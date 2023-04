Teile die Wahrheit!

Als Wunderheilungen werden plötzliche und unerklärliche Heilungen von Krankheiten oder Verletzungen bezeichnet, die allgemein nach medizinischen Gesichtspunkten als unheilbar eingestuft werden.

Das Phänomen einer solchen Wunderheilung wird oft als religiös oder spirituell interpretiert und kann als Zeichen für das Wirken einer höheren Macht oder eines Heiligen angesehen werden. Von Emanuell Charis

Aus Sicht der Medizin sind Wunderheilungen umstritten, da es keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass sie tatsächlich stattgefunden haben. Einige Wissenschaftler argumentieren, dass Wunderheilungen möglicherweise auf unerkannte oder unverstandene biologische Prozesse zurückzuführen sind, während andere sie als Placebo-Effekte abtun.

Einige bekannte Beispiele für Wunderheilungen

1. Die Heilungswunder von Lourdes: Viele Pilger berichten von plötzlichen Heilungen nach Wallfahrt zur heiligen Quelle in Lourdes (Frankreich). Weitere berichten von solchen nach dem Trinken des Quellwassers oder der Behandlung kranker oder verletzter Körperstellen mit diesem. Beispielsweise wurde der blinde Louis Bouriette wieder sehend, nachdem er im Februar 1858 seine Augen mit Lourdes-Wasser behandelt hatte.

2. Das Wunder von Fatima: Die plötzliche Heilung eines Blinden nach einer Pilgerreise zur Wallfahrtsstätte im portugiesischen Fatima wird ebenfalls als Wunder betrachtet.

3. Heilung von Kriegsverletzungen: Während beider Weltkriege berichteten Soldaten von plötzlichen Heilungen ihrer – mitunter schweren – Verletzungen nach Gebeten oder religiösen Ritualen.

4. Heilungen von Krebs: Es sind mehrere Berichte von Menschen dokumentiert, die plötzlich auf unerklärliche Weise vollständig von Krebs genasen, ohne dass eine medizinische Behandlung durchgeführt wurde.

»Wenn unheilbare Krankheiten die Kraft und den Mut der Betroffenen herausfordern, stellt sich immer die hoffnungsvolle Frage, ob eine Wunderheilung möglich ist«, sagt Emanuell Charis.

Grundlegende Gedanken zur Wunderheilung

Unheilbare Krankheiten stellen sowohl für die Betroffenen als auch für die Ärzte eine Herausforderung dar. Die Hoffnung auf eine Heilung ist oft gering, und doch gibt es immer wieder Ausnahmen. Für Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, kann eine Wunderheilung eine zweite Chance sein.

Das Phänomen der Wunderheilung tritt aber nicht nur in der Medizin in Erscheinung, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen – von religiösen Zusammenhängen und Überzeugungen bis hin zu persönlichen Erfolgen.

Es bezieht sich auf den plötzlichen Eintritt einer vollständigen oder teilweisen Genesung von einer schweren oder lebensbedrohlichen Krankheit oder Verletzung – ohne jedweden Eingriff von außen. In den meisten Fällen ist die jeweilige Heilung nicht erklärbar und aus wissenschaftlicher Sicht sogar unmöglich – weshalb die Bezeichnung ›Wunderheilung‹ verwendet wird.

In der modernen Medizin gibt es zahlreiche Beispiele für solche Heilungen. Viele Menschen glauben an die Macht des Gebets und sind von der Möglichkeit einer spontanen Heilung durch Gottes Hilfe überzeugt, sodass sie ihren Glauben und ihre Hoffnung voll und ganz einsetzen.

Trotz aller Skepsis der Medizin gibt es wissenschaftlich belegte Fälle von Wunderheilung, die zeigen, dass es tatsächlich möglich ist, selbst schwerste und unheilbare Krankheiten zu überwinden. In solchen Fällen ist es allerdings schwer zu bestimmen, ob die Ursache tatsächlich medizinisch war oder ob psychologische oder spirituelle Faktoren ihre heilende Wirkung entfaltet haben.

