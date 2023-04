Top-Astrologin prophezeit: Weltweite große Säuberungsaktion in der Schweiz – das WEF wird zerfallen! (Video)

Sie sagte den Rücktritt der neuseeländische Premierministerin Jacinda Arden nach dem Covid-19-Psyop voraus. Izabel-Tarot ist ein Geheimtipp, für alle, die gerne wissen möchten, was die Zukunft bringt.

In einem neuen spektakulären Video sieht die Astrologin das Weltwirtschafts-Forum im Schweizer Davos um seinen Führer Klaus Schwab noch in diesem Jahr fallen. Nimmt eine weltweite große Säuberungsaktion in der Schweiz ihren Anfang? Von Frank Schwede

Zwei Monate bevor Neuseelands Premierministerin Jacinda Arden den Rückzug aus ihrem Amt antrat, kündigte Astrologin ihn Izabela bereits in einem Video an. Zufall, Insiderwissen oder tatsächlich übersinnlich? Vielleicht von allem etwas, Tatsache ist, dass Izabel seit dieser spektakulären Prophezeiung in der Szene ein Geheimtipp ist.

In einem kürzlich veröffentlichten neuen Video wirft die Astrologin diesmal für die Schweiz einen tiefen Blick in ihre Kristallkugel und legt dazu die Tarot-Karten.

Alles deutet darauf hin, dass in den kommenden sechs Monaten ein großer Sturm in Gestalt einer Säuberungswelle über die Eidgenossen hinwegfegen wird, der möglicherweise auch Auswirkungen auch auf den Rest der Welt haben wird.

Der Anfang machte möglicherweise die Krise der Credit Suisse, die nach Aussage von Izabela keinesfalls gerettet ist, auch wenn das vom Mainstream so behauptet wird.

Die Astrologin sieht Credit Suisse als geschlossen, was auch auf andere Banken in Europa negative Auswirkungen haben wird. Izabela:

„Ich sehe die Bank leer, sie ist dunkel und verschlossen. Kein Gold, keine Edelsteine, nichts von alledem ist mehr da. Einige kleine Banken werden diesen Crash überleben, aber nicht die großen Banken. Ich sehe eine nach der anderen fallen, auch wenn sie sagen, sie hätten Credit Suisse gerettet. Ich sehe sie als geschlossen.

Unabhängig davon, wird in der Schweiz die digitale Währung der Zentralbank stark vorangetrieben werden, in Verbindung mit Überwachung und Kontrolle, sodass die Bevölkerung selbst keine Kontrolle mehr über ihr Geld haben wird. Sie wollen jeden Schritt im Leben der Menschen kontrollieren.

Die Menschen werden sich Sorgen um ihr Geld machen, die Wirtschaft wird wackeln. Aber ich sehe nicht, dass die Menschen hungern müssen oder dass es ihnen an etwas mangeln wird. („Ernsthaftes Voranschreiten“ in der Ukraine prophezeit: Krieg bald vorüber? Das ist Putins Hellseher-Prognose)

Ich sehe das Militär, das für das Lebensnotwendige sorgen wird. (…) In der Schweiz wird es neue Banknoten in Verbindung mit einer neuen Währung geben – also werden sie der Bevölkerung das Bargeld nicht wegnehmen können.“

300x250

Die Wut der Menschen wird immer größer werden

Der Covid-19-PsyOp hat gezeigt, dass Politik und Wirtschaft nicht auf der Seite der Bevölkerung stehen. Covid hat auch gezeigt, dass es böse Kräfte im Hintergrund gibt, die den Planeten entvölkern wollen, um eine neue Weltordnung voranzutreiben.

Viele Eliteführer leben in der Schweiz. Izabela beschreibt in eindrucksvollen Worten, was mit diesen Leuten möglicherweise noch in diesem Jahr geschehen wird:

„Ich sehe viele Verhaftungen in der Schweiz – es könnte eine Art Tribunal gegen Leute geben, die böse Pläne für die Menschheit haben. Ich sehe, wie die Häuser dieser Leute beschlagnahmen werden. Ich sehe die Häuser geschlossen – niemand ist mehr drin. (…) Zudem werden sich Frankreich und Italien zusammenschließen.

