Der Anfang vom Anfang einer neuen Zeitlinie – wie uns Lichtwesen der Innererde tatkräftig unterstützen (Videos)

Seit der Sonnenfinsternis steht die Menschheit vor einem Neuanfang. Sie ist gefordert, in die Selbstverantwortung zu gehen und hat jetzt die große Chance, die Welt zu einem besseren Ort zu verändern. Es ist der Anfang vom Anfang.

So lautet auch der Titel von Ralph Riedels neuestem Video, mit dem der beliebte Schamane vor allem jenen Menschen Mut machen will, die sich von festgefahrenen Systemstrukturen zermürbt und müde fühlen.

Am Ende des Beitrags verrät die Autorin Pavlina Klemm gemeinsam mit dem Regenbogenkreis-Gründer Matthias Langwasser, wie uns Lichtwesen aus der Innererde bei der Transformation unterstützen. Von Frank Schwede

Ralph Riedel vergleicht die derzeitige Situation mit einem Fluss, der für den Großteil der Bevölkerung, die für die Grundwerte wie Frieden, Gemeinschaft, Menschlichkeit und Lebensfreude, eintreten, schon eine ganze Weile in die falsche Richtung fließt. Das erkennen jetzt immer mehr Menschen.

Für die ist die Situation gerade besonders schwierig, weiß Riedel aus seiner Praxis:

„Es kostet viel Kraft, dass wir uns a einem System anpassen müssen, das nicht unseren Werten entspricht. Übertragen auf das Bild mit dem Fluss, stehen wir jetzt auf dem Scheidepunkt, das wir in die Selbstverantwortung gehen können, ja sogar müssen, um dass wir den Fluss wieder in die richtige Richtung fließen lassen können.

Wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir wieder alle in die richtige Richtung ausgerichtet sind, sodass wir das Gefühl bekommen, dass wir wieder alle die gleichen Werte vertreten – erst dann schwimmen wir wieder mit dem Strom.“

Positiv ist es nach Worten Riedels, dass in den letzten Jahren so viele Menschen wie nie zuvor aufgewacht sind und, um bei dem Beispiel zu bleiben, das Flusssystem in Frage gestellt haben, sogar sich selbst und Dinge, die vielleicht noch unbereinigt waren, um sie zumindest ansatzweisen aufzuarbeiten und um herauszufinden, welches Leben man selbst führen will.

Erst dann ist es, so Riedel, möglich, dass umzusetzen, was man will, um es auch im Außen zu leben. Das ist oft nicht einfach, weiß auch Ralph Riedel. Vor allem dann nicht, wenn man in den alten Strukturen des Alltags feststeckt und von ständiger Angstpropaganda regelrecht zermürbt wird. Riedel ist aber überzeugt davon, dass dieser Prozess bald ein Ende hat:

„Erst war es die Mikrobe, jetzt ist es die Inflation, die Energiekrise, der Krieg – wir werden ständig mit dieser Angst gefüttert, dass wir gar nicht mehr anders können, als in dieser Angstmatrix zu reagieren. Was wir gerade im Außen erleben, ist ein Aufbäumen der alten Energie.“

Für Ralph Riedel sind das sichere Zeichen der Veränderung, die nicht, wie viele vielleicht noch immer glauben, wie ein Blitz aus heiterem Himmel kommen, so, als ob jemand einen Hebel umgelegt hat, sondern in kleinen Schritten. (Letzter Weckruf – die Erde tritt in die finale Phase der Zeitenwende ein (Video))

Aufstehen und neue Werte schaffen

Der Schamane betont, dass es sich um einen stetigen Prozess handelt, der schon eine ganze Weile andauert, auch wenn viele sich von diesem Prozess überfordert fühlen und das Warten langsam satt haben. Dass sich viele Menschen einen großen Knall wünschen, das weiß auch Ralph Riedel.

