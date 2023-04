Tucker Carlson war kurz davor einen Elite-Pädophilenring aufzudecken – gefeuet, um eine „semi lobotomisierte, quasi retardierte Bevölkerung“ zu erhalten (Video)

Tucker Carlson wurde von Fox News gefeuert, obwohl er der beliebteste Star des Senders ist und die höchste Einschaltquote in der Geschichte des Kabelsenders hat. Die Entlassung erfolgte nur wenige Tage, nachdem sich Rupert Murdochs Fox News Corp. in einem Verleumdungsprozess mit Dominon Voting Systems, in dem Carlson eine Hauptrolle spielte, auf 787,5 Millionen Dollar geeinigt hatte.

Interessantes Timing. Aber hinter dieser Geschichte steckt noch viel mehr.

Es gibt eine riesige Bombe, die im Begriff ist, zu platzen, die Tucker vollständig rechtfertigt und beweist, dass er mit allem Recht hat. Diese Bombe ist so gewaltig, dass sie den sogenannten „Verschwörungstheoretikern“ in allen Punkten Recht gibt und den Tiefen Staat und die Mainstream-Medien als auf die schlimmste Art und Weise kompromittiert entlarvt.

Carlson lag seit Monaten mit der Fox News-Spitze im Clinch, nachdem er sich mutig dazu entschlossen hatte, die Lügen des Establishments im Zusammenhang mit den J6-Prozessen zu entlarven.

Und es gibt viele Lügen.

Die Mainstream-Medien haben alle das gleiche Lied gesungen und die Elite gedeckt, aber Tucker hat sich selbständig gemacht und Beweise vorgelegt, die zeigen, dass die Demonstranten verfolgte Opfer von korrupten Strafverfolgungsbehörden sind, die von den Eliten gekapert wurden.

Fox News, im Besitz von Rupert Murdoch, der zufällig Mitglied des Weltwirtschaftsforums ist, wies Carlson an, die Berichterstattung über den 6. Januar zu unterlassen.

Aber Tucker blieb hartnäckig, und weil er die beliebteste Persönlichkeit des Senders war, kam er eine Zeit lang damit durch. Dann begann Tucker, sich darauf zu konzentrieren, Ray Epps als Handlanger des FBI zu entlarven… und Fox und der Rest der Mainstream-Medien wurden plötzlich SEHR unangenehm. Denn wie sich herausstellte, ist Ray Epps ein Mann, der eine Menge zu verbergen hat.

Die Beweise dafür, dass Epps zum tiefen Staat gehört, sind überwältigend. Und wenn es überwältigende Beweise dafür gibt, dass Epps ein Mitarbeiter des Tiefen Staates ist, dann haben wir überwältigende Beweise dafür, dass der Tiefe Staat mit amerikanischen Patrioten im Krieg ist.

Zunächst einmal gibt es ein Video, in dem Epps am 6. Januar Trump-Anhänger dazu auffordert, sich auf das Kapitol zu stürzen. Epps ist zu sehen, wie er einem von ihnen ins Ohr flüstert, woraufhin sie auf Polizeibeamte losstürmen, was zeigt, dass er diesen Angriff inspiriert hat.

Das FBI hat Menschen strafrechtlich verfolgt, die für ein paar Minuten durch das Kapitol liefen, lehnte es aber ab, Epps strafrechtlich zu verfolgen.

Tucker Carlson wollte das nicht auf sich beruhen lassen.

Aber es kommt noch viel schlimmer für Epps. Neben dem Filmmaterial, auf dem er sich genau wie ein Bundesbeamter verhält, gibt es Textnachrichten, in denen er zugibt, dass er J6 „orchestriert“ hat. (Tucker Carlson gefeuert – von Murdoch und seinem „langjähriger Freund“ Rothschild)

Und Sie wissen, dass Epps in großen Schwierigkeiten steckt… weil die Mainstream-Medien ihn in diesem Moment verzweifelt decken.

60 Minutes brachte eine Sondersendung über Epps mit der übelsten Verleumdung und unverhohlenen Propaganda in der amerikanischen Geschichte.

Von seiner Frau gescholten, während alle anderen ins Gefängnis gingen. Überhaupt nicht verdächtig.

Die Mainstream-Medien halten uns tatsächlich für so dumm, dass wir diesen Schwachsinn schlucken.

Wir sind an echten Nachrichten interessiert, wie den Inhalten, die Tucker Carlson in seinen letzten Monaten produzierte, bevor die Elite ihn zum Schweigen brachte und ihm sein enormes Publikum wegnahm.

