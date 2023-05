CIA-Agent enthüllt vom Tiefen Staat befohlenen Drohnenangriff auf den Kreml (Video)

Teile die Wahrheit!

Ein CIA-Agent hat enthüllt, dass der Drohnenangriff auf den Kreml von den Vereinigten Staaten orchestriert wurde, um Präsident Wladimir Putin auszuschalten.

Laut dem ehemaligen CIA-Agenten Larry Johnson muss der Angriff am Mittwoch vom Biden-Regime und dem militärisch-industriellen Komplex der USA angeführt worden sein, weil „Entscheidungen über solche Angriffe nicht in Kiew, sondern in Washington getroffen werden“.

„Washington sollte klar verstehen, dass wir das wissen“, sagte Johnson gegenüber Reportern.

Infowars.com berichtet: Obwohl der Angriff, an dem die Ukraine bestreitet, beteiligt zu sein, sein taktisches Ziel nicht erreicht hat, war er laut Johnson immer noch sehr „symbolisch“.

KREML-DROHNENANGRIFF

– Russland sagt, dass zwei ukrainische Drohnen den Kreml über Nacht angegriffen haben

– Drohnen ohne Opfer oder materielle Schäden am Kreml abgeschossen

– Moskau sagt, es war ein Terroranschlag und Versuch auf Putins Leben

– Russland sagt, es behält sich das Recht vor, zu reagieren, wann und wie es es für richtig hält

KREMLIN DRONE ATTACK – Russia says two Ukrainian drones attacked Kremlin overnight – Drones downed with no victims or material damage to the Kremlin 300x250 – Moscow says it was a terrorist attack and attempt on Putin’s life native advertising – Russia says it reserves right to respond when and how it… pic.twitter.com/loZA6c3Fvd — The Spectator Index (@spectatorindex) May 3, 2023

„[Es] verursachte keinen nennenswerten Schaden. Was die psychologischen Auswirkungen betrifft, gibt es Leute, die anderer Meinung sind. Meiner Ansicht nach wird dies Russland aufrütteln und keine Angst, Unzufriedenheit oder Spaltung hervorrufen. (Südafrika warnt Putin vor drohender Verhaftung – Angriff auf den Kreml – harte Antwort gefordert (Videos))

Es gibt andere, die glauben, dass sie damit Russland als schwach darstellen und interne Probleme schaffen werden. Ich stelle nur fest, dass die Reaktionen des ehemaligen [russischen] Präsidenten [Dmitri] Medwedew sowie der Mitglieder der Duma – sie sind wütend, sie sind empört und fordern eskalierende Vergeltungsmaßnahmen gegen die Ukraine.

Ich denke also, dass dies in vielerlei Hinsicht nach hinten losgegangen ist“, sagte der ehemalige Beamte des Außenministeriums.

Er fügte hinzu, dass der Angriff nach Verzweiflung riecht und ein Versuch war, Russland zu einer größeren Eskalation zu provozieren, „um die Vereinigten Staaten tiefer in diesen Konflikt einzubeziehen“.

„Gleichzeitig, denke ich, stellt Washington zu Recht fest, dass sie versuchen, diese [Eskalation] zu entmutigen, weil sie erkennen, dass sie außer Kontrolle geraten ist. Und die Vereinigten Staaten sind nicht in der Lage, Russland militärisch zu konfrontieren und diese Konfrontation zu überleben“, sagte Johnson.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. prangerte den versuchten Drohnenangriff als gefährliche Eskalation an.

„Stellen Sie sich vor, wie wir reagieren würden, wenn von Russland unterstützte Streitkräfte einen Drohnenangriff auf das Kapitol starten würden. Wir müssen diese geistesgestörten Versuche, den Krieg zu eskalieren, stoppen“, sagte Kennedy.

„Nach der erfolgreichen Entschärfung der Kubakrise warnte Präsident John Kennedy davor, Russland jemals wieder zu zwingen, sich zwischen nationaler Demütigung und Atomkrieg zu entscheiden. Wir sollten seinen Rat beherzigen“, fügte er hinzu.(Putin: „Russland wird seine Ziele konsequent verfolgen“)

Unterdessen setzte die Ukraine ihren Drohnenbeschuss fort, indem sie am Freitagmorgen eine Ölraffinerie in der Region Krasnodar im Süden Russlands ins Visier nahm.

Ein Feuer brach aus, aber es wurde schnell von den Behörden gelöscht und niemand wurde verletzt.

Real Raw News berichtet hingegen:

Trump ruft Putin an, um ihm zum Überleben eines weiteren Attentatsversuchs im Deep State zu gratulieren?

Präsident Donald J. Trump richtete am Mittwoch einen Glückwunschanruf an Wladimir Putin und applaudierte seinem Stoizismus, einen weiteren Attentatsversuch vom Tiefen Staat zu überleben, sagte eine Quelle aus Mar-a-Lago, die in das Gespräch eingeweiht war.

Über Nacht stürzte ein Drohnenschwarm auf den Kreml, einschließlich Putins privater Residenz, aber das russische Militär und Putins Schutztruppe des Präsidenten zerstörten oder deaktivierten die Drohnen im Flug und verhinderten, was ein Ereignis mit Massenopfern hätte werden können.

„Letzte Nacht hat das Kiewer Regime versucht, mit unbemannten Luftfahrzeugen die Kreml-Residenz des Präsidenten der Russischen Föderation anzugreifen“, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur TASS den Kreml in einer Erklärung.

Nach dem Angriff erhielt Putin einen Anruf von Präsident Trump, der sich in ihn einfühlte und sagte, dass auch er „eine riesige Anzahl von Tiefen Staat-Versuchen“ überlebt habe, ihn zu töten, sagte unsere Quelle.

Putin sagte Trump angeblich, er habe seit Beginn seiner militärischen Spezialoperation in der Ukraine, um das Land von ausländischen Biolabs, Pädophilen und in jüngerer Zeit von Covid-19-Impfstofflagern zu befreien, unzählige „westlich geborene“ Attentate ertragen müssen.

Er enthüllte Trump, dass seine Streitkräfte den letzten Anschlag auf sein Leben vereitelt hätten, indem sie die GPS-Telemetrie der Drohnen elektronisch gestört und abgeschossen hätten. Die Trümmer fielen harmlos zu Boden und verursachten keine Verletzungen.

„Dies war ein Terroranschlag“, sagte Putin und fügte hinzu, Selenskyj müsse die Hilfe des kriminellen Biden-Regimes gehabt haben, um den Angriff zu orchestrieren.

Als Trump fragte, wie die Drohnen in den russischen Luftraum eindrangen und den Kreml erreichten, ohne vorher von Moskaus integriertem Luftverteidigungssystem abgeschossen worden zu sein, spekulierte Putin, dass sich ausländische Söldner irgendwie über die Grenze in der Nähe der Stadt Orscha in Weißrussland geschlichen und russische Sicherheitskräfte sowie Grenzpatrouillen umgangen hätten und starteten die Drohnen in der Nähe von Moskau.

Munitionsexperten hatten Trümmer untersucht und festgestellt, dass es sich bei den Drohnen um in Amerika hergestellte „Switchblade“-Selbstmorddrohnen handelte, die in einen Rucksack passen und eine maximale Reichweite von etwa 38 Kilomter haben.

„Das Schwein Biden und der Hund Selenskyj tun mir das an“, sagte Putin.

Er sagte auch, er habe Spetznas entsandt, um die Täter zu finden und zu exekutieren.

„Weißt du, so etwas ist bisher noch nie passiert, bis jetzt durch den Tiefen Staat. Sie sind schrecklich – all das Geld, das sie gestohlen haben, und all die schrecklichen Pläne, die sie machen, und sie können uns immer noch nicht töten. Sie sind in allem schrecklich. Wir bekommen sie aber, und zwar in großem Stil“, sagte Trump zu Putin.

Das Gespräch, sagte unsere Quelle, ging dann in unbeschwertes Geplänkel über, bei dem die beiden Anführer spielerisch darüber stritten, wer die meisten Attentate überlebt hatte; Trump sagte, er wisse von 17 verpfuschten Versuchen, während Putin damit prahlte, 34 überlebt zu haben.

Das ukrainische Verteidigungsministerium in Kiew hat eine Beteiligung bestritten.

Bitte beachten Sie das die Webseite Real Raw News seit Jahren abenteuerliche und durch zweite unabhängige Quellen nicht verifizierte Meldungen publiziert.

Die Seite schreibt selbst:

Die Informationen auf dieser Website dienen Informations-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken. Diese Website enthält Humor, Parodie und Satire. Diesen Haftungsausschluss haben wir zu unserem Schutz in die Rechtsberatung aufgenommen.

…

