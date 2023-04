Was wäre, wenn Sie morgen früh aufwachen und hören: „Wegen der Bankenkrise schließen ALLE Banken – Geldautomaten, Kredit- und Debitkarten ALLES abgeschaltet“

Was wäre, wenn Sie morgen früh aufwachen würden und die Schlagzeilen lauten würden: „Banken haben die Schließung angeordnet; alle Geldautomaten, Kredit- und Debitkarten sind offline“.

Was wäre, wenn Sie beim Hören oder Lesen des Artikels herausfinden würden, dass wegen der systemischen Verluste und des Börsencrashs ALLE Banken für zwei Wochen komplett geschlossen werden müssen, bis die Behörden die gescheiterten Banken isolieren und die finanzielle Ansteckung kontrollieren können?

Für die meisten Menschen ist die Vorstellung, dass ihre Bank für ein paar Wochen geschlossen werden könnte, nicht einmal ein flüchtiger Gedanke. Und die Vorstellung, dass alle Kredit- und Debitkarten plötzlich offline und unbrauchbar sein könnten, ist sogar noch weniger vorstellbar.

Doch genau das könnte angesichts der anhaltenden Bankenzusammenbrüche und Aktieneinbrüche passieren!

Spielen wir also für eine Minute „so tun als ob“ und fragen uns: „Wie würde ich ein paar Wochen ohne Bank, ohne Geldautomaten und ohne Kredit-/Debitkarten auskommen?

Wie würdest du essen? Wie würden Sie Ihre Familie ernähren? Hätten Sie überhaupt Lebensmittel für zwei Wochen im Haus?

Wie würden Sie Ihr Auto betanken, um zur/von der Arbeit zu kommen? Haben Sie überhaupt einen 5-Gallonen-Benzinkanister (oder zwei) auf Ihrem Grundstück? Ist er voll?

Die meisten Leute haben diese Situation noch nie in Betracht gezogen, und das … genau das . … ist der Grund, warum die meisten Leute in Panik geraten würden (und kein Glück hätten), wenn diese Situation tatsächlich eintreten würde.

Viele von Ihnen denken sich jetzt vielleicht: „Ich kann einen Scheck ausstellen.“ Keine Chance. Wenn Sie ein Unternehmen sind, werden SIE dann Schecks akzeptieren, wenn Sie wissen, dass die Banken zusammenbrechen? Uhhhhhhhh. . . . . . hmmmmmmmmmmm. . . . . NOPE!

Nur Bargeld! (Wie lange wird es noch Bargeld geben? Gegenwind für digitales Zentralbankgeld)

Supermärkte? Lebensmittelläden? Tankstellen? Alles das Gleiche. NUR BARGELD.

Und was machen Sie jetzt?(Die finale Finanzblase – was spricht alles für einen Crash?)

Ich stelle Ihnen dieses Szenario vor, um Sie zum Nachdenken anzuregen. Denn Planung muss gemacht werden, BEVOR eine Krise eintritt. Leider planen die meisten Menschen heute nicht über ihre nächsten 5 Minuten hinaus.

Diejenigen von uns, die tatsächlich planen. … Sie verspotten uns als „Zinnfolienhut-Publikum“ und/oder „Verschwörungstheoretiker“. Wir denken über solche Dinge nach. Wir planen. Wir sind so gut wie jeder andere auf lokale, begrenzte Unterbrechungen des normalen Lebens vorbereitet.

Und wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Rufen Sie nicht bei uns an, wenn Sie und Ihre Kinder hungern müssen. Rufen Sie uns nicht an, wenn Ihr Auto keinen Sprit mehr hat. Denn wenn Sie wegen solcher Dinge zu uns kommen, müssen wir eine klare Entscheidung treffen: Entweder wir versorgen Sie oder wir versorgen uns selbst.

Und raten Sie mal? In dieser Situation haben Sie verloren.

Ich muss mich und MEINE Familie ernähren, bevor ich dich oder deine Familie ernähre. Und ich werde MEINER Familie nicht das Essen wegnehmen, weil SIE nicht daran gedacht haben (oder sich nicht die Mühe machen konnten), zu planen.

Das mag hart klingen, aber das ist die Realität.

Nehmen Sie sich also jetzt ein paar Minuten Zeit und sehen Sie sich an, welche Lebensmittel Sie in Ihrer Speisekammer haben. Haben Sie genug Nudeln, Reis, getrocknete Bohnen, Thunfisch in Dosen, Hühnchen in Dosen, ein paar Gläser mit Soßen für die Nudeln oder den Reis, ein oder zwei Gläser Mayonnaise?

Haben Sie ein paar Laibe Brot? Gibt es Suppen in Dosen, die man aufwärmen und essen kann? Wie wäre es mit einem manuellen Dosenöffner?

Sie brauchen diese Dinge, um sicherzustellen, dass SIE und IHRE FAMILIE etwas zu essen haben, wenn alles mit den Banken zum Teufel geht.

Sie müssen etwas Treibstoff übrig haben.

Vor allem müssen Sie irgendwo im Haus Bargeld versteckt haben, um über die Runden zu kommen, wenn alles zusammenbricht.

Sagen Sie nicht, man hätte Sie nicht gewarnt.

Denn die schlichte Wahrheit ist, dass sich die meisten Leute einfach nicht die Mühe machen, zu planen. … und diese Leute haben kein Mitleid.

Aufstockung der Bargeldbestände bei der Bundesbank

Interne Quellen berichten, dass die Deutsche Bundesbank gegenwärtig zusätzliche Bargeldbestände in Milliardenhöhe anlegt. Damit soll ein unerwartet hoher Nachfrageschub bewältigt werden. Gleichzeitig dürften im echten Krisenfall die Bargeldabhebungen limitiert werden, wie ein Insider berichtete. Aus Beamtenkreisen verlautete derweil, dass auch der Zugang zu Treibstoff diskutiert werde.

