Entvölkerungsbestrebungen: Impfstoffe und Unfruchtbarkeit

In den letzten 70 Jahren sind die Geburtenraten weltweit zurückgegangen, nach Angaben des Weltwirtschaftsforums um insgesamt 50 Prozent.

Als Gründe werden in der Regel die „Stärkung der Rolle der Frau“ in Bildung und Beruf, die geringere Kindersterblichkeit und die gestiegenen Kosten für die Kindererziehung genannt. Was von dieser impfbefürwortenden Einrichtung nicht erwähnt wird, sind die möglichen Auswirkungen von Impfstoffen.

Dies wurde jedoch durch die inzwischen gut dokumentierten Nebenwirkungen der Covid-Impfstoffe in den Vordergrund gerückt. Ein kürzlich veröffentlichter Undercover-Bericht von Project Veritas enthüllte, dass Jordon Trishton Walker, ein leitender Angestellter von Pfizer, bestätigte, dass es spezifische Bedenken hinsichtlich der Beeinträchtigung des Menstruationszyklus von Frauen durch die Covid-Impfstoffe gab:

„Es gibt etwas Unregelmäßiges bei ihren Menstruationszyklen. Wir werden das im weiteren Verlauf untersuchen müssen, denn das ist ein wenig beunruhigend.“

Seine Bemerkung erwies sich als Untertreibung. Die Analyse einer Pfizer-Datenbank (die im Rahmen eines Antrags auf Informationsfreiheit freigegeben wurde) über unerwünschte Ereignisse, die in den ersten beiden Monaten der Einführung des Impfstoffs aufgezeichnet wurden, ergab, dass von den 270 gemeldeten geimpften Schwangerschaften bei 34 von ihnen unerwünschte Ereignisse verzeichnet wurden.

In 28 dieser Fälle kam es zu fötalen oder neonatalen Verlusten, d. h. die Frauen verloren ihre Babys. Die Art und Weise, wie diese Impfstoffe von der US-amerikanischen Food and Drug Administration für Schwangere zugelassen und empfohlen wurden, bevor entwicklungs- und reproduktionstoxikologische Studien abgeschlossen waren, ist alarmierend. (Schockierende Pläne zur Umsetzung der Entvölkerung und eines weltweiten totalitären Systems wurden vor mehr als 50 Jahren enthüllt)

Vor allem liegen noch immer keine Sicherheitsdaten über die Verwendung von Covid-19-Impfstoffen in der Schwangerschaft vor.

Dr. James Thorp, der über 44 Jahre Erfahrung in der Geburtshilfe verfügt und im Vorstand der Society for Maternal Foetal Medicine (Gesellschaft für fötale und mütterliche Medizin) tätig war, hat erklärt, dass die Impfung schwangerer Frauen mit dem Covid-Impfstoff eine „ungeheuerliche Verletzung der Ethik“ darstellt.

Er und andere Experten analysierten die Berichte des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) in den USA und fanden einige alarmierende Ergebnisse.(Die Entvölkerungsprognosen für 2025 von Deagel neu betrachtet)

Als sie die Nebenwirkungen der Covid-Impfung mit denen der Grippeimpfung verglichen, stellten sie fest, dass bei der Covid-Impfung 57-mal mehr Fehlgeburten als bei der Grippeimpfung und 38-mal mehr Todesfälle bei Föten und Totgeburten gemeldet wurden.

Ein australischer Fruchtbarkeitsspezialist berichtete über einen Anstieg der Fehlgeburten von 15 Prozent auf 74 Prozent bei Frauen, die die Covid-Impfung erhalten hatten.

Die Gesamtgeburtenrate in Australien ging etwa neun Monate nach der Einführung des Impfstoffs im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres um 72 Prozent zurück.

Dr. Mike Yeadon, ein ehemaliger Vizepräsident von Pfizer, glaubt, dass der Grund für die erhöhte Unfruchtbarkeit in der Bildung von Antikörpern gegen Synctin-1 liegt, einem Protein in der Plazenta, das dem Spike-Protein ähnlich ist, und hat festgestellt, dass sich die Lipid-Nanopartikel des Impfstoffs in den Eierstöcken anreichern.

