Harmonie und Euphorie hervorrufen. Die Architektur der Tartaria unterliegt leichten Modifikationen und Einflüssen entsprechend den lokalen Besonderheiten des Klimas, der Kultur und der materiellen Ressourcen, behält aber die Grundprinzipien auf der ganzen Welt bei.

Sie werden feststellen, dass unter allen Pyramiden, Theatern und Kolosseum Wasserkanäle liefen, direkt dorthin, wo die Schallenergie hingeleitet wurde. Die Star Forts (Sternenfestungen) scheinen entworfen worden zu sein, um eine Mikrokuppel zu schaffen, die die Bewohner schützt und Harmonie ausstrahlt.

Dies wurde detailliert in Teslas dreidimensionaler Hülle beschrieben, die durch Interferenz zweier dreidimensionaler skalarer Halbkugelmuster mit Fourier-Expansion im Raum entsteht, so dass sie sich paarweise zu einer kuppelartigen Hülle aus intensiver, gewöhnlicher elektromagnetischer Energie verbinden.

Die Luftmoleküle und Atome in der Hülle sind vollständig ionisiert und dadurch hochgradig angeregt, wobei sie intensiv leuchtendes Licht abgeben. Alles Physische, das auf die Hülle trifft, erhält eine enorme Entladung elektrischer Energie und wird sofort verdampft – es macht pfft! wie ein Käfer, der einen der elektrischen Käferkiller trifft, die jetzt so sehr in Mode sind.

Die Elite überlebte, indem sie sie während der Resets einsetzte. Schauen Sie sich einige alte Darstellungen von Sternenfestungen an, die von Lehmwänden umgeben waren und größtenteils unbeschädigt blieben. Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, die mit klassischer Kunst freie Energie erzeugt und deren Beruf musikalischer Natur ist.

Auf der Solfeggio-Skala sind 528 Hz signifikant. Diese erzeugten Schallfrequenzen ließen Pflanzen, Menschen und Tiere größer werden und bewahrten ein gemäßigtes Klima. Alle Städte an strategischen Punkten auf der Erde entlang von Kanälen, Flüssen, Meeren, Seen und Ozeanen hatten (und wo es noch Überreste gibt) Sternenfestungen, die elektromagnetische Energie aus dem Äther extrahierten.

Die Energie wurde dann durch Türme und Obelisken eingefangen und in den rot-weiß gestreiften Kraftwerken der Hochzivilisation gespeichert, die wir heute Groß Tartaria nennen. (Groß Tartaria: Ein fehlendes Vermächtnis)

An den unter den Türmen positionierten, mit Kupfer verkleideten Kraftwerksspitzen wurde die elektromagnetische Energie ausgekoppelt und in Ringkernspulen gespeichert. Sternenfestungen koordinierten die Verteilung von Wasser, Gas und elektromagnetischer Energie auf der ganzen Erde, betrieben das Welternährungs- und Transportsystem, waren verantwortlich für die gesamte Kommunikation, Gesundheit, Bildung, Kultur und Wohlbefinden.(Im Herzen von Tartaria: Wurde die Inselfestung Por-Bajin von einer unbekannten Zivilisation errichtet?)

Unterirdische Tunnel, prächtige kommunizierende Schiffe mit Plattformen und Palästen, verbanden alle Städte auf der ganzen Welt und liefen ohne Unterbrechung. Durch sie reisten Milliarden von Menschen, Gepäck, Gegenständen und Korrespondenz.

An der Oberfläche finden sich gut geplante Städte, prächtige Gebäude, riesige Parks, Kraftwerke, Musik, Kultur, Kunst. Am Himmel riesige Luftschiffe für diejenigen, die die Welt lieber aus der Vogelperspektive betrachten. Eine unzugängliche, für immer verlorene Welt, deren Spuren nur noch in vergilbten Fotografien zu finden sind, in der Betrachtung von Gebäuden, deren Architektur nach heutigen Maßstäben unfassbar erscheint.

Groß Tartaria hatte keine Kolonien. Es war eine Eine-Welt-Zivilisation, vereint in einem gemeinsamen Verständnis und mit der gleichen Sprache – Tatarisch (Arabisch) und Sanskrit. Eine Eine-Welt-Zivilisation ohne Grenzen, mit unabhängigen Nationen, regiert von qualifizierten Prinzen, gewählt von einem lokalen Rat aus Weisen, aber beraten von Frauen.

