Die Innererde, seelenlose Wesen und die Rolle der Archonten (Video)

Wie viel Alien steckt in jedem von uns und sind Archonten wirklich die Bösewichte, für die sie vielfach gehalten werden? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigt sich die Autorin der Thalus von Athos Buchreihe Christa Jasinski schon seit mehr als vierzig Jahren.

Kürzlich war sie Gast bei Bruno Würtenberger in Free Spirit-TV um darüber zu informieren, wie wir die Archonten-Energien im Gleichgewicht halten und sie gibt Tipps, worauf wir jetzt ganz besonders achten müssen. Von Frank Schwede

Die gute Nachricht schon mal vorweg: Christa Jasinski, Autorin der zehnteiligen Thalus von Athos Buchreihe, ist sich sicher, dass die kritische Masse zu einem Systemwechsel bereits erreicht wurde, was aber die Sache nach Meinung der Autorin keinesfalls leichter macht – im Gegenteil.

Jasinski ist überzeugt, dass die dunklen Kräfte die Daumenschrauben weiter anziehen werden, um ihr Ziel zu erreichen, was absolute Vorsicht, einen wachen Verstand und ein entsprechendes Bewusstsein erforderlich macht, um Fallen rechtzeitig zu erkennen.

Kürzlich habe ich in einem Artikel darüber informiert, was die Dunkelkräfte über den Pandemievertrag der WHO zukünftig planen. Das zu verhindern, ist jetzt oberstes Ziel; denn wenn es tatsächlich dazu kommt, schnappt die Falle zu.

Das bedeutet das Ende von Freiheit und Selbstbestimmung – vor allem aber das Ende der Menschenrechte, die mit diesem Vertrag auf den Scheiterhaufen der Geschichte landen werden.

Möglich ist das, weil hinter verschlossen Türen abgestimmt wird, ohne dass die Öffentlichkeit davon Kenntnis hat. Hinterzimmerpolitik, wie wir sie aus Coronazeiten aus dem Kanzleramt kennen, nennt man das.

Das heißt, wir müssen jetzt Kraft unseres Bewusstseins unser Nein zu diesem Vertrag bekräftigen. Und wenn Christa Jasinski recht hat, ist die kritische Masse, die das verhindern kann, bereits vorhanden.

Über viele Dinge, die jetzt gerade passieren, berichteten Alf und Christa Jasinski bereits in ihrer Thalus von Athos-Reihe. Alf Jasinski, jahrelanges Mitglied des M.O.H.L.A. (Mystischer Orden Hermetischer Lehren Atons), der im März 2006 aufgelöst wurde, machte das Wissen des Ordens 2007 öffentlich und klärte gemeinsam mit seiner Frau Christa nicht nur über wirtschaftliche, soziale und politische Missstände unserer Gesellschaft auf, sondern auch darüber, wie Religionen und Außerirdische auf die menschliche Evolution Einfluss genommen haben. (Reiseberichte aus der Inneren Erde)

Der Menschheit ist der Urinstinkt abhanden gekommen

Christa Jasinski betont in dem Gespräch mit Bruno Würtenberger, dass die ursprünglichen Erdenmenschen noch voll in ihrer göttlichen Kraft waren und sogar Telepathie beherrschten.

Als dann die Außerirdischen auf die Erde kamen, hätten sie sich viele von ihnen zurückgezogen, weil sie den Fremden aufgrund ihrer angeborenen, gottgegebenen Skepsis nicht über den Weg trauten. Ein Urinstinkt, der nach Worten Jasinski heute nur noch bei sehr wenigen Menschen vorhanden ist.

Die Autorin unterteilt die Menschheit zum besseren Verständnis in A, B und C. Die Gruppe der C Menschen sind die, die sich den Außerirdischen an den Hals geworfen haben und somit die Anbindung zu den Ahnen verloren haben. Jasinski:

„Sie haben gesagt, schön, dass ihr hier seid, wir lernen gerne von euch. Sie haben sich deren Priesterschaften unterstellt. Sie haben später selbst ihre Genetik verändert, durch das, was sie von den Außerirdischen gelernt haben.“

Der B-Gruppe haben wohlwollende Außerirdischen, die zuvor noch nie mit der Dunkelheit in Verbindung kamen, den Vorschlag unterbreitet, dass sie ihre Genetik upgraden, um dass sie von niemand mehr getäuscht und beeinflusst werden können.

Tatsache ist, die Genetik wurde über Jahrtausende durch Konditionierung und Erziehung über das Bewusstsein verändert wurde.

Wer aber waren die negativen Außerirdischen, die vor Tausenden von Jahren auf der Erde landeten und nahezu die gesamte Menschheit in die Knechtschaft trieben, von der sie sich bis heute nicht befreit hat?