Es existieren Pläne, nach denen Geldtransporteure bevorzugt werden sollen. Die betreffenden Vorbereitungen laufen schon länger. Sie setzten bereits ein, nachdem Russland seine Gaslieferungen in die EU gedrosselt hatte. Diesbezügliche Planungsgespräche werden aus der Bundesbank, der Finanzmarktaufsicht BaFin und von mehreren Verbänden der Finanzindustrie berichtet. Die betreffenden Informationen wurden Journalisten zugetragen.

Sie zeigen, dass die offizielle Linie der deutschen Behörden, einen Blackout als wenig wahrscheinlich zu bezeichnen, nicht das wahre Ausmaß der Bedrohung widerspiegelt. Hinter den Kulissen bereitet man sich vielmehr auf Worst-Case-Szenarien vor.

Ein Stromausfall ist demnach nicht nur wegen eines Rohstoffmangels, sondern auch wegen möglicher Sabotageakte zu befürchten. Davon gehen die Behörden mehrerer europäischer Staaten seit dem unterseeischen Anschlag auf die Pipeline Nordstream 2 aus. Auch der Anschlag auf das Kommunikationsnetz der Deutschen Bahn passt in das Muster.

Die Täter waren in beiden Fällen sehr professionell vorgegangen und müssen über ausgezeichnete Informationen verfügt haben. Man vermutet daher, dass es sich um staatliche Akteure handelte. Diese könnten auch das Stromnetz im kommenden Winter lahmlegen. Unter diesem Blickwinkel wären die bisher spürbaren Folgen des Ukraine-Krieges – extrem erhöhte Strom- und Gaspreise sowie galoppierende Inflation – erst der Anfang einer noch deutlich schlimmeren Entwicklung.

Erhöhte Gefährdungslage bei Bargeldausfall

Nach exklusiven Informationen befürchtet die deutsche Regierung Unruhen, falls es länger zum Ausfall der Bargeldversorgung kommen sollte. Gerade die Deutschen würden demnach sehr empfindlich bei diesem Thema reagieren, weil sie die Anonymität und Sicherheit des Bargeldes mehr als die Bürger anderer Staaten schätzen.

Sie bezahlen rund 60 % ihre täglichen Einkäufe in bar, was fast ein weltweiter Rekordwert ist – jedenfalls für entwickelte Staaten. Der durchschnittliche Deutsche hebt pro Jahr über 6.600 Euro in bar ab.

Auch dies gilt weltweit als Spitzenwert. Schon vor einem Jahrzehnt hatte daher ein parlamentarischer Bericht den Deutschen Bundestag davor gewarnt, dass es in Deutschland nicht nur zu bloßer Unzufriedenheit, sondern auch zu aggressiven Auseinandersetzungen kommen dürfte, wenn die Bürgerinnen und Bürger bei einem Stromausfall kein Bargeld mehr abheben könnten.

Damals war eine ernsthafte Krise nicht in Sicht. Doch mit dem Ausbruch der Coronapandemie Anfang 2020 stellte sich heraus, wie begründet so eine Prognose sein dürfte: Es setzte in Deutschland ein unerhörter Run auf Bargeld ein. Die Abhebungen von Bargeld überstiegen damals die Überweisungen auf inländische Konten um 20 Milliarden Euro. Das hatte es zuvor noch nie gegeben.

Mögliche Bargeldlimitierung bei einem Blackout

Wegen der hohen Affinität der Deutschen gegenüber ihrem Bargeld kursieren nun offenkundig in Regierungs- und Bankenkreisen Pläne, die Bargeldabhebungen bei einem Blackout sofort zu limitieren. Das wäre nicht ungewöhnlich und ist in anderen Staaten während einer Krise durchaus schon vorgekommen. Das größte Problem machten Banker bei der Bargeldversorgung der Geldautomaten aus.

Diese erfolgt mit Geldtransportern, deren Treibstoff- und Kommunikationsversorgung bei einem Blackout nicht vollständig abgesichert ist. Es fehlen hierfür die gesetzlichen Grundlagen.

Bislang wird in Deutschland lediglich der Polizei und den Rettungsdiensten eine erhöhte Priorität im Krisenfall eingeräumt. Wenn nun bei einem Treibstoffmangel lange Schlangen an den Tankstellen entstehen und sich die Geldtransporter dort anstellen müssen, wären sie besonders gefährdet.

Der Branchenverband der Transporteure macht daher derzeit Druck auf die Politik, um für die eigenen Fahrzeuge ebenfalls eine Priorität für Geldtransporte zu erhalten. Das Szenario erscheint mehr als realistisch: Über 40 % aller Bürgerinnen und Bürger befürchten es, praktisch jede Kommune bereitet sich darauf vor. Katastrophenschützer empfehlen den Menschen dringend, für diesen Notfall Bargeld bereitzuhalten.

Bislang sind die deutschen Finanzinstitute aber auf einen größeren Ansturm auf ihre Geldautomaten nicht vorbereitet. Dies geht aus internen Berichten der BaFin hervor. Das Risiko gilt nach aktuellem Stand als zu hoch, um es mit den vorhandenen Mitteln bewältigen zu können.

Zwar glauben die Banken nicht an einen flächendeckenden Stromausfall. Doch schon der Blackout in einer Region, möglicherweise sogar in einer Metropole, würde voraussichtlich im ganzen Land Panik und einen Ansturm auf die Geldautomaten erzeugen. Darauf müsse man sich nun vorbereiten, mahnen Fachleute.

…

Quellen: PublicDomain/telegra.ph am 14.04.2023