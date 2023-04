Ex-Bundeswehroffizier: Russland ist im Krieg mit der NATO – nicht der Ukraine, der gehen die Soldaten aus (Video)

Teile die Wahrheit!

Wolodymyr Selenskys Ministerin Hanna Maliar hat den Beginn der großen Gegenoffensive im Ukrainekrieg bestätigt. Das Ziel ist, mit starken Kräften in die russische Verteidigungszone vorzustoßen.

Der ehemaliger Bundeswehroffizier und Publizist Jürgen Rose zeigt sich in einem Gespräch mit Flavio von Witzleben skeptisch und glaubt, dass der ukrainischen Armee schon bald die Soldaten ausgehen werden.

Welche Motive stecken wirklich hinter dem Krieg? Ist Russlands Präsident Wladimir Putin tatsächlich der Aggressor, für den ihn westliche Medien und Politiker halten? Ein Essay von Frank Schwede

Das erste, was in einem Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Diese alte Weisheit ist noch nie so deutlich zu erkennen gewesen, wie im Ukrainekrieg. Aus allen Lautsprechern dröhnen statt wahrer Worte Propaganda.

Aus Kiew heißt es jetzt, dass für die Frühjahrsoffensive rund zweihundert Mann zur Verfügung stünden, hinzukäme schweres Kriegsgerät, darunter Kampfpanzer, die der Ukraine vom Westen geliefert wurden.

Der frühere Bundeswehroffizier und Publizist Jürgen Rose sieht den Vorstoß mit kritischem Blick und glaubt, dass der ukrainischen Armee bald die Kräfte ausgehen könnten, weil sich die ukrainische Bevölkerung nahezu halbiert habe. Deshalb sei die Rekrutierung auf der Seite der Ukraine geringer als auf russischer Seite, so der Publizist gegenüber Flavio von Witzleben.

Dennoch sei nach Worten Roses die Lage nicht zu unterschätzen, weil sehr viele Söldnerarmeen und NATO-Truppen in ukrainischer Uniform kämpfen, was eine genaue Beurteilung der Kampfkraft der ukrainischen Armee nicht gerade leicht macht. Doch nicht nur das:

Neuer Leak enthüllt US Bodentruppen in der Ukraine. Tucker Carlson sagte auf FOX: „Jetzt wissen wir, dass es tatsächlich Stiefel auf dem Boden gibt, amerikanische Spezialeinheiten, die in der Ukraine kämpfen. Wir wissen auch, dass die Ukraine diesen Krieg verliert. Die meisten Medien erzählen Ihnen das Gegenteil. (…) Eine Ihrer Aufgaben ist es, die Aufsicht über das Pentagon zu führen. Und wenn man Ihnen diese Informationen vorenthalten hat, dann hat man sie vor Ihnen versteckt. Das scheint eine sehr große Sache zu sein.“

Senator Mike Braun: „Es ist eine große Sache und es ist nicht das erste Mal. (…) Wir sind dort seit über einem Jahr im Einsatz (…) Traurigerweise erhalten Sie diese Informationen auf diese Weise. Erst vor ein paar Tagen haben wir einen Brief abgeschickt, in dem wir gefragt haben: „Wer hat das genehmigt? Wie viele sind tatsächlich dort? Was machen sie?“ Wir werden sicherstellen, dass wir der Sache auf den Grund gehen. Bis zum 2. Mai sollen wir eine Antwort erhalten“.(„Frühjahrsoffensive“: Selenskijs Zukunftsaussichten werden immer trüber – Westen wütend über „ungeheuerliche Korruption“ in der Ukraine-Regierung)

Am Montag wurde bekannt: Der konservative US-Nachrichtensender Fox News trennt sich von seinem beliebten und zugleich umstrittenen Moderator Tucker Carlson. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Warum Carlson und Fox News getrennte Wege gehen, ist unklar. Das Unternehmen bedankte sich jedenfalls beim Talkmaster: „Wir danken ihm für seine Dienste als Moderator und davor als Mitarbeiter.“ Wer die Wahrheit sagt, wird aussortiert.

Für den Westen jedenfalls geht es gerade um alles oder nichts, vor allem für die USA, weil hier nicht die Frage um Macht im Vordergrund steht, sondern, ob die USA künftig weiter Weltmacht bleiben werden.