„Es ist ganz normal, dass dieser Prozess müde macht, weil wir viel Energie reinstecken, um für unsere Werte einzustehen, um neue Strukturen zu schaffen, um neue Gemeinschaften aufzubauen, manchmal hat man auch das Gefühl, dass einem Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Das ist ganz normal.“

Im Volksmund heißt es: auch ein steter Tropfen höhlt den Stein. Das mag in gewisser Weise auch auf den irdischen Transformationsprozess zutreffen, der sehr zum Leidwesen vieler Ungeduldiger nicht über Nacht kommt, stattdessen ermüdend und anstrengend. Ralph Riedel verdeutlicht das an einem Beispiel:

„Ich vergleiche den Prozess mit einem Bildhauer. Wenn der Hammer und Meißel in die Hände nimmt, weiß er für gewöhnlich sehr genau, an welcher Stelle er den Meißel ansetzen muss.

Er klopft den Meißen in den Stein hinein – doch es bewegt sich nichts. Den Prozess wiederholt er mehrmals, doch es passiert noch immer nichts, dennoch glaubt er weiter an seinen Erfolg und setzt Hammer und Meißel immer wieder von Neuem an – bis es irgendwann passiert, dass ein Schlag den Stein spaltet.

Genauso ist das auch bei uns. Wir dürfen uns jetzt nicht entmutigen lassen, immer weiter den gleichen Impuls zu senden, wenn wir eine Veränderung haben wollen, bis irgendwann die kritische Masse erreicht ist, dass es dann passiert und die Veränderung eingeleitet wird.“

Ralph Riedel weiß, dass es mittlerweile sehr viele Menschen gibt, die an einen Punkt angelangt sind, wo sie glauben, dass das Warten keinen Sinn mehr macht. Deshalb rät der Schamane alle jene, die sich dazu berufen fühlen, sich seiner Spirit-Tribe- ommunity anzuschließen.

Der Schamane sieht, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, wo es wichtig ist zu handeln, Verantwortung zu übernehmen. Nicht nur für seine eigenen Werte, sondern auch für die er Gesellschaft.

Riedel betont, dass sämtliche Kriege mit unseren Rohstoffen zusammenhängen. Hier macht es nach seinen Worten Sinn, sich die Welt so vorzustellen, dass unbegrenzte Ressourcen für jedermann vorhanden sind. Riedel macht das am Beispiel Energie deutlich:

„Wenn wir gelernt haben, freie Energie, in welcher Form auch immer, zu gewinnen, dass jeder sich komplett autark versorgen kann, würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass die alten Strukturen, worauf unsere Gesellschaft aufgebaut ist, mit der Energieversorgung und den ganzen anderen Dingen ausgedient hat.

Das Neue ist mehr und mehr in Sichtweite, es formt sich immer mehr vor unseren Augen und bahnt sich seinen Weg. Das heißt, es kommt Licht ins Dunkel, die neue Vision wird immer klarer.

Licht ins Dunkel bringen heißt aber auch, dass die alten Strukturen durchleuchtet werden, dass das, was nicht in Harmonie ist, dass das aufgedeckt und gelöst wird.“

Auch viele Astrologen sehen für den Mai große Veränderungen. Ob und inwieweit sich etwas im Außen verändert, steht buchstäblich noch in Sternen. Die politischen Führer und Eliten wissen, dass die Menschheit ihnen nicht mehr jede Lüge glaubt. Deshalb sind sie in Panik und Wut, was wir gerade deutlich sehen können.

Auch die kürzlich gefeuerte Fox-News Legende Tucker Carlson, glaubt, dass ein Großteil der Menschheit bereit ist für große Veränderungen. Auf Twitter schrieb Carlson:

„Unsere derzeitig vorherrschenden Meinungen werden nicht von Dauer sein. Sie sind hirntot. Niemand glaubt wirklich an sie. Kaum jemandes Leben wird durch sie verbessert. Die Verantwortlichen wissen das, deshalb sind sie hysterisch und aggressiv.

