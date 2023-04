Fünf Gründe zu glauben, dass die Weltbevölkerung bereits eine Milliarde Menschen weniger ist als im Januar 2020 (Video)

Der allgemeine Konsens war, dass es im Januar 2020 7,84 Milliarden Menschen auf der Erde gab. Die Vereinten Nationen berichteten, dass die Weltbevölkerung im November 2022 die 8-Milliarden-Marke überschritten hat. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zeigt Worldometer eine aktuelle Weltbevölkerung von 8,028 Milliarde .

Laut derselben Quelle gab es bis jetzt im Jahr 2023 40 Millionen Geburten und 20 Millionen Todesfälle bei einem Nettobevölkerungswachstum von 20 Millionen. Die einzigen Menschen, die irgendetwas davon glauben, glauben auch, dass Männer wirklich Frauen sind und Impfstoffe sicher und wirksam sind.

Ab März 2023 gibt es in den USA zwei Jobs für jeden Arbeitslosen . Sie brauchen nicht einmal die ADP Workforce Vitality Reports, um zu wissen, dass die Löhne seit dem 4. Quartal 2021 auf Allzeithochs liegen.

Schauen Sie sich einfach in Ihrer Nähe um, und Sie werden McDonald’s, Kum and Go, Circle K, Walmart und all diese ehemaligen Mindestlohnjobs sehen, die ab 15 US-Dollar pro Stunde und mehr einstellen. Sie sind gezwungen, höhere Löhne anzubieten (oder illegale Einwanderer einzustellen), um den Rest der US-Arbeitskräfte abzuwerben.

Die US-Handelskammer hat Anfang dieses Monats den anhaltenden Arbeitskräftemangel anerkannt . Wenn morgen jeder Arbeitslose einen Job bekäme, gäbe es immer noch 4 Millionen offene Stellen. Die Mainstream-Medien machen #ABV immer wieder für diese zwei Jahre verantwortlich und zählen den Arbeitskräftemangel.

Die Quintessenz ist, dass Millionen von Amerikanern an den tödlichen mRNA- und viralen Vektor-DNA-Injektionen gestorben oder schwer verstümmelt sind und körperlich nicht arbeiten können. Darüber hinaus waren die Geburtenraten in den USA im Jahr 2021 die niedrigsten seit dem Ersten Weltkrieg .

Sie können nirgendwo eine klare Antwort auf die Geburtenraten in den USA im Jahr 2022 finden. Sie „erklären“ es jetzt als Fruchtbarkeitsraten und schweifen von 2015-2019 ab, anstatt nur direkte Statistiken über Geburtenraten im Jahr 2022 zu geben .

Es sind nicht nur die Vereinigten Staaten. Der COVID Blog ® gibt zuversichtlich bekannt, dass die Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden im Januar 2020 auf heute 6,8 Milliarden zurückgegangen ist – ein Rückgang um etwa 13 % in 28 Monaten seit der Einführung des Impfstoffs.

Die Machthabenden („TPTB“) werden niemals die Wahrheit darüber berichten und werden alles tun, um die wahren Zahlen zu verschleiern, zu manipulieren und zu verzerren. Alles, was wir tun können, ist alles, was wir wissen, zusammenzufassen, um den Fortschritt ihres Ziels zu bestimmen – 500 Millionen Menschen, die bis 2030 auf der Erde verbleiben .

Der frühere malaysische Premierminister Mahathir Mohamad hat 2015 furchtlos auf die Entvölkerungsagenda hingewiesen.

Wir haben im August 2022 postuliert, dass die Weltbevölkerung bis Ende 2024 auf 4,5 Milliarden zurückgehen wird . Es ist kein großer Schritt, um zu akzeptieren, dass die Weltbevölkerung aufgrund der folgenden fünf Phänomene heute auf 6,8 Milliarden geschrumpft ist (von 7,8 Milliarden im Januar 2020). (Die Weltbevölkerung soll bis 2025 drastisch reduziert werden)

1. Zahlreiche Länder meldeten 2021 und/oder 2022 eine Rekordzahl an Todesfällen und Geburten auf Rekordniveau

Regierungen sind im Geschäft mit Lügen, insbesondere in Bezug auf Kriminalitäts- und Bevölkerungsstatistiken, um sie in die Tagesordnung zu bringen. (Die Entvölkerungsprognosen für 2025 von Deagel neu betrachtet)

Wir werden nie die wirklichen Zahlen bezüglich der übermäßigen Todesfälle auf der ganzen Welt aufgrund der Injektionen erfahren (bis Beobachtungen mit bloßem Auge beginnen, für sich selbst zu sprechen).