In einer Studie wurde auf die hohe Rate an Schwangerschafts- und Menstruationsstörungen hingewiesen und die Schlussfolgerung gezogen:

„Ein weltweites Moratorium für die Verwendung von Covid-19-Impfstoffen in der Schwangerschaft wird empfohlen, bis randomisierte prospektive Studien die Sicherheit in der Schwangerschaft und die langfristige Nachbeobachtung der Nachkommen belegen.“

Dennoch wird die Covid-Impfung schwangeren Frauen von Regierungen in aller Welt, nicht zuletzt im Vereinigten Königreich, immer wieder aufgezwungen.

Was ist mit „traditionellen“ Impfstoffen? Es gibt Gründe, auch sie in Frage zu stellen, insbesondere im Hinblick auf ihre Inhaltsstoffe, die an anderer Stelle nachweislich mit Fruchtbarkeitsstörungen in Verbindung gebracht werden.

Welche Quellen gibt es, die darauf hinweisen, dass dies ein Problem sein könnte, und die Fragen über die mögliche schädliche Wirkung von Impfstoffen auf die Fortpflanzung aufwerfen?

Für diejenigen, die Zugang zu diesen Beweisen haben möchten, folgt ein Überblick über die Forschung zu den Auswirkungen von „Adjuvantien“, die Impfstoffen zugesetzt werden, um die Immunantwort zu verstärken (die wissenschaftliche Begründung dafür wird hier gegeben).

Eines dieser Adjuvantien ist Aluminium, das Impfstoffen routinemäßig zugesetzt wird, obwohl gesondert nachgewiesen wurde, dass die Exposition gegenüber Aluminium die männliche Fruchtbarkeit beeinträchtigt: In dieser Studie wird beispielsweise ein statistisch signifikanter umgekehrter Zusammenhang zwischen dem Aluminiumgehalt von Sperma und der Spermienzahl festgestellt.

Die Tatsache, dass es in Form von Aluminiumchlorid verwendet wird, um bei Labortieren Unfruchtbarkeit hervorzurufen, wirft die Frage auf, warum es in Impfstoffen zugelassen ist.

Ein weiteres Adjuvans, Polysorbat 80, auch bekannt als Tween 80, das als Emulgator in Impfstoffen verwendet wird, hemmt nachweislich die Produktion von Testosteron und führt bei Ratten zu Schäden an Gebärmutter und Eierstöcken.

Es gibt ein Patent für einen Impfstoff, der bei Tieren absichtlich Unfruchtbarkeit hervorruft, und Tween 80 wird ausdrücklich als bevorzugter Inhaltsstoff genannt.

Triton X-100, ein weiteres Adjuvans, auch bekannt als Octoxynol 9, hat eine ähnlich drastische Wirkung auf Spermien. In einem Test mit Spermien von Schafböcken machte es diese vollständig unbeweglich und zerstörte gleichzeitig ihre Plasmamembranen. Triton X-100 wird hauptsächlich als Spermizid in Verhütungsmitteln verwendet. Es wurde auch als Allergen in den mRNA-Covid-Impfstoffen identifiziert.

Formaldehyd ist ein weiteres Adjuvans, das zur Inaktivierung von Lebendviren und Bakterien in Impfstoffen verwendet wird. Es ist nicht nur krebserregend, sondern es gibt auch Hinweise auf seine potenziell schädliche Wirkung auf die Fruchtbarkeit.

In einer in der Zeitschrift Mutation Research veröffentlichten Arbeit wurde ein positiver Zusammenhang zwischen Formaldehyd und Reproduktionstoxizität festgestellt und die Schlussfolgerung gezogen: Reproduktions- und Entwicklungstoxizitäten beim Menschen, die sich aus der Formaldehydexposition ergeben, könnten eine potenzielle Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellen“.

Eine chinesische Studie kam zu dem Schluss, dass die Exposition gegenüber Formaldehyd das Risiko von Fehlgeburten erhöht. Sogar die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) räumen ein, dass die Arbeit mit Formaldehyd Fruchtbarkeitsprobleme oder das Risiko einer Fehlgeburt erhöhen könnte.

