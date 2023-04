WEF will globalistische Agenda 2030 beschleunigen – der Great Reset entschlüsselt! (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Staats- und Regierungschefs der Welt werden noch in diesem Jahr zusammenkommen, um „die Umsetzung der Agenda 2030 zu beschleunigen“, kündigt das Weltwirtschaftsforum (WEF) an.

Die UNO und das WEF sind offenbar frustriert über die mangelnden Fortschritte beim „Great Reset“. Das WEF, das von Klaus Schwab geleitet wird, erklärte, es habe „unvorhergesehene Rückschläge durch die Coronapandemie, die Auswirkungen des Klimawandels und die steigenden Lebensmittel- und Kraftstoffkosten aufgrund des Konflikts in der Ukraine“ hinnehmen müssen.

Deswegen werden die Staats- und Regierungschefs der Welt einberufen, um Strategien zu erörtern. In diesem Fall spricht das WEF vom „möglicherweise größten menschlichen Unterfangen aller Zeiten, friedliche, gerechte, gleiche und nachhaltige Gesellschaften zu schaffen“.

Die UNO ruft derweil zu „praktischen Lösungen“ auf, die den Fortschritt bei den SDGs, den nachhaltigen Entwicklungszielen, beschleunigen können.

Die 17 SDGs, aus denen sich die Agenda 2030 zusammensetzt, wurden 2015 formuliert, und die 191 UN-Mitgliedstaaten haben sich zu ihnen verpflichtet.

Seit Davos 2021 wird am WEF offen darüber diskutiert, wie diese Ziele genutzt werden können, um den „Great Reset“ zu beschleunigen, bei dem die einfachen Menschen „nichts besitzen und glücklich sind“.

Um „wieder besser aufzubauen (Build back better)“, werden neue Wege vorgeschlagen, „um die SDGs zu erreichen und eine bessere Welt nach der Pandemie zu schaffen“. Dies läuft im Grunde auf Kommunismus hinaus.

Das WEF plant, die Staats- und Regierungschefs der Welt nach der Veröffentlichung des jährlichen Fortschrittsberichts über die Ziele für nachhaltige Entwicklung im Laufe dieses Jahres zusammenzubringen.

Dem WEF zufolge ist dieser Bericht in diesem Jahr „entscheidend“ für die Agenda 2030, da „wir ungefähr auf halbem Weg sind“.

Die Globalisten führen einen Krieg um die Welt: Alex Jones schlüsselt den Great Reset auf

Das Ziel ist eine planetarische Regierung und eine totale Weltübernahme. Die Welt befindet sich gerade an einem Scheideweg.

n diesem Video interviewe ich Alex Jones, Moderator der „The Alex Jones Show“ und Gründer von Infowars.com, über sein neues Buch „The Great Reset: And the War for the World„. Jones war einer der Ersten, der von der massiven Zensur betroffen war.

Im August 2018 war er bereits einheitlich von Apple, Facebook, Google und Twitter entfernt worden. Sie alle hatten ihn innerhalb weniger Tage ins Visier genommen und deplatformed. Natürlich wurden im darauffolgenden Sommer auch Hunderte und ich andere Websites auf ähnliche Weise entfernt. Jones war jedoch der erste, und er hatte ein riesiges Publikum, denn er gehörte zu den 1.000 meistbesuchten Websites der Welt, nicht nur in den USA.

Zensur durch ‚Lawfare‘

(Lawfare ist die Nutzung von Rechtssystemen und Institutionen, um einen Gegner zu schädigen oder zu delegitimieren oder um Einzelpersonen von der Ausübung ihrer gesetzlichen Rechte abzuhalten)

Insgesamt wurden mehr als 50 Klagen gegen ihn eingereicht, und zwar in zwei verschiedenen Gerichtsbarkeiten. In dem obigen Video gibt Russel Brand eine solide Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse. Wie Jones anmerkt: „Es ist einfach historisch, was da passiert“. Wie nicht anders zu erwarten, hat er Millionen von Dollar ausgegeben, um sein Recht auf freie Meinungsäußerung zu verteidigen, und in jüngster Vergangenheit Konkurs angemeldet.

