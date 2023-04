Nach dem Ende des Ukraine-Kriegs wird ein Feuerwerk in Asien veranstaltet (Videos)

Der Krieg in der Ukraine ist nun beendet und die Ukraine wird aufhören zu existieren. Die nächsten Ziele sind Südkorea, Taiwan und Japan, sagen asiatische und westliche Geheimdienstquellen. Der Sturz des gefälschten Joe-Biden-Regimes und seiner Kontrolleure stehe nun ebenfalls unmittelbar bevor. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Der Krieg in der Ukraine endete mit der militärischen Niederlage der Nazi-Streitkräfte und der Vernichtung der ukrainischen Armee. Deshalb verkündete Jewgeni Prigoschin, Leiter der Wagner-Gruppe: „Unsere Aufgabe ist erfüllt“ und „Russland hat die Ergebnisse erzielt, die es geplant hat.“

Unabhängige US-Analysten wie Colonel Douglas McGregor stimmen dem zu. Er beschreibt den Krieg als ein Massaker mit 250.000 toten und 300.000 schwer verwundeten ukrainischen Soldaten.

https://www.youtube.com/

Deshalb war der Besuch des französischen Präsidenten Emmanuelle Macron in China, um die Kapitulation im Namen seiner Rothschild-Herren auszuhandeln, sagen MI6 und andere Quellen.

Öffentliche Erklärungen verschiedener führender Politiker bestätigen das Ende des Krieges. Der ungarische Premierminister Viktor Orban, der die USA als „Hauptgegner“ bezeichnet, sagt zum Beispiel, dass „die Ukraine in finanzieller Hinsicht ein nicht existierendes Land ist“, da sie sich nicht selbst finanzieren kann.

https://tass.com/world/1604249

https://www.nbcnews.com/politics/national-security/hungary-prime-minister-calls-us-adversary-leaked-documents-rcna79367

Da Frankreich als Teil des Kapitulationsabkommens alle weiteren EU-Mittel für die Ukraine blockiert, ist das Spiel vorbei. Polnische Nachrichtenberichte bestätigen diese Sperre.

300x250

https://news.yahoo.com/polish-media-claims-france-blocking-082607662.html

Der MI6, der die Ukraine als „gescheiterten Staat der CIA“ bezeichnet, sagt: „Frankreich wird mit Deutschland alias der Europäischen Union (Sowjets) verhandeln, um die Ukraine aufzulösen, so dass wir die russisch-ukrainische Feuersbrunst als beendet betrachten.“ (Eine uralte satanische Sekte, die uns seit Jahrtausenden terrorisiert hat, steht vor ihrer endgültigen Niederlage)

„Die Bundesrepublik Deutschland, die stärkste Wirtschaftsmacht der EU, will nicht, dass ihre Waffen gegen Russland eingesetzt werden“, sagt der polnische Geheimdienst.

300x250 boxone

Der westliche Teil der Ukraine wird im Oktober Teil der Republik Polen werden, fügen sie hinzu. Außerdem heißt es, dass die NATO in einem Jahr, höchstens zwei Jahren, auseinander fallen wird“, weil Deutschland und Frankreich sich auf einen neuen Sicherheitsrahmen geeinigt haben, der Russland einschließt. Der MI6 stimmt mit dieser Vorhersage überein.(Neue Weltordnung beendet 500-jährigen Plan zur Eroberung des Planeten)

Falls Sie es noch nicht wussten: Der Fall der NATO ist der Fall des Vierten Reiches der Nazis. Es ist eine Tatsache, dass NAZI-Offiziere in der NATO das Sagen gehabt haben:

Adolf Heusinger, Hitlers Stabschef, wurde von 1961 bis 1964 Vorsitzender des NATO-Militärausschusses.

Hans Speidel, NATO-Befehlshaber für Mitteleuropa (MOE) 1957-1963

Johann Steinhof, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, 1971-1974

Johann von Kleimansegg, NATO-Befehlshaber für Mitteleuropa, 1967-1968

Ernst Ferber – NATO CCE, 1973-1975

Carl Schnel – NATO CCE, 1975-1977.

Franz Josef Schulze – NATO CCE, 1977-1979.

Ferdinand von Senger und Etterlin – NATO CCE, 1979-1983.

Der MI6 sagt, dass jetzt nur noch „das Ende der DVD (Nazi-Gestapo) und ihrer Oberherren, der khasarischen Mafia“, nötig ist.