Sie haben Angst. Sie haben die Überzeugungsarbeit aufgegeben – sie greifen zur Gewalt. Aber das wird nicht funktionieren. Wenn ehrliche Menschen die Wahrheit sagen, ruhig und ohne Verlegenheit, dann werden sie mächtig. Gleichzeitig schrumpfen die Lügner, die versucht haben, sie zum Schweigen zu bringen – und sie werden schwächer. Das ist das eiserne Gesetz des Universums. Das Wahre setzt sich durch.“

Carlsons Tweet wurde in nur wenigen Stunden siebzig Millionen-fach angeklickt, das macht in der Tat Hoffnung, dass tatsächlich immer mehr Menschen die Lügen der herrschenden Elite durchschauen und bereits sind, für große Veränderungen.

Wir werden auf die ursprüngliche Zeitlinie zurückgesetzt

Auch Matthias Langwasser vom Regenbogenkreis stellt in einem Gespräch mit der Autorin Pavlina Klemm („Lichtbotschaften von den Plejaden Band 9, Erwachen im Licht der Freiheit“) fest, dass aktuell sehr viele positiven, gleichzeitig aber auch herausfordernde Dinge passieren, was auch von Pavlina Klemm unterstreichen wird, die den Prozess, indem wir uns befinden, mit einem Karussell vergleicht: Sie sagt:

„Alles sortiert sich neu und positiv. In dieser Zeit geht es darum, dass wir Menschen, vor allem die Menschen, die sich für die positive Zukunft entschieden haben, dass aktuell auf die Zeitlinie gesetzt werden, die sie ursprünglich für sich eingeplant haben.

Es handelt sich um eine Zeitlinie ohne Manipulation und ohne jegliche Nebeneffekte. Unsere Engel und viele Lichtwesen helfen uns dabei, dass wir das schaffen. Es ist jetzt ihre große Aufgabe, uns dabei zu helfen.“

Pavlina Klemm beobachtet sogar noch eines andere außergewöhnliches und großartiges Geschehen – und zwar:

„Das die energetischen Bänder zwischen uns und den niedrig schwingenden Dimensionen gerade zerreißen. Wir befinden uns jetzt in einem Vakuum und wir fühlen gerade nicht so viel Gravitation, weshalb viele gerade so viele Unfälle erleiden – es ist, als ob wir gerade ein wenig Stabilisation verloren haben. Das hat natürlich auch auf Körper, Geist und Seele Auswirkungen. Viele sind gerade nervlich angeschlagen oder spüren starkes Herzklopfen.“

Auch andere gesundheitlichen Problemen machen sich gerade bemerkbar, etwa grippeähnliche Symptome, Husten, Schnupfen oder Probleme im Magen-Darmtrakt, weil sich der Körper den kristallinen Systemen anpassen muss.

Hinzu kommt außerdem, dass sich viele Menschen oft nur schwer konzentrieren können, oder in einem Gespräch manchmal nicht die passenden Worte finden. Auch das hat Gründe, die Pavlina Klemm erklärt:

„Unser Geist verbindet sich momentan mit dem höheren Ich, mit unserem höheren Bewusstsein, unserer höheren Intelligenz und gleichzeitig mit den Lichtwesen und den Frequenzen der höheren Bewusstseinsdimensionen – also unser Geist befindet sich schon in den höheren Bewusstseinsdimensionen, weshalb er manchmal abwesend ist. Der leistet jetzt sehr große Arbeit.“

Alles, was nicht mehr zu uns passt und mit den einfließenden höheren Schwingungen in Kohärenz ist, verabschiedet sich gerade aus unserem Leben. Dieser Prozess wird sich nach Worten von Pavlina Klemm in den nächsten Wochen und Monaten sogar noch verstärken.

Klemm sagt:

„In diesen Tagen haben wir wieder einen neuen Quantensprung erlebt. Viele Menschen fühlen sich gerade sehr müde, das wird noch mehr mit uns machen und noch eine Weile andauern.

Mit jedem Quantensprung geschieht auch viel im kollektiven Feld. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, uns mit den kosmischen Farben zu verbinden. Jede Farbe ist mit Lichtwesen verbunden, die jetzt mit uns in Kontakt treten, um uns zu helfen und zu heilen. Das heißt, wir kriegen jetzt Hilfe von allen Seiten.“

Pavlina Klemm hat festgestellt, dass gerade sehr viele elektrische Geräte kaputt gehen, weil sie nicht mit der neuen Zeit kompatible, auf 3D ausgerichtet sind und den einfließenden die hohen Energien nicht standhalten können.

