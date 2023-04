Drei berühmte Propheten im Angesicht der Apokalypse und was ihre Visionen für die Menschheit bedeuten

Propheten hat es in allen Epochen gegeben. In der Antike fanden sie eine breite Akzeptanz und konnten zudem ein hohes Ansehen genießen. Vor allem in Krisenzeiten haben die Visionen von Propheten und Sehern Hochkonjunktur. Wir leben gerade in so einer Zeit und stellen Ihnen deshalb heute drei der wichtigsten Propheten und Seher Europas und ihre Sicht auf die Apokalypse vor. Von Frank Schwede

Alois Irlmaier war zweifellos ein Phänomen. Ihm war es möglich, mühelos Raum und Zeit zu durchdringen, um hinter den Vorhang der Matrix zu blicken. Nicht nur in seiner oberbayerischen Heimat Freilassing war er eine Berühmtheit, sondern bis weit über die Landesgrenzen hinaus. Selbst australischen Tageszeitungen berichteten über den „Bayerischen Nostradamus“.

Irlmaier diente erst im Ersten Weltkrieg, dann heiratete er 1920 Maria Schießlinger und zog mit ihr vier Kinder auf, wovon eins ein Ziehsohn war. Den Lebensunterhalt verdiente Irlmaier als selbstständiger Brunnenbauer.

Im Alter von 34 Jahren kamen die ersten Visionen. Eine derart späte Entwicklung der Hellsichtigkeit ist nach Meinung von Parawissenschaftlern nicht nur erstaunlich, sondern vor allem ungewöhnlich.

Es heißt, dass Irlmaiers Fähigkeit beim Anblick eines Marienbildes kam. Die Bayerische Landeszeitung schrieb in einem Artikel in der Ausgabe vom 22. Oktober 1949:

„Er erzählte, dass er im Jahre 1928 im Salzburgischen [in Kuchl, östlich von Berchtesgaden] als Brunnenbauer tätig war und damals in die Wohnung seines Auftraggebers kam. Er war allein im Zimmer und betrachtete sich ein altes Muttergottesbild, das von 12 Heiligen umringt war.

Er sah auf einmal diese gemalte Madonna lächeln, die Heiligen sich bewegen, und war darob zu Tode erschrocken. Er wähnte, krank geworden zu sein und hatte lange nicht von diesem Erlebnis gesprochen. Aber von dieser Stunde an verfolgten ihn die Bilder- Visionen.

Er sah diese übersinnlichen Bilder auf den Wolken, an Haus- und Zimmerwänden und schließlich auch in der freien Luft, vor die sich im Augenblick der Erscheinung eine Rauchwand schob. Von Jahr zu Jahr wurden diese Visionen immer stärker und häufiger, und sie stellten sich unwillkürlich und willkürlich ein. Das heißt, dass er seinen Gesichten auch „befehlen“ kann.“

Irlmaier sah Dinge, von denen er eigentlich nichts wissen konnte. Auch den Aufenthaltsort von Vermissten. Mit einem Blick auf ein Foto dieser Menschen wusste er auf Anhieb, ob sie schon tot waren oder noch lebendig. (Top-Astrologin prophezeit: Weltweite große Säuberungsaktion in der Schweiz – das WEF wird zerfallen! (Video))

Er sprach laut und grad heraus

Im Zweiten Weltkrieg sah Irlmaier Orte, wo Bomben einschlugen, was vielen Menschen das Leben gerettet hat. Sogar an der Aufklärung von Kapitalverbrechen beteiligte sich Irlmaier.(„Ernsthaftes Voranschreiten“ in der Ukraine prophezeit: Krieg bald vorüber? Das ist Putins Hellseher-Prognose)

300x250

Irlmaier nahm außer einer Spende nie Geld von den Hilfesuchenden. Er redete die Menschen mit „Du“ an, egal, ob sie arm oder reich waren, ob sie eine niedrige oder hohe Position hatten. Der Münchner Merkur schrieb am 22. Oktober 1949:

„Er spricht laut, grad heraus, in einer urwüchsigen, altbayerischen Mundart und redet jeden mit „Du“ an.“

Sogar unbemannte Drohnen und das Mobiltelefon soll der Rutengänger in seinen Visionen gesehen haben. Ihm wird die Aussage zugeschrieben, ‚dass Menschen mit einer Zubanschachtel (Zigarettenschachtel) telefonieren und spielen werden‘.

