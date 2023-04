I Pet Goat 2 – zeigt den Simulationszyklus der Simulationskuppeltheorie (Video)

I Pet Goat 2 ist ein bekannter Kurzfilm von Louis Lefebvre von der Produktionsfirma Heliofant. Der Film ist vielleicht der meistdiskutierte Animationsfilm des letzten Jahrzehnts, wegen seiner offensichtlichen Anspielungen auf eine religiöse Endzeit, aber auch wegen des Anblicks von George Bush, der einer Schulklasse das Buch I Pet Goat vorliest, während er das Buch verkehrt herum hält.

Dies war der Moment, in dem er (nach offizieller Lesart) über die Anschläge vom 11. September 2001 informiert wurde. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Sie können sich den Film unten ansehen, danach werde ich versuchen, neues Licht in den Film zu bringen.

Das Bild zu diesem Artikel zeigt einen Screenshot aus diesem Video, aufgenommen bei Minute 1:47. Obwohl es Dutzende von Analysevideos zu I Pet Goat 2 gibt, habe ich bisher noch nicht gesehen, dass jemandem aufgefallen ist, was da an der Wand steht.

Es ist ein sehr wichtiger Anfang für die Erklärung, die ich hier zu diesem Video geben möchte.

Wenn Sie das Video einfrieren und genau hinschauen, werden Sie Psalm 23 sehen, ein biblisches Buch, das von König David geschrieben worden sein soll.

Der Psalm lautet wie folgt:

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln; er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser; er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen.

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch vor den Augen derer, die mich bedrängen; du salbst mein Haupt mit Öl, mein Becher fließt über. Heil und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang; ich will wohnen im Hause des Herrn immerdar.

Ich will Sie jetzt nicht zum Christentum bekehren, aber der Punkt ist der Bezug im Video. Dieser Psalm (das Lied von König David) ist ein Verweis auf den Simulationszyklus, in dem jedes Mal ein David, ein König, eine Jesusfigur aufersteht. (Welche Vorhersagen werden in naher Zukunft eintreffen? (Videos))

Donald Trump wird weithin nachgesagt, er stamme aus der Blutlinie Davids. Man sagt, er sei die messianische Figur der heutigen Zeit (mehr dazu weiter unten).

In dem Simulationszyklus gibt es einen Phoenix-Moment. Dieser Phoenix-Moment folgt auf den Befruchtungsmoment der Selbstbefruchtungssimulation, die ich in meinem Buch beschreibe, in der 88 Plasmakuppeln des Betriebssystems Lilith und 88 des Betriebssystems Satan jeweils unter eine neue Plasmakuppel gesetzt werden.

Dann haben Sie sozusagen eine Eizelle und eine Samenzelle. Diese ganze Symbolik finden Sie in dem Video.

Wir sehen die Geburt des Antichristen aus dem Ei und wir sehen das Sperma auf der Tafel. Der Moment der Befruchtung findet statt, in dem der Antichrist in das Phönix-Ei eindringt.

Dieses Phönix-Ei wird auch als der Schoß Marias angesehen. Dann sehen wir in dem Video die 7 Jahre der Trübsal unter dem Antichristen und wir sehen in dem Video eine Menge Elend während dieser Trübsal.

Das ist das volle Heranwachsen des antichristlichen Kindes im Mutterleib (oder im Phoenix-Ei). Schließlich hat ein wachsendes Baby Krämpfe und tritt gegen die Gebärmutterwand (die biblischen 7 Jahre der Trübsal in der Endzeit).

Nach dieser Tortur tritt das Kind dann in den Muttermund ein. Dieser Gebärmutterhals ist gegen Ende des Videos deutlich zu sehen. Wir sehen auch das feurige Phönix-Phänomen, das nach der Verschmelzung von Ei und Sperma folgt.

Wenn der Antichrist dann aus diesem Schoß geboren wird und durch den Muttermund tritt, bricht die alte Welt zusammen (der Simulationsbildschirm muss schwarz werden) und das Christuskind wird geboren, woraufhin die neue Simulation gestartet werden kann (dargestellt durch die Sonne in der Ferne am Ende des Videos).

Warum ist nun der Fund des Bibeltextes Psalm 23 an der Wand so interessant? Nun, auch er beschreibt den Simulationszyklus. Das Gefängnis der Zeitschleife, in dem sich Luzifer befindet und in dem er versucht, unser Bewusstsein zu halten.

Wenn Sie das Wort „Herr“ in diesem Lied Davids durch Luzifer (den Erbauer der Simulation) ersetzen und dann das Wort „Haus“ durch „Simulation“ ersetzen und die letzte Zeile noch einmal lesen, was sehen Sie dann? Ich werde für immer in der Simulation Luzifers wohnen.

Der Königsavatar, der große Führer in der Simulation, stammt also aus der Blutlinie Davids und hat (einmal im Original) seine Seele (sein Bewusstsein) in den Dienst Luzifers gestellt.