Dies bedeutet, dass die Verhaftung von Klaus Schwab, Bill Gates, den niederländischen Royals, Eliot Abrams, Victoria Nuland usw. alles ist, was nötig ist, um das Chaos zu beenden, das wir durchgemacht haben, stimmen verschiedene White Hat-Quellen zu.

Sie haben eindeutig verloren, wenn man sich das bizarre Geschwafel ihrer Marionette Joe Biden anschaut. Während eines Besuchs in Irland in der vergangenen Woche war der falsche Biden „verwirrt darüber, wo sein Büro ist… schnauzte seinen Sohn Hunter an… beleidigte die Briten… erzählte einen Haufen Geschichten, die dem irischen Parlament nicht passiert sein können… konnte eine einfache Frage eines Kindes nicht beantworten und verabschiedete sich mit den Worten „wir sind alle durch den Klimawandel verdammt, aber wir können die Welt lecken.“

https://redstate.com/nick-arama/2023/04/15/biden-returns-from-vacation-overseas-leaves-on-another-vacation-and-insults-his-interior-sec-n731980

Hinter den Kulissen scheiterte der Versuch von Bidens Rockefeller-Kontrolleuren, das Vereinigte Königreich zur Finanzierung ihres bankrotten Unternehmens UNITED STATES CORPORATION zu erpressen.

Diese Mission wurde von Liz Rosenberg und Brian Nelson durchgeführt, die der französische Journalist Thierry Meyssan als „Spezialisten für einseitige Zwangsmaßnahmen“ [2] beschreibt, die „nach Europa geschickt wurden, um die Alliierten zum Einlenken zu zwingen“.

https://www.voltairenet.org/article219130.html

Zusätzlich zu verschiedenen Versuchen, König Karl zu erpressen, brachten sie Mossad-Filme mit, die den kanadischen Premierminister Justin Castrudeau und den britischen Premierminister Rishi Sunak beim homosexuellen Sex mit der französischen Präsidentin Emmanuelle Macron zeigen. Dies ist typisch für die KM-Kontrolle, bei der niemand in eine Machtposition gelangen darf, wenn er nicht etwas hat, mit dem er erpresst werden kann.

Der MI6 reagierte auf diesen Versuch, indem er diese Führer alle „unter Erpressungsschutz“ stellte. Mit anderen Worten, sie müssen sich outen, damit sie nicht mehr erpresst werden können.

Das bedeutet, dass Kanada, Frankreich und das Vereinigte Königreich nicht mehr unter der Kontrolle der KM stehen und ihre Führer mit den Whitehats zusammenarbeiten.

Natürlich werden die Verbrechen dieser Führer nicht unter den Teppich gekehrt werden können. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die massive Bestechungsgelder angenommen haben, um ihre Bevölkerung mit giftigen Substanzen zu impfen.

Die anhaltenden öffentlichen Proteste machen deutlich, dass weder Macron noch Castrudeau von ihrem Volk noch lange geduldet werden.

Das Wichtigste ist jedoch, dass die KM Frankreich, das Vereinigte Königreich und Kanada verloren hat.

Ein Zeichen dieses Wandels ist, dass Sunak sich gegen die gesamte KM-Transgender-Propaganda wendet, indem er erklärt: „100 % der Frauen haben keinen Penis.“

Auch in Israel steht der Massenmörder Benyamin Netanyahu unter Hausarrest. Außerdem hat sich jetzt keine Geringere als die Stiefschwester der berühmten Holocaust-Märtyrerin Ann Frank zu Wort gemeldet und erklärt, dass Bilder und Videos vom Holocaust sogar während des Zweiten Weltkriegs gefälscht wurden. Das bedeutet, dass die Regierungen schon seit langem Fälschungen produzieren.

Das alles bedeutet, dass die KM die Kontrolle über die Juden verloren haben oder verlieren. Die meisten von ihnen sind sich jetzt bewusst, dass dieses Brandopfer die KM war, die die Juden dem Satan opferte.

Deutschland und Holland stehen ebenfalls kurz vor der totalen Befreiung von der Kontrolle der KM, wie mehrere Quellen übereinstimmend berichten. Asien steht ebenfalls kurz vor der Befreiung, wie wir weiter unten besprechen werden.

Damit haben die KM nur noch die Schweiz und die Vereinigten Staaten unter ihrer Kontrolle. Diese Gruppe hat letzte Woche eine massive Offensive inszeniert, indem sie alle ihre Handlanger der UN, des IWF, der Weltbank und der Zentralbanken in Washington versammelte.

