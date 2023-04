Erlebt die Erde eine Götterdämmerung? Auf der ganzen Welt scheinen sich gerade Portale in andere Dimensionen zu öffnen

Teile die Wahrheit!

Ist es möglich, dass sich über uns plötzlich Portale öffnen, über die Besucher aus anderen Welten zu uns gelangen? Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft seit altersher. Aus nahezu allen Ländern liegen Aufnahmen vor, die mysteriöse Lichterscheinungen und Objekte am Himmel zeigen. Kürzlich erhielt auch UFO-Forscher Michael Müller eine solche Aufnahme. Von Frank Schwede

Ist es ein Portal, durch das gerade ein UFO aus einer Parallelwelt schlüpft? Schon lange glauben Forscher, dass unsere Matrix Risse hat, die es Besuchern aus Parallelwelten ermöglicht, in unser Raum-Zeit-Kontinuum einzudringen.

Es soll zwölf Gebiete auf der Erde geben, wo nach der Theorie des US amerikanischen Anomalistikers Ivan T. Sanderson elektromagnetische Wirbel auftreten, die Risse im Raum-Zeit-Kontinuum begünstigen.

Sanderson stellte ein Netzwerk von Anomaliegebieten in Abständen von 73 Grad auf dem ganzen Erdball fest, die um den 36. nördlichen und südlichen Breitengrad zentriert sind, fünf davon auf der nördlichen Hemisphäre, fünf auf der südlichen einschließlich der Pole.

Das Bermuda Dreieck ist nach Aussage von Sanderson das mit Abstand bekannteste Gebiet, weil es am meisten befahren wird – aber auch andere weniger frequentierte Gebiete zeigen starke magnetische Abweichungen.

Zu berücksichtigen ist, dass Sanderson seine Theorie in den 1960er Jahre publiziert hat. Durch die Veränderung unseres Erdmagnetfeldes hat sich in den zurückliegenden fünfzig Jahren vieles verändert.

Das könnte bedeuten, dass sich die Gebiete, in denen Anomalien im Raum-Zeit-Gefüge auftreten, mehr verdoppelt haben, so dass sie nun auch an Orten auftreten, an denen man sie bisher für unmöglich gehalten hat. Ich vermute sogar eine Kohärenz zwischen den Anomalien und der Verschiebung des Nordpols.

Dass Raum-Zeit-Anomalien Besucher fremder Entitäten begünstigen, ist damit freilich noch lange nicht bewiesen – allerdings ist die Theorie von anderen koexistenten Dimensionen, die mit der Theorie der negativen Materie zusammenhängt, einer negativen Erde und koexistenten Welten freilich nicht neu.

„Das Universum ist nicht nur seltsamer, als wir es uns vorstellen, es ist seltsamer, als wir es uns vorstellen können, wusste bereits der britische Physiker Arthur Stanley Eddington, von dem dieses Zitat stammt. (Gigantische koronale Löcher auf der Sonne und die Ausbreitung der mysteriösen Südatlantischen Anomalie geben Forschern Rätsel auf!)

Ist Jakobs Himmelsleiter ein Portal?

Zu den Seltsamkeiten gehört zweifellos auch die Theorie von den Löchern im Himmel, durch die Objekte aus anderen Dimensionen in unsere Realität ein- und austreten, die auch gerne als ein magnetischer Riss im Vorhang der Zeit bezeichnet werden.

300x250

Magnetische Wirbelstürme, die plötzlich auftauchen und wieder verschwinden und Besuchern aus fremden Welten Zutritt zu uns verschaffen, das klingt wahrlich abenteuerlich.(Das Pentagon gibt die Möglichkeit von außerirdischen Mutterschiffen im Sonnensystem bekannt!)

Jedoch ist diese Theorie weder mehr oder noch weniger phantastisch als eine andere, die die Existenz großer Energiekomplexe auf Mutter Erde, alter Maschinen oder Energiequellen einer verschwundenen Zivilisation, die an bestimmten Punkten der Erde liegen und noch heute gelegentlich von fremden Besuchern, die die Erde besuchen, ausgelöst werden, um künstlich ein Portal, einen kosmischen Aufzug in andere Dimensionen und Welten zu zaubern.

Die Jakobsleiter oder auch Himmelsleiter genannt, ist ein Auf- und Abstieg zwischen Himmel und Erde, den Jakob laut biblischer Erzählung in der Genesis während seiner Flucht vor Esau von Beerscheba nach Harran in einer Traumvision erblickt. Die Leiter stand auf der Erde und ihre Spitze reichte bis weit droben in den Himmel.

300x250 boxone

Ist die Leiter möglicherweise nur eine Metapher, handelt es sich hier in Wahrheit um die Öffnung eines Dimensionsportals? Das vermutlich von Michael Willmann im Jahr 1691 angefertigte Gemälde „Landschaft mit dem Traum Jakobs“, dass im Berliner Bode-Museum hängt, zeigt das Schauspiel auf sehr illustre Weise und lässt viel Raum für die Phantasie.

Unten rechts im Vordergrund liegt schlafend Jakob, den Kopf auf einen Stein gebettet. Von ihm diagonal ragt die Leiter in den Himmel – von rechts unten nach links oben.

