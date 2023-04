Tartaria: Gebäude im ähnlichen Stil gibt es überall auf jedem Kontinent (Video)

Teile die Wahrheit!

Abgesehen von ästhetischen und stilistischen Vorlieben sind die allgemeinen architektonischen Komponenten gleich, d.h. kunstvolle Dachkronen, Kupferkuppeln mit hohen Goldknäufen oder großen Goldstatuen, mehrere Zinnen, Säulen und Loggien auf mehreren Ebenen, massives Mauerwerk usw.

Alles ist großartig! Und sie sind überall… auf der ganzen Welt. Wurden sie von unserer Zivilisation gebaut? Von Korben Dallas

Zum größten Teil sind wir sehr daran gewöhnt, diese Gebäude hier und da auf der ganzen Welt zu sehen. Wenn es sich um eine Stadt oder Gemeinde mit etwas Geschichte handelt, wird sie eine oder zwei der oben genannten Strukturen haben; einige werden mehr haben.

Sie alle sehen wunderschön aus, mit aufwendigen Details und eleganter Präzision. Einige dieser Gebäude haben Individualität, andere sehen „diesem anderen Gebäude in Europa“ ähnlich. Und Europa ist angeblich der Geburtsort dieser Baustile. So hat man uns das zumindest beigebracht.

Dies ist unsere konventionelle Weisheit, die in unserem Verständnis dieser Welt verwurzelt ist. Es wurden unzählige verschiedene Namen geschaffen, um diese Gebäude zu beschreiben: Altrömisch, Gotik, Renaissance, Barock, Neoklassizismus usw.

Aber eines haben all diese Gebäude gemeinsam, und normalerweise hört es sich so an: „So wird nicht mehr gebaut.“ (Groß Tartaria: Die Architektur zur Energiegewinnung)

Natürlich sind einige unserer Baufirmen in der Lage, solche detaillierten Strukturen zu bauen. Renovierungs- und Restaurierungsaufträge müssen schließlich erfüllt werden.

Aber die Wirtschaftlichkeit ist hier wahrscheinlich der Schlüssel. Dies ist eine sehr vernünftige und für unser Verständnis anfällige Erklärung. Vor allem, wenn man bedenkt, dass einige der Grundrisse Decken mit einer Höhe von 4 bis 5 Meter und Türen ähnlicher Größe enthielten.

Wenn wir diese alten Gebäude sehen, denken wir selten an die architektonische Arbeit, die in ihre Gestaltung gesteckt wurde. Und natürlich gab es damals noch keine computergestützten Designprogramme. Es war ein Zeichenbrett, ein Bleistift und ein Radiergummi.

Wir denken nicht an die Baumeister von einst, die keine Bau- und Baumaschinen von heute haben. Zugegeben, irgendwann wurde eine Eisenbahn eingeführt, und einige dieser Gebäude wurden nicht weit von einem Gewässer errichtet. Gleichzeitig wurden einige ohne den Luxus von Eisenbahnen und Häfen gebaut.

Fragen wir uns, wer im 18. (17., 19.) Jahrhundert Tausende von Fenstern herstellte oder woher Berge von Ziegeln (quaderförmige Steine) kamen? Woher stammen die Dachmaterialien oder wer hat diese Treppenhauspfosten so geformt, dass sie zu 100 % identisch sind? Fragen über Fragen – ein Beobachter könnte einen Moment damit verbringen, über all diese Dinge nachzudenken.

Wen kümmert es schließlich? Diese Gebäude existieren, was bedeutet, dass jemand in der Lage war, sie zu bauen. Darin findet die indoktrinierte Wissenschaft nichts Seltsames. Warum sollten sie?(Groß Tartaria: Ein fehlendes Vermächtnis)

Es spielt keine Rolle, ob wir einen einzigen Hinweis darauf haben, wie es gemacht wurde und welche Infrastruktur den Prozess unterstützt hat. Zu sehen, dass „um die Ecke“ ein Apartmentkomplex oder eine Autobahnüberführung zwei bis drei Jahre am Stück gebaut wird, ist für uns normal.

Dennoch wundern wir uns nie, wie diese viel weniger gebildeten und ausgestatteten Personen in der Lage waren, Hunderte von mehrstöckigen Backstein- und Steingebäuden im Handumdrehen zu bauen. „Bauboom“ hieß es damals.