„Es ist ihr Plan, uns auszuschalten“, sagt er. „Ich mache mir keine Sorgen um mich. Ich möchte Infowars so lange wie möglich auf Sendung halten, aber wir haben Recht bekommen. Die Neue Weltordnung ist da. Die globale Regierung ist da. Die Entvölkerungsagenda, die Zwangsimpfungshölle, die offenen Grenzen, die Abwertung der Währung – all das ist bereits da. Ich bin also nur ein Symptom der Krankheit, und die Tatsache, dass sie jeden ausschalten wollen …

Die Anwälte dieser Leute … [haben] gesagt: ‚Es ist unsere Mission, ihn zum Schweigen zu bringen und ihn mit den größten Urteilen, die wir bekommen können, zum Schweigen zu bringen. Wir wollen ihn aus dem Verkehr ziehen.‘

Noch vor ein paar Jahren wäre es eine Ketzerei gewesen, zu sagen: ‚Wir wollen jemanden zum Schweigen bringen‘, aber genau darum geht es bei dieser Klage. Jetzt sagen sie ganz offen, dass sie uns vernichten wollen. Und sie haben auf CNN und MSNBC gesagt: „Der Nächste ist Tucker Carlson. Der Nächste ist Joe Rogan. Der Nächste ist jeder andere.’“

Der Große Reset ist ein Krieg um die Weltherrschaft

In Fortsetzung seiner Bemühungen, die Menschen auf die globale Versklavungsagenda aufmerksam zu machen, schrieb Jones „The Great Reset: And the War for the World“. „Ich habe diesen Titel gewählt, weil sich die Globalisten in einem Krieg um die Welt befinden, eine planetarische Regierung, eine totale Übernahme“, sagt er.

Es ist im Grunde eine Zusammenstellung von Jones‘ Notizen, Dokumenten und Aufnahmen, um zu veranschaulichen, wie die Übernahme begann, wie sie umgesetzt wird und zu welchem Zweck. Wie Jones glaube auch ich, dass die Menschen auf der Welt gerade an einem Scheideweg stehen. Die Entscheidung, die getroffen werden muss, lautet, ob wir eine menschenfreundliche Zukunft haben werden oder eine transhumanistische Technokratie, eine biomedizinische Tyrannei, in der man keinerlei Rechte hat.

„Es deckt jeden Aspekt des Great Reset ab. Und es ist voll von Zitaten, Aussagen und Dokumenten. In der Tat wird jede Aussage in dem Buch durch ihre Eingeständnisse untermauert.

Das ist das Unglaubliche: Diese Übernahme des Planeten durch die Megakonzerne und dieser Versuch, die menschliche Spezies zu erobern und uns in [so etwas wie] fabrikmäßig gezüchtete Menschen zu verwandeln, die sie kontrollieren und programmieren – diese Brave New World 2.0 – liegt offen zutage.

Deshalb ist das Buch so wichtig. Ich vergleiche es mit den Plänen für den Todesstern. Dies ist ihr Plan. Dies ist ihre Blaupause. Das ist ihr Spielbuch. Und wenn man das versteht, dann hat man einen großen Vorteil gegenüber dieser Übernahme“, sagt er.

„Jetzt wollen sie mit dieser ganzen biomedizinischen Tyrannei die Kontrolle über unsere Körper erlangen. Das ist das Unglaubliche an Klaus Schwab und [Professor Yuval Noah] Harari und all den anderen Leuten, die wir zitieren – sie geben zu, dass sie eine wissenschaftliche Revolution planen und dass der Mensch im Jahr 2047 überflüssig sein wird.

Sie sagen eine Zukunft ohne Menschen für die nächste Jahrhundertwende voraus. Ich meine, das sind fantastische, todkalte Aussagen, aber sie haben die Kontrolle über die Finanzen. Sie haben die Kontrolle über die medizinischen Systeme. Sie haben die Kontrolle über die meisten Regierungen.

Und wenn die Menschheit nicht aufwacht und sich dagegen organisiert, haben wir keine Hoffnung. Aber der Plan ist so teuflisch und so öffentlich, dass wir ihn zu Fall bringen können – und wir werden es auch tun – wenn wir nur zugeben, dass er stattfindet, und anfangen, uns zu mobilisieren und zu organisieren.

Solide Erfolgsbilanz

Ein Problem, wenn man allen anderen zu weit voraus ist, ist, dass einem nur wenige glauben. Seit über einem Jahrzehnt schlägt Jones Alarm und warnt davor, dass das, was wir heute erleben, kommen wird. Oft klang es zu verrückt, um wahr zu sein, und obwohl er mit seinen Prognosen nicht zu 100 % richtig lag, ist seine Erfolgsbilanz erstaunlich gut.