Viele machen die Archonten dafür verantwortlich, eine Gruppe, über die bereits viel geschrieben wurde und um die sehr viel Verwirrung herrscht. Christa Jasinski beschäftigt sich seit mehr als vierzig Jahren mit dem Thema und sie sagt:

„In den Nag-Hammadi-Schriften werden die Archonten als ganz neutrale Mächte bezeichnet, als Ursprung der Urmächte, die wir heute im Horoskop als Tierkreiszeichen bezeichnen. Nach dem irdischen Zyklus sind das zwölf, nach dem Mondzyklus dreizehn. Die Innerirdischen sagen, die Dreizehn sind wir selbst, es ist die Persönlichkeit des Menschen.

Das Böse entsteht erst dann, wenn wir die Archonten-Urmächte trennen, weil wir dann die eigentliche Kraft der Energie abtrennen vom geistigen Inhalt. Zurück bleibt ein Inhalt, ohne Kraft – aber sehr verführend als blenden Licht.“

Mystiker bezeichnen die beiden Seiten als Satan für die Kraft und Samael für den Blender. Wenn diese beiden Mächte, die wir alle in unterschiedlichen Anteilen in uns haben, im Gleichgewicht sind, dann können sie sogar ein großer Segen sein, und wir können diese elementaren Urmächte aufbauend für uns persönlich nutzen.

Die Politik ist aus der Mitte gefallen

Christa Jasinski zeigt am Beispiel des Sternbildes Widder, was passiert, wenn wir uns energetisch nicht in der Mitte befinden:

„Widder steht für Abbau und Aufbau. Alles in der Natur geschieht über Abbau und Aufbau. Wenn ich nicht abbaue, kann ich nicht aufbauen – das entspricht der Widder-Energie. Widder ist Feuer-Energie, also eine Energie, die die Kraft hat, einen Flächenbrand zu schaffen, um Platz für das Neue zu machen.

Das ist generell eine gute Sache, denn wir brauchen diese Energie, dass wir wieder Neues aufbauen können. Wenn ich aber diese Energie zwischen Aufbau und Abbau in mir nicht in der Mitte halten kann, dann schaffe ich Krieg und Unfrieden, was Zerstörung zur Folge hat.“

Der Krieg ist also eine aus der Mitte gefallene Widder-Energie. Anders ausgedrückt, ist das ein Archont, der in uns wütet. Die Politik ist nach Aussage von Christa Jasinski schon lange aus der Mitte gefallen, weil es sich hierbei um eine Mischung aus Widder und Löwe-Energie handelt – also keine so gute Konstellation, weil die Löwe-Energie eine Königs-Energie ist, die für Herrschsucht steht. Christa Jasinski erklärt, was passiert, wenn die gespalten wird:

„Wie das aussieht, wenn die Energie in der Mitte steht, können wir am besten am Beispiel König Artus sehen, der ist vor den Menschen an erster Stelle in den Krieg geritten. Der hat für sein Volk gekämpft. Er war ein Diener seines Volkes. Das ist ein echtes ich bin –also, ich stehe für euch ein.

Aus der Mitte gefallen ist König Ludwig von Bayern. Er war zwar König, aber er war kein Herrscher. Der konnte das gar nicht. Der hat Schlösser gebaut, er war ein Freigeist, er hat Kriege abgelehnt, er hat die Künstler gefördert – aber er konnte kein Diener seines Volkes sein, weil er nicht herrschen konnte, weil er aus der Mitte gefallen war.

Die andere Seite ist das, was unsere Politiker machen, das ist reine Herrschsucht. Die nehmen sich eine Königswürde, die sie überhaupt nicht haben. Bei den Politikern kombinieren sich die negativen Archonten aus Widder- und Löwe-Energie – die potenzieren sich geradezu. Jedes Prinzip ist schlecht, wenn es aus der Mitte fällt, selbst die Energie des Lichts.“

Aus der Mitte gefallenen Archonten-Energien zeigen sich, wenn wir innerlich gegen etwas kämpfen. Das heißt, wenn wir das an uns beobachten können, befinden wir uns nicht in der Mitte. Christa Jasinski rät in diesem Fall:

„Aushungern lassen, nicht mehr bedienen. In diesem Fall müssen wir aufhören, die Archonten-Energie in uns zu bekämpfen, stattdessen müssen wir versuchen, sie wieder in die Mitte bringen.

