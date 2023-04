Wohneigentum – von der Altersvorsorge zum Verschuldungsrisiko bis zur Enteignung

Teile die Wahrheit!

Wohnen in den eigenen vier Wänden war lange Zeit ein Traum vieler Menschen in Deutschland. Eigentumswohnungen oder Häuser galten als sicherer Anlagebaustein für die Altersvorsorge.

Viele haben jahrelang ihre Kredite für ihr Wohneigentum abbezahlt, um im Alter mietfrei wohnen zu können. Doch mit der Austauschpflicht von Öl- und Gasheizungen und der Sanierungspflicht älterer Häuser sehen immer mehr Hausbesitzer sich mit einem hohen Verschuldungsrisiko konfrontiert.

Heftige Diskussionen um Habecks Plan: Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024

Über diese Regelung, die Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) in den Fokus gerückt hat, wird derzeit heftig diskutiert. Habeck fordert ein Verbot von Öl- und Gasheizungen ab dem Jahr 2024 (Tz: 28.03.23). Ziel ist es, den Klimaschutz voranzutreiben und den Ausstoß von CO₂ zu reduzieren.

Doch die geplante Regelung stößt bei vielen Hausbesitzern auf Widerstand. Sie fürchten hohe Kosten für den Austausch der Heizung.

Enorme Kostenbelastung für Hausbesitzer: Energetische Sanierungspflicht sorgt für hohe Ausgaben

Doch nicht nur der Heizungstausch kann für Hausbesitzer zu einer finanziellen Belastung werden. Auch die von der EU verordnete energetische Sanierungspflicht, kann extrem hohe Kosten verursachen (Handelsblatt: 28.0323).

Die Kosten für diese Maßnahmen können schnell in die Tausende gehen. Einzelne Sanierungsmaßnahmen wie beispielsweise der Austausch von Fenstern oder die Dämmung von Dach und Fassade können schon mehrere tausend Euro kosten. Bei einer Komplettsanierung können die Kosten noch weit über 100.000 Euro ausfallen. (Grüner Energiespar-Irrsinn sorgt für Schimmel-Plage in Haus und Wohnung)

Vom Traum zur Belastung: Gesetzliche Anforderungen bringen Hausbesitzer in finanzielle Not

Für Hausbesitzer bedeutet das eine große finanzielle Belastung. Viele haben das Wohneigentum als sichere Anlage für ihre Altersvorsorge gekauft. Doch jetzt müssen sie oft in teure Sanierungsmaßnahmen investieren, um den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Das kann dazu führen, dass sie sich hoch verschulden oder das Wohneigentum sogar verkaufen müssen, um die Kosten zu decken. Doch bei nicht sanierten Gebäuden fällt der Immobilienwert, sodass bei ein Verkauf weniger Geld einbringt, als man selbst für die Immobilie bezahlt hat.

Die Politik verspricht zwar einkommensschwache Immobilienbesitzer finanziell zu unterstützen, doch viele Rentner können sich trotz Steuervergünstigungen und staatlichen Zuschüssen nicht leisten, zusätzliche Kredite aufzunehmen.

Wohneigentum war lange Zeit ein Symbol für Sicherheit und finanzielle Unabhängigkeit. Doch die gesetzlichen Anforderungen an die energetische Sanierung und den Heizungstausch haben das Bild verändert.

Hausbesitzer müssen jetzt hohe Kosten stemmen, um den Anforderungen gerecht zu werden.(Kostet uns die grüne Agenda eine Billion Euro?)

Zwangssanierungen: Wirtschaftliche Katastrophe und Enteignungen drohen

Eine bittere Geschichte aus der Realität, meiner eigenen Realität, möchte ich den Lesern nicht vorenthalten: Derzeit steht die Zwangssanierung der Fassade eines achtgeschossigen Hauses mit insgesamt 36 Einheiten in einer fränkischen Kleinstadt an, beziehungsweise sie ist bereits in vollem Gange. Dieser Beitrag erschien zuvor auf Ansage!

Es handelt sich um Eigentumswohnungen, die bis auf einige wenige ausschließlich von den Eigentümern selbst – zumeist alte bis sehr alte Leute – bewohnt werden. Eine durchaus mögliche Reparatur war unzulässig geworden, weil der Gesetzgeber inzwischen eine Totalsanierung mit Vollwärmeschutz verlangt.