Jones zufolge wusste er von der Existenz dieser „Deep State“-Kabale, weil seine Eltern beide unersättliche Leser von politischen Wissenschaften, Wissenschaftszeitschriften und Informationen im Allgemeinen waren. Schon in jungen Jahren interessierte sich Jones für Bücher über den Ersten und Zweiten Weltkrieg, Cecil Rhodes, Rhodesien und das Diamantenmonopol, das Römische Reich und andere historische Ereignisse.

„Ich hatte also ein Verständnis der realen Geschichte und der Tatsache, dass es in der Welt Eliten und herrschende, kontrollierende Oligarchien gab. Natürlich hatte ich ‚Brave New World‘ und ‚Brave New World Revisited‘ gelesen – das war ein Sachbuch, in dem Huxley erklärt: ‚Mein Buch von 1932 ist das, was meiner Meinung nach irgendwann nach dem Jahr 2000 passieren wird; das ist unser Ziel.‘

Sie lesen also dieses dystopische Buch über die wissenschaftliche Diktatur aus dem Jahr ’32, und dann erklärt er: „Das ist es, was die Technokraten wirklich planen. Das ist es, was wir entwickelt und vorbereitet haben.‘

Ich bin seit 28 Jahren auf Sendung, seit ich 21 Jahre alt war. Und vieles davon kam mir verrückt vor, denn damals war vieles davon eher akademisch – dass sie eine Weltregierung einrichten würden. Sie wollten Kohlenstoffsteuern erheben …

Ich war auf Sendung und habe einfach gelesen, was sie vorhatten zu tun. Jetzt sind wir hier, über 20 Jahre später, und sie fangen tatsächlich an, es umzusetzen. Wir gehen jetzt von der Beta-Phase zum Betrieb über. Es hört sich also an, als wäre ich ein Prophet , aber das bin ich wirklich nicht. Es ist nur so, dass die meisten Leute das Zeug nicht gelesen haben, als es in den MIT-Journalen stand, als es eher akademisch war.

Jetzt, wo es in die operative Phase übergeht, fangen die Leute wirklich an, dem Aufmerksamkeit zu schenken, was ich vor 10, 20, 25 Jahren gesagt habe. Es gibt virale Videos … in denen ich sage, was in den nächsten 10, 20 Jahren kommen wird, aber auch hier lese ich aus ihren eigenen Aussagen. Sie sind diejenigen, die das alles geplant haben.

Wir haben Joe Biden, der vor 15 Jahren im Senat sagte: „Bald werden Sie einen Mikrochip unter Ihrer Haut haben, den Sie kaufen und verkaufen können. Nun, er traf sich mit der Bilderberg-Gruppe und der Davos-Gruppe, und das war ihr Plan. Er wusste also, dass es kommen würde.“

Wo hat es angefangen?

Jones führt die Anfänge des Wunsches nach einem globalen totalitären Regime bis zu Platon zurück, der vor etwa 2.300 Jahren in „Die Republik“ die Idee äußerte, dass die Armen ausgerottet und eine Rasse mit elitären Eigenschaften gezüchtet werden sollte.

„Er ist wirklich der Begründer dessen, was zur Eugenik wurde“, sagt Jones. „Wir können nicht beweisen, dass das Ganze auf Platon zurückgeht. Wir wissen nur, dass seine Ideen der anerkannte Ausgangspunkt sind, von dem aus sich all diese anderen Systeme der Eugenik und der menschlichen Versklavung im Grunde genommen fortpflanzen. Er ist der Stammvater.“

Im Schnelldurchlauf durch die Geschichte paraphrasiert Jones den britischen Ökonomen Thomas Robert Malthus, der vor rund 300 Jahren die Idee äußerte: „Wir sollten die armen Menschen in winzige Wohnungen treiben. Wir sollten Krankheiten unter ihnen verbreiten lassen. Wir sollten die Bevölkerung ausrotten und reduzieren, denn die Tragfähigkeit der Erde ist erreicht.“

„Der Großvater und der Vater von Bill Gates waren über drei Generationen hinweg führende Vorstandsmitglieder in verschiedenen Eugenik- und Entvölkerungsgremien. Der ursprüngliche Name der Stiftung von Bill und Melinda Gates, die Mitte der 90er Jahre gegründet wurde, war ‚The World Population Control Bureau‘.“