„Kolonien“ waren eine Erfindung des Britisch-Jesuiten-Imperiums, das diese einst so schöne Zivilisation besiegte, ihre weißen und schwarzen Menschen versklavte, sie von Opium und anderen Drogen abhängig machte, die zerbrechlichen Nationen in Kolonien verwandelte, um sie auszurauben und zu zerstören und alles für die weltweiten Weißen Städte auszulöschen.

Dann installierten sie ihre Marionetten in jeder Regierung und schrieben seine ganze Geschichte um. Die von den Rockefellers und Rothschilds gegründeten öffentlichen Schulen programmierten unsere historische Erzählung erfolgreich um, sobald die Kinder von ihren Eltern getrennt wurden. Es wird gesagt, dass sobald eine Generation etwas für wahr hält, die nächste Generation davon ausgeht, dass es wahr ist.

Die Tartaren-Arier sind die Wiege der Zivilisation als Überlebende und Nachkommen von Hyperborea. Hyperboreer waren die ersten Bewohner der Erde. Die Skythen-Tataren-Arier sind die Überlebenden von Hyperborea. Sie lehrten der Welt ihre fortschrittlichen Technologien, respektierten stets die lokale Kultur und Religion und förderten interrassische Allianzen durch Ehen – da die Rassenmischung eines der Merkmale ihrer alten goldenen Zivilisation war.

Deshalb ist die DNA Tatarisch-Arisch in allen Völkern der Erde. Aus diesem Grund liegen die Wurzeln der russischen Sprache in allen künstlichen Sprachen, die im 19.-20. Jahrhundert von den jesuitischen Parasiten-„Gelehrten“ unter der Leitung von Joseph Scalager geschaffen wurden.

Als Gegenleistung für niedrige Steuern bot Tartaria den Schutz seiner Armeen an – der furchterregenden Goldenen Horde. Aber sie wurden von Energiewaffen und chemischen Waffen besiegt, die sie, die Tartarier, nur für wohlwollende Zwecke einsetzten. Diese Eliminierung der Tartarier geschah vor weniger als 150 Jahren!

Schauen Sie sich das heutige Russland an – offiziell Russische Föderation genannt – und Sie werden verstehen, wie die Welt in den alten Tagen war. Jetzt leben innerhalb der heutigen russischen Grenzen mehr als 150 verschiedene Ethnien, die mit unterschiedlichem Wissen und Entwicklungsstand zusammenleben – und ihre Menschen sprechen 200 verschiedene Sprachen und Dialekte. Die russische Alphabetisierung beträgt 98%. Die Überreste des einstigen Groß Tartaria sind dort noch zu sehen.

In den Tagen der tatarischen Technologien und des Verständnisses der Verwendung von Frequenz, Vibration und Energie, den Schlüsseln zum Universum, waren sie weit fortgeschrittener als die heutigen, die wir heute verstehen.

Nikola Tesla soll die „freie Energie“ entdeckt haben, doch die Tartarier beherrschten diese universellen Energien. Wie haben sie ihre unglaublichen Kathedralen und Gebäude konstruiert und ausgebaut? Hatten sie riesige Maschinen, um exquisite Ornamente für ihre Gebäude zu drucken, und andere, um Kanäle zu bauen, um Ozeane zu verbinden?

Schöpfungsmythologie oder tatarische fortgeschrittene Manifestation?

Beim Rotieren in Spulen erzeugen Magnetfelder elektrische Ladungen in einem Quecksilberwirbel. Hinduistische energetische Komplexe weisen diese Funktion an der Spitze ihrer Strukturen auf.

„In einer Spule mit mehreren Drahtwindungen addiert sich das Magnetfeld der Windungen zum Zentrum der Spule und erzeugt ein starkes Feld“, sagt Wikipedia. „Spulen“ sind immer noch an der Spitze von Stromversorgungszentren in Indien zu sehen. Religionen bezeichnen diese Energiefabriken als „Tempel“. Der Parmanand-Komplex in Indonesien hatte ursprünglich 240 Kraftwerke in einem konzentrischen Mandala-Layout. Kraftwerke haben Metallreifen, an denen die „Ringspule“ arbeitet.

