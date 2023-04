Schockierende Pläne zur Umsetzung der Entvölkerung und eines weltweiten totalitären Systems wurden vor mehr als 50 Jahren enthüllt

Eine Reihe von Tonbändern mit dem Titel „The New Order of Barbarians“ (Die neue Ordnung der Barbaren) belegt die Existenz, den Umfang und die Richtung einer Verschwörung, die 1969 von einem Insider, Dr. Richard Day, aufgedeckt wurde.

Dr. Day sprach im März 1969 vor der Pittsburgh Paediatric Society. Dr. Lawrence Dunegan nahm an diesem Treffen teil und enthüllte 1988 die Pläne, die 1969 zur Bildung eines neuen Regierungssystems bestanden und die gesamte Gesellschaft veränderten, um dieses neue System umzusetzen. Die gesamte Gesellschaft wurde nach diesen Plänen umgestaltet.

„Alles ist vorbereitet, und niemand kann uns jetzt aufhalten … Einige von Ihnen werden denken, ich spreche vom Kommunismus. Nun, wovon ich spreche, ist viel größer als der Kommunismus!“ sagte Dr. Day.

Im Jahr 1969 machte Dr. Richard Day einige erstaunliche Vorhersagen darüber, wo die Welt heute stehen würde

Von Henri Thibodeau, erstmals am 8. Juni 2015 erschienen:

Am 20. März 1969 hörte der inzwischen verstorbene Dr. Lawrence Dunegan (1923-2004) einen erstaunlichen Vortrag auf einer Tagung der Pittsburgh Paediatric Society. Der Vortragende war Dr. Richard Day (1905-1989), der damals Professor für Kinderheilkunde an der Mount Sinai Medical School in New York war. Day hatte zuvor als medizinischer Direktor der Planned Parenthood Federation of America gearbeitet.

Dr. Dunegan war ein Student von Dr. Day an der Universität von Pittsburgh gewesen und kannte ihn daher gut. Später behauptete er, Dr. Day habe die Anwesenden gebeten, sich keine Notizen zu machen oder aufzuzeichnen, was er ihnen während dieses Vortrags sagen wollte. Dr. Dunegan sagte, er finde es ungewöhnlich, dass ein Professor seine Zuhörer darum bittet. Der Grund, so Dr. Day, sei, dass es negative Auswirkungen – möglicherweise persönliche Gefahren – auf ihn haben würde, wenn allgemein bekannt würde, dass er über die Informationen, die er der Gruppe mitteilen wollte, gesprochen hatte.

Dr. Day sagte der Gruppe offenbar auch, dass das, was er sagen würde, „es ihnen leichter machen würde, sich anzupassen, wenn sie vorher wüssten, was sie zu erwarten hätten“, eine etwas zweideutige Aussage, die im Laufe der Rede von Dr. Day immer deutlicher wurde.

Insider des „Neuen Weltsystems“?

Dr. Dunegan hatte den Eindruck, dass Dr. Day als „Insider“ sprach und nicht als jemand, der eine Theorie vorstellte oder im Rückblick sprach. Dr. Days Wissen schien konkret zu sein, als er über die Zukunft und die Strategien von Menschen und Organisationen sprach, die einen definierten Plan für die Welt hatten – was er als „Neues Weltsystem“ bezeichnete – und die in der Lage waren, dafür zu sorgen, dass dieser Plan innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens ausgeführt wurde.