Alex Jones

Diese malthusianischen Ansichten setzten sich bis zu Sir Francis Galton fort, der in den 1850er Jahren die Theorie der modernen Eugenik entwickelte und postulierte, dass Computer, die Wissenschaft der Biometrie und die Entdeckung der Bausteine unserer Zellen es schließlich ermöglichen würden, die menschlichen Fortpflanzungsprozesse in geordneter Weise zu kontrollieren. Malthus wurde vom britischen Königshaus und den Rothschilds, die zusammen mit den Rockefellers den größten Teil der modernen Wissenschaften entwickelt haben, stark finanziert.

„Es war ein Versuch der Eliten, die Technologie einzudämmen und sie als Werkzeug zur Kontrolle und nicht zur Befähigung zu nutzen“, sagt Jones. „Und aus Galton kamen dann Leute wie HG Wells und andere. Es gab also zwei verschiedene, miteinander konkurrierende fabianische Sozialisten – das britische Empire und Cecil Rhodes und der CFR, die Royal Round Table-Gruppenmanagement-Systeme des britischen Empires – die mit dem konkurrierten, was sie das deutsche Problem nannten.

Deshalb inszenierten sie den Ersten Weltkrieg. Hitler konkurrierte mit ihnen und übernahm im Grunde das Eugenik-Programm, beschloss aber, es nur auf bestimmte Minderheitengruppen zu projizieren. Hitler war also ein schlechter Sohn oder ein Ableger der fabianischen Sozialisten.

Die Eugenik-Bewegung wurde in England ins Leben gerufen, und als Hitler an die Macht kam, war die Eugenik in den meisten Ländern der Welt akzeptiert, da sie die Richtung der Wissenschaft vorgab. In den USA wurden Hunderttausende von Sterilisationen durchgeführt, nicht nur von armen Minderheiten, sondern auch von Weißen, die schlechte Zeugnisnoten hatten …

Die Grundlage des wissenschaftlichen Systems, in dem wir leben, ist also dieses auf Rothschild, Galton und Rockefeller basierende System der Eugenik.

Bill Gates ist ein Vertreter dieses Systems. Sein Großvater und sein Vater waren über drei Generationen hinweg führende Vorstandsmitglieder in den verschiedenen Eugenik- und Entvölkerungsgremien. Der ursprüngliche Name der Stiftung von Bill und Melinda Gates, die Mitte der 90er Jahre gegründet wurde, lautete „The World Population Control Bureau“. Im Jahr 1999 änderten sie den Namen in The Bill & Melinda Gates Philanthropic Organization.

Es handelt sich also wirklich um eine Sekte. Man kann argumentieren, dass es in einigen Bereichen zu viele Menschen gibt, man kann argumentieren, dass wir faul und dumm werden. Wir können argumentieren, dass die moderne Gesellschaft uns schwach macht.

Aber wer setzt diese ultra-reichen Kontrollfreaks darauf an, Gott zu spielen und zu entscheiden, wer lebt und wer stirbt? Jetzt treiben sie die Zwangsinjektionen, die GVOs und 5G voran, um uns zu sterilen, kranken und sterbenden Kreaturen zu machen. Sie sind an einer Massenausmerzung beteiligt.“

„Elite“-Blutlinien

Auf die Frage, ob es tatsächlich Familien gibt, deren Blutlinien Tausende von Jahren zurückreichen, und dass eine kleine Anzahl dieser Familien den zentralen Kern dieser globalen Kabale bildet, antwortet Jones: „Das ist absolut der Fall.“

„Wenn man den Weg zurückverfolgt, der von Ägypten über Griechenland und Rom bis zum Fall des Römischen Reiches und des Byzantinischen Reiches führte, dann wurde all diese Macht auf Frankreich, England und Schottland übertragen.

Diese Kontrollsysteme und das antike Wissen der Wissenschaft, die Weltkarten und [andere] Dinge, von denen wir wissen, dass sie viel genauer waren als das, was wir bis dahin kannten, nutzten sie dann für die Kontrolle, die durch diese Blutlinien und andere Systeme weitergegeben worden war, bis in unsere moderne Welt.