Obwohl (oder gerade weil) diese Art von Heilung oft als ›Wunder‹ bezeichnet wird, kann davon ausgegangen werden, dass es eine Macht der Hoffnung gibt und dass diese Energie manchmal stark genug ist, um selbst den als unheilbar geltenden Krankheiten zu trotzen. »Es ist daher für Menschen mit unheilbaren Krankheiten wichtig, niemals ihre Hoffnung zu verlieren«, sagt Emanuell Charis. (Hellseher: Das Mysterium des morphischen Feldes)

»An eine bessere Zukunft zu glauben, setzt eine enorme Kraft frei – und selbst in den dunkelsten Zeiten gibt es immer noch Licht am Ende des Tunnels!« Ferner sei es auch wichtig, so der bekannte Star-Hellseher weiter, an Alternativmedizin und andere Maßnahmen zur Schmerzlinderung und Verbesserung der Lebensqualität zu denken. »Dies kann helfen, das Risiko weiterer gesundheitlicher Komplikationen zu reduzieren und dem Körper mehr Zeit für Heilprozesse zu geben.«

Auf jeden Fall kann die Wunderheilung für Betroffene eine neue Chance sein – und manchmal reicht allein schon der feste, unerschütterliche Glaube an einen positiven Ausgang aus, um eine solche Extremsituationen doch noch zum Guten zu wenden!

Was sind unheilbare Krankheiten und wie können sie behandelt werden?

Unheilbare Krankheiten sind eine der größten Herausforderungen für die moderne Wissenschaft und die Medizin. Doch es gibt Hoffnung, wie Emanuell Charis erklärt: »In den vergangenen Jahren sind bemerkenswerte Fortschritte gemacht worden.

So können einige als unheilbar geltende Krankheiten durch eine Kombination aus Medikamenten, Therapien und Ernährungsmanagement behandelt werden – Diabetes zum Beispiel mittels Medikamenteneinnahme und Änderung des Lebensstils.«

Andere Erkrankungen, wie etwa Krebs oder HIV, können oft nur symptomatisch behandelt werden, um die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten zu verbessern.

Einige neu entwickelte Behandlungsformen basieren auf dem Gedanken der Wunderheilung und werden seit einigen Jahren immer beliebter. Wunderheilbehandlungsmethoden versprechen Hilfe bei unheilbaren Krankheiten – sie befinden sich jedoch noch in ihrer Anfangsphase und müssen daher weiterhin streng überwacht und evaluiert werden.

Eine weitere Option für unheilbar erkrankte Menschen ist die alternative Medizin, die sich auf eine Vielzahl nicht traditioneller Behandlungsmethoden bezieht, welche als ergänzende Therapien zur Verfügung stehen können.

Dazu zählen unter anderem Akupunktur, Aromatherapie, Pflanzenmedizin und Homöopathie. Obwohl viele dieser Methoden nicht direkt als Heilbehandlung bzw. -mittel angesehen werden können, haben sie bei der Behandlung unheilbarer Krankheiten großes Potenzial als Ergänzung zur traditionellen Medizin gezeigt.

»Letztlich ist es wichtig zu verstehen, dass es keinen Grund gibt, die Hoffnung auf Heilung aufzugeben«, betont Emanuell Charis. »Auch bei unheilbaren Krankheiten besteht immer noch die Chance, gesund zu werden oder zumindest eine Verbesserung der Symptome zu erzielen.«

Es ist daher wichtig, so der bekannte Star-Hellseher weiter, regelmäßig ärztlich betreut zu werden und alle möglichen Behandlungsoptionen von schulmedizinischer Therapie bis hin zu alternativen Heilverfahren in Betracht zu ziehen, um das bestmögliche Ergebnis für den Patienten oder die Patientin zu erzielen.

Wie kann die Wunderheilung helfen, unheilbare Krankheiten zu überwinden?