Durch die BRICS-Allianz zwischen den Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, steckt Washington mächtig in der Bredouille, weil sich der Dollar als Leitwährung im freien Fall befindet; deshalb sieht Rose den Krieg vor allem als Wirtschaftskrieg – doch dazu später mehr.

Inwieweit die vor wenigen Wochen veröffentlichten Geheimdokumente zur Frühjahrsoffensive der Operation schaden könnten, darüber kann Rose keine genauen Angaben machen – vor allem weil die Echtheit der Papiere noch nicht zu Hundertprozent sicher ist.

Der frühere Offizier hält es sogar für möglich, dass etwa die Angaben über die Verlustzahlen im Rahmen der Propaganda auf beiden Seiten manipuliert wurden. Rose sagt dazu:

„Es ist schwer einzuschätzen, was an dem Papier echt ist und was Propaganda ist. Gute Propaganda zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass man den Urheber nicht erkennen kann.“

Rose ist, wie auch viele andere Experten davon überzeugt, dass der Krieg nicht nur vermeidbar gewesen wäre, sondern dass er bewusst vom Westen von langer Hand geplant und am Ende sogar provoziert wurde. Rose:

„In der ZDF-Dokumentation „Inside NATO“ wurde ja unverblümt zugegeben, dass der Krieg seit 2015 geplant wurde. Auch Angela Merkel hat in der „Zeit“ und im „Spiegel“ zugegeben, dass es beim Minsker-Abkommen einfach nur darum ging, Zeit zu gewinnen, für den Aufbau der ukrainischen Streitkräfte.“(Soll inszeniertes Informationsleck den Ukraine-Krieg beenden? USA profitieren, Deutschland verschenkt Waffen)

Die USA wollten den Krieg per tu

Nach Aussage von Jürgen Rose wäre also eine friedliche Lösung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine durchaus möglich gewesen, doch war sie politisch nicht gewollt, weshalb die ukrainische Armee seit 2015 in eine NATO-Armee transformiert wurde – hinzu kommen rund zweitausend NATO-Soldaten, die in der Ukraine zu stationiert wurden.

Erschreckend ist nach Worten Roses, dass das Kiewer Regime viele Zivilisten in der Donbass-Region getötet hat, weshalb Moskau gar nicht anders konnte, als einzugreifen. Mittlerweile ist es eine gesicherte Tatsache, dass die NATO die Eskalationsschraube am Ende angezogen hat, um den Krieg eskalieren lassen. Rose sagt:

„Es wurde in der Ukraine eine große militärische Kulisse aufgebaut – spätestens von dem Moment an, musste Moskau reagieren, indem es ein Militärmanöver abgehalten hat. Das war sozusagen die letzte Warnung an den Westen, doch die NATO und die USA haben die Warnung einfach vom Tisch gewischt, weil der Westen den Krieg wollte.“

Auf einer Rede anlässlich der Kundgebung „Friedenskoordination Berlin – Netzwerk gegen den Krieg“ am Brandenburger Tor am 24. Februar 2023 konkretisierte Rose seine Worte und sagte:

„Acht Tage vor dem Beginn des russischen Einmarsches hatten die ukrainischen Streitkräfte nämlich eine großanlegte Artillerieoffensive gegen die abtrünnige Volksrepubliken begonnen, um diese mittels militärischer Gewalt zurückzuerobern, ganz so wie Präsident Selenskyi dies im März des Vorjahres bereits angeordnet hatte – unter grober Missachtung des durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen für völkerrechtliche verbindlich erklärten Minsker Abkommens, in dem unter anderem eine Autonomieregelung für den Donbass vereinbart worden war.

Dem durch militärische Gewaltanwendung verschuldeten Völkerrechtsbruch Russlands ging der ebenso qua militärischer Gewaltanwendung verübte Völkerrechtsbruch der Ukraine voraus. Diesen höchst bedeutsamen Umstand verschweigen freilich unsere NATO-treuen Mainstream-Propagandamedien geflissentlich bis heute.“

Mit der Frühjahrsoffensive ist eine weitere Eskalation zu befürchten. Werden nun NATO-Truppen offen in das Geschehen eingreifen? Noch übt man im Pentagon Zurückhaltung, weil man sich offenbar auch dort der Tatsache bewusst ist, dass ein offener Einsatz von NATO-Truppen unweigerlich zu einem Desaster führen würde.