300x250 boxone

Es passiert, wenn es wärmer wird, wenn wir richtig in den Frühling kommen und im Sommer – so, als würde die Schweiz aus einem Schlaf erwachen. Es wird ziemlich wacklig werden für diese Leute, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Ich sehe in der Schweiz, wie auch in viele andere europäischen Ländern, Kundgebungen, Demonstrationen und große wütende Menschenmengen auf den Straßen.“

Die Schweiz ist neben zahlreichen Organisationen wie das WEF und die WHO berühmt für das CERN, die Europäische Organisation für Kernforschung in der Nähe von Genf.

In der Vergangenheit gab es häufig Anlass zu Spekulationen. Ungewöhnliche Dinge würden hier geschehen, erzählt man sich.

Einige Beobachter glauben sogar, dass es an diesem Ort möglich ist, Zugang zu anderen Dimensionen zu bekommen. Izabela sieht, dass das CERN möglicherweise schon bald Geschichte sein wird:

„Ich sehe eine Einrichtung, die nicht offen ist. Sie gehört zu einer bestimmten Forschung – sie ist ein Geheimnis. Es ist eine Einrichtung, wo geheime Experimente durchgeführt werden.

Es wird aufgedeckt werden, was sie in dieser Einrichtung geschieht. Ich bin mir nicht sicher, ob es in den kommenden sechs Monaten oder später geschehen wird. Ich sehe einen Lichtstrahl, der von oben kommt und die Einrichtung trifft – er lässt sie verschwinden. Es sieht aus, als hätte es dort eine Art Explosion gegeben. Es fühlt sich nicht so an, als es wäre es sehr, sehr weit in der Zeit.“

Auch die Schweizer haben die Gefahr der Corona-Impfung erkannt und sind nun wütend und empört. Der Astrologin prophezeit, dass der ganze Skandal bald auf jedem Nachrichtenkanal und in jeder Zeitung zu sehen sein wird und dass die Menschen auf die Straße gehen werden.

In diesem Zusammenhang werden nach Aussage der Astrologin auch sehr viele Informationen über das in Davos ansässige Weltwirtschafts-Forum und die Weltgesundheitsorganisation WHO an die Öffentlichkeit gelangen.

Speziell für das WEF sieht Izabela:

„Die Mitglieder des WEF werden sich in Zukunft nicht mehr in Davos treffen. Ich sehe, wie sich diese Organisation auflöst und weitere Organisationen und Unterorganisationen folgen und werden schmelzen wie Eiscreme in der Sonne.“

Es wird viele Explosionen im Land geben

In der Schweiz gibt es eine Vielzahl geheimer Tunnelanlagen in den Bergen, über die die Öffentlichkeit bis heute nichts weiß. Es heißt, ein Großteil der Anlagen reichen viele Kilometer weit in die Berge.

Der Zugang zu diesen Anlagen erfolgt oft über unscheinbare Einrichtungen wie Transformatorenhäuschen.

Das sind Ideale Orte, um etwas zu verstecken. Gold, geheime Dokumente, Kunstschätze: Die Astrologin sieht, dass die Eliteführer immer mehr in Panik geraten:

„Es ist, als hätten sie es eilig, etwas in diese geheimen Tunnel zu packen. Sie versuchen zu entkommen. Sie wissen, dass ihre Zeit bald vorbei ist. (…) Ich sehe auch einen großen See in der Nähe von Genf. Ich sehe, dass es unter Wasser eine große Explosion geben wird. Es kommt zu einer gigantischen Wassersäule. Menschen werden nicht verletzt, doch es werden viele Fische sterben. Die Explosion ist aber notwendig.“

Werden hier möglicherweise die Zugänge zu Untergrundanlagen gesprengt? Eine weitere mögliche Sprengung sieht die Astrologin in den Bergen, von der auch eine große Eisenbahnbrücke betroffen sein wird. Izabela:

„Ich sehe eine große Brücke. Ich sehe, wie ein Zug mit vielen Menschen an Bord über diese Brücke fährt. Ich sehe, wie die Brücke einstürzt, möglicherweise eine Sprengung. Es wird passieren, entweder nachdem der Zug die Brücke passiert hat, oder so, dass der Zug noch rechtzeitig stoppen kann, bevor die Brücke einstürzt. Es wird aber keine Opfer geben.“

Die Berge werden auch für Archäologen in diesem Jahr eine wichtige Bedeutung haben. Die Astrologin sagt, dass es in den Bergen einige historische Funde aus der Römerzeit geben wird, die mehr als zweitausend Jahre als sind. Es könnten Münzen sein, oder sogar ein im Eis eingeschlossenes Pferd mit Kutsche.