Aber hier ist eine Liste von Ländern, die 2021 und 2022 rekordhohe Todesfälle und/oder rekordniedrige Geburten gemeldet haben:

Das ist nur eine kleine Kostprobe. Darüber hinaus erlebten Norwegen , Italien und Japan im Jahr 2022 rekordniedrige Geburten. Mit anderen Worten, viele Menschen sterben und nur wenige werden geboren.

Wir werden uns in diesem Abschnitt nicht mit den Vereinigten Staaten beschäftigen, weil diese Regierung in allem offen lügt. Aber wenn wir uns an den Standard von Harvard Pilgrim halten und die Todesfälle durch VAERS-Impfstoffe mit 100 multiplizieren, um ein genaueres Gesamtbild zu erhalten, dann sind seit 2021 mindestens 3,5 Millionen Amerikaner an den Injektionen gestorben.

Das sind 125.000 zusätzliche Todesfälle pro Monat. Diese Zahlen sind jedoch sehr am unteren Ende.

2. Es gibt keine Möglichkeit, genau zu wissen, was in China und Indien passiert

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, nannte China ein „ Vorbild “ für andere Länder. Viele andere in hohen Positionen haben diese Empfindungen wiederholt. China ist wie ein sehr gruseliger, dystopischer Film aus dem wirklichen Leben. Ohne QR-Code und Impfstoffe kann man in diesem Land buchstäblich nicht als Mensch funktionieren. Ihr Gesicht wird ständig gescannt und jede Ihrer Bewegungen wird von verschiedenen WeChat-Apps verfolgt.

Alles, was Sie in China kaufen, erfolgt über eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) und einen QR-Code, der an Ihr Sozialkreditkonto gebunden ist. Beachten Sie, dass die USA nur noch wenige Monate von der Einführung ihres Pilot-CBDC entfernt sind.

Das „Vorbild“-Land hat öffentliche Jumbotron-Displays, die sofort jeden beschämen, der bei der Begehung trivialer Vergehen, einschließlich Jaywalking, festgenommen wird. Ihr Sozialkredit wird dadurch ebenfalls herabgestuft.

Ihr Gesicht wird überall in China gescannt und verfolgt. Wenn die Roboter Sie nicht sofort erkennen, bringen sie Sie zum Lächeln, bewegen Ihre Haare herum usw., bis es eine Übereinstimmung gibt.

Die chinesische Polizei hält regelmäßig Menschen auf der Straße an, nimmt ihnen ihre Telefone ab und durchsucht sie nach „illegalen“ VPNs, Facebook und anderen verbotenen Apps. Sie werden mindestens Sozialkredite bekommen und schlimmstenfalls verhaftet, wenn Sie mit etwas erwischt werden, das Sie nicht haben sollten.

All dies werden die Vereinigten Staaten in den nächsten zwei Jahren (wahrscheinlich weniger) sein. Wir wissen, dass China eine dystopische Hölle ist. Was wir nicht wissen, ist, wie viele Menschen von der Regierung getötet werden und an den Injektionen sterben.

Es gibt mindestens 380 dieser Todes-/Folter-/Umerziehungslager ( teilweise finanziert vom Besitzer der NBA New Jersey Nets Joe Tsai ) in der chinesischen Region Xinjiang. Ungezählte Millionen uigurischer Muslime und anderer ethnischer Minderheiten werden in diesen Lagern zwangssterilisiert , vergewaltigt, indoktriniert, getötet usw.

Darüber hinaus gab es bereits im November 2019 zahlreiche Videos von Menschen, die in China spontan tot umfielen . Das sogenannte „COVID-19“ wird über 5G in Grippe , Paranoia, falsche PCR-Positive und/oder Strahlenkrankheit umbenannt . Wuhan, China, war einer der ersten Orte der Welt, an dem 5G im September 2019 eingeführt wurde . China ist zu 90 % vollständig geimpft, wenn man den öffentlich zugänglichen Statistiken Glauben schenkt. Sie haben buchstäblich keine andere Wahl, als die Injektionen zu erhalten oder in diesem Land zu verhungern.

