Unentdeckte (versteckte) Teile der Erde: Terra Vista, Atlantis, Hyperborea und Lemuria

Ein Forscher aus Griechenland veröffentlicht wunderbare Bücher mit beeindruckend schönen Fotografien von Beobachtungen der Reflexion unserer Erdoberfläche in der Plasmakuppel.

Der Name des Forschers ist unbekannt, aber ich hielt es für sinnvoll, sein neuestes Buch Vibes of Cosmos Book 4 zu bestellen. Das Buch stammte aus einem kleinen Badeort an der griechischen Küste. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Auch aus den Videos auf seinem YouTube-Kanal geht hervor, dass dieser Forscher aus Griechenland stammt. Er wartet mit sehr gründlichen Forschungen auf, die unsere Sichtweise auf unsere heutige Welt auf den Kopf stellen.

Aber da ist noch mehr!

Was in seinen Büchern besonders deutlich wird, ist, dass wir uns unter einer Plasmakuppel befinden. In dieser Plasmakuppel kommt es zu Reflexionen wie in einem Hohlspiegel.

Es gibt sehr solide und unbestreitbare Beweise in dem Buch, dass der Mond kein Planet ist, sondern ein Spiegelbild der Erdoberfläche unter dieser Plasmakuppel.

Mit anderen Worten: Das, was wir glauben, als Mond wahrzunehmen, ist eine Reflexion der gesamten Erdoberfläche unter dieser Plasmakuppel, die sich in dieser Plasmakuppel spiegelt. (Das Jahr der Zugentgleisungen, symbolisch für die Gesamtentgleisung? 2023 das Jahr der Entgleisungen)

In der Tat sind alle Kontinente und Länder in dieser Spiegelung (die wir für den Mond halten) detailliert sichtbar. Der Autor zeigt nicht nur, dass dieses Modell alle Positionen und Bewegungsmuster der Sonne erklärt, sondern er beweist auch durch kristallklare Fotos, welche Mondphasen durchlaufen werden.

Man kann sogar sehen, wie Gezeiten wie Ebbe und Flut in diesem Modell funktionieren.

Nachdem ich Buch 4 von Vibes and Cosmos gelesen und studiert habe, ist für mich völlig klar, dass dieses Wissen in allen Grundschulen und Universitäten weltweit gelehrt werden sollte. Es ist ein felsenfester, unauslöschlicher Beweis.

Deshalb zitiere ich dieses Buch in meinem neuen Buch „The Simulation Dome Explains It All“(hier zu lesen). In der Tat sollten Sie beide Bücher lesen. Vibes of Cosmos zeigt, wie wir unter einer Plasmakuppel leben und dass sie in Wirklichkeit viel größer ist, als wir wissen.

Mein Buch zeigt, dass es noch 176 weitere dieser Plasmakuppeln gibt, und erklärt, warum wir bald mit dieser Extra-Terra konfrontiert werden, indem die Bewohner dieser Extra-Terra (Außerirdische) auftauchen werden.

Ich erkläre auch, warum zwei große Plasmakuppeln gestartet werden, die jeweils 88 Plasmakuppeln (die Größe unserer Erde) unter zwei große Plasmakuppeln bringen werden.

Haben Sie gedacht, die Erde sei groß? Dann warte, bis du die Weltkarte (Titelbild) und die entsprechenden Landflächen (Foto 2) siehst.

Wenn Sie auf die Karte klicken und sie separat öffnen, werden Sie sehen, dass Amerika tatsächlich an einer etwas anderen Stelle liegt, als unsere politische Weltkarte uns glauben lässt.

Sie werden auch sehen, dass Afrika viel größer ist, als wir denken, und dass neben Afrika, dem bekannten, aber versunkenen Schatz, Atlantis liegt (der lachsfarbene Bereich).

Der große „dunkle Fleck“ ist Terra Vista und der dunkelgrüne Fleck rechts von Russland ist Lumeria. Nördlich des orangefarbenen Russlands liegt Hyperborea, ein weiterer unbekannter Kontinent.

All dieses Land liegt unter der aktuellen Plasmakuppel, und von dieser Art von Plasmakuppeln gibt es 176, darunter die Plasmakuppeln Nibiru, Draco, Aldebaran, Plejadan, Mars und viele mehr.

In meinem Buch erkläre ich, dass sich all diese Plasmakuppeln auf der Oberfläche der ursprünglichen Erde befinden. Die Erde ist also riesig, und wenn die Oberfläche der Erde, wie wir sie heute kennen, nur zu weniger als 50 % bekannt ist, stellen Sie sich vor, dass ein Vielfaches an Terra existiert.

Was die Oberfläche betrifft, könnte man sie mit 176 Seifenblasen auf einem riesigen Heißluftballon vergleichen. Die ursprüngliche Erde ist dann dieser riesige Ballon und diese Seifenblasen sind die Plasmakuppeln, unter denen wir leben.

In meinem Buch erkläre ich nicht nur, wie und von wem diese Simulationen gebaut werden, sondern auch, warum sie gebaut wurden (und wann: das hat etwas mit Noah zu tun), warum sie immer wieder zusammengesetzt werden und warum es eine begrenzte Zeitspanne in einem zyklischen Prozess gibt, der sich immer wieder wiederholt.

Es gibt also eigentlich zwei Bücher, die Sie so schnell wie möglich lesen sollten. Das erste Buch ist Vibes of Cosmos. Sie können alle vier Bände hier kaufen.

Das nächste Buch, das Sie unbedingt lesen sollten, ist „The Simulation Dome Explains It All“.

Dann werden Sie plötzlich verstehen, wie die Geschichte entstanden ist, worauf mythologische und religiöse Geschichten beruhen und wie die Zukunft aussieht. Sie können das Buch hier direkt online lesen (in sechs Sprachen).

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 0804.2023