Viele Menschen bleiben auf dem Pfad der Manipulation

Matthias Langwasser stellt die wichtige und für viele alles entscheidende Frage, was mit den Menschen geschieht, die noch nicht offene sind für das neue Bewusstsein und noch an die Matrix glauben. Dazu sagt Pavlina Klemm:

„In der Tat können viele Menschen das, was gerade geschieht, noch gar nicht richtig zuordnen, dass sie wahrscheinlich in ihrer Entwicklung auf ihrer geistigen Ebene bleiben.

Das Kollektiv, und damit sind auch die Menschen gemeint, die noch immer schlafen, bekommen jetzt seelische Heilungen. Das heißt, dass auch diese Menschen gemeinsam mit uns Schritte nach vorne machen, allerdings werden sie sehr wahrscheinlich weiter auf dem Weg der Manipulation bleiben.“

Pavlina Klemm sieht für die Zukunft, dass viele große Organisationen und Regierungen bald auseinanderfallen werden. Sie hat von vielen Lichtwesen erfahren, dass es bei den meisten Kriegen in erster Linie um karmische Reinigung und um Reinigungen der Innererde geht. Dazu Pavlina Klemm:

„Die Menschen in diesen Regionen haben sich dazu entschieden, karmische Angelegenheit zu beenden. Diese Zeit eignet sich hervorragend, diese Angelegenheiten jetzt zu beenden. Wir erfahren eine feinstoffliche Trennung. In ein paar Jahren, möglicherweise um 2030, wird es dann auch zu einer physischen Trennung kommen.

Sogar viele Länder haben sich dazu entschieden, in die höheren Dimensionen aufzusteigen, andere wieder wollen es nicht. Möglicherweise werden wir das Alte komplett vergessen, wenn wir in höhere Dimensionen gehen.“

Matthias Langwasser und Pavlina Klemm haben noch eine weitere wichtige Beobachtung gemacht. Pavlina Klemm verrät, um was es sich dabei handelt:

„Menschen und Institutionen, mit denen wir schwingungstechnisch nicht mehr kompatible sind, werden uns nicht mehr erreichen, weil keine Verbindung mehr zu denen besteht, weil sie komplett aus dem Feld weg sind. Denen werden wir nicht mehr begegnen, weil wir uns bereits unserer eigenen Realität erschaffen haben.“

Für die Zukunft empfiehlt Matthias Langwasser, aus den Angstmodus herauszutreten und in das göttliche Vertrauen zu gehen, weil:

„In dem Moment, wo wir wieder in die Angst gehen, sind wir wieder auf der niedrig schwingenden Ebene, dann sind wir auch wieder für die niedrigschwingenden Energien erreichbar. Wichtig ist jetzt, dass wir uns dazu entscheiden, in dem Göttlichen zu vertrauen.“

Und Pavlina Klemm empfiehlt, jetzt viel in die Natur zu gehen, weil wir uns dort jetzt auch mit den Lichtwesen der Innererde verbinden können. Klemm:

„Wenn wir draußen sind, haben wir nicht nur Zugang zu den kosmischen Wesen, sondern auch zu den Lichtwesen der Innererde. Diese Wesen helfen uns gleich mehrfach. Sie helfen uns, dass wir Verbindungen zu Kraftorten aufnehmen können, sie helfen uns bei der Aktivierung der Lichtchakren, sie aktivieren sogar das Wissen der Chronik der Erde – also an jeder Ecke bekommen wir Hilfe. Wir brauchen nur Vertrauen – es ist für uns wirklich gesorgt.“

Abschließend betont Pavlina Klemm, dass wir aktuell in einer gigantischen Zeit leben, in der sich alles neu ordnet und wir wieder zum Ursprung der Erde zurückfinden, wo wir schon einmal vor Tausenden von Jahren waren. Sie sagt:

„Wir befinden uns in einem Zwischenraum und wir müssen uns jetzt entscheiden, wohin wir gehen wollen.“

…

Videos:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 01.05.2023