„Wir planen, das einundzwanzigste Jahrhundert mit Anlauf zu beginnen. Alles ist vorbereitet, und niemand kann uns jetzt aufhalten…“ – Dr. Richard Day, 20. März 1969, zitiert von Dr. Lawrence Dunegan

Offenbar schrieb Dr. Dunegan, als er an diesem Abend nach Hause kam, vieles von dem auf, was er von Dr. Day während dieses Vortrags gehört hatte, und behielt diese Notizen etwa 20 Jahre lang für sich. Im Jahr 1988 nahm Dr. Dunegan seine Erinnerungen an diesen erstaunlichen Vortrag aus dem Jahr 1969 auf Tonband auf – diese Bänder sind als „The Dunegan Tapes“ bekannt geworden. Obwohl Dr. Dunegans Gedächtnis durch die dazwischen liegenden Jahre getrübt sein mag, war er in der Lage, genügend Einzelheiten des Vortrags wiederzugeben, um es jedem aufgeklärten Menschen zu ermöglichen, zu erkennen, was die wahren Ziele hinter den Trends unserer Zeit sein könnten.

Gewöhnen Sie sich an den Wandel…

„Die Menschen werden sich an den Gedanken der Veränderung gewöhnen müssen, so sehr, dass sie Veränderungen erwarten werden. Nichts wird von Dauer sein…“ – Dr. Richard Day, 20. März 1969, zitiert von Dr. Lawrence Dunegan (Die Entvölkerungsprognosen für 2025 von Deagel neu betrachtet)

Wenn Sie mehr über den Inhalt der Dunegan-Bänder erfahren möchten, empfehle ich Ihnen, The Revelations of Dr. Richard Day zu besuchen, einen sehr gut dokumentierten WordPress-Blog, der sich ausschließlich diesem Thema widmet. Dort können Sie die zahlreichen Themen erforschen, die Dr. Day angeblich in seinem Vortrag von 1969 besprochen hat, wie zum Beispiel:

Obligatorische Sterilisation

Empfängnisverhütung

Euthanasie und die „Pille danach“

Die Bedeutung der Familie wird abnehmen

Mode und Sexualität

Fluoridierung

Genetisch veränderte Organismen (GMO)

Homosexualität

Labor-Babys

Lebensraum & Agenda 21

Medien und Sex

Neue schwer zu diagnostizierende und unheilbare Krankheiten

Bevölkerungskontrolle

Sexuelle Aufklärung

Unterdrückung von Krebsbehandlungen als Mittel zur Bevölkerungskontrolle

Sie können auch eine Abschrift der Dunegan-Bänder finden, indem Sie auf diesen Link klicken: 100777.com. Ich kann mich nicht für die Genauigkeit dieser Abschrift verbürgen, also hören Sie sich am besten die eigentlichen Bänder auf The Revelations of Dr Richard Day – Audio an. Sie enthält auch ein späteres Interview, das am 10. Oktober 1991 in Pittsburgh, Pennsylvania, aufgezeichnet wurde, wo Randy Engel, Direktor der US Coalition for Life, Dr. Larry Dunegan interviewte.

Im Folgenden finden Sie Auszüge aus dem Transkript der Dunegan-Bänder, Band 1. Die vollständigen Transkripte der Bänder 1 bis 3 können Sie HIER lesen.

Bevölkerungskontrolle

Chemikalien in Lebensmitteln und in der Wasserversorgung zur Verringerung des Sexualtriebs sind nicht sinnvoll. Die Strategie wäre also nicht, den Sexualtrieb zu verringern, sondern den Sexualtrieb zu erhöhen, aber so, dass die Menschen keine Kinder mehr bekommen.

Empfängnisverhütung universell für alle verfügbar

Empfängnisverhütung würde sehr stark gefördert, und sie wäre in den Köpfen der Menschen so eng mit Sex verbunden, dass sie automatisch an Verhütung denken würden, wenn sie an Sex denken oder sich darauf vorbereiten. Und Empfängnisverhütung würde allgemein zugänglich gemacht werden.

Sexualerziehung als Instrument der Weltregierung

Die Sexualerziehung sollte das Interesse der Kinder schon früh wecken und ihnen den Zusammenhang zwischen Sex und der Notwendigkeit von Verhütungsmitteln nahe bringen, noch bevor sie sehr aktiv werden.

