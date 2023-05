Polverschiebungshypothese überarbeitet

In Before Atlantis wende ich die Hypothese von Charles Hapgood an, dass sich die Pole der Erde in den letzten 100.000 Jahren mehrmals verschoben haben, um die Ausrichtung zahlreicher alter Stätten auf der ganzen Welt zu verstehen und die hypothetische Ausrichtung dieser Stätten auf antike Pole als neue Datierungsmethode zu verwenden.

Dieser Artikel präsentiert eine überarbeitete Version von Hapgoods ursprünglicher Polverschiebungshypothese. Von Mark Carlotto

Milankovitch-Zyklen

Es ist in der wissenschaftlichen Gemeinschaft weithin anerkannt, dass Klimamuster zu einem großen Teil von der Menge an Sonnenstrahlung bestimmt werden, die die Erde erreicht.

Die Strahlungsmenge hängt von einer Kombination von Faktoren ab, darunter Änderungen in der Exzentrizität unserer Umlaufbahn um die Sonne, axiale Neigung oder Neigung, axiale und apsidale Präzession und Umlaufbahnneigung. Die Kombination dieser Effekte führt zu sogenannten Milankovitch-Zyklen.

Obwohl es umfangreiche Beweise dafür gibt, dass die Variation der Sonneneinstrahlung ein wichtiger Faktor ist, gibt es bestimmte Probleme mit Milankovitchs Modell im Zusammenhang mit dem Timing der Zyklen und ihrer Korrelation mit Klimaereignissen.

Das vielleicht größte Problem ist, dass sich das Ausmaß der Klimaveränderungen als weitaus größer herausgestellt hat, als vom Modell vorhergesagt.

Polverschiebungen

Die Idee der Polverschiebungen geht auf einen Vortrag zurück, den der französische Ethnograph Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg im Mai 1872 mit dem Titel „Chronologie historique des Mexicains“ hielt.

Er interpretierte Passagen im verschollenen Codex Chimalpopoca dass ab etwa 10.500 v. Chr. vier Perioden von Kataklysmen die Welt verändert hatten, jede verursacht durch eine vorübergehende Verschiebung der Erdachse. (Warten auf den Polsprung: Manipulierte Datensätze – verhaftete Wissenschaftler (Video))

Mitte des 20. Jahrhunderts schlugen Hugh Auchincloss Brown und Charles Hapgood vor, dass Verschiebungen des geografischen Pols Eiszeiten, Massensterben und andere weltweite Ereignisse erklären könnten.(Wettermodifikation: Die zweifelhaften Auswirkungen auf den Klimawandel und den Polsprung)

Hapgood schlug vor, dass eine asymmetrische Ansammlung von Polareis eine Kraft erzeugte, die bewirkte, dass sich die Erdkruste verschob, dh über den Mantel rutschte.

Albert Einstein stellte später fest, dass diese Kraft unzureichend war, und ließ Hapgoods Hypothese ohne physikalische Ursache.

In den 1990er Jahren fand ein Team unter der Leitung von Joseph Kirschvink paläomagnetische Beweise für eine massive 90°-Polverschiebung vor 500 Millionen Jahren, etwa zur Zeit der kambrischen Explosion.

Obwohl es einige Hinweise darauf gibt, dass der Magnetpol in den letzten 100.000 Jahren erheblich vom geografischen Pol abgewichen ist, sind paläomagnetische Beweise für eine Verschiebung des geografischen Pols in diesem Zeitraum nicht schlüssig.

Der vielleicht beste unabhängige Beweis, der Hapgoods Polverschiebungshypothese unterstützt, ist die Ausrichtung von über vier Dutzend Orten an vier früheren Orten des Nordpols, wie in Before Atlantis beschrieben.

Angepasste Zeitleiste

Anstatt die Eiszeiten als globale Klimaereignisse zu interpretieren, glaubte Hapgood, dass die räumlichen Muster des Klimawandels am besten durch Veränderungen in der geografischen Lage des Nordpols erklärt werden können.

Durch die Untersuchung der Muster des Klimawandels schätzte er, dass in den letzten 100.000 Jahren drei Polverschiebungen stattgefunden hatten: 1) von der Hudson Bay (60˚N 73˚W) zum aktuellen Pol vor 12.000 bis 17.000 Jahren, 2) von der Hudson Bay (60˚N 73˚W). Atlantik zwischen Island und Norwegen (72˚N 10˚O) bis zur Hudson Bay vor 50.000 bis 55.000 Jahren und 3) vom Yukon (63˚N 135˚W) bis zwischen Island und Norwegen vor 75.000 bis 80.000 Jahren (Abbildung 1).

Abbildung 2 zeigt eine angepasste Zeitachse basierend auf derzeit akzeptierten Perioden von Gletscher- und Interglazialereignissen in Europa und Nordamerika.

Vor 125.000 Jahren, während der illinoischen Eiszeit, vermuten wir, dass der Nordpol im Beringmeer nördlich der Aleuten lag. Zu Beginn der Sangamon-Zwischeneiszeit verlagerte es sich an einen Ort in der Norwegischen See.

Während dieser Zeit wurde das Klima in Nordamerika wärmer und in Europa kälter. Irgendwann vor 75.000 bis 125.000 Jahren verschob sich der Pol in Richtung Grönland.

Vor etwa 75.000 Jahren zog der Pol an einen Ort in der Hudson Bay, zu welcher Zeit das Klima in Nordamerika kälter wurde. Schließlich, vor 12.000 bis 17.000 Jahren, nachdem sich der Pol an seinen heutigen Standort verschoben hat, werden sowohl Nordamerika als auch Europa wärmer.

Abbildung 3 zeigt unser verfeinertes Polstandortmodell und die angepasste Zeitachse. In Before Atlantis wird argumentiert, dass der Pol mehr Zeit in der Norwegischen See verbracht hat als in Grönland, basierend auf einer größeren Anzahl von Orten, die entdeckt wurden, um auf den Grönlandpol ausgerichtet zu sein.

Da diese Interpretation möglicherweise nicht korrekt ist, bleibt die Reihenfolge und das Timing dieser beiden Polverschiebungen eine offene Frage.