Beim „Great Reset“ geht es nicht darum, ihre Dystopie zu verwirklichen, sondern darum, ein gewaltiges Chaos zu schaffen, das ihnen die Verantwortung übertragen würde

Der Great Reset ist ein mehrgleisiger Angriff. „Es waren jahrzehntelange Trends, die dazu geführt haben. Und unsere gesamte Klimadebatte ist jetzt nicht mehr im demokratischen Bereich angesiedelt – zumindest wird sie vorangetrieben, um sie aus dem demokratischen Bereich herauszuhalten“, sagte Mark Morano.

Im März 2020 änderte sich unsere gesamte Klima-/Energiedebatte. Wahrscheinlich für immer. Es hat viele Trends beschleunigt. Was im März 2020 geschah, war im Wesentlichen die Umgehung der Demokratie durch Covid-Vorschriften.

Und wie Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum, Mitautor des Buches „ Covid-19: The Great Reset “, im Juni 2020 drohte: „Die Pandemie stellt eine seltene, aber begrenzte Gelegenheit dar, über unsere Welt nachzudenken, sie neu zu denken und neu zu gestalten.“

Marc Morano war einer der 50 Top-Wissenschaftler und Experten, die am 25. Februar 2023 auf der 15. Internationalen Konferenz zum Klimawandel („ICCC15“) des Heartland Institute einen Vortrag hielten. Alle ICCC15-Präsentationen finden Sie HIER .

Morano ist Gründer und Herausgeber des Climate Depot von CFACT und Autor des 2021 erschienenen Buches „ Green Fraud: Why the Green New Deal Is Even Worse Than You Think “. „[In] meinem Buch“, sagte Morano dem ICCC15-Publikum, „gehe ich das gesamte Konzept des Great Reset/Weltwirtschaftsforums durch.“

Sein am Ende dieses Artikels eingebetteter Vortrag basiert auf Artikeln, die von Konzernmedien veröffentlicht wurden, und „ihren“ dokumentierten Beweisen. Er nutzte diese Berichte, um die wahre Natur des Great Reset aufzudecken. (Der Great Reset rückt näher, doch wer steckt wirklich hinter diesem dunklen Plan?)

Kurz gesagt, der „Great Reset“ ist kein schrittweiser Wandel zur Verbesserung des Lebens der Massen. Es handelt sich um eine gewaltige Machtübernahme einiger weniger Auserwählter, die glauben, sie sollten bestimmen, wie die Gesellschaft auf globaler Ebene funktioniert.(Great Reset entlarvt: Wie Schwab, Gates und das finstere WEF planen, die Welt zu entvölkern!)

Im obigen Zitat bezieht sich Schwab darauf, jedes Land so zu „transformieren“, dass es dem „Stakeholder-Kapitalismus“ des WEF unterworfen wird. Im Rahmen des Stakeholder-Kapitalismus des WEF werde ein Unternehmen nicht danach beurteilt, ob es profitabel sei oder ob man eine Rendite für sein Geld erhalte, sagte Morano.

„Es kommt darauf an, ob Sie die Grundsätze der Gerechtigkeit, Vielfalt, Inklusion, des Klimas und der Umwelt erfüllen.“

Morano fasste sechs Aspekte der „neuen Normalität“ zusammen, die der Welt im Rahmen des „Great Reset“ aufgezwungen wird:

Unser Recht auf freie Meinungsäußerung und unsere Währung werden durch Absprachen zwischen Regierung und Unternehmen zusammengebrochen. Unser derzeitiges Energiesystem wird durch die utopische Netto-Null-Vision absichtlich zusammengebrochen. Unsere Transportmittel werden absichtlich zusammengebrochen und unsere Bewegungsfreiheit wird beraubt. Unsere Fähigkeit, Eigentum – Haus und Kraftfahrzeuge – zu besitzen, wird absichtlich eingeschränkt. Unser ertragreiches Landwirtschaftssystem wird absichtlich zusammengebrochen, um vom Menschen verursachte Nahrungsmittelknappheit und Chaos zu verursachen. Unsere Möglichkeit, Fleisch zu essen, wird verboten, um die Nachfrage nach künstlichem Fleisch und Insekten aus „Laboranbau“ zu steigern.

