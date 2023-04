Wird der Aprilscherz – oder auch der 1. April – der Moment sein, in dem die große Veränderung stattfindet?

Teile die Wahrheit!

Gestern dachte ich plötzlich: „Der 1. April ist ein perfekter Tag, um die Massen zum Narren zu halten, er heißt nicht umsonst Aprilscherz und wird nicht umsonst weltweit gefeiert“.

Nun, gefeiert. Es ist eher eine Tradition, anderen unter dem Deckmantel des Humors einen Streich zu spielen. Was wäre, wenn genau dieser Tag ausgewählt wird, um die „Alien-Invasion“ zu inszenieren?

Ja, warten Sie, dann müssen Sie zuerst die Gründe für diesen Scherz kennen. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Die zugrundeliegende Idee ist, dass wir es mit einer Situation zu tun haben, in der es zwei mal 88 Plasmakuppeln gibt. Jede dieser 88 Kuppeln wird von einer neuen, größeren Plasmakuppel überragt.

Dies führt zu Lichterscheinungen am Himmel, die durch die Reflexion dieser anderen Plasmakuppeln in den größeren Start-Plasmakuppeln verursacht werden, so dass man beginnt, Plasmakreise am Himmel zu sehen und auch eine Art von fliegenden runden Scheiben (Reflexionen von diesen anderen Kuppeln in dem „Spiegel“, der die Start-Plasmakuppel bildet).

Während der Inbetriebnahme des elektromagnetischen Feldes dieser größeren Plasmakuppel (über ein unterirdisches CERN-ähnliches System) baut sich das Plasma langsam auf. Dies kann mehrere Tage dauern. (Wie lautet das Drehbuch des Tiefen Staates? Von Ausserirdischen, Cyborgs und Plasmatunneln)

Während dieser Tage werden die Nordlichtphänomene immer intensiver, und schließlich werden Scheiben am Himmel sichtbar (die Reflexionen anderer Plasmakuppeln in der neuen größeren Plasmakuppel).

Das liegt daran, dass das Plasma während des Starts noch rotiert.(Warum die Theorie der Simulationskuppel die Ereignisse der kommenden Monate erklären wird (Video))

Was in dieser Zeit passieren wird, ist, dass diese Koryphäen den „Bösewichten“ des Tiefen Staates in die Schuhe geschoben werden. Das liegt daran, dass eine Erklärung gefunden werden muss.

Diese Erklärung ist der Grund, warum wir jetzt einen solchen Kampf zwischen den „bösen Jungs“ des Tiefen Staates und den „guten Jungs“ erleben. Diese Bösewichte müssen entlarvt werden und sind dabei, dies zu tun.

300x250

Außerdem kollabiert das Bankensystem gerade, und deshalb müssen sie etwas tun (so die Storyline). Also werden diese Lichterscheinungen als eine vorgetäuschte Invasion von Außerirdischen dargestellt, die über das Area 51 Projekt Blue Beam realisiert wird.

Danach können die „Guten“ als Retter des Volkes auftreten. Sie werden dann diejenigen sein, die diese angebliche False Flag (in Wirklichkeit eine Folge des Starts der größeren Plasmakuppel) durchgestochen haben und als Sieger hervorgehen.

Während der Inbetriebnahme dieser größeren Plasmakuppel kommt es zu einer zunehmenden elektromagnetischen Überlastung. Dies wird den Sonneneruptionen oder einer EMP-Bombe der bösen Jungs angelastet. In Wirklichkeit ist dies eine logische Folge des elektromagnetischen Ringfelds, das erforderlich ist, um die Plasmakuppel vom Boden bis zum Bergrücken aufzubauen.

Wenn dies also mehrere Tage dauert, wird in dieser Zeit alles stillstehen. Gleichzeitig wird die Sonne verschwinden und nach diesen (möglicherweise drei) Tagen werden eine neue Sonne und ein neuer Mond erscheinen.

300x250 boxone

Die Temperatur wird von da an konstanter sein, weil unter der neuen, größeren Plasmakuppel mehr Erde hinzugekommen ist.

Dieses neue Land (mit eigenen Bewohnern und eigenem Leben) wird dann zusammen mit dem Land, das wir jetzt unsere Erde nennen, unter einer neuen Plasmakuppel erscheinen.

Wir werden also unsere Nachbarn kennenlernen, aber es wird nicht sofort geschehen; zuerst müssen die Vertuschungsgeschichten glaubhaft gemacht werden. Das ist die Aufgabe der Gesara/Nesara-Geschichten. Das ist die Rolle von Q und die Rolle von Donald Trump (und anderen Führern weltweit, aber Trump spielt die Hauptrolle). (Künstliche Intelligenz zeigt mögliche Trump-Verhaftung – was plant der Deep State?)

Der magnetische Nordpol wird sich nach diesen drei Tagen plötzlich an einer anderen Stelle befinden.

Während dieser drei Tage wird die Nadel deines Kompasses jedoch in alle Richtungen schießen.

Nach der Inbetriebnahme der neuen größeren Plasmakuppel können die 88 kleineren abgeschaltet werden. Wenn die größere Plasmakuppel fertig ist, kommen die Lichtblitze zum Stillstand, und die 87 Scheiben kommen ebenfalls zum Stillstand (die 87 anderen Plasmakuppeln, die von unserer Erde aus gesehen unter derselben größeren Plasmakuppel liegen).

Dann sind sie plötzlich verschwunden, während die 88 kleineren Plasmakuppeln abgeschaltet werden.

Dies wird von einer Druckwelle begleitet sein, die heftige Winde und auch Tsunamis verursacht.

Bin ich sicher, dass dies am 1. April (möglicherweise am 2. April, wegen der Zeitzonen) geschehen wird? Nein, nichts ist sicher, aber ich nehme die Geräusche wahr, und das bestätigt meine Vermutung, die ich am Anfang des Artikels beschrieben habe.

Es kann auch noch ein paar Wochen dauern, aber es ist definitiv bald.

Seien Sie also vorbereitet, denn es wird zu großen Veränderungen kommen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 31.03.2023