Moskau spielt auf Zeit

Im Grunde genommen könnte der Kreml schon in wenigen Tagen oder Wochen einen Waffenstillstand ausrufen. Daran könne man nach Worten Roses erkennen, welche Seite den Krieg will. Rose sagt:

„Wenn der Westen sagt, nein, da machen wir nicht mit, wir schießen weiter, ist doch wohl klar, wer den Krieg will.“

Rose hält es für unwahrscheinlich, dass der Kreml eine Rückeroberung der Donbass-Region durch die Ukraine akzeptieren wird. Moskau würde seinen Worten nach zu anderen Mitteln greifen – möglicherweise sogar zu nuklearen.

Dennoch ist der Ex-Offizier optimistisch, dass es soweit nicht kommen wird, weil Russland seiner Einschätzung nach am längeren Hebel sitzt und strategisch auf Zeit spielt. Rose sagt:

„Mein Eindruck ist, dass die Zeit gegen die Ukraine arbeitet, die Russen sagen Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit.“

Dass der Krieg nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam, dürfte jedem klar sein. Durch die NATO-Osterweiterung nahm Washington die Kriegsgefahr billigend in Kauf. Warnungen kamen von allen Seiten, doch sie wurden einfach in den Wind geschlagen.

Besonders heikel ist die Tatsache, dass die Warnungen noch eine andere Bedeutung haben in Hinsicht darauf, wie Washington gerade die rote Linie testet, die China bezüglich der Unabhängigkeit Taiwans gezogen hat.

Auch im Pazifikraum könnte es noch in diesem Jahr zu einer Eskalation der Lage kommen. Das zeigt, wie gefährlich es ist, die rote Linie einer anderen Militärmacht zu ignorieren oder sie zu überschreiten.

Tatsache ist, dass die NATO-Osterweiterung seit dem Fall der Berliner Mauer ein Thema der besonderen Sensibilität ist. Deutlich wird dies aus den Worten des prowestlichen russischen Präsidenten Boris Jelzin, der gegenüber dem damaligen US Präsidenten Bill Clinton deutlich sagte, dass er es nicht als Demütigung für Russland sehe, wenn der Westen derart weitermache, gleichzeitig warnte Jelzin, dass dieser Schritt „die Saat des Misstrauens säe.

Jürgen Rose sieht, wie auch viele andere Militärexperten, in der Osterweiterung keinen wirklichen Sicherheitsgewinn für die NATO, dennoch wird das Blatt immer weiter ausgereizt.

Russlands Präsident Wladimir Putin machte NATO Generalsekretär George Robertson im Februar 2001 deutlich, dass die Expansion eine Gefahr für Russland sei. In seiner Rede in Berlin vor dem Bundestag im Jahr 2000 wurde der Präsident noch deutlicher:

„Wenn sich ein Land wie Russland bedroht fühlt, würde dies die Lage in Europa und in der ganzen Welt destabilisieren.“

Ein maskierter Wirtschaftskrieg

Nach einem Jahr Krieg haben mehr als Hunderttausend Menschen ihr Leben verloren. Die einen auf dem Schlachtfeld, die anderen in den Städten und Dörfern. Weitere mehr als Hunderttausend Ukrainer haben inzwischen ihr Land verlassen.

Längst schon wird dieser sinnlose Krieg nicht mehr nur auf dem Schlachtfeld ausgetragen, sondern auch in Politik und Medien – er ist, wenn man so will, zu einem intellektuellen Kampf geworden – zu einem Kulturkampf, wenn man so will.

Auch wenn alles versucht wird, den Krieg nicht über die Landesgrenzen hinauszutragen, so ist dies längst geschehen. Es nicht mehr nur ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine.

Es ist ein Wirtschaftskrieg, den die USA im Schatten des Ukrainekriegs gegen die EU, vor allem aber gegen Deutschland führen. Auf diese Weise kann Washington zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Zum einen wird die aufsteigende neue Wirtschaftsmacht Russland zerstört, zum anderen wird die EU samt Deutschland gleich mit abgeräumt.

Der US amerikanische Geostratege und Politologe George Friedman hat einmal gesagt, dass das Hauptinteresse der US Außenpolitik im Ersten und im Zweiten Weltkrieg darin bestanden habe, die Beziehung zwischen Deutschland und Russland zu zerstören.