Ihre große Besprechung hat eine Menge enthüllt. Zum einen finden wir jetzt heraus, dass die gesamte COVID19 (Certificate Of Vaccine ID 2019) gefälschte Pandemie und echte Impfung geplant war, um mit dem 75-jährigen Bestehen der Rockefeller-geführten UNO zusammenzufallen.

Deshalb haben die Vereinten Nationen letzte Woche ein Dokument veröffentlicht, in dem sie die geplante Pandemie nutzen, um zu erklären: „Es gibt keine andere globale Organisation mit der Legitimität, der Einberufungsbefugnis und dem normativen Einfluss der Vereinten Nationen“, um zu zeigen, „dass wir nicht nur auf Gesundheitskrisen, sondern auch auf andere Herausforderungen und Krisen vorbereitet sind.“ Jetzt nutzen sie dies, um zu behaupten, dass die Macht der UNO „angesichts von Krisen mit globaler Reichweite maximiert werden sollte“.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/our-common-agenda-policy-brief-emergency-platform-en.pdf

Sie sagen also, dass die gefälschte Pandemie die Ausrede ist, die benötigt wird, um die Rockefeller-geführte UN zu einer Weltregierung zu machen.

Dies ist übrigens dieselbe UNO, die versucht, Regierungen anzuweisen, Sex zwischen Erwachsenen und Minderjährigen zu legalisieren, um Pädophilie zu normalisieren.

https://thepeoplesvoice.tv/un-urges-govts-to-legalize-sex-between-adults-and-minors-pedophiles-deserve-love-too/

Die KM versucht, diese versuchte Machtübernahme zu verschleiern, indem sie sagt, dass „globale Notfallprotokolle“ nur im Falle einer globalen Krise „automatisch ausgelöst“ würden, „unabhängig von der Art und Beschaffenheit der betreffenden Krise“. Doch so wie US-Präsidenten immerwährende Kriege anzetteln, um ihre diktatorischen Kriegsbefugnisse zu behalten, so hoffen die KM, immerwährende Scheinkrisen zu erzeugen, um den Planeten zu übernehmen.

Die andere Sache, die aus ihrem großen Treffen hervorging, war ihr Plan, eine digitale Eine-Welt-Währung zu schaffen, wie es in der folgenden IWF-Pressemitteilung heißt:

Heute, auf der Frühjahrstagung 2023 des Internationalen Währungsfonds (IWF), kündigte die Digital Currency Monetary Authority (DCMA) die offizielle Einführung einer internationalen digitalen Zentralbankwährung (CBDC) an. Die Universal Monetary Unit ist eine von Grund auf neu konzipierte Kryptowährung zur Unterstützung von Zentralbanken und regulierten Finanzinstitutionen….Universal Monetary Unit (UMU), auch bekannt als Unicoin, ist eine Innovation im Bereich der Wertaufbewahrungs-Kryptographie, die durch künstliche Intelligenz (AI) angetrieben wird.

https://www.prnewswire.com/news-releases/the-digital-currency-monetary-authority-dcma-launches-an-international-central-bank-digital-currency-cbdc-301793163.html

Die Konzernsklavenmedien reagierten mit überschwänglichen Nachrichten wie dieser:

„Präsident Biden fasst seine Vision für Amerika oft in einem Wort zusammen: Möglichkeiten. Ein ‚digitaler Dollar'“…

https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2022/09/16/technical-possibilities-for-a-u-s-central-bank-digital-currency/#:~:text=Wenn%20die%20U.%20eine%20Einbindung%20in%20das%20internationale%20Finanzsystem%20verfolgten

Die White-Hats reagierten auf diese Pläne, indem sie der satanischen Europäischen Zentralbank das Genick brachen

Der MI6 beschreibt den Vorstoß der Rockefeller-Sklaven in Washington als „letzten Versuch, sich auf einem sinkenden Schiff zu halten“. Sie merkten auch an, dass bei dem Treffen von „Entschärfung der Inflation die Rede war, was bedeutet, dass man sich manuell aus einem Graben herauswinden muss, wenn man sieht…“

Eine Person, die versucht, das sinkende Schiff zu verlassen, ist Barack Obama, der hinter undichten Stellen eines Reisepasses zu stecken scheint, der zeigt, dass er in Kenia und nicht auf Hawaii geboren wurde. Unseren eigenen Quellen zufolge war sein Vater der amerikanische Kommunist Frank Marshall, aber in jedem Fall sieht es so aus, als wolle Obama zugeben, dass er in Kenia geboren wurde, um dort politische Zuflucht zu suchen.