Er reinkarniert in jeder Simulation am Ende des Zyklus als der Antichrist. Dieser Antichrist ist das ungeborene Christuskind, das durch den Gebärmutterhals (über den Prozess des „Schwarzwerdens“ des Plasmakuppel-Bildschirms der Simulation) nach dem Reset (bei dem die Simulation vom Beginn des Zeitzyklus an wieder aufgenommen wird – der auf der in der Zeit vor Noah verbrannten Blaupause basiert), wieder der neue David, der Jesus, der Christus sein darf; der neue erste Mann im neuen Simulationszyklus; derjenige, der das Zelt leiten darf.

Ich werde für immer in der Simulation Luzifers verweilen. Psalm 23 ist eigentlich ein Klagelied dieses David, der versucht, positiv zu bleiben.

Es ist eigentlich ein Versuch, ein positives Mantra zu rezitieren, wenn man weiß, dass man in der luziferischen Schleife feststeckt.

Wie kann ich meinen Geist aufrecht erhalten?

Und natürlich wird es ihm als König in der Simulation an nichts fehlen. „Luzifer ist mein Hirte, mir fehlt nichts…, aber ich sitze hier seitEwigkeitenfest“ (ich sitze in der Schleife fest).

I Pet Goat 2 zeigt den Simulationszyklus der Simulationskuppeltheorie.

Kommentare zu dem Artikel:

Marianne

Tjee Martin, was für ein Augenöffner. Übrigens ist der ganze Film voller Symbolik über den Text von Psalm 23 hinaus, den man durchaus wörtlich nehmen kann. Am auffälligsten: das Pentagram, der Stern, der schwarz-weiße Boden spielen auf die Illuminationen an.

Der Apfel, der Lotos. Das Boot mit dem Pharao-Symbol. Ich verstehe immer noch nicht alles, denn warum läuft z.B. eine alte Frau herum, die menstruiert? Es ist klar, dass dieser Film gemacht wurde, um die Zuschauer auf mehreren Bewusstseinsebenen zu indoktrinieren.

Am Ende ‚belebt‘ das Feuer die Christusfigur und damit seine Anhänger (?). Nun frage ich mich: Sie setzen Jesus mit Satan gleich, während sie in der Bibel die Gegensätze (Gut-Böse) sind. Wäre es dann der Fall, dass sie uns sagen müssen, wie wir uns aus dieser Matrix retten können,

„Ich bin der Weg, nur durch mich werdet ihr zu Mr….. gelangen“, was meiner Ansicht nach die größte Täuschung ist, denn wie Sie sagen, landet man dann in der Simulations-/Inkarnationsfalle. Es gibt also ein höheres „Gesetz“, mit dem man aus dieser Matrix/Simulation herauskommt, indem man sich daran erinnert, wer man wirklich ist, aber das wird einem an allen Fronten sehr schwer gemacht.

Glücklicherweise folge ich meinem eigenen Bewusstsein und lese Ihre Artikel, die mich in diesem Punkt bestätigen. Wieder super, dass du über die meisten hinausschaust. Nochmals vielen Dank.

Martin Vrijland:

Die alte menstruierende Frau ist eingesperrt, weil wir Zeugen der hermaphroditischen Selbstbefruchtungssimulation sind, die ich in meinem Buch beschreibe. Es ist also keine Frau beteiligt. Ich glaube, das ist es, was das bedeutet.

Die Figuren Satan und Gott/Jesus sind Teil des Spiels, um die Menschen in einem Glaubenssystem zu halten, zu dem auch Himmel und Hölle gehören. Wenn Ihr Avatar stirbt, wird Ihrem Bewusstsein der Tunnel des Lichts angeboten und Sie können einen Blick auf die Himmel/Hölle-Simulationen werfen und sich dann dafür entscheiden, trotzdem eine Runde weiterzugehen.

Diese Wahl müssen Sie natürlich ablehnen; oder auch „Nein“ sagen. Nein, ich kehre nicht zurück, und nein, ich werde mich nicht an der Simulation von Himmel oder Hölle beteiligen, die Sie mir anbieten, Luci.

Es gibt also zwei Momente, in denen man der Simulation entkommt: 1. beim Sterben, wenn man die richtige Wahl trifft, d.h. die angebotenen Optionen nicht annimmt. 2. beim Hochfahren der Superkuppel, weil man nicht mit dem neuen Plasmabildschirm kompatibel ist.

Oder (wenn Ihr Körper mit dem neuen Plasmabildschirm kompatibel ist, weil Sie mit den CRISPR-Enzym- und Graphenoxid-Impfstoffen geimpft wurden) beim Ausschalten der Superkuppel am Ende des Zyklus, aber dann müssen Sie noch einige unangenehme Jahre durchlaufen.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 27.04.2023