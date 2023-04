Teile die Wahrheit!

Die Ukraine ist ein in die Enge getriebenes Tier, und sie plant, wie ein solches um sich zu schlagen.

Das Leck in geheimen Dokumenten auf der Spiele- und Chat-Plattform Discord ist weiterhin eine Fundgrube für Informationen über Amerikas Stellvertreterkrieg mit Russland in der Ukraine.

Frühere Enthüllungen aus dem Discord-Leck ließen vermuten, dass die Ukraine ein in die Enge getriebenes Tier ist. Die neueste Enthüllung zeigt, dass sie wie ein solches Tier zuschlagen könnte.

Die Washington Post berichtete am Montag, dass in den Dokumenten behauptet wird, die Vereinigten Staaten müssten die Ukraine zwingen, von einem direkten Angriff auf Moskau abzusehen.

Immer wieder mussten die Vereinigten Staaten die Pläne der Ukraine, Russland zu bekämpfen, zügeln oder intern ernsthafte Bedenken äußern – nicht nur in der Ukraine oder sogar innerhalb der russischen Grenzen, sondern auch im Nahen Osten und in Nordafrika.

In einem als geheim eingestuften Bericht der Nationalen Sicherheitsbehörde der USA (NSA) wird behauptet, dass Generalmajor Kyrylo Budanov, der die Hauptdirektion für Nachrichtendienste (HUR) des ukrainischen Verteidigungsministeriums leitet, einen seiner Offiziere am 13. Februar angewiesen hat, „sich auf einen Massenangriff am 24. Februar vorzubereiten“.

Die Ukraine solle „mit allem, was das HUR hat“, zuschlagen. Dem NSA-Bericht zufolge scherzten ukrainische Beamte auch über den Einsatz von TNT, um Noworossijsk, eine Hafenstadt am Schwarzen Meer östlich der Halbinsel Krim, anzugreifen.

Die Post behauptete, eine solche Operation wäre „weitgehend symbolisch“, würde aber „die Fähigkeit der Ukraine demonstrieren, tief im feindlichen Gebiet zuzuschlagen“. (Ex-Bundeswehroffizier: Russland ist im Krieg mit der NATO – nicht der Ukraine, der gehen die Soldaten aus (Video))

Budanow hat den Ruf, eine tickende Zeitbombe zu sein. In der Vergangenheit behauptete er, der russische Präsident Wladimir Putin sei unheilbar krank und verwendet bei öffentlichen Auftritten Doppelgänger.(„Frühjahrsoffensive“: Selenskijs Zukunftsaussichten werden immer trüber – Westen wütend über „ungeheuerliche Korruption“ in der Ukraine-Regierung)

Er ist offenbar davon überzeugt, dass die Ukraine die russische Invasion, einschließlich der Krim, die Russland 2014 annektiert hat, in diesem Sommer überwältigen und zurückschlagen wird. Deswegen hat der US-Geheimdienstapparat offenbar damit begonnen, Budanows Bewegungen und Kommunikation zu überwachen. Und Budanow scheint es zu wissen.

Die Post fügte hinzu, dass die Reporter, die Budanow seit Ausbruch des Krieges gelegentlich interviewt haben, weißes Rauschen oder Musik im Hintergrund des Büros des Generalmajors gehört haben.

Diesmal jedoch haben die Vereinigten Staaten offenbar verhindert, dass die lose Kanone losgeht. Am 22. Februar verbreitete die CIA intern einen als geheim eingestuften Bericht, wonach das HUR „auf Wunsch Washingtons zugestimmt hat, die Angriffe auf Moskau zu verschieben“.

Die CIA erklärte jedoch auch, dass es „keine Anzeichen“ dafür gebe, dass der ukrainische Sicherheitsdienst (SBU) „zugestimmt habe, seine eigenen Pläne für einen Angriff auf Moskau zum gleichen Zeitpunkt zu verschieben“.(Soll inszeniertes Informationsleck den Ukraine-Krieg beenden? USA profitieren, Deutschland verschenkt Waffen)

Der SBU hat offenbar auch seine Pläne für einen Angriff auf russisches Territorium am einjährigen Jahrestag der russischen Invasion zurückgestellt. Die Bemühungen der Vereinigten Staaten, ukrainische Angriffe auf russisches Territorium zu verhindern, hielten jedoch nur eine gewisse Zeit an.

Etwa eine Woche nach dem Jahrestag der russischen Invasion beschuldigte der Kreml ukrainische Drohnen, Infrastrukturen in relativer Nähe zu Moskau getroffen zu haben.

Derartige Drohnenangriffe sind bei den jüngsten Militäroperationen der Ukraine auf russischem Gebiet an der Tagesordnung. Im vergangenen Oktober beschuldigte Russland die Ukraine, Drohnenangriffe gegen seine Schwarzmeerflotte auf der Krim durchgeführt zu haben.

Obwohl die Echtheit nicht bestätigt wurde, zeigen Videoaufnahmen eine Drohne, die sich auf ein Schiff zubewegt, während um das russische Schiff herum scheinbar Geschützfeuer zu hören ist. Der Kreml behauptete, ein Minensuchboot sei bei dem Angriff beschädigt worden.

Im Dezember griffen ukrainische Drohnen Berichten zufolge Engels-2 an, einen Militärflugplatz etwa 400 Meilen (ca. 644 km) innerhalb des russischen Territoriums. Auch zwei weitere Militärflugplätze und eine Öleinrichtung in der Provinz Kursk wurden von Drohnen angegriffen.