Wie wäre es damit für echte Nachrichten?

Laut Ray Epps‘ eigener Familie ist der Mann ein Pädophiler und ein Monster, das für das FBI arbeitet.

Tiffany Epps hat sich mit dem Top-Journalisten Dom Lucre zusammengetan, um die Wahrheit über ihren missbrauchenden Vater zu enthüllen.

Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie diese Leute an die Macht kommen. Der tiefe Staat und die politische Klasse wimmeln nur so von Männern und Frauen dieser Überzeugung. Wie Epps‘ Stieftochter erklärte, können sie von der Elite durch Erpressung kontrolliert werden.

Ray Epps daughter is on my space right now and said he made her remove her clothes and sleep outside naked as a child. Why would Democrats defend this man? pic.twitter.com/ht9iwCH1U9 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) April 25, 2023

Sie haben wahrscheinlich Videos von ihm, auf denen er Gott weiß was macht.

Pädophile beherrschen die Welt und die Geißel des Kindersexhandels ist „in der High Society verwurzelt“ und wird von den Mainstream-Medien vertuscht, so der Wikipedia-Mitbegründer Larry Sanger, der sagt, die Welt müsse aufwachen und sich der „schrecklichen Realität“ stellen, bevor sich etwas ändern könne.

Leider weigert sich die überwiegende Mehrheit der Menschen, auf die Warnungen derjenigen zu hören, die mutig genug sind, uns vor dem zu warnen, was wirklich in der Welt geschieht.

Nach Ansicht des Erotikstars Jenna Jameson wird Hollywood von Pädophilen kontrolliert, von denen viele Jeffrey Epstein „wie einen Amateur aussehen lassen“ und sich an rituellen Kinderopfern und -folterungen beteiligen.

If you think Epstein is somehow unique, you’re sadly mistaken… there are MANY Epstein’s, that make him look like an amateur. Child hunting games, sacrifice, torture of children as young as 2. The elite. — Jenna Jameson (@jennajameson) July 15, 2020

Wir haben es schon so oft erlebt. In letzter Zeit sprachen Nicole Kidman und Lindsay Lohan auch über Pädophilie in Hollywood, bevor sie zurückgingen, versuchten, ihre Spuren zu verwischen, und so taten, als hätten sie nie gesagt, was sie getan hatten. Lohan und Kidman verstehen die Art der Konsequenzen für diejenigen, die die Hand beißen, die sie füttert.

Enge Freunde von Chris Cornell, Chester Bennington , Coolio (Coolio (wie andere zuvor) war kurz davor, den Hollywood-Pädophilenring zu entlarven, bevor er starb (Video)) und Anne Heche (Anne Heche wollte vor ihrem Tod den Hollywood-Pädophilenring enthüllen (Videos)) haben bemerkenswert ähnliche Geschichten vorgebracht und enthüllt, dass die Stars daran arbeiteten, den Pädophilenring im Herzen der Musikindustrie aufzudecken – und es sie das Leben kostete.

Dies sind dunkle Zeiten und Mut ist erforderlich, um mit offenen Augen zu leben.

Deshalb ist es so wichtig, dass so viele Menschen wie möglich die Wahrheit über Tucker Carlson und Ray Epps erfahren, bevor die Mainstream-Medien ihre Arbeit tun und das Wasser trüben.

Zweifellos planen die Faktenprüfer, die Worte von Tiffany Epps aus dem Internet zu löschen und sie als Fake News zu deklarieren. Auf diese Weise lassen sie die Mehrheit weiterhin im Dunkeln über die Natur der globalistischen Elite, die die Medien- und Unterhaltungsindustrien kontrolliert.

Tucker meldet sich nach seinem Rauswurf bei FOX erstmals selbst. In eigenem Namen, ohne Logo auf Twitter.

Er nennt die USA einen Einparteienstaat, indem Demokraten UND Republikaner wichtige Themen wie Kriege und Demographie unterdrücken.

Er erkennt, dass die Machtelite nicht mehr auf Debatte, sondern Zensur setzt und hofft auf einen Systemwechsel und verabschiedet sich mit: „Bis bald“.

Mehr Menschen sahen Tucker Carlsons selbstgedrehtes Video innerhalb von einer Stunde am Mittwoch als diejenigen, die Fox News zu seinem alten Zeitfenster um 20 Uhr einschalteten.