China veröffentlicht nicht regelmäßig Statistiken über Todesfälle. Und selbst wenn, sind sie lächerlich gefälscht. China forderte im Jahr 2021 nur 4.600 zusätzliche Todesfälle (von 1,4 Milliarden Menschen). Darüber hinaus berichteten die Vereinten Nationen, dass Indien China bis Mitte 2023 als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholen wird. Dies ist hauptsächlich auf Chinas gemeldeten Geburteneinbruch im Jahr 2022 und eine zum ersten Mal seit 1961 reduzierte Bevölkerung zurückzuführen .

Indien: Die Leute fallen dort buchstäblich im Sekundentakt tot um. Indien und China machen über 35 % der gesamten Menschheit aus. Indien begann im Januar 2021, seiner Bevölkerung Injektionen zu injizieren, hauptsächlich mit den viralen Vektor-DNA-Injektionen von Covishield/AstraZeneca, den tödlichsten von allen auf dieser Seite von Johnson & Johnson. Bis März 2023 haben 95 % der Inder ab 12 Jahren mindestens eine Impfung erhalten.

Bis April 2021 waren Lastwagenladungen mit Leichen, die zu Leichenhallen transportiert wurden, so voll, dass Leichen von den Lastwagen auf die Straßen fielen. In Delhi starb einem Bericht zufolge in jenem Monat alle fünf Minuten jemand . Die Videos von Massenverbrennungen aus Indien im Jahr 2021 sind sehr beunruhigend.

Die Mainstream-Medien gaben natürlich „COVID“ die Schuld. Der einzige Grund, warum sich die Todesfälle verlangsamten, war die Einführung von Ivermectin- und Hydroxychloroquin-Protokollen in Indien im Mai 2021.

Indien ist wie China weder ehrlich noch gewissenhaft bei der Erfassung und Meldung von Todesfällen. Basierend auf dem Vorstehenden gehen wir von mindestens 350 Millionen zusätzlichen Todesfällen in China und Indien von Januar 2020 bis zur heutigen Veröffentlichung aus.

3. Die Kinder sterben anonym

Das Muster ist jetzt gut etabliert. Impf-Eiferer-Eltern lassen zu, dass ihre Kinder mehrmals gespritzt werden und/oder sie geben ihren Babys geimpfte Muttermilch. Das Kind stirbt.

Manche tun trotz ihrer Trauer das Richtige und warnen andere Eltern vor den Gefahren der Giftspritze .

Regelmäßige Leser erinnern sich an Frau Amanda Makulec. Sie ist die 35-jährige Mutter aus Washington, DC, die die Injektionen während der Schwangerschaft erhielt und ihr Neugeborenes mit geimpfter Muttermilch fütterte. Das kleine „Baby Z“ starb „ plötzlich und unerwartet “ im Alter von 2 1/2 Monaten am 27. September 2021. Sowohl NBC News als auch die New York Times gaben Frau Makulec Plattformen, um Anti-Impf-Blogger anzugreifen und für den Tod ihres Babys verantwortlich zu machen, und sie erhalten Unterstützung von anderen Impf-Eiferern. Hier ist ein Auszug aus ihrem „Aufsatz“ in der Times .

In jüngerer Zeit erinnern Sie sich alle an Billy Ball. Sein Sohn, der 7-jährige Jackson Ball, starb am 4. Januar 2023 an einer Meningitis nach der Injektion. Dieses Mal war es The Atlantic, das Billy eine Plattform bot, um einen Blogger anzugreifen, die Injektionen für Kinder weiter zu fördern und ein unwissendes Opfer zu spielen – für ein Impf-Fanatiker-Publikum. Hier ist, was Billy gesagt hat.

Jetzt sind Billy und Amanda Freunde.

Und der Impf-Fanatiker von NBC News erhält auch Klicks von all dem.

Es ist unglaublich schmerzhaft, Todesgeschichten nach der Injektion über Babys zu schreiben, die in dieser Angelegenheit nichts zu sagen hatten.