Friedman bekräftigte seine Worte in seinem im Jahr 2011 veröffentlichten Buch The Next Decade: What the World Look Like. Dort schreibt er über die EU und die Verbindung Deutschlands zu Russland:

„Schon bis 2020 werden EU und Euro erheblich an Bedeutung verlieren. Ein mächtiges Deutschland wird sich langsam von der EU und den USA abwenden und dafür eine enge Kooperation mit Russland suchen.

Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe künftiger US Präsidenten zur Eindämmung Deutschlands die EU-Partner gegeneinander auszuspielen und zu ausgewählten Nachbarstaaten wie Polen und Dänemark enge Beziehungen zu pflegen.“

Jürgen Rose ergänzt:

„Seit gut einem Jahrhundert ist es für die Vereinigten Staaten das Hauptziel die einzigartige Kombination zwischen deutschem Kapital und deutscher Technologie und russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft zu verhindern.“

Schon die enge Freundschaft zwischen Altkanzler Gerhard Schröder und Wladimir Putin ließ in Washington die Alarmglocken läuten. Hinzu kam schließlich der Bau der Nordstream-Pipeline, die Deutschland und andere EU-Staaten mit billigem Gas aus Russland versorgt.

Das Geschäftsmodell musste also mit allen Mitteln verhindert werden. Die Zerstörung der Pipeline war quasi die Ultima Ratio für Washington, um teures Fracking-Gas künftig auch in Europa absetzen zu können.

Für Washington ist der Krieg in der Ukraine also mehr als nur eine günstige Gelegenheit, in Europa endlich Tabula rasa zu machen. Ein Moment, auf dem man offenbar lange gewartet hat.

Nach Worten Roses besteht das Ziel Washington darin, Deutschland, das sich in den letzten Jahrzehnten groß gemacht hat, die Flügel zu stutzen. Doch dabei wird es nicht bleiben.

Das Ziel ist die komplette Zerstörung des Landes, um endlich nach fast achtzig Jahren den Morgenthau-Plan vom August 1944 umsetzen zu können, nämlich das Land in einen reinen Agrarstaat umzuwandeln.

Die Deindustrialisierung ist bereits in vollem Gange und es wird nicht mehr lange dauern, bis der Letzte das Licht ausmacht. In einem Krieg geht es nicht immer nur um Macht, sondern vor allem geht es um Geostrategie und um wirtschaftliche Kontrolle. Das Sagen hat also immer der, der die Weltwirtschaft kontrolliert. Und das sind gegenwärtig noch immer die USA.

Bereits im Januar 2016 malte George Friedman ein düsteres Bild bezüglich der Zukunft Deutschlands an die Wand. Friedman sah das Land gleich in einem dreifachen Strudel gefangen.

Einerseits durch eine Sozio-kulturelle Herausforderung durch die große Zahl von Einwanderern, andererseits durch die Bindung an eine dysfunktionale Währungs- und Freihandelszone in Verbindung mit Exportabhängigkeit.

Es wird gerade eine Neue Weltordnung geschrieben

Tatsache ist: die USA sind ohne ihren Dollar als Leitwährung ein bankrotter Staat. Deshalb müssen sie alles dransetzen, um das zu verhindern. Deutschland und auch Taiwan sind wichtige Bündnispartner der Vereinigten Staaten, die es gilt, weiter unter Kontrolle zu halten.

Es gilt Russland und China als Weltmacht zu verhindern. Doch zu deutlich sind bereits die Zeichen hoch am Firmament zu sehen, dass der Westen langfristig der große Verlierer im Schatten der BRICS-Connection sein wird. Die Weltordnung wird gerade neu geschrieben.

Das heißt, die Ukraine und möglicherweise schon bald Taiwan sind nichts anderes als Kriegsnebenschauplätze auf dem geopolitischen Schachbrett. In Wahrheit geht es um weit mehr als nur um Macht und um den Fall eines kleinen Landes vor den Toren Russlands.

Für die die USA geht es um Sieg oder Niederlage. Wie weit werden sie gehen? Sicher ist, dass die Ukraine für Russland eine ganz besondere Bedeutung hat, weil sie untrennbar mit dem Land verbunden ist und auf Großfürst Wladimir von [Kiew] im Jahr 988 zurückgeht.

Deshalb wird Moskau alles in seiner Macht stehen tun, um einen Beitritt der Ukraine in die NATO zu verhindern – und sei es mit dem Einsatz von Atomraketen.

…