Carlsons brandheißer Clip, der am Mittwochabend auf Twitter gepostet wurde, erhielt in weniger als einer Stunde nach seiner Veröffentlichung über 1,8 Millionen Aufrufe. Bis Donnerstagmorgen hatte das Video 15 Millionen Aufrufe erhalten.

Im Vergleich dazu erhielt Tucker Carlsons Primetime-Ersatz Brian Kilmeade am Dienstagabend insgesamt 1,7 Millionen Aufrufe.

Dies ist die niedrigste Primetime-Zuschauerzahl, die Fox News seit dem 11. September 2001 erlebt hat, berichtet CNN .

Früher zog Tucker ein Publikum von rund 3,3 Millionen pro Nacht an – was bedeutet, dass das Unternehmen in den Tagen, seit der berüchtigte Gastgeber verdrängt wurde, einen Rückgang von satten 1,6 Millionen verzeichnete.



Ex-Psyops-Experte der US-Armee: Fox News feuerte Carlson, um eine „semi lobotomisierte, quasi retardierte Bevölkerung“ zu erhalten

Der Sturz vom Moderator bedeutet „den Tod der amerikanischen Medien“.

Ein ehemaliger Offizier für psychologische Kriegsführung der US-Armee sagt, dass Tucker Carlson von Fox News wegen der Agenda des Regimes gefeuert wurde, eine „uninformierte, halb lobotomierte, quasi zurückgebliebene Bevölkerung“ aufrechtzuerhalten.

Die Bemerkungen wurden vom US-Anti-Terror-Experten Scott Bennett gemacht.

Carlson und Fox News haben sich am Montag „getrennt“, wobei immer noch Spekulationen über den genauen Grund toben, warum das Netzwerk seinen am höchsten bewerteten und beliebtesten Host eingemacht hat.

Laut Bennett stellte Carlson eine zu große Bedrohung für die institutionelle Macht dar, weil er die Amerikaner zu richtigen „Forschern und Denkern“ machte.

Carlson bot einen „Intellektualismus, Wahrhaftigkeit und eine analytische Tiefe, die keine andere Nachrichtenpersönlichkeit jemals in der Geschichte der Vereinigten Staaten erreicht hat, soweit ich mich erinnern kann“, sagte Bennett.

Tucker musste „zum Schweigen gebracht“ werden, weil er eine zu große Bedrohung für die „Mächte und Fürstentümer, Institutionen und Agenden darstellte, die eine unaufgeklärte, uninformierte, halb lobotomisierte, quasi zurückgebliebene Bevölkerung suchen, die nicht hinterfragt, nicht recherchiert, nicht analysiert, sondern einfach verdaut und Sie die Anweisungen befolgen“, so Bennett.

„Tucker Carlson deckte auch die Betrugs- und Geldwäscheverbrechen der FTX und der Demokratischen Partei in der Ukraine auf, an denen die Regierung der Vereinigten Staaten beteiligt war. Er hat die biochemischen Labore der USA in der Ukraine und ihre Verbindungen zur Demokratischen Partei, Präsident Barack Obama, Vizepräsident Biden, Hillary Clinton, George Soros, Bill Gates und anderen US-Regierungsbehörden und Pharmaunternehmen aufgedeckt“, sagte Bennett gegenüber Sputnik.

Die Anti-Regime-Rhetorik des Ex-Gastgebers „könnte von den korrupten amerikanischen Medien und dem politischen Establishment nicht länger toleriert werden“, sagte Bennett und fügte hinzu, sein Abgang signalisiere „den Tod der amerikanischen Medien“.

Der ehemalige PsyOps-Offizier der US-Armee schlug vor, Senator Chuck Schumer habe gedroht, die CIA und das FBI einzusetzen, um geheime Regierungsoperationen gegen Tucker einzusetzen, um ihn aus der Luft zu holen, wenn er nicht gefeuert werde.

Schumer forderte zuvor, Carlson aus dem Spiel zu nehmen, nachdem er Aufnahmen ausgestrahlt hatte, die zeigten, dass die Anführer der „Aufruhr“ vom 6. Januar tatsächlich in das Kapitol eingelassen und von den Behörden herumbegleitet wurden.

Wie wir bereits hervorgehoben haben , ist einer der Gründe für Tuckers Entlassung eine Klage der ehemaligen Showproduzentin Abby Grossberg, die behauptet, sie sei gemobbt und sexistischer und antisemitischer Belästigung ausgesetzt worden.

Grossbergs eigener Anwalt enthüllte jedoch, dass sie Carlson noch nie getroffen hat.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 28.04.2023