Ich würde sagen, dass die City of London in London die Hauptmachtbasis ist. Und dass die globale Regierung der Neuen Weltordnung – das ‚build back better‘ Great Reset der Davos-Gruppe – ein moderner Ausdruck des britischen Empire ist.“

Wie Jones erläutert, handelt es sich bei der City of London um einen 1,12 Quadratmeilen großen Ort im Herzen Londons, der sein eigenes souveränes Unternehmensregierungssystem hat. Es überrascht nicht, dass alle Zentralbanken der Welt ihren Sitz in der City of London haben. Zu den Ablegern der City of London gehören die British East India Company, die Bank of England und andere Organisationen, die sich in Privatbesitz befinden, aber mit staatlicher Macht ausgestattet sind.

„Prinz Charles führt seine Abstammung direkt zurück, und er hat Bücher darüber geschrieben, zu … Vlad III. Dracula [auch bekannt als ‚Der Pfähler‘] … einem siebenbürgischen Adelsgeschlecht, aus dem später das österreichisch-ungarische Kaiserreich hervorging. Mit Georg I. und Georg II. … konnte nicht einmal richtig Englisch sprechen … Es handelt sich also um eine alte deutsch-siebenbürgische Blutlinie, die mindestens 1.000 Jahre alt ist, und die die Neue Weltordnung leitet.

Wenn man also sieht, wie Prinz Phillip – der vor seinem Tod auch sagte, er wolle eine Weltregierung und als Virus zurückkommen, um 80 % der Weltbevölkerung zu töten – und sein Sohn, Prinz Charles, dies vorantreiben, dann sieht man buchstäblich das Haus des Drachen, das ist es, was Dracula bedeutet, ‚Dracul, das Haus des Drachen‘, das unseren Planeten regiert.“

Verrückte Reiche

Obwohl die Rothschild-Familie in der Presse nie erwähnt wird, wenn es um die reichsten Menschen der Welt geht, ist sie wahrscheinlich die mit Abstand reichste. Vor zehn Jahren wurde ihr Nettovermögen auf etwa 100 Billionen Dollar geschätzt. Heute könnte es fast 1 Quadrillion Dollar betragen. Ihnen gehört die Hälfte der Zentralbanken der Welt. Wie ist es möglich, dass eine Familie ein derartiges Vermögen anhäufen kann? Jones erklärt:

„Was sie tun, ist die Monetarisierung als Waffe. Sie bekommen das Geld im Voraus, wenn es einen Wert hat. Dann kaufen sie Sachwerte auf. Sie leihen es gegen Zinsen aus. Und so bekommen wir die Schulden, wir bekommen die Inflation, wir bekommen unsere Ersparnisse zerstört, [während] sie die Welt übernehmen.

Auf diese Weise haben die Rothschilds in Deutschland ihr Geld gemacht. Sie hatten kleine Pfandhäuser mit roten Schildern darauf. Das war ihr Logo. Das war ihr Markenzeichen. Rothschild bedeutet ‚rotes Schild‘. Die Leute wollten ihr Gold oder Silber nicht in ihrem Haus aufbewahren. Damals gab es noch keine Banken, nur Könige hatten Schatzkammern, die von Wachen in Festungen bewacht wurden.

Die Rothschilds waren Goldschmiede, und so begannen sie, den Menschen Schriften zu schreiben, die bis nach Deutschland vor etwa 550 Jahren zurückreichen. Die Leute brachten ihr Silber und Gold, und die Rothschilds gaben Ihnen die Schrift. Sie lernten, dass sie den Leuten mehr Schrift geben konnten als das eigentliche Gold und Silber, das sie besaßen, und sie entwickelten die Regel: Verleihe nie mehr als 10 zu 1 Skript. Daher kommt das Papiergeld.“

Heute nennt man das „fractional reserve banking“. Dieses System ist jetzt so überschuldet, dass es eine mathematische Gewissheit ist, dass es zusammenbrechen wird. Viele sagen sogar, es sei ein Wunder, dass es sich so lange gehalten hat. Dieses unvermeidliche Scheitern des Systems ist der Grund, warum sie jetzt zu einem kohlenstoffbasierten Wirtschaftssystem übergehen wollen, in dem alles auf der Erde einen Kohlenstoffpreis hat. Die neue digitale Währung wird dann an diesen Kohlenstoff-„Wert“ gebunden sein.