Moderne Türme sind bereits mit Kuppeln gebaut und sie sind unterhalb der Stange positioniert, die nach oben reicht, um Kontakt mit dem Äther herzustellen. Diese Metallkugel repräsentiert das beliebteste geometrische Objekt von „Tesla“.

Die Sternenfestungen in Haiti, Taj Mahal, Hagia Sofia, Pantheon oder Tower of Jewels waren Produktionsstätten und Verteilungszentren atmosphärischer Energie, sowie Tausende von „Kathedralen“, „Tempeln“ und Palästen auf der ganzen Welt. Tatsächlich werden Sie den 47-stöckigen Tower of Jewels auf vielen Weltausstellungen sehen, einschließlich der San Francisco Pan Pacific Exhibition von 1915.

Auf der ganzen Welt funktioniert die Technologie der Energiegewinnung durch die Atmosphäre immer noch perfekt in einigen Burgen, Gebäuden, Palästen, Gewächshäusern, Leuchttürmen, Kiosken, Brunnen, „Moscheen“, Festungen, Türmen, Brücken und „Kathedralen“, die den alten technologischen Apparat bewahrt haben.

Zu diesen Apparaten gehören kunstvolle Dachgitter und kleine fensterartige Öffnungen, Metallornamente in Gebäudeecken, spitze Antennen mit Ornamenten oder Kugeln mit Quecksilber, in Mauerwerk und Geopolymerbeton eingebettete Metalle, Quecksilberkrüge, Gesimse, Türme, Dächer mit Kupferornamenten und strukturelle Fundamente aus Eisen, unter anderem. Diese Vorrichtung ist auch in einigen aktuellen Wolkenkratzern vorhanden.

Die tatarische Zivilisation wurde wahrscheinlich zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert durch Schlammfluten, Energiewaffen (DEW) und geplante Massenvernichtungen zerstört, und die Erde wurde plötzlich von Milliarden von Menschen verlassen.

Die gesamte Architektur und Technologie dieser überlegenen Zivilisation wurde gestohlen und ging in die Hände der NWO über, die die gegenwärtige ignorante Zivilisation erschuf. Könnte es sein, dass diese angeblichen Ereignisse des 18. Jahrhunderts die letzte Bücherverbrennung waren, die Geschichte, die das Wissen über das tatarische Volk entfernte?

Pferd und Kutschen-Lügen, also geht die Geschichte weiter …

Vor der Erfindung des Automobils (1885) und des Flugzeugs (1903)…

Vor der Erfindung von Zügen und Automobilen war Tierkraft die Hauptreiseform mit Pferden, Eseln und Ochsenwagen und Kutschen. Die Ära der Kutschen dauerte nur etwas mehr als 300 Jahre, vom späten 17. bis zum frühen 20. Jahrhundert.

Uns wird gesagt/verkauft, dass Pferd und Kutsche die Hauptfahrzeuge waren, um die Steine ​​und Ziegel aus den Steinbrüchen zu transportieren, um diese unglaublichen Gebäude aus der ganzen Welt zu bauen. Und der Bau von Türmen mit einer Höhe von bis zu 47 Stockwerken wurde ohne gefundene Konstruktionspläne errichtet, die jedoch Statuen, Beleuchtung und elegante Details hatten. Gebaut von einfachen Arbeitern, die in vielen Fällen im Westen gerade erst in diese Städte gekommen waren?

Kommunikations-, Telegrafen- und Telefonsysteme

Denken Sie an all die Telegrafenmasten und dann Telefonmasten, die in Städten und Ländern aufgereiht werden mussten! Dennoch werden Sie in den Städten von Tartaria immer wieder sehen, dass bereits in den 1850er Jahren viele Kommunikationsmasten drahtlos waren und überall installiert wurden.

Erst 1851 begannen die Eisenbahnen mit der Telegrafie. Davor wurden entlang der Gleise gespannte Telegrafendrähte als störend empfunden, da sie gelegentlich durchhängten und Unfälle und sogar Todesopfer verursachten. Die erste fertiggestellte kommerzielle Telegrafenlinie waren die Linien der Magnetic Telegraph Company, die 1846 von New York nach Washington verliefen.