Eine weitere Gruppe, die das Biden-Schiff verlässt, sind die Chinesen, die Biden und seine Kontrolleure vor den Bus geworfen haben, indem sie Finanzunterlagen über chinesische Bestechungsgelder an sie veröffentlicht haben.

https://trendingpoliticsnews.com/breaking-chinese-bank-voluntarily-gives-republicans-damaging-new-financial-records-on-hunter-biden-mace/?utm_source=JE99&utm_medium=twitter

Die Spur führt natürlich zu einem von Bidens wichtigsten Mittelsmännern, Alexander Soros, der sich inzwischen geoutet hat und sich nicht mehr hinter Computergrafiken seines hingerichteten Vaters George Soros versteckt.

https://nypost.com/2023/04/08/george-soros-son-has-easy-access-to-white-house-honchos

Soros ist in jedem Fall eine Fassade für Klaus Schwab Rothschild, der immer noch versucht, sich an die Macht zu klammern, indem er Hunderttausende von „Informationskriegern“ anheuert, um das Internet zu kontrollieren und soziale Medien und Foren auf „Fehlinformationen“ und Verschwörungsinhalte zu überwachen, die dann systematisch abgeschaltet werden.

https://thepeoplesvoice.tv/klaus-schwab-hires-millions-of-information-warriors-to-seize-control-of-the-internet/

Bald wird ihm das Geld dafür ausgehen, denn die südamerikanischen Drogenbosse haben ihre Verbindungen zur KM-Geldwäscheoperation in der Ukraine gekappt und ihr Hauptquartier für die Drogengeldwäsche wieder nach Kuba verlegt, wie diese Meldung andeutet:

https://www.barrons.com/news/cuba-announces-surprise-reversal-of-us-dollar-deposit-ban-401839f3

Wir hören aus südamerikanischen Quellen, dass Silber eine wichtige Rolle bei der Integration von Drogengeldern in das globale Finanzsystem spielen wird.

Ein weiteres Anzeichen dafür, dass der Geldwäsche in der Ukraine ein Riegel vorgeschoben wird, ist die Meldung des Journalisten Seymour Hersh, dass der ukrainische Präsident Vladimir Zelensky und seine hochrangigen Beamten amerikanische Steuergelder in dreistelliger Millionenhöhe abschöpfen. Veröffentlichungen von Hersh gehen in der Regel Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden voraus.

https://dailytelegraph.co.nz/world/zelensky-and-team-stole-at-least-400-million-of-us-aid-seymour-hersh/

Während die KM ihre ukrainischen und südamerikanischen Geldwäscheoperationen verlieren, lassen die Weißhelme auch Informationen darüber durchsickern, wie dieses Regime andere verbliebene Verbündete ausspioniert und missbraucht. Offiziell heißt es, dass all diese Lecks, über die viel berichtet wird, von einem jungen Rekruten stammen. Eine Quelle des kanadischen Geheimdienstes sagt jedoch: „Meiner professionellen Meinung nach besteht eine Wahrscheinlichkeit von 0 %, dass ein 21-jähriger Angehöriger der Air National Guards in den Besitz streng geheimer Kriegspläne über einen Krieg gelangt ist, an dem wir uns nicht beteiligen sollten, zumindest nicht auf eigene Faust“.

https://apnews.com/article/intelligence-leak-russia-uae-pentagon-9941a3bb88b48d4dbb5218649ea67325

Auf jeden Fall haben diese undichten Stellen die verbliebenen KM-Verbündeten in Ostasien wie Südkorea irritiert.

Die Vorsitzende der Demokratischen Partei Koreas, Park Hong-Keun, verurteilte die Vereinigten Staaten für das „illegale Abhören“ südkoreanischer Politiker und sagte: „Das ist eine inakzeptable Praxis, die in der 70-jährigen Allianz nicht toleriert werden kann, und eine klare Verletzung der Souveränität Südkoreas, die das bilaterale Vertrauen erschüttert…“

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem Nordkorea alle Verbindungen zu Südkorea abgebrochen hat.

Nordkorea hat nun Atomraketen erhalten, die überall auf dem Festland der Vereinigten Staaten einschlagen können. Dies bedeutet, dass die nukleare Erpressung durch die USA, die sie bisher an der Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel gehindert hat, weggefallen ist.

Dieser koreanische Schritt wurde mit ziemlicher Sicherheit in Abstimmung mit asiatischen Geheimgesellschaften unternommen.

Er ist Teil eines größeren Vorstoßes in Ostasien, der Japan, Taiwan und Australasien einschließen wird.