Wie Jones in seinem Buch erklärt, ist dieses neue System ein System, das auf globaler Sklaverei und absoluter Kontrolle durch eine zentrale „Elite“ basiert, die über und außerhalb aller Gesetze, Regeln und Beschränkungen leben wird, die dem Rest von uns auferlegt sind. Das neue System wird eines sein, in dem Sie nichts besitzen – nicht Ihr Auto, Ihre Kleidung, Ihr Telefon oder irgendetwas anderes. Alles wird auf Miete oder Leasing basieren. Natürlich werden alle diese Gegenstände jemandem gehören, und das werden diese „Elite“-Personen sein.

Die Elite freut sich auf eine posthumane Welt

Sie wollen auch eine transhumanistische posthumane Welt – in ihren eigenen Worten – in der sie die Entwicklung der Menschheit selbst kontrollieren. Sie sehen eine Zukunft voraus, in der der menschliche Körper mit Maschinen verschmolzen wird, so dass diejenigen, die über die Mittel verfügen, ihren sterblichen Körper überwinden und im Grunde ewig leben können.

„Ich habe Hunderte von Artikeln gelesen, die sie geschrieben haben und in denen sie offen damit prahlen“, sagt Jones. „Deshalb hat Elon Musk gesagt: ‚Hütet euch vor denen, die KI-Götter anbeten‘.

Er spricht von der Elite, dass sie ewig leben wird. Sie wollen eine post-menschliche Welt. Sie wollen Sapiens 2.0. Harari, einer der Hohepriester des Globalismus in Davos, sagt, dass die posthumane Welt bis 2047 oder so da sein wird, und dass er sich auf das Ende der Menschheit freut.

Es handelt sich also um eine selbsternannte, kontrollsüchtige, verrückte Wissenschaftssekte, die buchstäblich die Kontrolle über das gesamte biologische System des Menschen übernimmt, so wie Monsanto und andere es mit den Pflanzen getan haben.“

Prognosen für die nahe Zukunft

Was bisher skizziert wurde, ist die langfristige Agenda. Auf kürzere Sicht, etwa in den nächsten drei Jahren, haben wir es mit einem Konglomerat sich überschneidender künstlicher Krisen zu tun, die uns in diese langfristige Richtung zwingen sollen.

Wie Jones anmerkt, werden fossile Brennstoffe abgeschnitten, während praktikable Energiealternativen blockiert werden, Grenzen kollabieren, Währungen entwertet werden, alte Infrastrukturen zerstört werden – im Grunde zerstören sie „die industrielle Tragfähigkeit des Planeten, um Massenhunger, gesellschaftliche Degeneration und Zusammenbruch und Krieg auszulösen“, so Jones.

„Dann werden sie sich als Retter aufspielen und sagen, dass sie die Welt mit einem globalen Marschallplan von Billionen von Dollar stabilisieren werden, um ihren Green New Deal einzuführen. Aber zuerst müssen sie das alte System in die Luft jagen.

Deshalb hielt Prinz Charles vor vier Monaten diese Rede, in der er sagte: „Wir brauchen eine totale militärische Mobilisierung, mit mehr Kapital, als derzeit auf der Welt vorhanden ist, um das Ende des alten Systems und den Übergang zum neuen System zu erzwingen.

Das neue System verdoppelt oder verdreifacht die Hungersnot jedes Jahr. [Es wird] eine erzwungene medizinische Tyrannei sein. Eine Welt-ID, die an eine soziale Kreditwürdigkeit gebunden ist. Kohlenstoffsteuer. Und dann, wenn sie die Wirtschaft an der Basis vernichtet haben, wenn sie alle Bauernhöfe aufgekauft haben, wenn sie die Dinge weiter zentralisiert haben, werden sie das universelle Grundeinkommen einführen.

Damit werden sie in der Lage sein, zu diktieren, wie du lebst, wohin du gehen kannst, und das wird direkt an dein Verhalten gebunden sein. Die ganze Welt wird sich also in ein riesiges Hightech-Umerziehungslager unter freiem Himmel verwandeln, hier in der nahen Zukunft …

Die Menschen müssen verstehen, dass dies eine sehr ernste Sache ist. Und Gott sei Dank für [Präsident Jair] Bolsonaro in Brasilien. Gott sei Dank für [Premierminister Viktor] Orban in Ungarn.