Auf dieser Leiter steigen munter Engel auf und ab. Wer sind diese Besucher? Sind es Boten Gottes oder Besucher aus einem Paralleluniversum, die es aus lauter Neugier auf die Erde verschlagen hat?

Tatsache ist: der Weg der Leiter führt in himmlische Regionen, durch Wolken hindurch, wo es schließlich immer heller wird. Es ist das berühmte Licht am Ende des Tunnels, durch das auch wir nach unserem irdischen Ableben schlüpfen, dass heißt auch wir durchqueren nach unserem Tod in gewisser Weise ein Portal in eine andere Dimension.

Die Leiter endet in einer Lichtfläche, wo sich ganz vage Umrisse erahnen lassen, dass Gott sich dem träumenden Jacob zeigt – oder ist es möglicherweise irgendeine anderen uns noch völlig unbekannte Wesenheit?

Wandern also die Engel über ein zuvor aufgebautes Portal zwischen den Welten? Portale sind laut dem Physiktheoretiker John A. Wheeler Wurmlöcher, sogenannte Mini-Schwarze-Löcher, die nach Meinung des US amerikanischen Wissenschaftstheoretikers Bob Toben auch von Menschen mit sehr hohem Bewusstsein geschaffen werden können. Toben sagt dazu:

„Menschen mit hohem Bewusstsein sind dazu in der Lage, starke gravitative Krümmungen zu erzeugen, die zu erheblichen Verzerrungen in ihrer lokalen Raumzeit-Umgebungen führen können.“

(Bild: Michael Müller schreibt auf seinem Telegram-Kanal zu dem Bild: „Ich habe da nur wenig überzeugende Erklärung dazu. Sieht aber aus wie eine Turbulenz in den Wolken. Möglich ist evtl. da eine Art Portalöffnung. Oder da steigt ein Raumschiff in der Wolkendecke auf und zieht diese Turbulenzen hinter sich her. Das scheint mir eine logische Erklärung zu sein. Bei einer Ausschnitts-Analyse könnte da ein materielles Objekt schon sein)

Metaphern aus der Bibel ins Moderne übersetzen

Glauben wir der Theorie, dass Außerirdische, ob von anderen Planeten oder aus Parallelwelten, und Götter die ersten Kulturbringer der Erde waren, erfolgten ihre Besuche möglicherweise über solch ein Portal, das im ersten Buch Mose als Himmelsleiter beschrieben wird, weil es den Begriff Portal zu dieser Zeit ja noch nicht gab.

Deshalb ist es wichtig zu verstehen: die in der Schrift verwendeten Metaphern in Begriffe der heutigen Zeit zu übersetzen. Nur so ist es möglich, den wahren Sinn und Inhalt der Bibel zu begreifen.

Ganz klar wussten Götter, wie man Dimensionsportale schafft. Mann sagt, dass das Wissen im Buch des ägyptischen Gottes Thoth so groß ist, dass es die Geheimnisse der Götter und alles, was in den Sternen verborgen ist, enthält, wobei die wichtigste Voraussetzung für die Nutzung der geheime Technologie, wie Bob Toben schreibt, ein hohes Bewusstsein ist, über das bisher nur sehr wenige Menschen verfügen.

Das beweist, dass antike Zivilisationen über ein wesentliches höheres Bewusstsein verfügt haben als es beim modernen Menschen der Fall ist. Das heißt, dass Zivilisationen in der Antike nicht nur mit Göttern und Besuchern aus Parallelwelten, sondern möglicherweise auch mit Zeitreisenden aus der fernen Zukunft interagiert haben.

Tatsache ist, dass wir uns gegenwärtig an einer der wichtigsten Perioden der Entwicklung der Menschheitsgeschichte befinden, die nach Aussage vieler Whistleblower und Forscher durch Zeitmanipulationen geprägt wird, um ein neues Zeitalter einzuläuten, was vermuten lässt, dass es hierbei noch immer zu einem erbitterten Kampf zwischen positiven und negativen Kräften kommt

Aber auch hier ist es wichtig zu wissen, dass es allein in den Händen der Menschheit liegt, wie dieser Kampf ausgeht, ob wir im vielgepriesenen goldenen Zeitalter ankommen, oder in einer dystrophisch geprägten Welt.

Die Zukunft der Menschheit hängt also im Wesentlichen von der weiteren Entwicklung und dem Bewusstsein der Weltbevölkerung ab, weil die Realität der Erde über das kollektive Bewusstsein geschaffen wird, womit die Erklärung, woher das viele Chaos kommt, quasi auf der Hand liegt.

Ein höheres Bewusstsein können wir unter anderem durch die Aktivierung der Zirbeldrüse erreichen, die seit Generation durch die Gabe Flourid über Zahnpasta und Trinkwasser verstopft wird, was in der Folge zu einer Abnahme des Bewusstseins geführt hat.

Wird die Erde wie vor Millionen von Jahren ein weiteres Mal von den alten Göttern besucht, um eine neue Zeitepoche einzuläuten? Wir wissen es nicht.

Aufnahmen wie die oben gezeigte und viele andere im Netz, geben jedenfalls Grund zu dieser Annahme.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 23.04.2023