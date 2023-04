Video von Jesuit-Puppe Pädo-Dalai Lama, der ein Kind bittet, an seiner Zunge zu lutschen – Twitter zensiert es, um es zu schützen! (Videos)

Der Illuminati-Insider Leo Zagami berichtet:

Der 14. Dalai Lama wurde zwischen Ende der 1950er und Mitte der 1970er Jahre von der CIA finanziell unterstützt und erhielt 180.000 US-Dollar pro Jahr in einer langen antichinesischen verdeckten Operation.

Die Gelder wurden ihm persönlich ausgezahlt, obwohl er die meisten davon für Aktivitäten der tibetischen Exilregierung verwendete, wie zum Beispiel die Finanzierung ausländischer Büros, um Lobbyarbeit für internationale Unterstützung gegen das kommunistische China zu leisten.

Allerdings dreht sich mir immer der Magen um, wenn ich sehe, wie Hollywoodstars und Politiker den Dalai Lama umschmeicheln, weil alle falschen Religionen eine verborgene Seite haben, und das gilt sowohl für den heutigen tibetischen Buddhismus als auch für den römischen Katholizismus.

Die Einfältigen und Naiven lassen sich normalerweise leicht von den Reichen und Berühmten beeinflussen, wie ich in Band 8 meiner Confessions aufzeige, indem sie ihr Vertrauen in verschiedene Gurus und diesen sogenannten „heiligen Mann“ setzen, aber denken Sie daran, der Dalai Lama ist genau wie sie, ein leerer, nichtssagender Betrüger und ein weiterer Pädophiler.

Wie ein aktuelles Video beweist, das weltweit Schockwellen auslöst, in dem der Dalai Lama gefilmt wird und einen kleinen Jungen auffordert, „ihn zu küssen und dann an seiner Zunge zu lutschen“:

Unglaublicherweise war in dem später auf Sky News gezeigten Video zu sehen, wie der buddhistische Mönch seine Zunge herausstreckte, als er das unschuldig aussehende Kind provokativ fragte, wie es lutschen solle. (Papst erklärt: „Pädophile haben einen besonderen Platz im Himmel“ (Video))

Sky News-Moderator Andrew Bolt kommentierte das Video zu Recht mit den Worten:

„Würde ein katholischer Führer überleben, wenn er getan hätte, was der Dalai Lama hier tut?“

Dasselbe Video teilte der Twitter-Nutzer Joost Broekers, der später suspendiert wurde, nachdem er schrieb: „Der Dalai Lama küsst also einen indischen Jungen bei einer buddhistischen Veranstaltung und versucht sogar, seine Zunge zu berühren. Er sagt: „Leck meine Zunge.“ Nun, warum sollte er das tun?“

Das Video rief sofort wütende Reaktionen auf Elon Musk hervor, der sich heuchlerisch „einen Absolutisten der Meinungsfreiheit“ nennt, nachdem er Joost Broekers’ Konto gesperrt hatte, weil er seine wahnsinnigen Twitter-Regeln nicht eingehalten hatte:

Ein Nutzer schrieb auf Twitter: „Diese Leute sind krank.“ Ein anderer schrieb: „Pädophilie-Club“. Ein Benutzer zitierte einen Wikipedia-Artikel, um zu schreiben:

„Eines der Rituale, die ein zukünftiger Dalai Lama braucht, um „Erleuchtung“ zu erlangen, besteht darin, 10- bis 16-jährige Mädchen mehrmals auf alle möglichen unnatürlichen Arten zu belästigen und zu vergewaltigen. Nein, das erfinde ich nicht.“

„In Bezug auf Pädophilie ist der Dalai Lama in der Tat der Guru der Familie Biden. Dalai begeht Verbrechen gegen Kinder aus Lhasa und Indien und Joe Biden und Hunter Biden begehen zusammen mit vielen anderen Demokraten Verbrechen gegen die amerikanischen Kinder“, schrieb ein anderer Benutzer.