Izabela kann in den Karten erkennen, dass die Schweiz eines der Länder sein wird, das noch in diesem Jahr eine neue Erfindung auf den Markt bringen wird. Das könnte ein neuer Kraftstoff sein, ein neues Antriebssystem oder eine neue Art der Stromgewinnung – möglicherweise sogar eine neue Energiequelle.

Alles in allem wird es für die Schweiz in den kommenden sechs Monaten keine leichte Zeit werden. Es wird turbulent werden. Das Land wird es sehr schwer haben, doch die Astrologin gibt auch Grund zur Hoffnung:

„Ich habe den König der Kelche vor mir liegen. Es wird einige Turbulenzen geben und es sieht so aus, dass die Familien zusammenhalten, sich gegenseitig helfen werden – aber auch Nachbarn werden in der raue Zeit helfend zur Seite stehen.

Außerdem habe ich den König der Schwerter, der für das Militär steht. Alles deutet darauf hin, dass es in der Schweiz zu einer Art militärischen Intervention kommen wird. Es wird Ausgangssperren geben, wenn es dazu kommt

Sie dürfen nachts das Haus nicht verlassen. Sie müssen zu Hause bleiben. Es ist kein Militärputsch. Es wird eine Menge Erklärungen geben, warum das geschieht und die Leute werden es akzeptieren. Vor allem für die Kinder wird es eine sehr schwere Zeit sein. Sie wollen rausgehen und spielen, aber es wird ihnen nicht erlaubt sein.

Ich sehe Straßensperren in Zürich. Die Menschen dürfen die Stadt weder betreten noch verlassen. Ich sehe viel Militär und Polizei – sie fahnden nach irgendwelchen Personen. Sie wollen offenbar einige große Verbrecher fassen.

Im Zuge dieser Aktion werden sie einige sehr große antike Schätze in Privathäusern finden, die die Nazis während des Zweiten Weltkriegs gestohlen haben. Kunstgegenstände und Artefakte, die viele tausend Jahre alt sind.“

Okkultes Wissen wird offenbart werden

Die Schweiz war lange Zeit ein geheimes Zentrum für okkultes Wissen. Auch das wird nach Aussage der Astrologin bald offenbart werden. Während der kommenden sechs Monate wird es auch sehr viele unerwarteter UFO-Sichtungen und sogar Begegnungen mit außerirdischen Wesen geben.

Das heißt, die UFO-Aktivität wird extrem stark zunehmen. Das hat einen Grund. Izabela vermutet:

„Es sieht so aus, als kommen außerirdische Wesen, um zu heilen. Um dem Planeten zu helfen, und irgendwie konzentrieren sie sich auf die Schweiz. Die Menschen werden am Ende der sechs Monate viel mehr Wissen haben und viele Informationen über übernatürliche Dinge erfahren.“

Auch wenn auf die Schweizer eine sehr schwere Zeit zu kommt – und ganz sicher auch auf andere angrenzende europäische Länder, wird das laut der Astrologin nicht zu einem völligen Staatsbankrott führen. Izabela:

„Ich sehe, dass das Geld zurückkommen wird. Auf die Schweiz wartet eine neue Zeit, wenn das Land von den bösen Mächten befreit wurde. Wenn sich die Dinge bewegen, wird es sehr schnell gehen. Es wird sich nicht monatelang in die Länge ziehen. Ich sehe die Menschen sehr glücklich mit einem Lächeln im Gesicht.“

Natürlich kann weder ich noch die Redaktion eine Garantie für die Richtigkeit der Aussagen geben.

Deshalb gilt mein Rat: jede Information kritisch hinterfragen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 08.04.2023