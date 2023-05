Biowaffe-Injektion ist kein Völkermord, es ist Ausrottung – das passiert, wenn menschliches Blut direkt der Geninjektion ausgesetzt wird(Videos)

Karen Kingston ist eine Biotech-Analystin und ehemalige Pfizer-Mitarbeiterin, die sich mit komplizierten medizinischen und biologischen Verträgen auskennt. Kingston weiß auch, was nötig ist, um einen Rechtsstreit gegen Big Pharma zu gewinnen oder zu verteidigen.

Sie verfügt über jahrelange Erfahrung auf mehreren Ebenen. Kingston behauptet, dass man keine neuen Gesetze benötigt, um die CV19 mRNA-Technologie zu stoppen. Jeder muss einfach verstehen, dass die CV19-Impfung und die mRNA-Technologie nachweislich Biowaffen sind.

Die Daten zeigen, dass bisher Millionen von Menschen durch die CV19-Biowaffe/die CV19-Impfung behindert oder ermordet wurden. Wird es noch schlimmer werden? Kingston sagt: „Leider wird es noch schlimmer werden.

Das Schlimmste steht uns noch bevor. . . . Die FDA musste beweisen, dass sie sicher sind. Auf der Grundlage der Informationen, die ihnen im Oktober und November 2020 vorlagen, hätten sie die Versuche niemals durchführen dürfen.

Sie haben also das Gesetz gebrochen. Sie wussten, dass es zu all diesen Behinderungen und Todesfällen führen würde. . . . Ich habe für Juli 2021 eine Myokarditisrate von 25 % vorausgesagt. Ich habe von Experten gehört, dass wir vielleicht bei 100 % liegen, wenn sie zwei oder drei Spritzen bekommen. Es wird also schlimm werden.“

Big Pharma und die Regierung lassen zu, dass die mRNA-Technologie (dieselbe tödliche Biowaffe wie bei den CV19-Injektionen) in die gesamte Lebensmittelversorgung eingeführt wird. Kingston behauptet, dies geschehe, um Menschen in Transmenschen zu verwandeln, was als „gesteuerte Evolution“ bezeichnet wird. Kingston erklärt:

„Gezielte Evolution erzwingt die Verschmelzung der menschlichen Evolution mit der DNA von Reptilien, Insekten und künstlicher Intelligenz. Das ist die bio-digitale Fusion. Das ist es, was es ist, und es gibt Multi-Billionen-Dollar-Industrien rund um dieses Thema. . . . Es gibt eine ganze Biodaten-Abteilung in der DARPA des US-Militärs. Dabei geht es um die Verschmelzung des Biologisch-Digitalen mit dem Menschen.“ (Warum die COVID-Impfstoffe keine Million Leben gerettet haben – weltweit (gewollt) sinkende Geburtsraten)

Viele haben die CV19-Biowaffe/Impfung, die ein technologisches Gift wie Graphen enthält, als Genozid bezeichnet. Kingston behauptet, dass es sich um weit mehr als das handelt.(Entvölkerungsbestrebungen: Impfstoffe und Unfruchtbarkeit)

Kingston sagt: „Das ist nicht zum Wohle der Menschheit. Das wird zu unserer Auslöschung führen. Ich weiß einfach nicht, warum die Leute das nicht verstehen“.

Kingston demonstriert die elektromagnetischen Eigenschaften der mRNA an einem Rindersteak. Die von ihr verwendete Münze bleibt an der Stelle des Fleisches haften, an der sich die mRNA angesammelt hatte, weil die mRNA ein Magnetfeld erzeugt. (Alle Patente, die Kingston eingesehen hat, belegen zweifelsfrei, dass mRNA ein elektromagnetisches Gerät ist.) Kingston sagt, dass es nicht nötig ist, neue Gesetze zu erlassen, um die bösen Pharmakonzerne, die Regierung und die Lebensmittelhersteller daran zu hindern, mRNA in unsere Nahrung zu bringen.

mRNA ist eine Biowaffe, und es ist illegal, sie in die Nahrung von irgendjemandem zu bringen. Kingston sagt: „Es geht nicht darum, dass Sie eine informierte Zustimmung zur mRNA-Technologie in Ihren Lebensmitteln haben wollen, jeder Staat hat Gesetze, die besagen, dass Biowaffen die Lebensmittelversorgung nicht kontaminieren dürfen.