Die meisten der obigen Kommentare sind immer noch auf Twitter aufgrund der Reaktionen auf den inzwischen nicht mehr existierenden Tweet zu finden, der vom gesperrten Konto von Joost Broekers gepostet wurde, der dauerhaft von Twitter entfernt wurde, das kein soziales Netzwerk für freie Meinungsäußerung ist, das sich noch in den Händen der CIA befindet :

Nach der Gegenreaktion des im Internet verbreiteten Videos war der Dalai Lama ungeachtet der Zensur von Elon Musk gezwungen, eine offizielle erbärmliche Entschuldigung für diesen widerlichen Akt der Pädophilie abzugeben, der sein wahres Selbst endlich der Außenwelt offenbart hat:

Und es ist traurig zu sehen, dass Twitter immer noch ein Werkzeug des Deep State ist, das Pädophile schützt, ungeachtet der Spielereien und des zweideutigen Verhaltens von Elon Musk, die ich in den Bänden 6.66, 7 und 8 meiner Confessions ausführlich diskutiert habe.

Der Dalai Lama ist einfach ein weiteres Werkzeug der Jesuiten, die den tibetischen Lamaismus vor über drei Jahrhunderten seit der Ankunft von Ippolito Desideri oder Hippolyte Desideri (1684-1733) in Tibet infiltrierten, der ein italienischer jesuitischer Missionar und Reisender und der berühmteste der frühen Europäer und Missionare war, die Tibet besuchen.

Aber Desideri, der als erster dokumentierter Europäer erfolgreich die tibetische Sprache und Kultur studiert und verstanden hat, ging weit über das Studium der lokalen Kultur hinaus und legte, nachdem er sich zunächst in Lasha niedergelassen hatte, den Grundstein für den zukünftigen Einfluss der Jesuiten auf den tibetischen Buddhismus.

Kein Wunder, dass der 14. Dalai Lama vor einigen Jahren in verschiedenen Interviews erklärte, dass die tibetische Tradition des Inkarnationssystems nach ihm enden könnte, so wie es Pater Ippolito Desideri nach seiner Ankunft in Tibet wollte, als er christliche Lehren lehrte und versuchte, die buddhistischen Konzepte zu widerlegen Wiedergeburt (die er als „Metempsychose“ bezeichnete) und „Leere“ (Wylie: stong pa nyid; Sanskrit: śunyatā).

Das Büro vom Dalai Lama veröffentlichte am Montag eine Erklärung, nachdem Aufnahmen des verstörenden Angriffs in den sozialen Medien viral geworden waren.

Usasupreme.com berichtet: In der Erklärung heißt es laut CNN, er „möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie sowie seinen vielen Freunden auf der ganzen Welt für den Schmerz entschuldigen, den seine Worte möglicherweise verursacht haben“.

„Seine Heiligkeit neckt Menschen, die er trifft, oft auf unschuldige und spielerische Weise, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras“, heißt es in der Erklärung und sagte auch, dass er die Interaktion „bedauert“.

In dem Video nähert sich der Junge dem Mikrofon und fragt: „Darf ich dich umarmen?“

Der 87-Jährige sagt „OK, komm“ und bittet ihn auf die Bühne.

Der Dalai Lama zeigt auf seine Wange und sagt „zuerst hier“ und der Junge umarmt und küsst ihn.

Er hält den Arm des Jungen und dreht sich zu ihm um, sagt „dann denke ich auch hier gut“, während er auf seine Lippen zeigt.

Der spirituelle Führer packt dann das Kinn des Jungen und küsst ihn auf den Mund, während das Publikum lacht.

„Und lutsche an meiner Zunge“, sagt der Dalai Lama zu dem Jungen und streckt ihm die Zunge heraus.

Sie drücken ihre Stirnen zusammen und der Junge streckt kurz seine Zunge heraus, bevor er zurückweicht, während der Dalai Lama ihm einen spielerischen Klaps auf die Brust gibt und lacht.

Was ist die Kontroverse?

Der Vorfall ereignete sich während einer Interaktion am 28. Februar bei einer Veranstaltung in McLeod Ganj, einem Vorort von Dharamshala. Laut The Guardian waren rund 100 Schüler bei der Veranstaltung anwesend, die in einem Tempel organisiert wurde.

Es gibt also ein großes Problem mit seiner Entschuldigung!

Warum hat er sich nicht entschuldigt, bis er dazu gezwungen wurde?

Wer glaubt das dies nicht krank genug ist, dann hier einige Screenshots von einem nicht mehr im Internet zu findenden Artikel des NDR:

