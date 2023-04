Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanalgen in denen schreckliche Dinge passieren!“ (Video)

Auf der ganzen Welt gibt es mehr als ein Dutzend geheime, teils militärische Untergrundanlagen, sogenannte DUMBs. An diesen Orten passieren oft unheimliche Dinge, von denen die Öffentlichkeit nichts weiß.

Wird dieses schreckliche Geheimnis irgendwann gelüftet und was passiert mit den Anlagen? Mit diesen und vielen weiteren interessanten Fragen rund um das Thema beschäftigt sich die bekannte Kartenlegerin Izabela von „Izabela Tarot“ in ihrem neuesten Video. Von Frank Schwede

Der Begriff DUMBs rückt zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Vor allem in den sozialen Medien wird viel darüber berichtet und diskutiert. Von schrecklichen Dingen, die an diesen geheimnisvollen Orten geschehen, ist die Rede – doch stimmt das auch, oder handelt es sich hier nur um weitere Gerüchte und Verschwörungstheorien?

Bisher waren militärische Untergrundanlagen dem überwiegenden Teil der Bevölkerung kaum bekannt. Das ist kein Wunder, immerhin befinden sie diese Stätten verborgen in mehreren tausend Metern Tiefe, einige davon sind gleich mehrere Stockwerke tief. Was dort unten geschieht, darüber wird vor allem in den Netzmedien viel spekuliert.

Von Menschenhandel, geheimen genetischen Experimenten bis hin zur Forschung an abgestürzten Raumschiffen ist die Rede. Area 51, Fort Detrick und Pine Gap sind für viele Leser längst zu einem Begriff geworden – doch was an diesen Orten wirklich geschieht, bleibt ein Geheimnis – möglicherweise sogar für immer.

Um endlich Licht ins Dunkel zu bringen, hat die bekannte Kartenlegerin Izabela von „Izabela Tarot“ ihre Karten befragt und dazu erstaunliche Antworten erhalten.

Die wichtigste Antwort gleich vorweg: die Karten sagen, DUMBs sind real und an einigen dieser Orte geschehen tatsächlich schlimme Dinge. Izabela sagt:

„Ich habe hier die Todeskarte, zehn Schwerter, die Karte der Lüge – das heißt, es passieren tatsächlich Dinge, die nicht okay sind. Wir haben aber auch Leidenschaft, eine schwangere Frau und den alten Mann, der aus Liebe reist – das könnte für Prostitution oder Menschenhandel stehen.

Es gibt eine Menge Lügen um diese Orte, weil die Verantwortlichen nicht wollen, dass die Bevölkerung die Wahrheit erfährt – und wir haben schließlich die Todeskarte, die symbolisiert, dass dort viel gestorben wird. Also alles böse Dinge, die zu Tod und viel Leid an diesen Orten führen.“

Untergrundanlagen, ob militärisch oder zivil, gibt es in nahezu allen Ländern der Welt. Aber nicht jede Anlage ist deshalb automatisch gleich schlecht, wie Izabela feststellt. In den Karten kann sie sehen, dass einige Anlagen sogar einen guten Charakter haben.

Geheimnisvolle Orte aus Mythen und Legenden

Ein Großteil dieser geheimnisvollen Orte befindet sich tief im Inneren sehr alter Berge und existiert seit Tausenden von Jahren – und bis heute wissen wir nicht, ob diese Einrichtungen einen natürlichen Ursprung haben, oder von fortschrittlichen Zivilisationen in der Antike künstlich geschaffen wurden.

Was Forscher wissen, ist, dass in der Antike und sogar noch im Mittelalter viele Menschen an diesen Orten Schutz gesucht haben vor Unwetterkatastrophen. Andernorts fanden auch religiöse Rituale statt, über die in zahlreichen alten Mythen und Legenden berichtet wird. Was davon wahr ist, wissen wir nicht.

Oft ist hier von der Hölle die Rede, von schrecklichen Kreaturen und dem Teufel, der Seelen foltern. Haben wir es hier tatsächlich nur mit Mythen und Legenden zu tun, oder handelt es, wie schon in der Bibel, lediglich um eine symbolische Beschreibung, die mehr Wahrheit enthält als wir uns vorstellen können?

Dämonen und Teufel sind möglicherweise nicht nur Fabelwesen, sondern real existierende böse Wesenheiten, die Folter lieben und sich gerne von Menschen und Blut ernähren.

Selbst Forscher stellen sich heute die Frage, wie viel Wahrheit in diesen alten Erzählungen und Überlieferungen steckt. Auch zu dieser Frage hat Izabela die Karten befragt und folgende Botschaft erhalten:

„Die Karten sagen, dass in alten Mythen sehr viel Wahrheit steckt und dass alles auf die eine oder andere Weise miteinander verbunden ist. Viele Systeme und DUMBs sind mehrere tausend Jahre alt und sind deshalb Teil vieler religiöser Mythen.“

Dass könnte heißen, dass hinter Teufel und Dämonen in Wahrheit Menschen in Kostümen stecken, die in Höhlen religiöse Rituale zelebriert haben, wie es oft heute noch der Fall ist.

Was an diesen Orten wirklich geschieht, wollen selbst hartgesottene Zeitgenossen oft nicht glauben. Obwohl in den vergangenen Jahren eine Menge Informationen über Whistleblower in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, werden immer noch Zweifel an der Echtheit dieser Aussagen gehegt.

Auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die an der Wahrheit gar nicht interessiert sind, weil sie einfach zu schrecklich ist. Izabela wollte von den Karten wissen, ob in vielleicht naher Zukunft tatsächlich Informationen dazu an die Öffentlichkeit gelangen.