300x250

Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir diese mRNA-Injektionen beschlagnahmen. Sobald wir die Spritzen beschlagnahmen und die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, um den amerikanischen Bürgern und den Bürgern der ganzen Welt zu zeigen, welche Technologie in den Spritzen steckt, können wir damit beginnen, sie auf der ganzen Welt zu verbieten.

Nicht nur auf dem ‚Impfstoff‘-Markt, sondern auch, um zu zeigen, was in unsere Lebensmittel kommt und warum das alles aufhören muss.“

Kingston behauptet, die FDA und die CDC hätten schon früh gewusst, dass die Injektion von mRNA-CV19-Biowaffen eine lange Liste von schweren, schwächenden und tödlichen Krankheiten verursachen würde.

Sie fahren fort, die mRNA-Biowaffe in jeden Aspekt unseres Lebens einzubringen, ohne dass ein Ende in Sicht ist.

300x250 boxone

Kingston sagt voraus, dass bis 2030 200 Millionen Amerikaner durch mRNA- und CV19-Biowaffen/Impf-Injektionen behindert oder ermordet sein werden.

Das passiert, wenn menschliches Blut direkt der Geninjektion ausgesetzt wird

Der Arzt Richard Fleming hat in den sozialen Medien ein Video gepostet, in dem er mit einem Mikroskop zeigt, was passiert, wenn die Gentherapie direkt in menschliches Blut verabreicht wird.

In dem Clip sagt er, dass man sehen kann, wie die Zellen beginnen, sich zu verklumpen. Sie bilden auch Fäden. Fleming fügt hinzu, dass Janssen als erster berichtet hat, dass der Coronaimpfstoff unter anderem Thrombosen verursachen kann.

Bereits 2021 warnte der Arzt, dass der Impfstoff zu Entzündungen, Blutgerinnseln und schließlich zum Tod führt. Daraufhin wurde er als Verschwörungstheoretiker und Impfgegner abgetan.

Nach der Impfung passiert das Spike-Protein die Blut-Hirn-Schranke, und wir wissen, dass es bei humanisierten Mäusen spongiforme Enzephalopathie oder Rinderwahnsinn verursacht, so der Arzt.

Bei Rhesusaffen verursachte es nach zwei Wochen Lewy Bodies (Lewy-Körperchen (auch bekannt als Lewy-Body oder Lewy-Plaque) sind abnormale Ablagerungen von Proteinen im Gehirn, die zu einer Reihe von neurodegenerativen Erkrankungen beitragen können), die Alzheimer und zahlreiche neurologische Störungen auslösen.

Beim Menschen treten die gleichen Wirkungen nach eineinhalb Jahren auf, warnte Fleming.

Außerdem, so der Kardiologe, sei die erhöhte Sterblichkeit erst nach der Impfkampagne aufgetreten. „Das wird jetzt weltweit sichtbar. Das ist ein gigantisches Verbrechen gegen die Menschheit.“

Texas leitet Untersuchung gegen Covid-19-Impfstoffhersteller ein

Der Generalstaatsanwalt von Texas Ken Paxton hat eine Untersuchung gegen die Pharmaunternehmen Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson eingeleitet, bei der es um die Frage geht, ob sie die Daten der Impfstoffstudien manipuliert haben und in betrügerische Aktivitäten verwickelt waren. Weiter geht es um die Frage, ob sie sich an der Gain-of-Function-Forschung beteiligt und die Öffentlichkeit darüber getäuscht haben.

Wir wissen, dass die Corona Pandemie in allen Details geplant war. Die letzte „Tabletop“-Übung fand im Oktober 2019 unter dem Namen Event 201 statt. Klar war damals schon, dass es sich um ein Coronavirus handeln würde, das bei der Übung nCov19 genannt wurde.

Wir wissen weiter, dass die USA weltweit Biolabore unterhalten in denen alle möglichen Forschungen betrieben werden.. Zuletzt bekannt wurden die Labore in der Ukraine und im Sudan.

Wir wissen allerdings auch, dass SARS-CoV-2 nie ein gefährlicher3es Virus als der Durchschnitt der Atemwegsviren war. Schon im März 2020 hatten eine Reihe Auswertungen wie etwa die von Ioannidis, Levitt, Roussel, Wu, Streeck gezeigt: Es handelt sich um eine mittlere Grippe. Selbst TKP konnte das bereits am 10. April 2020 wissen und berichten, umso mehr hätte es die WHO und all die Gesundheitsbehörden bekannt sein müssen.