Abgesehen davon, dass die “Bauleitung” – ganz anders, als es der Begriff vermuten ließe – weniger den Bau leitet, sondern vielmehr immer neue angebliche Schäden und zugehörige Angebote zur Behebung derselben aus dem Hut zaubert (seit nunmehr zwei Jahren planen sogenannte “Fachleute” vor sich hin!), haben sich die Baukosten seit vergangenem September von rund 1,2 Millionen auf inzwischen 1,5 Millionen Euro erhöht. Ein Ende ist allerdings noch nicht absehbar.

Bevor letztes Jahr die Energiekrise kam, waren die ersten Planungen noch von einem Sanierungspreis von rund 700.000 Euro ausgegangen.

Vor der Krise hatte dieses wirklich große Haus, Baujahr 1968 und gemauert aus Ziegelhohlblocksteinen, stets eine Gasrechnung für Wärme und Warmwasser von insgesamt rund 17.000 Euro pro Jahr – und das wohlgemerkt ohne jede Dämmung und bei nur teilweise (zu rund 80 Prozent) irgendwann einmal erneuerten Fenstern. Ohne die Größen der einzelnen Einheiten nach Flächen auseinanderzurechnen, kam somit jede Wohnung durchschnittlich auf rund 40,- Euro monatlich für Heizung und Warmwasser.

Die Energierechnung war dabei in den letzten fünf Jahren (vor 2022) praktisch immer gleich geblieben und variierte, mal höher wie niedriger, um vielleicht 300 Euro im Jahr – für das ganze Objekt, wohlgemerkt. (Staatliche Enteignung: Viele werden sich ihr Eigenheim nicht mehr leisten können)

Eine einzige Katastrophe

Niemand kann oder will uns die mögliche “Ersparnis” nach der Sanierung nennen. Es wird hier immer von irgendwelchen Prozenten fabuliert, die sich durch die einzelnen Teilmaßnahmen ergeben würden oder ergeben könnten.

Klar jedoch ist: Selbst bei einer von mir optimistisch geschätzten Reduzierung der Heizkosten um die Hälfte sowie eines Preisanstiegs für Gas um das angenommen Fünffache sind die Maßnahmen – ökologisch wie ökonomisch – eine einzige Katastrophe: Neuwertige Fenster werden ausgebaut und entsorgt, um sie gegen noch neuere, nun dreifach verglaste Fenster im gesamten Objekt auszutauschen.

Als Resultat der neuen Fenster und der damit erreichten extremen Dämmung muss fortan eine elektrisch betriebene Zwangsbelüftung in jede Wohnung eingebaut werden, damit die Wohnungen nicht wegschimmeln. Die moderne, zentrale Gasheizungsanlage mit Warmwasseraufbereitung ist erst 2014 erneuert worden und steht somit derzeit noch nicht zur Disposition – was aber die gesetzliche Notwendigkeit einer Erneuerung in den nächsten Jahren nicht verhindern kann.

Das auf dem nachfolgenden Foto des Hauses erkennbare Netz – um das gesamte Bauwerk gespannt, um zu verhindern, dass jemand durch die losen Fassadenplatten verletzt wird – hat mit An- und Abbau sowie der späteren Entsorgung rund 90.000 Euro gekostet. Ich hätte gleich die Platten komplett entfernt und auf das Netz verzichtet; der Abriss kam nun also noch oben drauf.

Was hier an Ressourcen nicht nur verschwendet, sondern sinnlos vernichtet wird, macht mich so fassungslos wie wütend, ganz zu schweigen von den völlig absurden Kosten. Eine irgendwie vernünftige Amortisierungszeit ist nicht ansatzweise darstellbar; meine eigenen Berechnungen schwanken diesbezüglich zwischen rund 80 bis 100 Jahren. Und das bei einer Lebensdauer der sanierten Fassade von 25, maximal 30 Jahren. So sieht grüne Politik aus.

Wohnen dank Grünen-Politik bald unleistbar?

Mein Fazit: Die Pläne dieser besten Bundesregierung aller Zeiten sowie der EU-Kommission zur “klimaneutralen” Gebäudesanierung werden in einer wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Katastrophe biblischen Ausmaßes enden. Das zu prophezeien ist kein Hexenwerk, sondern das zwingende Ergebnis von gesundem Menschenverstand.

Noch ein Nachtrag: Meine Wohnung ist vermietet an ein junges Ehepaar mit zwei kleinen Kindern. Sie zahlen derzeit eine faire und bezahlbare Miete. Ich bringe es gar nicht über das Herz, ihnen die Miete zu erhöhen; sie würden sie schlicht nicht mehr bezahlen können.

Aber nicht jeder Vermieter kann es sich leisten, auf die mögliche Erhöhung zu verzichten. Ich finde das pervers, denn es wird am Ende – wie immer – die wirtschaftlich Schwächsten richtig heftig treffen.

…