Die Karten zeigen zwei Schwerter, den Teufel, den Mond, den König der Zauberstäbe und die zehn Schwerter. Aus dieser Kombination kann Izabela erkennen, dass aufgrund der Tatsache, dass an den geheimen Orten sehr viele schreckliche Dinge passieren, die Menschheit für die ganze Wahrheit noch nicht bereit ist. Izabela sagt:

„Es wird schwer für die Menschen sein, diese Informationen zu verdauen. Bis zu einem gewissen Grad werden die Dinge aufgedeckt werden, aber ich glaube nicht, dass alles öffentlich werden wird. Es kann sein, dass die Informationen einem auserwählten Kreis von Leuten offenbart werden, aber nicht allen.

Es wird also nicht so sein, dass Kamerateams dort hineingehen und eine Dokumentation fürs Fernsehen drehen können. Ich denke, das die Dinge, die dort passieren, einfach zu böse und zu schrecklich sind, als dass ein normaler Mensch es sehen könnte.“

Dennoch ist Izabela davon überzeugt, dass Beweise gezeigt werden und das bekannt werden wird, wer die bösen Mächte sind. Izabela:

„Wir werden bald wissen, wer der Feind ist. Es wird aber sehr schwierig für die Leute werden, wenn sie davon erfahren. Aber wie bereits gesagt, es wird eine milde Version der Offenlegung sein, ohne detaillierte Videos und Fotos.“

Die Offenlegung könnte noch in diesem Jahr erfolgen

Auf die Frage, wann die ersten Informationen bekannt werden, zog Izabela die Karte König der Schwerter, woraus sie den Schluss zieht, dass möglicherweise aus Militärkreisen erste Enthüllungen an die Öffentlichkeit gelangen werden.

Die Informationen könnten sich dabei möglicherweise auf den Menschenhandel beziehen, der viel schlimmer ist, als viele sich das vorstellen können. Zum möglichen Zeitpunkt der Offenlegung sagt Izabela:

„Ich habe die Nummer acht bekommen. Es könnte in acht Wochen geschehen, in acht Monaten – es könnte auch der August sein. Ich denke aber eher an acht Monate oder an den August.“

In den sozialen Medien macht seit einiger Zeit das Gerücht die Runde, dass sogenannten Weißhüte und das positive Militär Säuberungsaktionen in Untergrundanlagen durchführen. (Top-Astrologin prophezeit: Weltweite große Säuberungsaktion in der Schweiz – das WEF wird zerfallen! (Video))

Stimmen diese Informationen, oder handelt es sich hier nur um ein Gerücht? Auch zu dieser Frage hat Izabela die Karten um Rat gefragt und folgende Antwort erhalten. Izabela: .

„Ich würde sagen ja, das ist wahr. Ich habe hier das „Ass der Schwerter“, das steht für das Schwert der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Sie reinigen diese Anlagen tatsächlich. Das geschieht an verschiedenen Orten.“

Außerdem sieht Izabela für die Zukunft, dass es Militärtribunale geben wird. Die Justiz arbeitet eifrig daran, Gerechtigkeit zu schaffen. Soweit Izabelas Tarot.

Bleibt am Schluss noch die Anmerkung, dass diese wirklich hoffnungsvoll klingenden Informationen angesichts der aktuellen Umstände, die wir im Außen erleben, nur schwer zu glauben sind.

Aber möglicherweise gibt es ja doch, wie vielfach in den sozialen Medien behauptet, eine zweite, eine vor unseren Augen versteckte Wirklichkeit, die wir einfach noch nicht sehen können.

Allerdings ist davon auszugehen, dass ein positiver Wandel nach dem derzeitigen Stand der Dinge nicht aus dem Westen erfolgen wird, eher das Gegenteil ist von hier zu erwarten.

Der Grund zu dieser Annahme ist, dass das, was gerade in der Ukraine geschieht, eine umfassende Säuberungsaktion ist, die auf Initiative Russlands geschieht, weil man in Moskau weiß, was in der Ukraine wirklich passiert, seit westliche Oligarchen sich das Land unter den Nagel gerissen haben.

Da ist der Menschenhandel, vor allem mit Kindern, Organhandel, die Biowaffenforschung und vieles mehr, was man im Grunde genommen gar nicht wissen will, weil die Wahrheit auch in diesem Fall einfach zu grausam ist und weil sie von den westlichen Medien sowieso verschwiegen wird, aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der Medien unter der Kontrolle der „Open Society Foundation“ von George Soros stehen.

Dazu muss man wissen, dass George Soros seit 1990 über 32 Milliarden US Dollar in den Aufbau eines weltweiten Netzwerkes von NGOs, Hochschulen, Think Tanks, sogenannte Denkfabriken, und den Medien investiert hat, um die Politik, die Justiz und letztendlich auch die Presse zu beeinflussen.

Mit zuletzt 131 Millionen Dollar sponsert der Oligarch weltweit 252 Mediengesellschaften, darunter sind auch der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung. Wenn man sich diese Dimension vor Augen hält, braucht man sich nicht wundern, warum die Wirklichkeit auf links gedreht ist.

Ob die Welt in absehbarer Zeit eine Wende in der Politik, vor allem in der Informationspolitik, erfahren wird, wird im Wesentlich vom Ausgang des Ukrainekriegs bestimmt sein. Dort werden die Würfel für die Zukunft fallen.

Suchen Sie mehr Informationen zu Bunkeranlagen, lesen sie dazu das Buch DUMBs – Geheime Bunker, unterirdische Städte & Experimente von Nikolas Pravda.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 25.04.2023