Taiwan wird wahrscheinlich der erste Dominostein sein, der fällt. Charles Liu, Gründer und Vorsitzender des Private-Equity-Unternehmens HAO Capital, sagt dazu:

„Die USA werden nicht um Taiwan kämpfen… Sie könnten versuchen, die Japaner dazu zu bewegen, aber die Japaner werden nicht so dumm sein, das zu tun. Die einzigen Dummen, die sich darauf einlassen könnten, sind die Australier. Tut mir leid.“

Australien und China haben einen Durchbruch in ihrem langjährigen Handelsstreit erzielt, was bedeutet, dass „wir zu einem normalen Handel mit China zurückkehren können“, so der australische Senator Don Farrell.

https://www.news.com.au/national/politics/australia-and-china-reach-breakthrough-in-trade-dispute/news-story/a9b9f2873b0be95522961fbe6a82cdeb

Der MI6 bestätigt diese Aussage:

„Sollte China Taiwan annektieren wollen, und zwar aus guten und legalen Gründen, dann soll es so sein.“ Es sei Teil einer „strategischen Entscheidung, ganz Asien mit Australasien zu bündeln“, fügt die MI6-Quelle hinzu. Er bezog sich auf eine Vereinbarung mit asiatischen Geheimgesellschaften, dass Australasien Teil einer ostasiatischen Zone wird, die China nicht einschließt. Der MI6 fügt hinzu.

Ein weiteres Zeichen für den bevorstehenden Wandel ist, dass die russische Pazifikflotte in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt wurde… Dies betrifft auch die Langstreckenluftfahrt und die Flugzeuge des östlichen Militärbezirks sowie logistische Unterstützungseinheiten und -formationen.

Als Reaktion darauf werden Südkorea und die Vereinigten Staaten im Laufe dieser Woche eine groß angelegte gemeinsame Luftübung starten, teilte die südkoreanische Luftwaffe am Sonntag mit,

Dies geschieht nach der Reise des chinesischen Verteidigungsministers Li Shangfu nach Russland, seinem ersten offiziellen Auslandsbesuch nach seiner Ernennung. Dort traf er mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Schoigu zusammen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

https://tass.com/defense/1604345

Wir stellen außerdem fest, dass China am Freitag einen erfolgreichen landgestützten Test zur Abwehr ballistischer Flugkörper in der Mitte der Flugbahn durchgeführt hat,

All dies geschah zu einem Zeitpunkt, als ein Attentat auf den japanischen Premierminister Fumio Kishida verübt wurde.

Dies ist das Werk des Geheimbundes der dreibeinigen Krähe, sagen japanische rechte Quellen, die dem Kaiser nahe stehen. In Japan senden Gangster üblicherweise eine Warnung aus, indem sie eine einzelne Kugel in das Hauptquartier eines Rivalen schicken. Die Bedeutung lautet: „Ergib dich, oder die nächste Kugel wird dich treffen“. Dies ist die Botschaft, die an den Sklaven-Premierminister Kishida geschickt wurde. Die Japaner hassen ihn, weil sie wissen, dass er ein Sklave der KM ist, die sie mit giftigen Substanzen geimpft hat.

Als Zeichen dafür, dass er nicht mehr wirklich die Kontrolle hat, forderte sein Regime die Bewohner von Hokkaido am Donnerstagmorgen nach einem nordkoreanischen Raketenstart auf, sich in Sicherheit zu bringen, aber die örtlichen Beamten rieten den Menschen, dies zu ignorieren.

Wir hören auch von asiatischen Geheimgesellschaften und geheimen Raumfahrtprogrammen, dass die Lösung der verbleibenden geopolitischen Fragen in Ostasien zur Enthüllung der antarktischen Geheimnisse und zum Ende der Quarantäne auf dem Planeten Erde führen wird.

Diesem Autor wurde – im Namen seiner Leserschaft – der Zugang zu den geheimen antarktischen Basen Ende des Jahres versprochen, wenn der nächste antarktische Sommer beginnt. Natürlich haben wir das schon einmal gehört, aber vielleicht wird es dieses Mal wirklich passieren. Nach den für Mai oder Juni geplanten Treffen mit Vertretern der SSP werden wir mehr wissen.

In diesem Sinne: Hier sind die neuesten UFO-Sichtungen aus aller Welt:

1. 2 UFOs über Colorado, USA

2. UFO verursacht Stromausfall

3. Mögliche Portalöffnung

4. Zigarrenförmiges UFO über Cheyenne, Wyoming

5. UFO über Medellin, Kolumbien

6. UFO in der Nähe des Mt. Everest gesichtet

…