Zugegeben, viele dieser Impf-Eiferer-Eltern lieben die Aufmerksamkeit, die sie von Mainstream-Medienplattformen erhalten. Aber es scheint, dass sich unsere Arbeit sowohl im Guten als auch im Schlechten auszahlt. Das Gute ist, dass wir heutzutage viel mehr E-Mails von Eltern erhalten, die einfach nur beten wollen, nachdem sie ein Kind durch die Injektionen verloren haben. Die meisten wollen nicht an die Öffentlichkeit gehen, aus Angst, ihren Job, ihre Freunde und ihre Existenzgrundlage zu verlieren. Aber alle von ihnen haben kürzlich alle Impf-Eiferer von ihren Social-Media-Kanälen gelöscht.

Das Schlimme ist, dass in westlichen Ländern mehr Kinder anonym sterben werden. Wir sehen bereits viele Geschichten, die einfach sagen „6-Jähriger starb plötzlich“, ohne Namen zu nennen oder weitere Details zu liefern. Die vage Impf-Sprache in diesen Geschichten beschleunigt sich ebenfalls. Daher sterben vielleicht Millionen von Kindern in den USA, Kanada, Australien und Europa, von denen wir nie erfahren werden.

4. Wie viele Dominique de Silvas gibt es da draußen?

Dies war eine der herzzerreißendsten und schrecklichsten Geschichten, die wir je geschrieben haben. Es war ein früher Hinweis auf die kultische Natur von COVID-19 und den hasserfüllten Impf-Eifer.

Frau Dominique de Silva hatte alles. Sie hatte gerade im Mai 2021 geheiratet und war in ihrer Immobilienkarriere sehr erfolgreich. Sie erhielt am 18. März 2021 nur eine Pfizer-mRNA-Injektion. Von da an wurde ihre gesamte Existenz auf den Kopf gestellt.

Sie hatte im Wesentlichen ein schweres Shawn-Skelton-Syndrom . Frau De Silva postete zögernd Videos von sich im Rollstuhl, mit starken Krämpfen usw. Sie wollte andere vor den Gefahren der tödlichen Injektionen warnen. Aber sie wurde unerbittlich von Impf-Fanatiker-Trollen angegriffen, die sie beschuldigten, die Verletzungen vorzutäuschen.

Ein Teil ihrer Argumentation war, dass Frau de Silva neben den Verletzungsvideos und -fotos immer noch „normale“ Fotos von sich auf Instagram veröffentlichte. Sie war ein 30-jähriges Girlie. Das tun sie im 21. Jahrhundert, besonders wenn sie mit der Verleugnung (dass sie möglicherweise dauerhaft verstümmelt ist) und der Annahme, dass ihr Leben für immer verändert wurde, konfrontiert werden.

Impf-Eiferer warfen ihr auch vor, von einer vorgetäuschten Verletzung zu profitieren. Es wurde so schlimm, dass Frau de Silva gezwungen war, GoFundMe medizinische Unterlagen zu schicken, um ihre Impfverletzungen zu beweisen. Der Beweis war offenbar zufriedenstellend, da die GoFundMe-Seite noch heute aktiv ist .

Das letzte Lebenszeichen von Frau de Silva kam am 18. März 2022 über Instagram – ein Jahr nach der Pfizer-mRNA-Injektion. Es ist ziemlich traurig zu lesen.

Wir haben versucht, Frau de Silva über verschiedene Kanäle zu erreichen, konnten sie aber nicht erreichen. Aus den sozialen Medien und ihrem Blog ist sie komplett verschwunden. Vor der Injektion postete sie regelmäßig über den Wohnungsmarkt, ihre Ehe und ihre Modelfotos. Die Geschichte von Frau de Silva ähnelt der von Frau Stacee Tiemeier , einem weiteren frühen Opfer von Impf-Verletzungen , das an die Öffentlichkeit ging und von Vaxx-Eiferer-Trollen gequält wurde. Sie kämpft immer noch den guten Kampf .

Es wurde früh klar, dass jemand, der mit Impfverletzungen an die Öffentlichkeit ginge, endlose Gegenreaktionen erhalten würde, Freunde, Familie, seinen Job usw. verlieren würde. Er würde als „Verschwörungstheoretiker“ und „Impfgegner“ bezeichnet werden. Daher gibt es unzählige Millionen da draußen, die tot sind oder stillschweigend leiden, um all das Vorhergehende zu vermeiden.

Wir haben im Jahr 2023 mehrere Geschichten von Menschen gesehen , die die Leichen ihrer Lieben versteckt haben , Monate nach ihrem Verschwinden tot aufgefunden wurden usw. Die Menschen, die Leichen verstecken, werden schließlich in den USA und anderen westlichen Ländern gefasst werden. Aber wir haben keine Ahnung, wie sehr das in Afrika, Asien, Südamerika usw. passiert.