Zwischen den Jahren 1947 und 1957 hat Irlmaier auch vor herannahenden Katastrophen gewarnt, unter anderem vor einem Dritten Weltkrieg, der, wie der Seher wörtlich sagte, „verheerende nukleare und chemische Schläge“ zur Folge haben wird.

300x250 boxone

Für Europa sah Irlmaier einen Blitzangriff, der zunächst Schweden, Finnland und Polen betrifft, ein anschließender Krieg in den westlichen EU-Ländern, Deutschland eingeschlossen, eine dreitägige Finsternis, die über Europa hereinbrechen würde, ein Erdbeben sowie eine tödliche Giftwolke, die mit der Finsternis einhergehen werde.

Bis heute werden die Prophezeiungen Irlmaiers, der im Jahr 1959 im Alter von 65 Jahren an Leberkrebs verstarb, kontrovers diskutiert. Bereits 1949 soll der Brunnenbauer einen Klimawandel, zumindest für Bayern, vorhergesagt haben. Die Altbayerische Heimatpost schrieb:

„Zum Schluss erzählte uns der Mann aus Freilassing noch ‚das‘ in der glücklichen Zeit in Bayern, namentlich im südlichen Teil‘ eine Temperatur herrschen werde, die so ist wie in Italien. Wir werden Wein ernten können und sogar Feigen auch im Oberland, und die fleißigen Bauern werden es auf zwei Ernten bringen.“

Die Passauer Zeitung schrieb zu Irlmaiers Klimaprophezeiung: „Aber nachher kimmt a guate Zeit, a anders Klima kriag´n mia a. Koan Winter wird’s mehr geb´n bei uns wachs´n tuat grad gnua.“

Das deutsche Onlineportal „Questico“ ist davon überzeugt, dass bereits eine Reihe von Prophezeiungen Irlmaiers eingetreten sind, – beispielsweise der Umbruch in Osteuropa und der Kosovokrieg.

Auch den Wandel zwischen den Jahren 1989 bis 1991 im Osten Europas, den Fall der Berliner Mauer und den Zerfall der Sowjetunion, sah Irlmaier bereits 1949 voraus. Auch den Amtsantritt Barack Obamas als ersten farbigen Präsidenten der Vereinigten Staaten ahnte Irlmaier voraus. Er sagte:

„Die Schwarzen werden die Macht bekommen, die solange im Staub waren.“

Irlmaier hat nie Anspruch auf die Richtigkeit seiner Visionen erhoben, freimütig soll er einmal gesagt haben: „Freili ko ma sie aa irrn. I konn mi aa irrn – I bin aa bloß a Mensch.“ Seine letzten Worten sollen gewesen sein: „Jetzt brauche ich das, was ich voraussehe, nicht mehr erleben.“

Baba Vangas Reise durch die Zeit

Auch die Bulgarin Baba Vanga konnte hinter den Vorhang der Zeit blicken. Den 11. September sah sie und auch den verheerenden Tsunami 2005 konnte sie mit ihrem geistigen Auge.

Sie sah die Gewitterwolken des Brexit in weiter Ferne aufziehen und selbst der kometenhafte Aufstieg des „Islamischen Staat“ blieb dem bulgarischen Medium nicht verborgen. Die „Geistige Welt“ öffnete ihr Fenster für Baba Vanga also sehr weit.