Tax-Funded Abortion as Population Control

Abtreibung wird nicht länger ein Verbrechen sein. Abtreibung wird als normal akzeptiert und würde von den Steuern für Menschen bezahlt werden, die nicht für ihre eigenen Abtreibungen aufkommen können.

Alles ist erlaubt – Homosexualität soll gefördert werden

Die Menschen werden die Erlaubnis erhalten, homosexuell zu sein. Sie werden es nicht mehr verstecken müssen.

Technologie

Sex und Fortpflanzung würden getrennt werden. Es gäbe Sex ohne Fortpflanzung, und die Technologie wäre dann die Fortpflanzung ohne Sex. Dies würde im Labor geschehen.

Die Bedeutung der Familien wird abnehmen

Die Familien würden in ihrer Größe begrenzt werden. Scheidungen würden leichter und häufiger vorkommen. Die meisten Menschen, die heiraten, werden mehr als einmal heiraten. Mehr Menschen werden nicht heiraten. Unverheiratete Menschen würden in Hotels wohnen und sogar zusammenleben.

Mehr Frauen werden außer Haus arbeiten. Mehr Männer werden in andere Städte versetzt, und mehr Männer werden beruflich reisen. Daher wird es für Familien schwieriger sein, zusammenzubleiben. Dies würde dazu führen, dass die Ehebeziehungen weniger stabil sind und die Bereitschaft zum Kinderkriegen sinkt.

Einer der Nettoeffekte der erleichterten Scheidungsgesetze in Verbindung mit der Förderung des Reisens und der Verlegung von Familien von einer Stadt in eine andere war die Schaffung von Instabilität in den Familien.

Euthanasie und die „Sterbepille“

Jeder hat ein Recht darauf, nur so lange zu leben bis sie als Alte nicht mehr nützlich sind. Sie werden zu einer Last. Man sollte bereit sein, den Tod zu akzeptieren. Die meisten Menschen sind das. Es könnte eine willkürliche Altersgrenze festgelegt werden.

Begrenzter Zugang zu erschwinglicher medizinischer Versorgung macht die Eliminierung älterer Menschen einfacher

Die Kosten für die medizinische Versorgung würden sehr hoch angesetzt. Die medizinische Versorgung wäre sehr eng mit der Arbeit verbunden, würde aber auch sehr, sehr teuer werden, so dass sie für die Menschen ab einer bestimmten Zeit einfach nicht mehr verfügbar wäre. Und wenn man nicht gerade eine sehr reiche, unterstützende Familie hat, muss man eben auf die Versorgung verzichten. Und die Idee war, dass, wenn alle sagen: „Genug! Was für eine Last es für die Jungen ist, für die Alten zu sorgen“, dann würden die Jungen bereit sein, Mama und Papa auf ihrem Weg zu helfen, vorausgesetzt, dies geschehe auf humane und würdige Weise.

Die Planung der Kontrolle über die Medizin

Die Ausübung der Medizin würde sich grundlegend ändern. Insgesamt würde die Medizin viel strenger kontrolliert. Die gesamte Gesundheitsversorgung würde einer strengen Kontrolle unterworfen werden.

Der Zugang zu Krankenhäusern würde streng kontrolliert werden. Man müsste sich ausweisen, um das Gebäude zu betreten. Die Sicherheitsvorkehrungen in und um Krankenhäuser würden eingeführt und schrittweise erhöht, so dass niemand mehr ohne Ausweis in das Gebäude gelangen oder sich darin bewegen könnte. Und jeder, der sich im Krankenhaus bewegt, müsste einen Ausweis mit einem Foto und einer Erklärung, warum er dort ist, tragen.

Dies sollte schrittweise eingeführt werden, damit sich jeder an den Gedanken gewöhnt, sich ausweisen zu müssen – bis es einfach akzeptiert wurde. Die Notwendigkeit, sich auszuweisen, würde im Kleinen beginnen: in Krankenhäusern und einigen Unternehmen, aber nach und nach auf alle Menschen an allen Orten ausgedehnt werden.