Gott sei Dank für einige der anderen Führer, die wir auf der ganzen Welt haben, die auftauchen und den Großen Reset ausrufen, die Neue Weltordnung ausrufen und den Menschen erklären, dass dies eine globale feindliche Übernahme der Biosphären des Planeten durch Unternehmen ist … Wir sind gerade dabei, in dieses System überzugehen. Und es liegt wirklich an uns, ob sie es jemals in die Tat umsetzen können, aber sie versuchen es auf jeden Fall.“

Cyber-Angriff auf das Stromnetz ist eine sehr reale Möglichkeit

Eine mögliche Operation unter „falscher Flagge“, die uns dem Großen Reset noch näher bringen könnte, wäre ein Cyberangriff, der einen Teil oder das gesamte Stromnetz ausschaltet. Dies wäre in der Tat viel einfacher zu bewerkstelligen als 9/11 und dies ist etwas, vor dem Schwab bei mehreren Gelegenheiten gewarnt hat – was wiederum signalisiert, was sie tatsächlich planen.

Ein Cyberangriff wäre sehr einfach durchzuführen. Sie könnten ihn leicht den Terroristen in die Schuhe schieben, und niemand wäre in der Lage, das Gegenteil zu beweisen. Dann könnten sie im Namen der Cybersicherheit weitere Überwachungstechnologien und Internet-IDs einführen. Natürlich könnte ein solches Ereignis auch große Teile der Bevölkerung außer Gefecht setzen, da die Gesellschaft zusammenbricht, wenn es über einen längeren Zeitraum keinen Strom gibt.

Um für diesen Fall gewappnet zu sein, wäre es ratsam, sich eine Art Notstromversorgung zuzulegen, sei es ein Gasgenerator, ein solarbetriebener Generator oder etwas anderes. Sie werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, alle Ihre Annehmlichkeiten aufrechtzuerhalten, aber Sie werden in der Lage sein, einige notwendige Dinge zu betreiben.

„Ich glaube, dass sie zunächst einige Beta-Angriffe durchführen werden, bei denen sie eines der drei großen Stromnetze in den USA ausschalten, sagen wir für ein paar Wochen, und das dann als Machtergreifung nutzen, um mehr Kontrolle zu bekommen“, sagt Jones. „Dann werden sie langsam den Brennstoff abstellen, weil die Gaspreise so hoch sind, und langsam zusehen, wie sich die Gesellschaft auflöst.

Wenn sie das ein paar Mal getestet haben, ich würde sagen, so um das Jahr 2030 herum, dann werden sie behaupten, dass Terroristen einen EMP oder so etwas gezündet haben, und das gesamte Stromnetz abschalten, und dann gibt es einen organisierten Zusammenbruch und Barbarei. Aber zuerst müssen sie ihren kompletten Polizeistaat einrichten. Sie müssen ihre gepanzerten Globalisten-Reservate vorbereiten, damit sie das alles sicher leiten können.

Ich denke also, dass sie etwa sieben, acht Jahre von der wirklichen Massenvernichtung entfernt sind. Oder sie lassen einfach die Würfel rollen und setzen eine Super-Biowaffe frei, die so tödlich ist, dass sie große Teile der Gesellschaft tötet. Und dann würde das selbst den Effekt haben, dass alles zusammenbricht.

Aber sie fühlen sich im Moment nicht sicher in ihren gepanzerten Bunkern im ländlichen Kanada. Sie fühlen sich nicht sicher in Tasmanien oder auf Kauai, Hawaii. Sie fühlen sich in einigen der Festungen, die sie gebaut haben, nicht sicher.

Ich kenne einige der Sicherheitsleute, die in diesen Festungen gearbeitet und sie gesehen haben, und die mit einigen der reichsten Menschen der Welt zusammengearbeitet haben. Und lassen Sie mich Ihnen sagen, es ist sogar in den Nachrichten, es gibt einen Wettlauf dieser Milliardäre, unterirdische Festungen zu bauen …

Aus diesem Grund bauen einige dieser Milliardäre auch diese schwimmenden Städte. Weil sie versuchen, sich für den Zusammenbruch zu positionieren … Sie werden in den Ozean gehen, während der Rest von uns stirbt“.

Schließen Sie sich der Menschheit in The Great Reject an

Gegen Schwabs Great Reset steht das, was die Finanzexpertin Catherine Austin Fitts als „The Great Reject“ oder „The Great Rejection“ bezeichnet hat. In Financial Rebellion Folge 31 erörterte sie, wie man sich wehren kann und „wo man sein Geld im Jahr 2022 bunkern kann“. Was schlägt Jones uns vor?