Und nicht zuletzt die sogenannten Human Resources. Nachfolgend finden Sie eine Beispielliste der heutigen Positionen im Bauwesen. Offensichtlich waren damals nicht alle diese Positionen erforderlich.(Im Herzen von Tartaria: Wurde die Inselfestung Por-Bajin von einer unbekannten Zivilisation errichtet?)

Gleichzeitig stellt diese Liste nicht alle Positionen dar, die zum Aufbau einer komplexen Struktur erforderlich sind. Dies nur, um den Punkt klar zu machen.

Mit anderen Worten, es ist unmöglich, etwas in dieser Größenordnung ohne Infrastruktur und ausgebildete, qualifizierte Bauarbeiter in verschiedenen Positionen zu bauen.

Europa hatte eindeutig ein oder zwei Jahrhunderte Vorsprung gegenüber dem Rest der Welt. Aber die sogenannte Kolonialexpansion hat so lächerliche Mengen dieser Gebäude hervorgebracht, dass ich Mühe habe, eine konventionelle Erklärung zu finden.

Innerhalb kürzester Zeit entstanden auf der ganzen Welt Zehntausende ähnlicher Gebäude. Sehr oft an Orten, an denen jeder Gedanke an eine entsprechende Infrastruktur lächerlich wäre.

Laut Eric Hobsbawm setzte die industrielle Revolution erst in den 1830er bis 1840er Jahren vollständig ein. Die koloniale Expansion Europas (1820-1939) wird wie folgt beschrieben:

Die europäischen Länder begannen im 15. und 16. Jahrhundert dank ihrer Fähigkeit, die Seewege zu kontrollieren, und der Entdeckung des amerikanischen Kontinents, den Rest der Welt zu erforschen und zu dominieren.

Im 19. Jahrhundert, angeregt durch die industrielle Revolution und unter dem Druck einer schnell wachsenden Bevölkerung, leitete Europa eine neue Periode der kolonialen Expansion ein, inspiriert von der Entdeckung neuer Märkte, neuer Gebiete für die Ansiedlung von Europas armen Migranten und dem Wunsch „barbarische Völker zu zivilisieren“.

Eine weitere zu berücksichtigende Sache ist, dass die Weltbevölkerung im Jahr 1900 um 78 % geringer war als heute, und ich nehme an, dass nicht jeder Bauarbeiter war.

Meistens basiert unsere Meinung über die Vergangenheit auf Büchern und Filmen und nicht auf Fakten. Zum Beispiel war die Zeit des Wilden Westens in den USA von 1865 – 1895. Und diese Zeit sieht für manche wahrscheinlich so aus:

Nachfolgend finden Sie Gebäude im ähnlichen architektonischen Stil aus vielen verschiedenen Ländern der Welt und von allen Kontinenten (außer der Antarktis).

Alle diese Gebäude sind absolute Meisterwerke des architektonischen Stils, des Designs und der Ausführung. Die Geschichte hat den meisten von ihnen Architekten zugewiesen, aber für ungefähr 99% dieser Gebäude finden Sie keine konkreten Beweise für irgendeine Art von Konstruktion.

Einige dieser Gebäude existieren noch heute. Die Mehrheit von ihnen nicht. Ein guter Teil wurde bei sogenannten Stadtbränden und Erdbeben vorsätzlich zerstört. Aber all diese Gebäude scheinen dieselbe Architekturschule zu teilen.

Ich glaube, noch vor 150 bis 200 Jahren gab es eine einzige Weltunion ohne Länder. Es war eine Zivilisation, deren technische Entwicklung der unseren ähnlich war. Ich sage nicht, dass es gut oder schlecht war.

Ich behaupte nur, dass im 19. Jahrhundert die ganze Welt kämpfte, während sie bauen musste, um alle Gebäude und Städte zu liefern. Ich glaube, dass die aktuellen politischen Systeme der Welt das vorherige erobert und zerstört haben.

Dabei wurden Milliarden Menschen getötet. Diese Gebäude, die wir überall auf der Welt sehen, sind die Überreste dieser früheren Zivilisation. Ich arbeite immer noch an diesem Konzept. Ich glaube, dass zweimal etwas Katastrophales passiert ist: einmal im 18. und einmal im 19. Jahrhundert. Ich glaube auch, dass die Zeitlinien der Weltgeschichte sowie die Weltgeschichte selbst absichtlich geändert wurden.

Gleichartige Gebäude auf der ganzen Welt





Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Es ist offensichtlich, dass diese Gebäude auf der ganzen Welt sind.

Ich wundere mich jetzt über die wahren Ursprünge des antiken Griechenlands und Roms.

…