Es wurde festgestellt, dass Krankenhäuser dazu genutzt werden können, Menschen einzusperren … für die Behandlung von Kriminellen. Damit war nicht unbedingt die medizinische Behandlung gemeint. Im Grunde beschrieb Dr. Day die Verwendung von Krankenhäusern sowohl für die Behandlung von Kranken als auch für die Inhaftierung von Kriminellen aus anderen Gründen als dem medizinischen Wohlergehen des Kriminellen. Eine Definition des Begriffs „Verbrecher“ wurde nicht gegeben.

Abschaffung der Privatärzte

Der Arzt würde nicht mehr als individueller Fachmann im Dienste des einzelnen Patienten gesehen werden. Stattdessen würde der Arzt allmählich als hochqualifizierter Techniker anerkannt werden – und sein Beruf würde sich ändern. Dazu gehören dann auch Dinge wie Hinrichtungen mit der Giftspritze.

Der allein praktizierende Arzt würde der Vergangenheit angehören. Einige wenige Verfechter des Einzelkämpfertums könnten versuchen, sich zu behaupten, aber die meisten Ärzte würden bei einer Institution angestellt sein. Gruppenpraxen würden gefördert, Unternehmen würden gefördert, und sobald das Unternehmensimage der medizinischen Versorgung allmählich immer akzeptabler wird, würden Ärzte mehr und mehr zu Angestellten und nicht mehr zu unabhängigen Vertragspartnern. Und damit einher geht natürlich, unausgesprochen, aber notwendig, dass der Angestellte seinem Arbeitgeber dient, nicht seinem Patienten.

Neue schwer zu diagnostizierende und unbehandelbare Krankheiten

Es würden neue Krankheiten auftreten, die es vorher noch nie gegeben hat. Sie wären sehr schwer zu diagnostizieren und unbehandelbar – zumindest für eine lange Zeit. Ich denke, dass AIDS zumindest ein Beispiel für das war, wovon er sprach. Ich denke heute, dass AIDS wahrscheinlich eine künstlich erzeugte Krankheit war.

Unterdrückung von Krebsbehandlungen als Mittel der Bevölkerungskontrolle

Wir können jetzt schon fast jeden Krebs heilen. Die Informationen sind im Rockefeller-Institut hinterlegt, falls jemals entschieden wird, dass sie veröffentlicht werden sollen. Aber bedenken Sie – wenn die Menschen nicht mehr an Krebs sterben, wie schnell würden wir überbevölkert werden. Man kann genauso gut an Krebs sterben wie an etwas anderem.“ – Dr. Richard Day, 20. März 1969, zitiert von Dr. Lawrence Dunegan

Die Bemühungen um eine Krebsbehandlung würden mehr auf Komfort als auf Heilung ausgerichtet sein. Es gab die Aussage, dass die Krebsheilmittel, die im Rockefeller-Institut versteckt wurden, letztendlich ans Licht kommen würden, weil unabhängige Forscher sie trotz der Bemühungen, sie zu unterdrücken, ans Licht bringen könnten.

Auslösen von Herzinfarkten als eine Form des Attentats

„Es gibt jetzt eine Möglichkeit, einen echten Herzinfarkt zu simulieren. Er kann als Mittel zur Ermordung verwendet werden“ – Dr. Richard Day, 20. März 1969, zitiert von Dr. Lawrence Dunegan

Nur ein sehr erfahrener Pathologe, der genau wusste, worauf er bei einer Autopsie achten musste, konnte dies von einem echten Fall unterscheiden.