„Wir müssen gesund werden“, sagt er. „Wir müssen uns gesund ernähren. Wir müssen meditieren. Wir müssen beten. Wir müssen unsere Familien lieben, unsere Nachbarn lieben. Und einfach erkennen, dass es am Ende gut ausgeht. Es gibt das Böse im Universum. Es gibt aber auch Kräfte des Guten, und das sehen wir.

Gott wirkt durch uns, und wir müssen einfach auf Gott vertrauen und uns nicht von all dem Bösen unterkriegen lassen. Gehen Sie einfach weiter, bleiben Sie beharrlich und gehen Sie auf die Hoffnungslosen zu, sprechen Sie mit den Menschen und gehen Sie einfach nach draußen und genießen Sie die Sonne.

Verbringen Sie Zeit damit, darüber nachzudenken, wie schön das Universum ist, und erkennen Sie, dass die bösen Kräfte auf diesem Planeten nicht allmächtig sind. Deshalb wollen sie die Kontrolle haben, weil sie allmächtig sein wollen. Wir werden dies gemeinsam überwinden.

Und dann andere informieren. Holen Sie sich das Buch [‚The Great Reset: And the War for the World‚] bei infowarstore.com. Das wird uns helfen, auf Sendung zu bleiben. Wir brauchen die Finanzierung. Außerdem ist es ein erstaunliches Buch. Steve Bannon sagte, es sei eines der wichtigsten Bücher, die er je gelesen hat. Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir es geschafft haben, dieses Buch zu schreiben und zu produzieren. Holen Sie es sich auf Amazon.com, denn ich will es auf Platz 1 bringen … Es ist in den Top 40 der Bücher im Moment.

Verbreiten Sie die Nachricht über Dr. Mercola’s Show. Ich weiß, dass Millionen das tun. Teilen Sie dieses Interview, gehen Sie zu infowars.com, gehen Sie zu banned.video, wo Sie all die verbotenen Informationen finden können, die sie nicht veröffentlichen wollen. Unterstützen Sie unabhängige Medien, unterstützen Sie unabhängige Unternehmen, unterstützen Sie kleine Unternehmen, unterstützen Sie Bauernhöfe, unterstützen Sie Secondhand-Läden.

Wir müssen uns mehr und mehr von dem System der großen Unternehmen lösen, das die Sperrungen durchführte und kleine Unternehmen für unwichtig erklärte. Wir müssen erkennen, dass sie versuchen, uns alle unwesentlich zu machen, uns unproduktiv zu machen, so dass wir nicht nur für sie, sondern auch für uns selbst nutzlos sind. Wir müssen uns nützlich machen, uns produktiv machen.

Besuchen Sie einen Tischlerkurs. Besuchen Sie einen Kurs über die Reparatur von Motoren. Das ist echtes Wissen, das wir brauchen, nicht das Zeug, das sie an den meisten dieser Hochschulen lehren. Und das wurde alles absichtlich gemacht. Wir müssen alle zu Generalisten werden, damit wir alle viele Informationen und viele grundlegende Dinge wissen. Pflanzt einen Garten …“

Neben all diesen Vorschlägen und der Aufforderung, sich auf eine Notstromversorgung vorzubereiten, ist die vielleicht wichtigste aller Vorbereitungen die Sicherung einer Trinkwasserquelle. Denken Sie daran, dass irgendwann kein Wasser mehr durch Ihren Wasserhahn fließt, wenn das Stromnetz zusammenbricht.

Und nicht zuletzt müssen wir eine Gemeinschaft aufbauen. Sie wollen da draußen kein einsamer Ranger sein. Sie brauchen eine Gruppe von Gleichgesinnten, die Ihre Werte teilen. Wenn Sie in einer Großstadt leben und die Möglichkeit haben, diese zu verlassen, dann gehen Sie lieber früher als später. Die Städte werden nicht überleben, das glaube ich nicht.

„Am Ende werden sich kleine Städte zusammenschließen“, sagt Jones. „Wir werden uns selbst versorgen können. Und es wird auch eine neue Renaissance geben, die daraus hervorgeht“.

Um mehr darüber zu erfahren, sollten Sie sich unbedingt ein Exemplar von „The Great Reset: And the War for the World.

Quellen: PublicDomain/thenationalpulse.com am 29.04.2023