Dies sei der absichtliche Zusammenbruch der modernen Gesellschaft, sagte er. „Es geht nicht wirklich darum, dass [sie] ihre utopische Vision verwirklichen – sei es mit Energie oder der idealen Anzahl an Menschen –, sondern darum, eine gewaltige Menge Chaos zu schaffen, das ihnen dann die Verantwortung für dieses Chaos übertragen würde.“

„Sobald es zu einer Nahrungsmittelknappheit kommt – das haben Al Gore, die Vereinten Nationen und Leute wie James Hansen uns gewarnt –, wird das Klima zu großen Nahrungsmittelstörungen führen.

Die Klimapolitik wird zu großen Störungen der Ernährung führen. Und wenn ihre Politik erst einmal diese Störung verursacht, den absichtlichen Zusammenbruch, dann bekommen sie noch mehr Macht und machen noch mehr von der gleichen Politik, und das ist, täuschen Sie sich nicht, der Grund, warum sie uns dieses Chaos und diese Knappheit bescheren werden.“

Im Jahr 1932 veröffentlichte Stuart Case „A New Deal“. Sein Buch kam zu dem Schluss: „Warum sollten die Russen so viel Spaß daran haben, die Welt neu zu gestalten?“

Sein Buch wurde zu der Zeit geschrieben, als die New York Times Joseph Stalin für seine Landreformen und seine Agrarrevolution lobte. Was Chase also mit Spaß meint, ist „diese Vision dieser Elite der herrschenden Klasse, die in der Lage ist, jeden Aspekt Ihres Lebens – den Verwaltungsstaat – zu verwalten, zu planen und bis ins kleinste Detail zu verwalten, das macht diesen Leuten Spaß“, sagte Morano.

Er fügte hinzu: „In jeder Epoche der Geschichte hat die herrschende Klasse versucht, Wege zu finden, um den Rest von uns dazu zu bringen, unsere Freiheit zu verlieren.“

Und sie wollen uns glücklich machen, dass wir unsere Freiheit verlieren.

„Es ist zu unserem eigenen Besten, wir schützen Sie vor Terrorismus, dem Klima, der Umwelt, Nahrungsmittelknappheit oder vor diesem Chaos. Wir werden Sie beschützen.“

Du musst einfach deine Freiheit aufgeben. Und Covid war das genaue Beispiel dafür.

Sie haben ihre in Chases Buch dargelegten Ziele in den vergangenen Jahrzehnten nicht erreicht. „Aber das war ihr Ziel. Also warten sie, sie liegen auf der Lauer. Sie warten auf diese Krise“, erklärte Morano.

Anhand einer Reihe von Medienartikeln und Zeitschriften zeigte Morano, wie die „Eliten“ die „Krisen“ der Pandemie und des Klimawandels genutzt haben, um ihre Ziele voranzutreiben. Sie lobten beispielsweise das Einparteien-Staatssystem in China als Vorbild, das nachgeahmt werden sollte. Und das alles, während sie sich selbst bereichern.

Covid ermöglichte den größten Vermögenstransfer aller Zeiten, 3,7 Billionen US-Dollar, von Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu Milliardären, sagte Morano.

„Die Pandemie hat alle 30 Stunden einen neuen Milliardär hervorgebracht“, während die Arbeiter mit extremer Armut konfrontiert waren.

Morano verbrachte etwas mehr Zeit damit, über Bill Gates zu sprechen. Abgesehen von China reagierte Australien wahrscheinlich am autoritärsten auf die Pandemie.