Bildung als Mittel zur Beschleunigung der Pubertät und der Evolution

Es ging auch um die Beschleunigung des Einsetzens der Pubertät. Und das wurde im Zusammenhang mit der Gesundheit und später mit der Bildung gesagt, und im Zusammenhang mit der Beschleunigung des Prozesses der evolutionären Veränderung. Es wurde gesagt: „Wir glauben, dass wir die Evolution schneller und in die von uns gewünschte Richtung vorantreiben können.“

Alle Religionen verschmelzen … Die alten Religionen müssen verschwinden

„Religion ist nicht unbedingt schlecht. Viele Menschen scheinen Religion zu brauchen, mit ihren Mysterien und Ritualen – also werden sie Religion haben. Aber die großen Religionen von heute müssen verändert werden, weil sie mit den kommenden Veränderungen nicht kompatibel sind. Die alten Religionen werden verschwinden müssen. Vor allem das Christentum …

Um dies zu erreichen, wird die Bibel verändert werden. Sie wird so umgeschrieben, dass sie zur neuen Religion passt. Nach und nach werden die Schlüsselwörter durch neue Wörter mit verschiedenen Bedeutungsnuancen ersetzt. Dann kann die Bedeutung, die dem neuen Wort beigemessen wird, dem alten Wort nahe kommen – und im Laufe der Zeit können andere Bedeutungsnuancen dieses Wortes hervorgehoben werden. Und dann wird dieses Wort allmählich durch ein anderes Wort ersetzt. – Dr. Richard Day, 20. März 1969, zitiert von Dr. Lawrence Dunegan“.

„Die Kirchen werden uns helfen!“

„Einige von Ihnen denken wahrscheinlich, dass die Kirchen das nicht dulden werden … die Kirchen werden uns helfen!“ – Dr. Richard Day, 20. März 1969, zitiert von Dr. Lawrence Dunegan

Umstrukturierung der Bildung als Instrument der Indoktrination

Neben der Bibel würden auch die Klassiker der Literatur verändert werden. Mark Twains Schriften wurden als ein Beispiel genannt. Aber der Gelegenheitsleser, der eine überarbeitete Fassung eines Klassikers liest, würde nicht einmal vermuten, dass es eine Änderung gab. Und man müsste schon Wort für Wort durchgehen, um überhaupt zu erkennen, dass in diesen Klassikern eine Änderung vorgenommen wurde, so subtil sind die Änderungen. Aber die Änderungen wären so, dass sie die Akzeptanz des neuen Systems fördern würden.

Mehr Zeit in den Schulen, aber sie würden „nichts lernen“

Die Kinder würden mehr Zeit in der Schule verbringen, aber in vielen Schulen würden sie gar nichts lernen. Sie lernen ein paar Dinge, aber nicht so viel wie früher.

Kontrolle, wer Zugang zu Informationen hat

Bereits 1969 sprach Dr. Day über Computer im Bildungswesen, und damals sagte er, dass jeder, der Zugang zu Computern oder zu Büchern haben wolle, die nicht direkt mit seinem Fachgebiet zu tun hätten, einen sehr guten Grund dafür haben müsse. Andernfalls würde der Zugang verweigert werden.

Schulen als Drehscheibe der Gemeinschaft

Bei all dem Streben nach Leistung wurde erkannt, dass viele Menschen Hilfe brauchen würden, und dass die Menschen, die es wert sind, in der hier zu bleiben, in der Lage sein würden, die Hilfe der psychiatrischen Dienste anzunehmen und davon zu profitieren, und trotzdem Superleistungen zu erbringen. Diejenigen, die dazu nicht in der Lage waren, würden auf der Strecke bleiben und wären daher sozusagen entbehrlich – „entbehrlich“.

Erwachsene würden in die Schule gehen. Es wird immer neue Informationen geben, die Erwachsene haben müssen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn man nicht mehr mithalten kann, ist man zu alt. Dies war eine weitere Möglichkeit, den Älteren mitzuteilen, dass es für sie an der Zeit war, weiterzuziehen und die Pille des Untergangs zu schlucken.