Die letzte Phase der Integration des Telegraphen fand zwischen 1857 und 1866 statt. In dieser Zeit schlossen sich die Mitglieder zu einem nationalen Monopol zusammen. 1864 gehörten nur noch Western Union und die American Telegraph Company zu den „Sechs Nationen“. Die United States Telegraph Company betrat das Feld, indem sie Anfang der 1860er Jahre kleinere, unabhängige Firmen konsolidierte und sowohl auf dem Gebiet der American Telegraph Company als auch von Western Union tätig war.

Bis 1866 übernahm Western Union seine letzten beiden Konkurrenten und erreichte seine marktbeherrschende Position. Der Zeitraum von 1866 bis zur Jahrhundertwende war der Höhepunkt der Macht von Western Union. Die jährlichen Nachrichten, die über seine Leitungen gesendet wurden, stiegen von 5,8 Millionen im Jahr 1867 auf 63,2 Millionen im Jahr 1900. Im gleichen Zeitraum fielen die Übertragungsraten von durchschnittlich 1,09 auf 30 Cent pro Nachricht.

Die größte Bedrohung für Western Union ging von einer neuen Technologie aus, dem Telefon. Alexander Graham Bell patentierte das Telefon 1876 und bezeichnete es zunächst als „sprechenden Telegraphen“. Das Telefon wurde in den 1880er Jahren nur für Ortsgespräche verwendet, aber mit der Entwicklung der „langen Leitungen“ in den 1890er Jahren bot das Telefon dem Telegraphen zunehmende Konkurrenz.

Im Jahr 1900 machten Ortsgespräche 97 % des Telefongeschäfts aus, und erst im 20. Jahrhundert verdrängte das Telefon den Telegraphen vollständig. Wie Sie auch sehen werden, begann der US-Postdienst erst in den frühen 1850er Jahren. Die erste Luftpost wurde 1870 per Brief in Freiballons transportiert! Die ersten Postkutschen lieferten Post auf einer 2.800 Meilen langen Südroute zwischen Tipton, Missouri und San Francisco, Kalifornien, die als 24-Tage-Lauf angegeben war, aber oft Monate dauerte.

Die Zerstörung durch Hindenburg markierte das überraschende und jähe Ende der Ballon-Ära. Zwei Jahre später begann der Zweite Weltkrieg mit dem Ziel, den bedrohlichen und prächtigen deutschen Industriepark zu zerstören, alle geopolitischen Grenzen neu zu definieren und so viele Zivilisten wie möglich zu töten und umzusiedeln.

Großbritannien ließ die Idee nicht zu, dass Deutschland die von Großbritannien kontrollierte Wirtschaft in der Kolonie verdrängte, die sie unter dem Namen der Vereinigten Staaten (Virginia Corporation) gegründet hatten. Dafür finanzierten Bankiers den Aufstieg Hitlers, einer Figur, die von mehreren „Schauspielern“ repräsentiert wird. Unter ihnen Kermit Roosevelt, dass zweite Kind von Theodore Roosevelt (Cecil Rhodes).

Es wird gesagt, dass die Geschichte von den Siegermächten geschrieben wird, und Sie werden feststellen, dass Sie sich immer wieder wiederholen, wenn Sie dies lesen: „Wow, mir wurde nichts davon beigebracht!“.

Was uns nicht beigebracht wird, ist wahrscheinlich die Wahrheit dessen, was wirklich passiert ist. Dass die tartarische Geschichte fast vollständig von der modernen Geschichte gelöscht wurde, beweist diesen Punkt.

Man kann nur schlussfolgern, dass die ganze Geschichte eine Lüge ist und das wir selbst die Erlaubnis haben, eine „Tabula Rosa“ in unseren Köpfen zu erstellen oder zu löschen, was wir zu wissen glaubten, und uns die hierin bereitgestellten Informationen und Dokumentationen anzusehen. Um ein neues Verständnis der Geschichte zu erlangen.

Von einer wohlwollenden Eine-Welt-Gesellschaft, die in Eleganz, Schönheit und Harmonie lebte und tief, spirituell, mental und physisch mit der Natur in Liebe und Frieden verbunden war.

…

Quellen: PublicDomain/unariunwisdom.com am 31.03.2023