Die Ukraine scheint nun weiter in das russische Hoheitsgebiet vorzudringen und ist sich über ihre Beteiligung an diesen Angriffen nicht mehr so sicher. Zu Beginn des Konflikts leugnete die Ukraine häufig, an Angriffen auf russische Einrichtungen und Infrastrukturen innerhalb ihrer Grenzen beteiligt gewesen zu sein, wie z. B. an dem Autobombenanschlag im August 2022, bei dem Daria Dugina, die Tochter von Alexander Dugin, einem russischen Nationalisten und entschiedenen Befürworter der russischen Invasion, getötet wurde.

Trotz wiederholter ukrainischer Dementis glauben die US-Geheimdienste, dass die Ukraine hinter dem Anschlag steckt.

In einem Interview mit der Post im Januar bestritt Budanow jedoch gleichzeitig die Beteiligung der Ukraine an vielen dieser Angriffe und behauptete, sie würden fortgesetzt. Solche Anschläge „zerstörten ihre Illusionen von Sicherheit“, behauptete Budanow.

„Es gibt Leute, die Sprengstoff anbringen. Es gibt Drohnen. Solange die territoriale Integrität der Ukraine nicht wiederhergestellt ist, wird es innerhalb Russlands Probleme geben“.

Weitere Enthüllungen aus den durchgesickerten Discord-Dokumenten: Die Ukraine will den Konflikt über Kontinentaleuropa hinaus ausweiten und die Russen im Nahen Osten und Nordafrika zur Rede stellen.

Dem NSA-Bericht zufolge plante Budanows HUR einen Angriff auf die Wagner-Gruppe – ein russisches Militärunternehmen, das für seine Brutalität bekannt ist und dessen Mitglieder an der Offensive in der Ukraine beteiligt waren – im afrikanischen Mali.

Die Dienste der Wagner-Gruppe werden von der malischen Regierung für die Sicherheit und die Ausbildung der eigenen Streitkräfte in Anspruch genommen.

In dem NSA-Dokument heißt es: „Es ist nicht bekannt, in welchem Stadium sich die Operationen [in Mali] derzeit befinden und ob die HUR die Genehmigung zur Ausführung ihrer Pläne erhalten hat“, so die Post.

Zur gleichen Zeit entwickelte das HUR Pläne für einen Angriff auf die russischen Streitkräfte in Syrien, indem es sich mit den Kurden zusammenschloss. Berichten zufolge hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky die Offensive der Spezialeinheiten im Nahen Osten gestoppt, doch zumindest in einem der von der Post eingesehenen Dokumente wird behauptet, dass die ukrainische Regierung möglicherweise immer noch versucht, russische Einrichtungen in Syrien anzugreifen, ohne dass die Ukraine dafür verantwortlich ist.

Sind das nicht Pläne für einen Weltkrieg? Wären die Vereinigten Staaten nicht verantwortlich, wenn die ukrainische Regierung, die ohne US-Hilfe in Höhe von fast 100 Milliarden Dollar sowohl militärisch als auch finanziell am Ende wäre, sich entschließen würde, solche Pläne weiterzuverfolgen?

Die Regierung Biden würde natürlich jede Schuld an der Auslösung des Dritten Weltkriegs abstreiten. Sie würde auf die Tatsache verweisen, dass die USA es verbieten, die der Ukraine gewährte Militärhilfe für einen Angriff auf Russland zu verwenden.

So behalten die Vereinigten Staaten ein großes Mitspracherecht bei den ukrainischen Schlachtplänen und haben bei verschiedenen Gelegenheiten erfolgreich große ukrainische Pläne vereitelt, Moskau und mehrere andere wichtige russische Ziele anzugreifen.

Ukrainische Beamte haben dies auch privat zugegeben. Wenn die Ukraine ein von den Vereinigten Staaten zur Verfügung gestelltes Raketensystem für einen Angriff auf ein Ziel einsetzen will, müssen die US-Militärs in Europa die Koordinaten entweder bestätigen oder selbst liefern.

Die Regierung Biden und der außenpolitische Haufen, der das Engagement der Vereinigten Staaten in der Ukraine unterstützt, mögen denken, dass dies unser Engagement umso besser erscheinen lässt. Das tut es aber nicht.

Es zeigt, wer diesen Krieg gegen Russland wirklich führt. Die Ukraine, die im letzten Jahrzehnt eine Geldwaschanlage für die gut vernetzten Leute im Westen war (siehe Hunter Biden), ist auch weiterhin genau das. Die Ukraine ist im wahrsten Sinne des Wortes der Stellvertreter des amerikanischen liberalen Imperiums.

Die Waffensysteme, die Munition und die militärische Ausrüstung, die die Vereinigten Staaten der Ukraine zur Verfügung stellen, halten ein gewisses Maß an Fungibilität aufrecht – und zwar mehr in Form von Hilfsgeldern als in Form von materieller Ausrüstung.

Die Bereitstellung von Militärhilfe, selbst mit den derzeitigen Auflagen, erweitert den Ressourcenpool der Ukraine, was bedeutet, dass sie das, was „ihr“ gehört, für Operationen und Schauplätze ihrer Wahl einsetzen kann.

Es wird immer schwieriger, die Ukraine zu bändigen, und die Finanzierung der militärischen Anstrengungen der Ukraine wird immer riskanter. Das geht aus Amerikas eigener Einschätzung der ukrainischen Kriegspläne hervor, die durch das Discord-Leck bekannt wurde.

Im Pentagon, im Außenministerium und im Weißen Haus sollten Köpfe rollen, weil sie sich blindlings in einen Konflikt hineinbegeben haben, den die Ukraine globalisieren will.