Gates sagte, dass „wenn jedes Land das tut, was Australien getan hat“, die Welt die nächste Pandemie verhindern könnte. Warum interessiert es uns, was Bill Gates denkt?

„Weil dieser Mann den Medien Dutzende Millionen Dollar gibt, seine eigenen Medien kauft und am wichtigsten: Er ist der zweitgrößte Geber der Weltgesundheitsorganisation, die [jetzt] einen Pandemievertrag anstrebt. Bill Gates ist neben der Regierung der Vereinigten Staaten der Eigentümer der Weltgesundheitsorganisation“, sagte Morano.

Alles, was wir in der Klimadebatte gehört haben, wurde bereits für Covid genutzt. Zum Beispiel ist die Dämonisierung von Klimaskeptikern dasselbe wie die Dämonisierung von Impfskeptikern. Die Idee einer dauerhaften Klimakrise wurde bereits mit der Idee einer dauerhaften Pandemie und natürlich der Zensur umgesetzt.

Einer der vielleicht surrealsten Nachahmer der Corona-Reaktion ist der Vorschlag, auf Sterbeurkunden das Klima als Todesursache anzugeben. Arnagretta Hunter von der Australian National University Medical School sagte : „Der Klimawandel ist ein Killer, aber wir vermerken ihn nicht auf Sterbeurkunden.“

„Wenn ein Bauer am Ende einer fünfjährigen Dürre stirbt, wissen wir, dass die Dürre wahrscheinlich zu seinem Tod beigetragen hat, aber es gibt keine Möglichkeit, das zu erfassen.“

Allerdings „kann das Klima nicht mehr alleine bestehen … Ich glaube, es wird eine Verschmelzung von Klima und Covid sein“, sagte Morano und lieferte Beispiele für Berichte, die die Verschmelzung von Klima- und Covid-Ideologien zeigten, von denen wir unten einige aufgeführt haben.

Im September 2020 sagte Prof. Mariana Mazzucato vom University College London, die den Begriff „Klima-Lockdowns“ geprägt hat: „In naher Zukunft muss die Welt möglicherweise erneut auf Lockdowns zurückgreifen – dieses Mal, um einen Klimanotstand zu bewältigen.“

Im Rahmen eines „Klima-Lockdowns“ würden Regierungen die Nutzung privater Fahrzeuge einschränken, den Verzehr von rotem Fleisch verbieten und extreme Energiesparmaßnahmen einführen, während Unternehmen, die fossile Brennstoffe betreiben, mit dem Bohren aufhören müssten.

Um ein solches Szenario zu vermeiden, müssen wir unsere Wirtschaftsstrukturen überarbeiten und den Kapitalismus anders gestalten. Viele betrachten die Klimakrise als etwas anderes als die durch die Pandemie verursachten Gesundheits- und Wirtschaftskrisen. Aber die drei Krisen – und ihre Lösungen – sind miteinander verbunden.“

Drei Monate später sagte Dr. Aaron Bernstein, Direktor von Harvard Chan C-CHANGE : „Wir müssen auch Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, um die nächste Pandemie zu verhindern … Der Klimawandel verändert unsere Beziehung zu anderen Arten auf der Erde, und das ist wichtig für unsere Gesundheit und unsere Gesundheit.“ Wie das Risiko für Infektionen … viele der Grundursachen des Klimawandels erhöhen auch das Risiko von Pandemien.“

Im September 2021 bezeichneten mehr als 230 medizinische Fachzeitschriften den Klimawandel als die „größte Bedrohung“ für die globale öffentliche Gesundheit und erklärten, dass die „Reaktion“ auf Covid eine „Vorlage“ für die Reaktion auf den Klimawandel sein könnte.

Natürlich ist nichts von dem, was sie behaupten, wahr. Die Realität zerstört ihre Ansprüche.

Wir befinden uns in einem Stadium, in dem die Verschwörungsrealitäten die Zahl der Verschwörungstheorien übertreffen.

Video:

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 19.05.2023