Die CDC sind jedoch unkritische Befürworter von Impfstoffen, die sie als sicher anpreisen und einige sogar Schwangeren empfehlen, wie den Grippeimpfstoff, der Formaldehyd enthält.

Starke Antibiotika wie Neomycin, Gentamicin und Polymyxin B werden häufig in Impfstoffen verwendet, um zu verhindern, dass der Inhalt mit Bakterien infiziert wird. Eine Studie mit Neomycin an Ratten kam jedoch zu dem Schluss, dass die Verabreichung von Neomycin zu einer deutlichen Verringerung der Spermienzahl, -beweglichkeit und -lebensfähigkeit führte.

Die Antibiotika Streptomycin und Neomycin stehen „im Verdacht, beim Menschen eine erhöhte Inzidenz fötaler Missbildungen oder irreversibler Schäden verursacht zu haben, oder es ist zu erwarten, dass sie diese verursachen“.

Gentamicin hat nachweislich verschiedene nachteilige Auswirkungen auf die männliche Fruchtbarkeit, einschließlich eines geringeren Gewichts der Fortpflanzungsorgane und einer negativen Wirkung auf die Spermien.

Auf der Website medicines.org heißt es, dass Gentamicin schwangeren Frauen nur in lebensbedrohlichen Situationen verabreicht werden sollte, da es zu Nerven- und Nierenschäden beim Fötus führen kann. Dennoch ist es in Grippeimpfstoffen enthalten, die routinemäßig an werdende Mütter verabreicht werden.

Wie kam es überhaupt dazu, dass solche Inhaltsstoffe in Impfstoffen enthalten sind? Die offizielle Begründung lautet, dass sie die Wirksamkeit des Impfstoffs verbessern, und was auch immer die Nebenwirkungen sein mögen, sie werden durch die Ansicht ausgeglichen, dass „der enorme Wert von Impfstoffen unbestritten ist„.

In diesem Artikel, der vorgibt, mit den „Mythen und Fehlinformationen“ über die Nebenwirkungen von Adjuvantien in Impfstoffen aufzuräumen und Ängste zu zerstreuen, wird das Thema Fruchtbarkeit nicht einmal erwähnt.

Es stellt sich die Frage, ob die Behörden in ihrem unkritischen Glauben an die Vorrangstellung von Impfstoffen Gründe zur Besorgnis verharmlosen oder ignorieren. Nehmen wir den HPV-Impfstoff:

Zusätzlich zu den ernsten Gesundheitsproblemen, auf die TCW hier eingeht, kann er Berichten zufolge die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, Eierstockversagen verursachen und laut einer in Nature veröffentlichten Studie zu Menstruationsstörungen und vorzeitigen Wechseljahren führen. Auch der Grippeimpfstoff wurde mit spontanen Fehlgeburten in Verbindung gebracht.

Besorgniserregend ist eine 2017 veröffentlichte wissenschaftliche Arbeit, in der behauptet wird, dass ein weit verbreitetes Tetanus-Impfprogramm in Kenia im Jahr 2014 ein Vorwand für den Versuch war, die weibliche Bevölkerung des Landes zu sterilisieren.

Darin heißt es, dass der von der Weltgesundheitsorganisation in Kenia verwendete Tetanus-Toxoid-Impfstoff (TT) auch menschliches Choriongonadotropin (hCG) enthielt; zusammen können diese Stoffe Spontanaborte und Unfruchtbarkeit verursachen.

Dies war schon seit Jahren bekannt, da ein TT- und hCG-Impfstoff bereits zur Geburtenkontrolle vorgeschlagen worden war. War dies ein absichtlicher Versuch einer erzwungenen Geburtenkontrolle oder nur ein entsetzlicher und zufälliger medizinischer Fehler?

Die Summe dieser Beweise deutet darauf hin, dass es Grund zur Besorgnis geben könnte.

Plattitüden wie „der enorme Wert von Impfstoffen steht außer Frage“ sind keine Antwort auf die ganz konkrete Frage, die durch die routinemäßige Zugabe von offensichtlich gefährlichen Adjuvantien zu Impfstoffen aufgeworfen wird – die Frage nach ihren möglichen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit.

Quellen: PublicDomain/conservativewoman.co.uk am 23.04.2023