Baba Vanga wurde am 31. Januar 1911 als Ewangelia Pandewa Dimitrova im mazedonischen Strumica geboren. Mit dreizehn Jahren verlor sie auf mysteriöse Weise ihr Augenlicht, als ein heftiger Sturm durch ihr Heimatdorf fegte.

Ein paar Tage lang galt sie als vermisst. Es war offenbar an einem dieser Tage, als die „Geistige Welt“ ihre Hand nach ihr ausstreckte. Von diesem Tagen an erreichten Baba Vanga nahezu täglich Visionen.

Während des Zweiten Weltkriegs gewann die bulgarische Seherin auf der ganzen Welt rasch an Popularität. Sie war aber nicht nur Seherin, sondern auch Heilerin. Zahlreiche Würdenträger besuchten das Medium, um sich von ihr heilen zu lassen – unter anderem auch der bulgarische König Boris III, dessen vorzeitigen Tod sie ebenfalls voraussah.

1996 starb Baba Vanga im Alter von 85 Jahren an Brustkrebs. Die Visionen der Bulgarin sind der Nachwelt in zahlreichen ihrer Aufzeichnungen erhalten geblieben. Für das Jahr 5079 sieht die Bulgarin das Ende unseres Universums kommen.

Dazwischen soll es richtig turbulent zugehen – auf der Erde und auch auf anderen Planeten. Der Mars soll spätestens ab dem Jahr 2256 besiedelt werden. Zwischen 2170 und 2256 soll es sogar einen Atomkrieg zwischen Erde und Mars geben, weil die zukünftigen Bewohner des roten Planeten die Unabhängigkeit von der Erde fordern.

Zwischen 2262 und 2304 könnten sogar Zeitreisen möglich sein – und spätestens zwischen den Jahren 4302 und 4674 werden die Menschen die Unsterblichkeit erlangt haben.

Ab 2341 drohen eine Reihe verheerender Naturkatastrophe, durch die unser Planet möglicherweise unbewohnbar sein wird, sodass viele Menschen gezwungen sein werden, auf einen anderen Planeten oder gleich in ein anderes Sonnensystem zu fliehen.

Hildegard von Bingen und ihre Prophezeiungen zur Apokalypse

Hildegard von Bingen gilt als erste Vertreterin der deutschen Mystik des Mittelalters. Sie war eine streitbare Nonne, die im politischen Geschehen ihrer Zeit kräftig mitgemischt hat.

Bereits mit fünf Jahren hatte sie unerklärliche mystische Visionen, die sie zunächst nicht verstand, die aber, wie sie selbst immer wieder betont hat, nicht aus Menschenmund stammten, sondern Erscheinungen waren, die von einer Stimme begleitet wurden.

So sah Hildegard von Bingen im Jahr 1170, als sie bereits sehr krank aber bei vollem Bewusstsein war, eine schöne Frau in leuchtend hellen, jedoch staubbedeckten Gewändern, die die Sünden aller Menschen –auch die der Priester – symbolisierten.

Beschrieb Hildegard von Bingen den Zustand unserer heutigen Welt und der Kirche, vor allem den der katholischen Kirche, die sich gegenwärtig im freien Fall befindet? Sogar die komplette Zerstörung der Erde sah Hildegard von Bingen voraus. Sie beschrieb sie mit folgenden Worten:

„In den letzten Zeiten werden zahlreiche Heimsuchungen zu beobachten sein, und zahlreiche Vorzeichen werden den Weltuntergang ankündigen. Denn an jenem Tag wird der gesamte Erdball von schrecklichen Erschütterungen getroffen und von furchtbaren Unwettern zerrüttet. Alles, was auf Erden hinfällig und sterblich ist, wird durch dieses Unheil zugrunde gehen.

Weil nämlich der Weltenlauf zu seinem Ende gekommen ist, kann er nicht länger fortbestehen, sondern wird nach dem Ratschluss des Göttlichen vernichtet. Es wird dem Weltende gewaltige Schrecken vorangehen und die Erde zuletzt unter verschiedenen Schrecknissen zertrümmern. Von den Elementen werden diese Schrecken ausgehen, weil die Elemente zusammentreffen.