Wichtig ist in diesem Fall, sich selbst heilen und innere Konflikte lösen, weil wir nur so dauerhafte Heilung erzielen können. Also niemals heilen, wenn der dahinter liegende Konflikt noch nicht gelöst ist, weil der Konflikt über die Ahnenlinien in die nächsten Generationen übertragen wird. Das heißt, wenn ich den Konflikt in mir löse, kann ich darüber die ganze Ahnenlinie reinigen.“

Richtige Ziele setzen

Christa Jasinski erwähnt in diesem Zusammenhang den russische Heiler Sergej N. Lazarev, der in seinem Buch Karma-Diagnostik zu dem Schluss kommt, dass wenn man bei einem inneren Konflikt seine Weltsicht ändert, die Gesundheit und das Schicksal zum Besseren wenden kann. Der Autor schreibt:

„Sobald der Mensch beginnt, Falsches zum Ziel eines Lebens zu machen, stauen sich in seiner Seele Aggressionen an, die zu Krankheiten und Problemen führen. Lösen sie sich von allem, woran sie hängen, ändern sie ihre Ziele…“

Weiter schreibt Lazarev, dass Heilung nur auf allen drei Ebenen erfolgen kann: auf der materiellen, auf der feinstofflichen und auf der geistigen.

Dass der Umgang mit Emotionen nicht einfach ist, das es Übung braucht, um nicht über das Ziel hinauszuschießen, das weiß auch Christa Jasinski. Sie sagt, dass nahezu immer ungelöste Konflikte im Spiel sind, wenn wir mit starken Emotionen in ein Thema reingehen.

Zum Schluss der Sendung will Bruno Würtenberger von der Autorin noch wissen, ob es auf der Erde tatsächlich seelenlose Wesen gibt, wie von vielen Seiten immer wieder behauptet wird.

Christa Jasinski bejaht das und sagt, dass sie sich sicher sei, dass es eine Gruppe seelenloser Wesen gibt, die mit Absicht von dunklen Kräften erschaffen wurden, mit dem Ziel, die dunkle Agenda voranzutreiben – und die Autorin weiß noch viel mehr aus dem Reich der Seele zu berichten:

„Es gibt auch Seelen, die sind tausendfach gesplittet und müssen versuchen, wieder zusammenzufinden und es gibt Wesen, die überhaupt keine Seele haben, die aber wie ein Mensch aussehen. Diese Experimente haben unter anderem die Atlanter gemacht. Die haben Menschen mit Tieren gekreuzt haben, und zwar über Eingriffe in der Genetik. Die Atlanter waren hervorragende Genetiker, die haben Wesen geschaffen, wo keine Seele reingehen würde.“

Könnte sich so eine Katastrophe auf der Erde noch einmal wiederholen? Christa Jasinski glaubt nicht an eine biblische Katastrophe, auch wenn sie davon überzeugt ist, dass es das Ziel der Dunkelkräfte ist, aus Menschen Roboter zu machen.

Christa Jasinski sagt, worauf es jetzt ganz speziell ankommt:

„Um das zu verhindern, müssen wir lernen, auch in feinstofflichen Ebenen zu arbeiten. Dass heißt, wir müssen aus der Materie raus und in die feinstoffliche Ebene gehen. Das ist jetzt unsere größte Aufgabe.“

Besorgte Kritiker äußerten schon während Corona die Befürchtung, dass die vorgetäuschte Pandemie dazu genutzt wurde, um über Corona-Tests Genmaterial für Klon-Programme, Transhumanismus und künstliche Intelligenz zu sammeln. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht.

Laut Projekt „Avatar“, soll bereits in dreißig Jahren das Klonen von Menschen als auch die Implantation von Mikrochips, bei denen ein menschliches Gehirn am Ende des Lebens in den Körper eines Avatars transplantiert wird, möglich sein.

Es gibt sogar Forscher, die behaupten, dass Covid-Impfstoffe dazu in der Lage sind, Menschen von ihrer Seele und der Schöpferquelle zu trennen. Sollte die Information zutreffen, bedeutet das, dass der Mensch gerade dabei ist, seine Seele zu verlieren.

Auch Bruno Würtenberger ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ein massiver Krieg gegen Mensch und Natur geführt wird, was man laut seiner Aussage vor allem in der Natur gut beobachten kann. Würtenberger sagt:

„Überall werden massiv Bäume abgeholzt. Wir verlieren mehr und mehr den Zugang zur Natur. Man schafft bewusst Städte, um Menschen von der Natur zu entfernen, dass sie wie ein Bioroboter wandeln.“

Abschließend bleibt für mich nur das Fazit, dass jetzt der große Augenblick für die Menschheit gekommen ist, die zukünftige Richtung zu bestimmen, also wohin die Reise geht. Ob in eine für alle Wesen bessere Zukunft, oder in eine dystrophe Welt, in der es nichts anderes mehr gibt als künstliche Intelligenz und Kontrolle.

Nicht nur der Urschöpfer ist zurückgekehrt, um die Menschen wieder auf den Pfad der Göttlichkeit zu bringen, sondern auch die Götter von Atlantis, um einen weiteren Versuch zu starten, eine neue Menschheit zu schaffen.

Wenn es ihnen diesmal wirklich gelingen sollte, stellt sich die Frage von Friedrich Nietzsche zu Recht:

„Ist der Mensch lediglich ein Irrtum Gottes – oder ist Gott eher ein Irrtum des Menschen.“

…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 03.04.2023