Hochkarätige Fälle wie Prinzessin Bajrakitiyabha aus Thailand zeigen, wie weit die Medien gehen werden, um Todesfälle durch Impfungen zu vertuschen. Sie brach am 14. Dezember 2022 zusammen, nachdem sie beim Gassigehen mit ihren Hunden einen Herzinfarkt erlitten hatte . Wir sollen glauben, dass Prinzessin Bajrakitiyabha, 44, seit dem Zusammenbruch im Koma liegt. Seit Januar gibt es überhaupt keine Updates mehr .

Wir haben auch keine Ahnung, was mit dem Schauspieler Jamie Foxx los ist. Er wurde am 12. April in Atlanta wegen einer „ nicht näher bezeichneten Gesundheitskrise “ ins Krankenhaus eingeliefert. Es wird jedoch allgemein angenommen, dass der 55-Jährige einen Schlaganfall erlitten hat . Herr Foxx verlangte von allen Teilnehmern seiner Buchtour im Jahr 2021, dass sie einen Impfnachweis vorlegen .

Bis zur Veröffentlichung gab es keine weiteren Updates zu seinem Zustand, außer dass er immer noch im Krankenhaus liegt und „ geheilt “ ist.

5. Polio und Hungersnot in Afrika

Die Weltgesundheitsorganisation erklärte, dass die beiden Hauptstämme der „wilden“ Polio 1999 bzw. 2020 weltweit ausgerottet wurden. Der dritte Wildstamm existiert heute nur noch in Pakistan und Afghanistan . Aber Schlagzeilen wie die folgenden sind seit 2022 allgegenwärtig.

Die wilde Kinderlähmung wurde 2020 auf dem gesamten afrikanischen Kontinent für ausgerottet erklärt. Woher kommt also all diese Kinderlähmung? Fragen Sie einfach Bill und Melinda Gates .

Alle Polio-Fälle in Afrika heute , die Zahl geht in die Millionen , stammen von Bill Gates oralen Polio-Impfstoffen . Diese Mixturen verursachen bei Gott weiß wie vielen Kindern Lähmungen und/oder den Tod. Es ist Afrika, nicht die USA wo es Rollstühle, Unterkünfte nach dem Gesetz für Amerikaner mit Behinderungen usw. gibt, was es in den meisten Teilen Afrikas nicht gibt. Ein gelähmtes Kind, das kein Wasser und keine Nahrung für sich und seine Familie sammeln kann, ist im Wesentlichen tot.

Die meisten Afrikaner lehnten die Injektionen von mRNA und viraler Vektor-DNA ab. Aber Gates und Co. können sie immer noch davon überzeugen, orale Polio-Impfstoffe zu bekommen. Diese genozidalen Verrückten geben offen zu, dass sie Afrikaner als Versuchskaninchen für alles benutzen, von mRNA-Injektionen bis hin zu experimentellen AIDS-Behandlungen . Diese oralen Polio-Impfstoffe sind offener, eklatanter Völkermord. Doch niemand schlägt ein Auge zu.

Unterdessen erlebte das Horn von Afrika im Jahr 2022 die trockenste Regenzeit (schwere Dürre) seit über 70 Jahren . Wir wissen, dass die Eliten das Wetter leicht manipulieren, Regen erzeugen und all diese Menschen retten könnte. Aber sie tun es nicht und werden es nicht tun.

In Westafrika sind mehr als 48 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht, so viele wie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr . Das gemeinnützige SOS-Kinderdorf schätzt, dass heute in ganz Afrika insgesamt 227 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht sind. Das ist etwa jeder fünfte Mensch auf dem Kontinent. Oxfam International schätzt, dass in Afrika alle 48 Sekunden ein Mensch verhungert .

Die Kombination aus Polio-Impfung, schwerer Dürre, Hungersnot, fortwährenden Kriegen um Nahrung und sogar ein paar Todesfällen durch mRNA und virale Vektor-DNA lässt eine fundierte Schätzung von 300 Millionen zusätzlichen Todesfällen auf dem gesamten Kontinent seit 2020 ziemlich konservativ erscheinen.