Danach erschaute ich: plötzlich wurden sämtliche Elemente und Lebewesen von einem fürchterlichen Beben erschüttert. Feuer, Luft und Wasser sprengten ihre Fesseln und versetzten den gesamten Erdball in Aufruhr. Blitze flammten, und Donnerschläge dröhnten. Berge stürzten zusammen, und Wälder brachen nieder, sodass Myriaden von Sterblichen ihr Leben verloren.

Die Sonne, der Mond und die Sterne verharrten bewegungslos auf ihrer Kreisbahn, sodass sie nicht wie zuvor das Licht von der Dunkelheit trennten. Auf diese Weise war es nicht länger dunkle Nacht, sondern heller Tag. Das Ende war da.

In dieser Endzeit werden die Elemente durch eine plötzliche und völlige Katastrophe entfesselt. Die gesamte Menschheit gerät in unvorstellbare Panik.“

Immer wieder betonte Hildegard von Bingen, dass sie die Heilige Schrift nicht lesen und verstehen kann, obwohl sie im Kloster viel gelernt hat und sich als Autodidaktin einiges dazu angeeignet hat.

Die streitbare Ordensfrau war davon überzeugt, und so hat sie es auch immer gesagt, dass ihr gesamtes Wissen nicht auf ihre Bildung zurückzuführen ist, sondern dass sie es in göttlichen Visionen erfahren hat.

Dazu muss man wissen, dass Visionen besonders im Mittelalter in der Tat nichts Außergewöhnliches waren. Allerdings standen sie unter keinem guten Stern, sondern vielmehr unter dem Verdacht, dass es sich um Betrug, oder viel schlimmer noch, um Ketzerei handeln könne.

Deshalb stand immer die Frage im Vordergrund, wer den Visionären ihre Visionen eingibt. Waren sie göttlichen Ursprungs, oder waren es nur Trugbilder des Teufels? Auch der Mönch Guibert von Gembloux stellte Hildegart von Bingen in einem Brief diese Frage:

„Wir möchten gerne wissen, ob du dich, nachdem du deine Visionen aufgeschrieben hast, noch daran erinnern kannst, wie sie zustande kamen? Kannst du uns auch sagen, ob diese Visionen in lateinischer Sprache sind. Oder empfängst du sie in Deutsch und sie werden dann ins Lateinische übersetzt?“

Auch Papst Eugen III. erhielt von den Visionen der Hildegard von Bingens Kenntnis und beauftragte eine Kommission mit der Untersuchung. Entsprechend vorsichtig reagierte die Ordensfrau in ihrem Antwortschreiben:

„Ich bin völlig ungebildet und spreche in ungefeiltem Latein aus, was ich in den Visionen sehe und höre. Ich werde durch diese Visionen ja nicht gelehrt, so zu schreiben und zu verstehen, wie die Theologen und Philosophen es können.“

Als Seherin und Visionärin aufzutreten, gab es Frauen im Mittelalter zwar die Möglichkeit auch in kirchlichen und religiösen Themen mitzumischen, doch war die Prophetie besonders im Mittelalter eine Gratwanderung, die sich schnell zuspitzen konnte, wie man im Blick auf die päpstliche Untersuchung im Fall von Hildegard von Bingen deutlich sehen kann.

Obwohl bis heute jegliche Belege für übernatürliche Fähigkeiten von Sehern und Visionären fehlen, wenden sich besonders in Krisenzeiten viele Menschen gerne an höhere Mächte – weil man in Notzeiten nicht nur das Beten wieder erlernt, sondern auch eher dazu bereit ist, hellsichtigen Menschen zu vertrauen.

Mehr dazu im Buch: „Die berühmtesten Propheten Europas und ihre Weissagungen für das dritte Jahrtausend“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 17.04.2023