Emanuell Charis findet hierzu klare Worte: »Die Hoffnung auf Überwindung der Krankheit und auf Genesung ist ein Gefühl, das viele Menschen mit einer unheilbaren Krankheit empfinden.

Nur sehr wenige lassen die Hoffnung, die ihnen so viel Kraft verleihen kann, fahren und geben sich auf.« Obwohl sich die Wissenschaft in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt hat und die Forschung immer mehr Erfolge verzeichnen kann, bleiben viele Krankheiten unheilbar. In solchen Fällen kann die Wunderheilung eine externe Hilfe sein.

»Die Wunderheilung«, so Charis, »ist eine Form der alternativen Medizin, die auf der Annahme basiert, dass der Körper des Betroffenen heilende Energien ausstrahlen kann. Diese Energien werden in Verbindung mit verschiedenen Techniken angewendet, um Beschwerden zu lindern oder sogar zu heilen.«

Wie Charis weiter ausführt, gibt es viele Methoden der Wunderheilung – darunter, wie bereits oben erwähnt, Meditation, traditionellen Gebete und Visualisierungen, aber auch Akupunktur, Handauflegen, Segnungen, Heilung aussprechen und Aromatherapie. All diese Techniken helfen dem Körper, sich besser an Stresssituationen anzupassen und sich gegen Krankheit zu wappnen.

»In vielen Fällen liegt es am Patienten selbst, ob die Wunderheilung funktioniert«, verdeutlicht Charis. »Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, muss man an sich selbst und an die Kraft der Heilung glauben.

Man muss bereit sein, seinen Körper mit positiver Energie und positiven Gedanken zu füllen, Hoffnung haben und daran glauben, dass alles möglich ist. Wenn man sich vollständig auf die Heilsession einlässt und offen bleibt für neue Erfahrungen, kann man große Fortschritte machen.«

Die Wunderheilung kann Menschen mit unheilbarer Krankheit neue Hoffnung geben und ihnen helfen, ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern. Bei richtiger Anwendung können Patientinnen und Patienten ihre Symptome lindern oder gar heilbar machen sowie den Heilungsprozess beschleunigen.

Zwar wird nicht jede unheilbare Krankheit geheilt werden können, aber jeder Patient mit einer unheilbaren Krankheit sollte in Betracht ziehen, ob er von der Wunderheilung profitieren könnte.

Fazit: Kann die Wunderheilung eine Lösung für unheilbare Krankheit sein?

Für Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden, kann die Wunderheilung eine völlig neue Chance bedeuten. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen Menschen von ihren schwerwiegenden und lebensbedrohlichen Erkrankungen geheilt wurden.

Diese können als glaubwürdige Beweise für ein mögliches Wunder angesehen werden. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, zu bedenken, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass nicht alle Fälle von Wunderheilung wirklich wahr sind.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Wunderheilung eine Hoffnung für viele Menschen sein und tatsächlich Wunder bewirken kann. Allerdings muss man auch immer die Gefahren in Betracht ziehen, die mit einer solchen Behandlung verbunden sind.

Daher ist es unerlässlich, sich vor der Entscheidung für eine solche Behandlung gründlich zu informieren und alle Risiken sowie Vor- und Nachteile abzuwägen. Nur so kann man herausfinden, ob diese Behandlungsmethode tatsächlich eine Hilfe oder vielleicht doch eher eine Gefahr ist.

In jedem Fall stellt die Wunderheilung aber einen Hoffnungsschimmer für alle unheilbar Erkrankten dar – insbesondere angesichts der Fälle, in denen tatsächlich bemerkenswerte Heilerfolge erzielt wurden.

Emanuell Charis ist kein Arzt oder Heilpraktiker. Es gibt keine Heilversprechen, es werden keinerlei Diagnosen erstellt und keine Medikamente verschrieben. Das Informationsangebot ersetzt in keinem Fall eine persönliche Beratung, Untersuchung oder Diagnose durch einen Arzt.