Noch eine Milliarde bis Ende dieses Jahres weg?

Öffentliche Schulen in den USA haben seit 2020 einen Rekordrückgang bei den Einschreibungen erlebt . Einiges davon kann dem Heimunterricht aufgrund all der seltsamen Lehrpläne für Homosexuelle in Kalifornien, Oregon, Washington und anderen liberalen Gebieten zugeschrieben werden. Aber mindestens 71 % der amerikanischen 12- bis 17-Jährigen haben mindestens eine mRNA-Injektion erhalten . Diese Zahl beträgt 40 % für 5- bis 11-Jährige.

Die Weltmeisterschaft 2022 erwartete für das einmonatige Turnier 1,2 Millionen Besucher in Katar. Weniger als 800.000 Fans kamen , während mehrere Journalisten , die über das Ereignis berichteten, zusammenbrachen und starben .

Nahezu alle Innenstädte großer US-Städte sind praktisch menschenleer. Zugegeben, viele Menschen arbeiten immer noch von zu Hause aus. Aber die Einzelhandelsausgaben in der Innenstadt von Boston gingen 2022 im Vergleich zu 2019 um 25 % zurück . Die Innenstadt von Pittsburgh verzeichnete von Januar 2020 bis Dezember 2022 einen Rückgang der Arbeiter, die die Innenstadt besuchen, um 50 %. Las Vegas begrüßte im Jahr 2022 38,8 Millionen Touristen, gegenüber 45,5 Millionen im Jahr 2019 .

Es kann nur so viele Zufälle geben. Ungeachtet dessen möchten die Medien Sie glauben machen, dass die Weltbevölkerung von 7,8 Milliarden im Januar 2020 auf heute 8,028 Milliarden gestiegen ist, obwohl fast alle Länder in diesem Zeitraum Rekord-Exzess an Todesfällen und Rekord-Niedriggeburten gemeldet haben. Ganz zu schweigen von der Polio-Impfung und den Hungermorden in Afrika.

Die Eliten haben kein Problem damit, die Intelligenz von Menschen zu beleidigen, um sicherzustellen, dass ihre Erzählung („die Bevölkerung wächst“) kodifiziert und konsistent bleibt.

Die meisten der Todesfälle durch Impfstoff-Völkermord, die wir jetzt sehen, sind diejenigen, die 2022 Auffrischungen erhalten haben, oder die ersten beiden Impfungen oder eine Johnson & Johnson-Impfung in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021. Auch hier können wir nur berichten, was die Experten und die Opfer sagen.

Dr. Sherri Tenpenny sagte bereits im März 2021, dass Impfstoff-Empfänger „ innerhalb von 42 Tagen bis zu einem Jahr “ eine antikörperabhängige Verstärkung (ADE) entwickeln würden . Sie hatte Recht, da die meisten Todesfälle durch Impfungen innerhalb von Stunden, Tagen und Wochen nach den Injektionen von Januar 2021 bis zur Einführung der „Slow-Kill“-mRNA-Formel, komplett mit dem Anti-Herzinfarkt-Medikament Tromethamin (alias „Tris“) , im August 2021 auftraten .

Dr. Charles Hoffe aus British Columbia (Kanada) sagte bereits im Frühjahr 2021, dass so ziemlich jeder, der die mRNA- oder viralen Vektor-DNA-Injektionen erhielt, innerhalb von zwei Jahren Blutgerinnsel entwickeln und an Herzversagen sterben würde . Entweder hatte er Voraussicht oder er ist einfach ein genialer Arzt, denn jetzt kommen fast alle Todesfälle ein oder zwei Jahre nach der ersten Impfrunde oder der Auffrischungsimpfung.

Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich der Impf-Völkermord in absehbarer Zeit verlangsamen wird. Der Polio-Impfstoff-Völkermord und die Hungersnot in Afrika werden sich nur beschleunigen, weil niemand darüber spricht (aus den Augen, aus dem Sinn). Eine weitere Milliarde Todesfälle in den nächsten acht Monaten könnte eine konservative Zahl sein. Damit würde die Weltbevölkerung bis Ende des Jahres auf unter 6 Milliarden fallen. Es ist verrückt, darüber nachzudenken. Aber es gibt buchstäblich keine legitimen Gegenargumente.

Bleiben Sie wachsam und schützen Sie Ihre Freunde und Lieben.

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 26.04.2023