„Manche Bücher würden einfach aus den Bibliotheken verschwinden“

Dies geschah in dem Sinne, dass einige Bücher Informationen oder Ideen enthalten, die nicht aufbewahrt werden sollten. Und deshalb würden diese Bücher verschwinden.

In der Folge wird nicht jeder Bücher besitzen dürfen. Und manche Bücher wird niemand besitzen dürfen.

Änderung von Gesetzen

Die Sonntagsgesetze werden abgeschafft. Die Glücksspielgesetze würden aufgehoben oder gelockert, so dass das Glücksspiel zunehmen würde. Er deutete dann an, dass die Regierungen in das Glücksspiel einsteigen würden. „Warum sollte das ganze Geld aus dem Glücksspiel in privaten Händen bleiben, wenn der Staat davon profitieren könnte?“ sagte Dr. Day.

Die Konkursgesetze würden geändert werden. Die Kartellgesetze würden geändert oder anders ausgelegt, oder beides.

Die Förderung von Drogen- und Alkoholmissbrauch zur Schaffung einer Naturgesetzatmosphäre

Der Drogenkonsum würde zunehmen. Der Alkoholkonsum würde zunehmen. Die Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Drogen würden verstärkt werden. Das klingt wie ein Widerspruch, aber die Idee ist, dass die zunehmende Verfügbarkeit von Drogen eine Art Naturgesetz schaffen würde, bei dem die Schwachen und Untauglichen ausgesondert würden.

Das Gleiche würde mit Alkohol passieren. Der Alkoholmissbrauch würde gleichzeitig gefördert und degradiert werden. Die Schwachen oder Schwächeren würden auf die Förderung reagieren und deshalb mehr Alkohol konsumieren und missbrauchen.

Das Fahren unter Alkoholeinfluss würde zu einem größeren Problem werden, und es würden strengere Regeln für das Fahren unter Alkoholeinfluss aufgestellt, so dass immer mehr Menschen ihr Privileg zum Fahren verlieren würden.

„Nicht jeder sollte die Freiheit haben, so zu reisen, wie es jetzt in den Vereinigten Staaten der Fall ist“, erklärte Dr. Dunegan in Bezug auf den Vortrag von Dr. Day. „Die Menschen haben kein Bedürfnis, auf diese Weise zu reisen. Es ist ein Privileg!“

Der Bedarf an mehr Gefängnissen und die Nutzung von Krankenhäusern als Haftanstalten

Es würden mehr Gefängnisse benötigt. Krankenhäuser könnten als Gefängnisse dienen. Einige Krankenhausneubauten würden so konzipiert, dass sie für eine gefängnisähnliche Nutzung geeignet sind.

Pläne werden in Band 2 der Dunegan-Bänder enthüllt

keine Sicherheit mehr

Verbrechen als Mittel zur Steuerung der Gesellschaft

Beschneidung der industriellen Vormachtstellung Amerikas

Bevölkerungs- und Wirtschaftsverschiebungen – Abriss der sozialen Wurzeln

Sport als Instrument des sozialen Wandels

Waffenkontrolle

Abschaffung von Weiblichkeit, Babypuppen und Teeservice

Sex und Gewalt, die durch Unterhaltung vermittelt werden

Grafische Gewalt

Musik wird immer schlimmer

Unterhaltung als Mittel zur Veränderung der Jugend

Reisebeschränkungen und implantierte Ausweise

Lebensmittelkontrolle

Wetterkontrolle

Politik

Wissen, wie Menschen reagieren – sie dazu bringen, das zu tun, was man will

gefälschte wissenschaftliche Forschung

Terrorismus

Finanzielle Kontrolle

Überwachung, Implantate und Fernsehgeräte, die einen beobachten

Wohneigentum ist ein Ding der Vergangenheit

die Ankunft des totalitären globalen Systems

Menschen werden einfach verschwinden

Wollen wir da mitmachen?

…

