Diätlimonade, Aspartam in Verbindung mit vorzeitigem Tod bei Frauen

naturalnews.com berichtet: Aspartam steckt in Kaugummis, Cola und tausenden anderen Lebensmitteln. Der hochtoxische chemische Süßstoff Aspartam. Doch dieser Nahrungsmittelzusatz ist nicht so harmlos, wie es uns die Industrie weismachen will.

Aspartam gilt als Auslöser für Hirnschäden, Kopfschmerzen, Epilepsie, Parkinson, Alzheimer, Blindheit, Depressionen und über 90 weiterer Krankheiten.

Eine jahrzehntelange Studie mit 60.000 Frauen hat bestätigt, dass der Konsum von mit Aspartam gesüßter Diätlimonade mit einem um 30 Prozent erhöhten Herzinfarktrisiko und einem um 50 Prozent erhöhten Sterberisiko verbunden ist.

Die Ergebnisse, die auf dem American College of Cardiology vorgestellt wurden, sind bereits teilweise unter den Teppich gekehrt worden mit der falschen Erklärung, dass Diätgetränke diese Risiken nicht unbedingt verursachen, sondern lediglich mit ihnen korreliert sind.

„Frauen, die zu viele Diätgetränke zu sich nehmen, versuchen möglicherweise, ungesunde Gewohnheiten auszugleichen“, heißt es in einem Artikel auf CNBC(2), wobei keinerlei Beweise für diese Behauptung angeführt werden.

Denken Sie daran, dass jedes Mal, wenn ein synthetisches Vitamin mit einer erhöhten Sterblichkeit in Verbindung gebracht wird, die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft diese synthetischen Vitamine sofort als „Ursache“ des Todes bezeichnet. Korrelation ist nur dann kausal, wenn die von der Industrie finanzierten Wissenschaftler dies behaupten. (Gesundheit: Finger weg! Fluorid ist Müll!)

Aspartam ist ein Neurotoxin

Die Wissenschaftler weigern sich zu erforschen, dass Aspartam ein Neurotoxin ist, selbst wenn die Daten eindeutig einen starken Zusammenhang mit dem Todesrisiko zeigen. Der Grund, warum Frauen, die Diätlimonade trinken, ein um 50 Prozent erhöhtes Sterberisiko haben, ist natürlich viel wahrscheinlicher, dass es an dem liegt, was in der Diätlimonade enthalten ist, als an einer Lebensstilentscheidung.

Aspartam wird nämlich aus den Fäkalien von gentechnisch veränderten Bakterien hergestellt. Es ist kein natürlicher Zucker, sondern eine chemische Verbindung, die in einem Industrielabor hergestellt wird.

Es wird in Diät-Soda verwendet und zerfällt in eine Reihe von chemischen Verbindungen, darunter Formaldehyd und Methanol. Bei der Verdauung wird das Formaldehyd zu Ameisensäure oxidiert, einer Chemikalie, die in der Säugetierbiologie bekanntermaßen toxisch wirkt. Ameisensäure wird auch von Ameisen als Teil ihres „chemischen Waffenarsenals“ abgesondert.

Aspartam wird mit einer langen Liste von neurologischen Problemen in Verbindung gebracht

Aspartam-Leugner versuchen, so zu tun, als ob all das Formaldehyd, Methanol und die Ameisensäure keine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hätten. Ihr Argument ist das gleiche wie das der GVO-Leugner: „GVOs sind harmlos!“

Es ist sogar das gleiche Argument wie das der Quecksilberleugner: „Quecksilber ist harmlos!“

Warum wird Aspartam dann so häufig mit Sehstörungen, Kopfschmerzen und neurologischen Problemen in Verbindung gebracht, wenn es wiederholt in Form von Diätgetränken konsumiert wird? Tatsächlich gibt es über 90 Nebenwirkungen, die mit Aspartamkonsum in Verbindung gebracht werden, darunter Kopfschmerzen/Migräne, Schwindel, Krampfanfälle, Übelkeit, Taubheit, Hautausschläge, Depressionen, Reizbarkeit, Schlaflosigkeit, Hörverlust, Sehstörungen, Geschmacksverlust, Schwindel und Gedächtnisverlust.

Sodafirmen und fehlinformierte Ärzte versuchen alle, so zu tun, als ob keine dieser Nebenwirkungen real wäre – dass die Leute sich Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Taubheit, Schlaflosigkeit usw. nur einbilden.

So unethisch ist die Soda-Industrie: Sie vergiftet ihre eigenen Kunden mit einer neurotoxischen Chemikalie und nennt sie dann wahnhaft, wenn sie unter neurologischen Nebenwirkungen leiden.

Wer Diätlimonade trinkt, bringt sich um

Die Quintessenz aus all dem? Wenn Sie Diätlimonade trinken, bringen Sie sich im Grunde genommen um. Nennen Sie es „langsamen Selbstmord“.

Es gibt tausend Getränke, die gesünder sind als Diätlimonaden: Tee, Fruchtsaft, Mineralwasser, rohe Mandelmilch… sogar Nicht-Diätlimonaden sind besser für Sie als Diätlimonaden! (Und es ist eindeutig bewiesen, dass Diätlimonaden keinerlei Auswirkungen auf die Gewichtsabnahme haben.

Sie zu trinken ist also von vornherein eine nutzlose Diätmaßnahme).

Wenn Sie aus irgendeinem Grund immer noch Diätlimonade trinken, suchen Sie sich ein gesünderes Getränk und hören Sie auf, sich zu Tode zu vergiften.

Von der Website des American College of Cardiology:

[Eine Studie unter der Leitung von Dr. Ankur Vyas von der University of Iowa ergab, dass bei Frauen nach der Menopause, die zwei oder mehr Diätgetränke pro Tag konsumierten, die Wahrscheinlichkeit, ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden, um 30 Prozent und die Wahrscheinlichkeit, an einer damit verbundenen kardiovaskulären Erkrankung zu sterben, um 50 Prozent höher war als bei Frauen, die nie oder nur selten Diätgetränke konsumierten.

Die Analyse von 59.614 Teilnehmerinnen der Women’s Health Initiative Observational Study mit einem Durchschnittsalter von 62,8 Jahren und ohne Vorgeschichte von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ergab, dass nach einer durchschnittlichen Nachbeobachtungszeit von 8,7 Jahren das primäre kardiovaskuläre Ergebnis bei 8,5 Prozent der Frauen auftrat, die zwei oder mehr Diätgetränke pro Tag konsumierten, verglichen mit 6,9 Prozent in der Gruppe mit fünf bis sieben Getränken pro Woche, 6,8 Prozent in der Gruppe mit ein bis vier Getränken pro Woche und 7,2 Prozent in der Gruppe mit null bis drei Getränken pro Monat.

Der Unterschied blieb bestehen, als die Forscher andere kardiovaskuläre Risikofaktoren und Komorbiditäten berücksichtigten.

Der Zusammenhang zwischen Diätgetränken und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollte weiter untersucht werden, um die Beziehung zu definieren, sagte Vyas.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 20.04.2023