Aber dennoch wurden in den Sequenz von SARS-CoV-2 Teile entdeckt, die eher unwahrscheinlich in so einem Virus zu finden sind, wie etwa Prionen-Sequenzen oder eine, die von Moderna patentiert worden war.

Falsche Darstellung der Wirksamkeit und Betrug

Paxton untersucht unter anderem, ob die Unternehmen die Wirksamkeit ihrer Covid-19-Impfstoffe und die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von Covid-19 nach Einnahme der Impfstoffe falsch dargestellt haben, was gegen das texanische Gesetz über irreführende Handelspraktiken verstößt.

Die Untersuchung wird sich auch mit der möglichen Manipulation von Daten aus Impfstoffstudien befassen. Diese Untersuchung betrifft potenziell betrügerische Aktivitäten, die nicht in den Bereich der gesetzlichen Immunität fallen, die den Herstellern des Covid-19-Impfstoffs gewährt wird.

Sie wird auch die umstrittene Praxis der Unternehmen untersuchen, bei der öffentlichen Diskussion über die Wirksamkeit ihrer Impfstoffe die “relative Risikominderung” statt der “absoluten Risikominderung” anzugeben.

In den letzten Jahren haben bestimmte Pharmaunternehmen rekordverdächtige finanzielle Erfolge erzielt, die zum Teil auf den Umsatz mit Produkten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zurückzuführen sind.

Dieses ureigene Interesse am Erfolg dieser Covid-19-Produkte in Verbindung mit Berichten über die alarmierenden Nebenwirkungen von Impfstoffen erfordert aggressive Untersuchungen.

Herausgabe von Dokumenten wird erzwungen

Die texanische Untersuchung wird diese Unternehmen zur Herausgabe von Dokumenten zwingen, auf die die Öffentlichkeit sonst keinen Zugriff hätte. Generalstaatsanwalt Paxton ist bestrebt, die gesamte Tragweite der Entscheidungsfindung hinter den der Öffentlichkeit aufgezwungenen Pandemiemaßnahmen aufzudecken, insbesondere dann, wenn ein Profitmotiv oder politischer Druck die Gesundheit und Sicherheit der Amerikaner gefährdet haben könnte.

Angesichts der Bemühungen der Bundesregierung, die Einhaltung ungerechter und illegaler Pandemiemaßnahmen zu erzwingen, selbst auf Kosten der Arbeitsplätze der Bürger, ist diese Untersuchung der wissenschaftlichen und ethischen Grundlage, auf der die Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit getroffen wurden, von großer Bedeutung.

Angesichts der beispiellosen politischen Macht und des Einflusses auf die öffentliche Gesundheitspolitik, den Pharmaunternehmen heute ausüben, ist es wichtiger denn je, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie gefährliche, illegale Maßnahmen ergreifen, um ihre Einnahmen zu steigern.

“Die Entwicklung des Impfstoffs Covid-19 und die von Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson gemachten Zusicherungen und ihr Wissen sind für die Gesundheit und das Wohlergehen der Öffentlichkeit von größtem Interesse. Diese Untersuchung zielt darauf ab, die Wahrheit herauszufinden”, sagte Generalstaatsanwalt Paxton.

„Diese Pandemie war eine sehr schwierige Zeit für die Amerikaner. Wenn ein Unternehmen die Verbraucher in dieser Zeit illegal ausgenutzt oder die Sicherheit der Menschen gefährdet hat, um seine Gewinne zu steigern, wird es zur Verantwortung gezogen werden. Wenn die öffentliche Gesundheitspolitik auf der Grundlage von fehlerhaften oder irreführenden Forschungsergebnissen entwickelt wurde, muss die Öffentlichkeit davon erfahren.

Die katastrophalen Auswirkungen der Pandemie und die anschließenden Interventionen, die unserem Land und den Bürgern aufgezwungen wurden, verdienen eine intensive Prüfung, und wir gehen jedem Hinweis auf Fehlverhalten mit aller Konsequenz nach.”

Hier sind die Aufforderungsschreiben an die Pharmaunternehmen:

Für das CID an Pfizer, click hier.

Für das CID an Moderna, click hier.

Für das CID an Johnson & Johnson, click hier.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Hollywood sagte die Pandemie voraus“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Videos:

What happens when the genetic vaccines are added directly to human blood? pic.twitter.com/VfujOnHdZy — Richard M Fleming, PhD, MD, JD (@Doctor_I_am_The) April 27, 2023

Quellen: PublicDomain/usawatchdog.com/tkp.at am 02.05.2023